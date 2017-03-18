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Стадион:
Касымпаша
3:2
Конец матча
Османлыспор
0'
1:0
1' Гол
Бюйюк Адем
1:1
12' Гол
Вебо Пьер
1:2
14' Гол
Вебо Пьер
21' Желтая карточка
Садику Лорет
2:2
32' Гол
Бюйюк Адем
34' Желтая карточка
Чюрюксу Нуман
49' Желтая карточка
Карлос Луис
3:2
65' Гол
Бюйюк Адем
80' Желтая карточка
Бюйюк Адем
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Касымпаша производит замену. Бюйюк Адем уходит, и Отигба Кеннет заменяет его
83'
Касымпаша производит замену. Торун Тунай уходит, и Павелка Давид заменяет его
Желтая карточка
80'
Бюйюк Адем получает желтую карточку.
79'
Касымпаша производит замену. Шахин Тургут уходит, и Samuel Emem Eduok заменяет его
75'
Османлыспор производит замену. Регаттен Адриен уходит, и Бекдемир Энгин заменяет его

75'
Османлыспор производит замену. Чагиран Муса уходит, и Алтынай Корай заменяет его
70'
Османлыспор производит замену. Умар Амину уходит, и Тьеви Бифума заменяет его
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бюйюк Адем.
Желтая карточка
49'
Карлос Луис получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
34'
Чюрюксу Нуман получает желтую карточку.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бюйюк Адем.
Желтая карточка
21'
Садику Лорет получает желтую карточку.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вебо Пьер.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вебо Пьер.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бюйюк Адем.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Recep Tayyip Erdogan Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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