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Стадион:
Истанбул Башакшехир
3:3
Конец матча
Карабюкспор
0'
1:0
16' Гол
Мадурейра Дока
1:1
28' Пенальти
Селезнёв Евгений
31' Желтая карточка
Селезнёв Евгений
39' Желтая карточка
Траоре Абду II
41' Желтая карточка
Близниченко Андрей
45' Желтая карточка
Деликташ Сердар
46' Желтая карточка
Белёзоглу Эмре
1:2
48' Гол
Близниченко Андрей
2:2
50' Гол
Вишча Эдин
3:2
59' Гол
Адебайор Эммануэль
3:3
77' Гол
Папп Пол
90' Желтая карточка
Депе Илхан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Депе Илхан получает желтую карточку.
89'
Буюкшехир производит замену. Текдемир Махмут уходит, и Наполеони Стефано заменяет его
89'
Карабюкспор производит замену. Траоре Абду II уходит, и Депе Илхан заменяет его
82'
Карабюкспор производит замену. Близниченко Андрей уходит, и Скуласон Олафур заменяет его
80'
Буюкшехир производит замену. Мадурейра Дока уходит, и Пектемек Мустафа заменяет его

Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Папп Пол.
73'
Карабюкспор производит замену. Поко Андре уходит, и Зец Эрмин заменяет его
71'
Буюкшехир производит замену. Моссоро Марсио уходит, и Кавечи Ирфан заменяет его
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адебайор Эммануэль.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вишча Эдин.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Близниченко Андрей.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Желтая карточка
46'
Белёзоглу Эмре получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Деликташ Сердар получает желтую карточку.
Желтая карточка
41'
Близниченко Андрей получает желтую карточку.
Желтая карточка
39'
Траоре Абду II получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Селезнёв Евгений получает желтую карточку.
Описание гола
28'
Г О О О О О Л - Селезнёв Евгений из команды Карабюкспор забивает пенальти
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мадурейра Дока.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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