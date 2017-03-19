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Стадион:
Генчлербирлиги
1:0
Конец матча
Ризеспор
0'
1:0
52' Гол
Карабулут Айдын
61' Желтая карточка
Marwane Saadane
84' Желтая карточка
Дуруэр Мурат
90' Желтая карточка
Тушыньски Патрык
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Тушыньски Патрык получает желтую карточку.
89'
Генчлербирлиги производит замену. Халили Абдул уходит, и Bady заменяет его
Желтая карточка
84'
Дуруэр Мурат получает желтую карточку.
72'
Генчлербирлиги производит замену. Карабулут Айдын уходит, и Ранти Токело заменяет его
71'
Ризеспор производит замену. Оваджиклы Орхан уходит, и Тушыньски Патрык заменяет его

Желтая карточка
61'
Marwane Saadane получает желтую карточку.
58'
Генчлербирлиги производит замену. Мурики Ведат уходит, и Милинкович Марко заменяет его
56'
Ризеспор производит замену. Озек Ахмет уходит, и Коч Сулейман заменяет его
56'
Ризеспор производит замену. Чек Озгюр уходит, и Айнаоглу Огужан заменяет его
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Карабулут Айдын.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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