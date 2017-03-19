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Стадион: Анкара 19 Майис
1:0
Конец матча
1:0
52' ГолКарабулут Айдын
61' Желтая карточкаMarwane Saadane
84' Желтая карточкаДуруэр Мурат
90' Желтая карточкаТушыньски Патрык
|
52'
1:0
61'
84'
89'
90'
Состав команд
Генчлербирлиги
- Основной состав
- 1 Хопф Йоханнес Вратарь
- 2 Огюз Ахмет Защитник
- 12 Luccas Claro Защитник
- 15 Политевич Сергей Защитник
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 77 Дуруэр Мурат Полузащитник
- 20 Карабулут Айдын Полузащитник
- 55 Халили Абдул Полузащитник
- 7 Гюрлер Сердар Полузащитник
- 9 Мурики Ведат Нападающий
- 21 Selcuk Sahin II
- Запасные игроки
- 67 Шам Орхан Защитник
- 23 Исса Камал Полузащитник
- 93 Сёзен Умут Полузащитник
- 11 Милинкович Марко Полузащитник
- 31 Ранти Токело Нападающий
- 29 Taha Demirtas
- 22 Bady
- Главный тренер: Умит Озат
Ризеспор
- Основной состав
- 1 Диалло Абдулайе Вратарь
- 77 Оваджиклы Орхан Защитник
- 53 Исмаил Дхурхам Защитник
- 2 Обоабона Годфри Защитник
- 60 Чек Озгюр Защитник
- 78 Озек Ахмет Полузащитник
- 21 Нияз Реджеп Полузащитник
- 16 Marwane Saadane Полузащитник
- 4 Петруччи Давиде Полузащитник
- 6 Ялчин Робин Полузащитник
- 34 Эдомвоньи Брайт Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Али Якуби Мохамед Защитник
- 18 Коч Сулейман Полузащитник
- 7 Янтшер Якоб Полузащитник
- 40 Носа Игьебор Полузащитник
- 20 Айнаоглу Огужан Полузащитник
- 8 Тушыньски Патрык Нападающий
- 23 Gokhan Akkan II
- Главный тренер: Караман Хикмет
Предыдущие игры
Генчлербирлиги (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 11.03.2017 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги С
- 06.03.2017 Генчлербирлиги 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 26.02.2017 Карабюкспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 19.02.2017 Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор С
- 11.02.2017 Аланьяспор 3:0 Генчлербирлиги С
- 29.01.2017 Генчлербирлиги 1:1 Османлыспор С
- 15.01.2017 Касымпаша 3:0 Генчлербирлиги С
- 26.12.2016 Генчлербирлиги 3:1 Бурсаспор С
- 19.12.2016 Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги С
- 10.12.2016 Генчлербирлиги 0:0 Истанбул Башакшехир С
- 04.12.2016 Аданаспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 27.11.2016 Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор С
- 20.11.2016 Кайсериспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 05.11.2016 Антальяспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 28.10.2016 Генчлербирлиги 1:1 Бешикташ С
- 21.10.2016 Ризеспор 2:1 Генчлербирлиги С
- 15.10.2016 Генчлербирлиги 0:1 Галатасарай С
- 30.09.2016 Акхисар Беледиеспор 0:0 Генчлербирлиги С
- 25.09.2016 Генчлербирлиги 2:0 Карабюкспор С
- 18.09.2016 Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги С
Ризеспор (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 12.03.2017 Ризеспор 1:2 Антальяспор С
- 04.03.2017 Бешикташ 1:0 Ризеспор С
- 24.02.2017 Ризеспор 2:4 Кайсериспор С
- 18.02.2017 Ризеспор 1:1 Галатасарай С
- 12.02.2017 Акхисар Беледиеспор 1:0 Ризеспор С
- 28.01.2017 Ризеспор 1:0 Карабюкспор С
- 21.01.2017 Коньяспор 2:1 Ризеспор С
- 14.01.2017 Аланьяспор 2:3 Ризеспор С
- 25.12.2016 Ризеспор 0:1 Османлыспор С
- 18.12.2016 Газиантепспор 1:2 Ризеспор С
- 10.12.2016 Ризеспор 0:1 Касымпаша С
- 05.12.2016 Бурсаспор 2:1 Ризеспор С
- 27.11.2016 Ризеспор 1:5 Фенербахче С
- 21.11.2016 Истанбул Башакшехир 2:1 Ризеспор С
- 06.11.2016 Ризеспор 2:2 Аданаспор С
- 30.10.2016 Трабзонспор 2:2 Ризеспор С
- 21.10.2016 Ризеспор 2:1 Генчлербирлиги С
- 17.10.2016 Антальяспор 1:1 Ризеспор С
- 01.10.2016 Ризеспор 0:1 Бешикташ С
- 25.09.2016 Кайсериспор 2:1 Ризеспор С
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Ризеспор: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
- 21.10.2016 Ризеспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 17.01.2016 Ризеспор 2:3 Генчлербирлиги Суперлига
- 17.08.2015 Генчлербирлиги 2:3 Ризеспор Суперлига
- 01.02.2015 Генчлербирлиги 0:2 Ризеспор Суперлига
- 29.08.2014 Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 25.01.2014 Генчлербирлиги 3:1 Ризеспор Суперлига
- 17.08.2013 Ризеспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 20.01.2008 Генчлербирлиги 4:1 Ризеспор Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|0:0
|25
|16
|7
|2
|47 - 20
|55
|2.
|Истанбул Башакшехир
|25
|15
|8
|2
|46 - 20
|53
|3.
|Галатасарай
|25
|14
|4
|7
|46 - 28
|46
|4.
|Фенербахче
|25
|12
|8
|5
|46 - 25
|44
|5.
|Трабзонспор
|25
|12
|5
|8
|27 - 23
|41
|6.
|Антальяспор
|0:0
|25
|11
|6
|8
|29 - 30
|39
|7.
|Касымпаша
|25
|10
|5
|10
|36 - 32
|35
|8.
|Коньяспор
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|9.
|Карабюкспор
|25
|10
|4
|11
|30 - 33
|34
|10.
|Генчлербирлиги
|24
|8
|8
|8
|24 - 23
|32
|11.
|Бурсаспор
|25
|9
|5
|11
|26 - 33
|32
|12.
|Османлыспор
|25
|7
|10
|8
|31 - 29
|31
|13.
|Аланьяспор
|25
|8
|4
|13
|39 - 47
|28
|14.
|Кайсериспор
|25
|7
|6
|12
|33 - 43
|27
|15.
|Акхисар Беледиеспор
|25
|7
|6
|12
|18 - 34
|27
|16.
|Ризеспор
|25
|5
|5
|15
|24 - 41
|20
|17.
|Аданаспор
|25
|5
|5
|15
|22 - 40
|20
|18.
|Газиантепспор
|24
|5
|4
|15
|22 - 42
|19
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Тушыньски Патрык получает желтую карточку.
89'
Генчлербирлиги производит замену. Халили Абдул уходит, и Bady заменяет его
84'
Дуруэр Мурат получает желтую карточку.
72'
Генчлербирлиги производит замену. Карабулут Айдын уходит, и Ранти Токело заменяет его
71'
Ризеспор производит замену. Оваджиклы Орхан уходит, и Тушыньски Патрык заменяет его
61'
Marwane Saadane получает желтую карточку.
58'
Генчлербирлиги производит замену. Мурики Ведат уходит, и Милинкович Марко заменяет его
56'
Ризеспор производит замену. Озек Ахмет уходит, и Коч Сулейман заменяет его
56'
Ризеспор производит замену. Чек Озгюр уходит, и Айнаоглу Огужан заменяет его
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Карабулут Айдын.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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