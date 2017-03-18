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Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган
3:2
Конец матча
1:0
1' ГолБюйюк Адем
1:1
12' ГолВебо Пьер
1:2
14' ГолВебо Пьер
21' Желтая карточкаСадику Лорет
2:2
32' ГолБюйюк Адем
34' Желтая карточкаЧюрюксу Нуман
49' Желтая карточкаКарлос Луис
3:2
65' ГолБюйюк Адем
80' Желтая карточкаБюйюк Адем
|
1'
1:0
12'
1:1
14'
1:2
21'
32'
2:2
34'
49'
65'
3:2
80'
Состав команд
Касымпаша 4-3-3
- Основной состав
- 1 Кёсе Рамазан Вратарь
- 88 Сари Вейсел Защитник
- 31 Вейньо Оливье Защитник
- 6 Садику Лорет Защитник
- 90 Попов Страхил Полузащитник
- 5 Дурак Абдулла Полузащитник
- 8 Каштру Андре Полузащитник
- 10 Бюйюк Адем Нападающий
- 11 Торун Тунай Нападающий
- 17 Шахин Тургут Нападающий
- 4 Titi I
- Запасные игроки
- 34 Бирничан Эрай Вратарь
- 2 Отигба Кеннет Защитник
- 3 Божиков Васил Защитник
- 12 Павелка Давид Полузащитник
- 7 Шала Херолинд Полузащитник
- 13 Samuel Emem Eduok Полузащитник
- 20 Cristian Guanca
- Главный тренер: Kemal Ozdes
Османлыспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 99 Карчемарскас Жидрунас Вратарь
- 2 Врсайевич Авдийя Защитник
- 21 Прохазка Вацлав Защитник
- 61 Чюрюксу Нуман Защитник
- 15 Пинту Тьягу Защитник
- 93 Adam Mager II Полузащитник
- 27 Умар Амину Полузащитник
- 17 Регаттен Адриен Полузащитник
- 35 Чагиран Муса Полузащитник
- 20 Карлос Луис Полузащитник
- 9 Вебо Пьер Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Арыкан Хакан Вратарь
- 33 Байыр Мухаммед Защитник
- 4 Алтынай Корай Защитник
- 11 Кылычаслан Эрдал Полузащитник
- 7 Бекдемир Энгин Полузащитник
- 39 Тьеви Бифума Нападающий
- 24 Русеску Раул Нападающий
- Главный тренер: Акчай Мустафа Решит
Предыдущие игры
Касымпаша (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 11.03.2017 Газиантепспор 0:2 Касымпаша С
- 05.03.2017 Кайсериспор 2:2 Касымпаша С
- 24.02.2017 Касымпаша 4:0 Бурсаспор С
- 19.02.2017 Фенербахче 0:0 Касымпаша С
- 12.02.2017 Касымпаша 4:0 Истанбул Башакшехир С
- 30.01.2017 Аданаспор 2:0 Касымпаша С
- 22.01.2017 Касымпаша 0:1 Трабзонспор С
- 15.01.2017 Касымпаша 3:0 Генчлербирлиги С
- 25.12.2016 Антальяспор 2:1 Касымпаша С
- 17.12.2016 Касымпаша 2:1 Бешикташ С
- 10.12.2016 Ризеспор 0:1 Касымпаша С
- 04.12.2016 Касымпаша 1:2 Галатасарай С
- 26.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Касымпаша С
- 20.11.2016 Касымпаша 2:2 Карабюкспор С
- 06.11.2016 Коньяспор 2:1 Касымпаша С
- 31.10.2016 Касымпаша 2:1 Аланьяспор С
- 23.10.2016 Османлыспор 1:2 Касымпаша С
- 15.10.2016 Касымпаша 0:0 Газиантепспор С
- 01.10.2016 Касымпаша 3:1 Кайсериспор С
- 25.09.2016 Бурсаспор 1:0 Касымпаша С
Османлыспор (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 11.03.2017 Османлыспор 1:1 Бурсаспор С
- 05.03.2017 Фенербахче 1:0 Османлыспор С
- 26.02.2017 Османлыспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
- 19.02.2017 Аданаспор 1:5 Османлыспор С
- 11.02.2017 Османлыспор 0:1 Трабзонспор С
- 29.01.2017 Генчлербирлиги 1:1 Османлыспор С
- 22.01.2017 Османлыспор 1:2 Антальяспор С
- 16.01.2017 Османлыспор 0:2 Бешикташ С
- 25.12.2016 Ризеспор 0:1 Османлыспор С
- 18.12.2016 Османлыспор 2:2 Галатасарай С
- 11.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:2 Османлыспор С
- 08.12.2016 Османлыспор 2:0 Цюрих ЛЕ
- 04.12.2016 Османлыспор 2:1 Карабюкспор С
- 28.11.2016 Коньяспор 1:1 Османлыспор С
- 24.11.2016 Стяуа 2:1 Османлыспор ЛЕ
- 19.11.2016 Османлыспор 2:0 Аланьяспор С
- 06.11.2016 Османлыспор 1:1 Кайсериспор С
- 03.11.2016 Вильярреал 1:2 Османлыспор ЛЕ
- 29.10.2016 Газиантепспор 3:1 Османлыспор С
- 23.10.2016 Османлыспор 1:2 Касымпаша С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|24
|16
|6
|2
|47 - 20
|54
|2.
|Истанбул Башакшехир
|24
|15
|7
|2
|43 - 17
|52
|3.
|Галатасарай
|25
|14
|4
|7
|46 - 28
|46
|4.
|Фенербахче
|25
|12
|8
|5
|46 - 25
|44
|5.
|Трабзонспор
|25
|12
|5
|8
|27 - 23
|41
|6.
|Антальяспор
|24
|11
|5
|8
|29 - 30
|38
|7.
|Касымпаша
|25
|10
|5
|10
|36 - 32
|35
|8.
|Коньяспор
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|9.
|Карабюкспор
|24
|10
|3
|11
|27 - 30
|33
|10.
|Бурсаспор
|24
|9
|5
|10
|25 - 30
|32
|11.
|Османлыспор
|25
|7
|10
|8
|31 - 29
|31
|12.
|Генчлербирлиги
|23
|7
|8
|8
|23 - 23
|29
|13.
|Кайсериспор
|25
|7
|6
|12
|33 - 43
|27
|14.
|Акхисар Беледиеспор
|25
|7
|6
|12
|18 - 34
|27
|15.
|Аланьяспор
|24
|7
|4
|13
|36 - 46
|25
|16.
|Ризеспор
|24
|5
|5
|14
|24 - 40
|20
|17.
|Аданаспор
|25
|5
|5
|15
|22 - 40
|20
|18.
|Газиантепспор
|24
|5
|4
|15
|22 - 42
|19
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Касымпаша производит замену. Бюйюк Адем уходит, и Отигба Кеннет заменяет его
83'
Касымпаша производит замену. Торун Тунай уходит, и Павелка Давид заменяет его
80'
Бюйюк Адем получает желтую карточку.
79'
Касымпаша производит замену. Шахин Тургут уходит, и Samuel Emem Eduok заменяет его
75'
Османлыспор производит замену. Регаттен Адриен уходит, и Бекдемир Энгин заменяет его
75'
Османлыспор производит замену. Чагиран Муса уходит, и Алтынай Корай заменяет его
70'
Османлыспор производит замену. Умар Амину уходит, и Тьеви Бифума заменяет его
65'
49'
Карлос Луис получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
34'
Чюрюксу Нуман получает желтую карточку.
32'
21'
Садику Лорет получает желтую карточку.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вебо Пьер.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вебо Пьер.
1'
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Recep Tayyip Erdogan Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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