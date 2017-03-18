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Стадион: Кадир Хас
3:4
Конец матча
1:0
4' ГолБулут Умут
1:1
10' ГолГилас Набиль
2:1
27' ПенальтиТюрюдж Дениз
2:2
43' ГолПарлак Илхан
2:3
49' ГолГилас Набиль
50' Желтая карточкаГилас Набиль
2:4
54' ГолГилас Набиль
58' Желтая карточкаМарсио Жуниор
3:4
66' ГолТюрюдж Дениз
69' Желтая карточкаThian Khaly Iyane
73' Желтая карточкаКана-Бийик Жан-Армель
|
4'
1:0
10'
1:1
27'
2:1
43'
2:2
49'
2:3
50'
54'
2:4
58'
66'
3:4
Состав команд
Кайсериспор
- Основной состав
- 16 Аамада Али Вратарь
- 23 Каш Эркан Защитник
- 42 Асланташ Хакан Защитник
- 6 Мабьяла Ларрис Защитник
- 76 Кана-Бийик Жан-Армель Защитник
- 18 Варела Силвештре Полузащитник
- 10 Тюрюдж Дениз Полузащитник
- 5 Ротман Райко Полузащитник
- 9 Булут Умут Полузащитник
- 77 Вурал Гюрай Полузащитник
- 11 Веллитон Соарес Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йилдирим Муаммер Вратарь
- 38 Озарслан Эфе Защитник
- 2 Дуглас Феррейра Защитник
- 24 Н'Гуэмо Ландри Полузащитник
- 8 Kubilay Sonmez Полузащитник
- 7 Сов Самба Полузащитник
- 13 Umut Sonmez
- Главный тренер: Ялчын Серген
Газиантепспор
- Основной состав
- 48 Paulo Victor III Вратарь
- 3 Elyasa Sueme Защитник
- 26 Йардымджи Барис Защитник
- 70 Марсио Жуниор Полузащитник
- 55 Thian Khaly Iyane Полузащитник
- 61 Йилмаз Сефа Полузащитник
- 32 Бен-Хатира Энис Полузащитник
- 99 Гилас Набиль Нападающий
- 23 Парлак Илхан Нападающий
- 25 Wallace I
- 2 Marcos IV
- Запасные игроки
- 83 Дегирменджи Гёкхан Вратарь
- 27 Райторал Франтишек Защитник
- 77 Низам Муса Защитник
- 10 Чынар Оркан Полузащитник
- 5 Кайали Абдулкадир Полузащитник
- 8 Doganay Kilic Полузащитник
- 19 Анган Дави Нападающий
- Главный тренер: Булнет Уйгун
Предыдущие игры
Кайсериспор (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 12.03.2017 Бешикташ 2:2 Кайсериспор С
- 05.03.2017 Кайсериспор 2:2 Касымпаша С
- 24.02.2017 Ризеспор 2:4 Кайсериспор С
- 17.02.2017 Кайсериспор 2:0 Бурсаспор С
- 12.02.2017 Галатасарай 1:2 Кайсериспор С
- 29.01.2017 Кайсериспор 4:1 Фенербахче С
- 21.01.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Кайсериспор С
- 14.01.2017 Истанбул Башакшехир 5:0 Кайсериспор С
- 25.12.2016 Кайсериспор 2:0 Карабюкспор С
- 18.12.2016 Аданаспор 2:1 Кайсериспор С
- 11.12.2016 Коньяспор 1:0 Кайсериспор С
- 05.12.2016 Кайсериспор 0:1 Трабзонспор С
- 25.11.2016 Аланьяспор 3:0 Кайсериспор С
- 20.11.2016 Кайсериспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 06.11.2016 Османлыспор 1:1 Кайсериспор С
- 31.10.2016 Кайсериспор 0:1 Антальяспор С
- 21.10.2016 Газиантепспор 1:2 Кайсериспор С
- 15.10.2016 Кайсериспор 0:1 Бешикташ С
- 01.10.2016 Касымпаша 3:1 Кайсериспор С
- 25.09.2016 Кайсериспор 2:1 Ризеспор С
Газиантепспор (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 11.03.2017 Газиантепспор 0:2 Касымпаша С
- 04.03.2017 Бурсаспор 2:1 Газиантепспор С
- 26.02.2017 Газиантепспор 1:1 Фенербахче С
- 18.02.2017 Истанбул Башакшехир 0:0 Газиантепспор С
- 13.02.2017 Газиантепспор 1:0 Аданаспор С
- 29.01.2017 Трабзонспор 4:0 Газиантепспор С
- 15.01.2017 Газиантепспор 0:3 Антальяспор С
- 24.12.2016 Бешикташ 1:0 Газиантепспор С
- 18.12.2016 Газиантепспор 1:2 Ризеспор С
- 11.12.2016 Галатасарай 3:1 Газиантепспор С
- 04.12.2016 Газиантепспор 1:2 Акхисар Беледиеспор С
- 26.11.2016 Карабюкспор 2:0 Газиантепспор С
- 19.11.2016 Газиантепспор 0:3 Коньяспор С
- 05.11.2016 Аланьяспор 4:3 Газиантепспор С
- 29.10.2016 Газиантепспор 3:1 Османлыспор С
- 21.10.2016 Газиантепспор 1:2 Кайсериспор С
- 15.10.2016 Касымпаша 0:0 Газиантепспор С
- 01.10.2016 Газиантепспор 3:2 Бурсаспор С
- 25.09.2016 Фенербахче 2:1 Газиантепспор С
- 22.09.2016 Эюпспор 0:2 Газиантепспор К
Последние игры между собой
Кайсериспор: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Газиантепспор: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
- 21.10.2016 Газиантепспор 1:2 Кайсериспор Суперлига
- 21.02.2016 Кайсериспор 2:2 Газиантепспор Суперлига
- 20.09.2015 Газиантепспор 1:0 Кайсериспор Суперлига
- 09.03.2014 Газиантепспор 2:1 Кайсериспор Суперлига
- 05.10.2013 Кайсериспор 0:1 Газиантепспор Суперлига
- 14.04.2013 Газиантепспор 0:1 Кайсериспор Суперлига
- 18.11.2012 Кайсериспор 1:1 Газиантепспор Суперлига
- 13.05.2012 Газиантепспор 3:2 Кайсериспор Spor Toto Cup
- 22.04.2012 Кайсериспор 2:1 Газиантепспор Spor Toto Cup
- 16.01.2012 Кайсериспор 1:1 Газиантепспор Суперлига
- 20.09.2011 Газиантепспор 1:2 Кайсериспор Суперлига
- 15.05.2011 Кайсериспор 1:2 Газиантепспор Суперлига
- 12.12.2010 Газиантепспор 2:0 Кайсериспор Суперлига
- 31.01.2010 Газиантепспор 0:1 Кайсериспор Суперлига
- 16.08.2009 Кайсериспор 1:1 Газиантепспор Суперлига
- 10.05.2009 Кайсериспор 3:0 Газиантепспор Суперлига
- 06.12.2008 Газиантепспор 0:0 Кайсериспор Суперлига
- 17.02.2008 Кайсериспор 3:1 Газиантепспор Суперлига
- 23.01.2008 Газиантепспор 0:2 Кайсериспор Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|24
|16
|6
|2
|47 - 20
|54
|2.
|Истанбул Башакшехир
|24
|15
|7
|2
|43 - 17
|52
|3.
|Галатасарай
|25
|14
|4
|7
|46 - 28
|46
|4.
|Фенербахче
|25
|12
|8
|5
|46 - 25
|44
|5.
|Трабзонспор
|25
|12
|5
|8
|27 - 23
|41
|6.
|Антальяспор
|24
|11
|5
|8
|29 - 30
|38
|7.
|Касымпаша
|25
|10
|5
|10
|36 - 32
|35
|8.
|Коньяспор
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|9.
|Карабюкспор
|24
|10
|3
|11
|27 - 30
|33
|10.
|Бурсаспор
|24
|9
|5
|10
|25 - 30
|32
|11.
|Османлыспор
|25
|7
|10
|8
|31 - 29
|31
|12.
|Генчлербирлиги
|23
|7
|8
|8
|23 - 23
|29
|13.
|Кайсериспор
|25
|7
|6
|12
|33 - 43
|27
|14.
|Акхисар Беледиеспор
|25
|7
|6
|12
|18 - 34
|27
|15.
|Аланьяспор
|24
|7
|4
|13
|36 - 46
|25
|16.
|Ризеспор
|24
|5
|5
|14
|24 - 40
|20
|17.
|Аданаспор
|25
|5
|5
|15
|22 - 40
|20
|18.
|Газиантепспор
|24
|5
|4
|15
|22 - 42
|19
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Газиантепспор производит замену. Гилас Набиль уходит, и Райторал Франтишек заменяет его
86'
Кайсериспор производит замену. Асланташ Хакан уходит, и Дуглас Феррейра заменяет его
77'
Газиантепспор производит замену. Khaly Thiam уходит, и Низам Муса заменяет его
73'
Кана-Бийик Жан-Армель получает желтую карточку.
69'
Khaly Thiam получает желтую карточку.
67'
Газиантепспор производит замену. Йилмаз Сефа уходит, и Кайали Абдулкадир заменяет его
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тюрюдж Дениз.
58'
Марсио Жуниор получает желтую карточку.
54'
50'
Гилас Набиль получает желтую карточку.
49'
46'
Кайсериспор производит замену. Каш Эркан уходит, и Сов Самба заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Парлак Илхан.
27'
Г О О О О О Л - Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор забивает пенальти
10'
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Булут Умут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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