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Стадион: Тимса Арена
1:3
Конец матча
20' Желтая карточкаФати Рикардо
0:1
27' ГолEfecan Karaca
45' Желтая карточкаКандеяш Даниэл
1:1
45' ПенальтиЙилмаз Дениз
54' Желтая карточкаКонук Исмаил
1:2
55' ПенальтиВагнер Лав
72' Желтая карточкаЧиназ Самил
77' Желтая карточкаЭмир Беркан
1:3
90' ГолВагнер Лав
|
20'
27'
0:1
45'
45'
1:1
54'
55'
1:2
72'
77'
90'
1:3
Состав команд
Бурсаспор
- Основной состав
- 1 Текин Харун Вратарь
- 33 Onur Atasayar Защитник
- 66 Сивок Томаш Защитник
- 23 Бехич Азиз Защитник
- 4 Конук Исмаил Защитник
- 8 Хоркера Кристобаль Полузащитник
- 10 Баталья Пабло Полузащитник
- 14 Фати Рикардо Полузащитник
- 7 Юдже Мертер Полузащитник
- 88 Йилмаз Дениз Нападающий
- 11 Джон Джошуа Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Гюнок Мерт Вратарь
- 24 Эрсой Эртугрул Защитник
- 28 Дель Валье Йонатан Полузащитник
- 6 Чиназ Самил Полузащитник
- 18 Kubilay Kanatsizkus Полузащитник
- 70 Орнек Мерт Нападающий
- 9 Йылдырым Серджан Нападающий
- Главный тренер: Mutlu Topcu
Аланьяспор
- Основной состав
- 1 Haydar Yilmaz Вратарь
- 44 Омеруо Кеннет Защитник
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 89 Гассама Ламин Защитник
- 3 Эмир Беркан Защитник
- 10 Акбаба Эмре Полузащитник
- 7 Efecan Karaca Полузащитник
- 2 Сакей Айзаак Полузащитник
- 23 Кандеяш Даниэл Полузащитник
- 78 Фернандес Джуниор Полузащитник
- 99 Вагнер Лав Нападающий
- Запасные игроки
- 94 Лазич Дарко Защитник
- 4 Парлак Бирол Защитник
- 77 Гуррье Вильд-Дональд Нападающий
- 29 Плет Глейнор Нападающий
- 24 Нефиз Эмре Нападающий
- 88 Taha Yalciner
- 37 Zdenek Zlamal
- Главный тренер: Сафет Сушич
Предыдущие игры
Бурсаспор (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 11.03.2017 Османлыспор 1:1 Бурсаспор С
- 04.03.2017 Бурсаспор 2:1 Газиантепспор С
- 24.02.2017 Касымпаша 4:0 Бурсаспор С
- 17.02.2017 Кайсериспор 2:0 Бурсаспор С
- 11.02.2017 Бурсаспор 1:1 Фенербахче С
- 29.01.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Бурсаспор С
- 21.01.2017 Бурсаспор 0:1 Аданаспор С
- 13.01.2017 Бурсаспор 1:2 Трабзонспор С
- 26.12.2016 Генчлербирлиги 3:1 Бурсаспор С
- 19.12.2016 Бурсаспор 2:1 Антальяспор С
- 10.12.2016 Бешикташ 2:1 Бурсаспор С
- 05.12.2016 Бурсаспор 2:1 Ризеспор С
- 25.11.2016 Галатасарай 3:1 Бурсаспор С
- 19.11.2016 Бурсаспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 05.11.2016 Карабюкспор 0:0 Бурсаспор С
- 29.10.2016 Бурсаспор 2:0 Коньяспор С
- 22.10.2016 Аланьяспор 0:2 Бурсаспор С
- 16.10.2016 Бурсаспор 0:0 Османлыспор С
- 01.10.2016 Газиантепспор 3:2 Бурсаспор С
- 25.09.2016 Бурсаспор 1:0 Касымпаша С
Аланьяспор (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 10.03.2017 Аланьяспор 2:3 Фенербахче С
- 05.03.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Аланьяспор С
- 25.02.2017 Аланьяспор 4:1 Аданаспор С
- 20.02.2017 Трабзонспор 0:0 Аланьяспор С
- 11.02.2017 Аланьяспор 3:0 Генчлербирлиги С
- 28.01.2017 Антальяспор 2:1 Аланьяспор С
- 23.01.2017 Аланьяспор 1:4 Бешикташ С
- 14.01.2017 Аланьяспор 2:3 Ризеспор С
- 25.12.2016 Галатасарай 5:1 Аланьяспор С
- 18.12.2016 Аланьяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 11.12.2016 Карабюкспор 0:2 Аланьяспор С
- 04.12.2016 Аланьяспор 2:3 Коньяспор С
- 25.11.2016 Аланьяспор 3:0 Кайсериспор С
- 19.11.2016 Османлыспор 2:0 Аланьяспор С
- 05.11.2016 Аланьяспор 4:3 Газиантепспор С
- 31.10.2016 Касымпаша 2:1 Аланьяспор С
- 22.10.2016 Аланьяспор 0:2 Бурсаспор С
- 16.10.2016 Фенербахче 1:1 Аланьяспор С
- 02.10.2016 Аланьяспор 0:5 Истанбул Башакшехир С
- 26.09.2016 Аданаспор 3:2 Аланьяспор С
Последние игры между собой
Бурсаспор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аланьяспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 22.10.2016 Аланьяспор 0:2 Бурсаспор Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|0:0
|25
|16
|7
|2
|47 - 20
|55
|2.
|Истанбул Башакшехир
|25
|15
|8
|2
|46 - 20
|53
|3.
|Галатасарай
|25
|14
|4
|7
|46 - 28
|46
|4.
|Фенербахче
|25
|12
|8
|5
|46 - 25
|44
|5.
|Трабзонспор
|25
|12
|5
|8
|27 - 23
|41
|6.
|Антальяспор
|0:0
|25
|11
|6
|8
|29 - 30
|39
|7.
|Касымпаша
|25
|10
|5
|10
|36 - 32
|35
|8.
|Коньяспор
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|9.
|Карабюкспор
|25
|10
|4
|11
|30 - 33
|34
|10.
|Генчлербирлиги
|24
|8
|8
|8
|24 - 23
|32
|11.
|Бурсаспор
|25
|9
|5
|11
|26 - 33
|32
|12.
|Османлыспор
|25
|7
|10
|8
|31 - 29
|31
|13.
|Аланьяспор
|25
|8
|4
|13
|39 - 47
|28
|14.
|Кайсериспор
|25
|7
|6
|12
|33 - 43
|27
|15.
|Акхисар Беледиеспор
|25
|7
|6
|12
|18 - 34
|27
|16.
|Ризеспор
|25
|5
|5
|15
|24 - 41
|20
|17.
|Аданаспор
|25
|5
|5
|15
|22 - 40
|20
|18.
|Газиантепспор
|24
|5
|4
|15
|22 - 42
|19
Второй тайм
90'
Аланьяспор производит замену. Акбаба Эмре уходит, и Таха Ялчынер заменяет его
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вагнер Лав.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Аланьяспор производит замену. Эфеджан Караджа уходит, и Гуррье Вильд-Дональд заменяет его
87'
Аланьяспор производит замену. Фернандес Джуниор уходит, и Нефиз Эмре заменяет его
79'
Бурсаспор производит замену. Конук Исмаил уходит, и Kubilay Kanatsizkus заменяет его
77'
Эмир Беркан получает желтую карточку.
72'
Чиназ Самил получает желтую карточку.
62'
Бурсаспор производит замену. Фати Рикардо уходит, и Чиназ Самил заменяет его
55'
Г О О О О О Л - Вагнер Лав из команды Аланьяспор забивает пенальти
54'
Конук Исмаил получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Бурсаспор производит замену. Хоркера Кристобаль уходит, и Орнек Мерт заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Г О О О О О Л - Йилмаз Дениз из команды Бурсаспор забивает пенальти
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Кандеяш Даниэл получает желтую карточку.
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эфеджан Караджа.
20'
Фати Рикардо получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu (Timsah Arena). Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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