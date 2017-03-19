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Стадион:
Бурсаспор
1:3
Конец матча
Аланьяспор
0'
20' Желтая карточка
Фати Рикардо
0:1
27' Гол
Efecan Karaca
45' Желтая карточка
Кандеяш Даниэл
1:1
45' Пенальти
Йилмаз Дениз
54' Желтая карточка
Конук Исмаил
1:2
55' Пенальти
Вагнер Лав
72' Желтая карточка
Чиназ Самил
77' Желтая карточка
Эмир Беркан
1:3
90' Гол
Вагнер Лав
90'+6
Второй тайм
90'
Аланьяспор производит замену. Акбаба Эмре уходит, и Таха Ялчынер заменяет его
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вагнер Лав.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Аланьяспор производит замену. Эфеджан Караджа уходит, и Гуррье Вильд-Дональд заменяет его
87'
Аланьяспор производит замену. Фернандес Джуниор уходит, и Нефиз Эмре заменяет его
79'
Бурсаспор производит замену. Конук Исмаил уходит, и Kubilay Kanatsizkus заменяет его

Желтая карточка
77'
Эмир Беркан получает желтую карточку.
Желтая карточка
72'
Чиназ Самил получает желтую карточку.
62'
Бурсаспор производит замену. Фати Рикардо уходит, и Чиназ Самил заменяет его
Описание гола
55'
Г О О О О О Л - Вагнер Лав из команды Аланьяспор забивает пенальти
Желтая карточка
54'
Конук Исмаил получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Бурсаспор производит замену. Хоркера Кристобаль уходит, и Орнек Мерт заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
45'
Г О О О О О Л - Йилмаз Дениз из команды Бурсаспор забивает пенальти
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Кандеяш Даниэл получает желтую карточку.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эфеджан Караджа.
Желтая карточка
20'
Фати Рикардо получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu (Timsah Arena). Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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