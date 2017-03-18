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Стадион:
Кайсериспор
3:4
Конец матча
Газиантепспор
0'
1:0
4' Гол
Булут Умут
1:1
10' Гол
Гилас Набиль
2:1
27' Пенальти
Тюрюдж Дениз
2:2
43' Гол
Парлак Илхан
2:3
49' Гол
Гилас Набиль
50' Желтая карточка
Гилас Набиль
2:4
54' Гол
Гилас Набиль
58' Желтая карточка
Марсио Жуниор
3:4
66' Гол
Тюрюдж Дениз
69' Желтая карточка
Thian Khaly Iyane
73' Желтая карточка
Кана-Бийик Жан-Армель
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Газиантепспор производит замену. Гилас Набиль уходит, и Райторал Франтишек заменяет его
86'
Кайсериспор производит замену. Асланташ Хакан уходит, и Дуглас Феррейра заменяет его
77'
Газиантепспор производит замену. Khaly Thiam уходит, и Низам Муса заменяет его
Желтая карточка
73'
Кана-Бийик Жан-Армель получает желтую карточку.
Желтая карточка
69'
Khaly Thiam получает желтую карточку.

67'
Газиантепспор производит замену. Йилмаз Сефа уходит, и Кайали Абдулкадир заменяет его
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тюрюдж Дениз.
Желтая карточка
58'
Марсио Жуниор получает желтую карточку.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гилас Набиль.
Желтая карточка
50'
Гилас Набиль получает желтую карточку.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гилас Набиль.
46'
Кайсериспор производит замену. Каш Эркан уходит, и Сов Самба заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Парлак Илхан.
Описание гола
27'
Г О О О О О Л - Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор забивает пенальти
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гилас Набиль.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Булут Умут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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