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Стадион:
Аданаспор
2:1
Конец матча
Акхисар Беледиеспор
0'
1:0
4' Гол
Гуэйе Магайе
1:1
33' Гол
Юмлу Мустафа
2:1
64' Гол
Ahmet Dereli
81' Желтая карточка
Didi
81' Желтая карточка
Юмлу Мустафа
90' Желтая карточка
Адын Олкан
90' Желтая карточка
Roni II
90'+5
Второй тайм
90'
Аданаспор производит замену. Коман Владимир уходит, и Ahmet Bahcivan заменяет его
Желтая карточка
90'
Roni получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Адын Олкан получает желтую карточку.
83'
Аданаспор производит замену. Ahmet Dereli уходит, и Сантос Сильва Винициус заменяет его
Желтая карточка
81'
Юмлу Мустафа получает желтую карточку.

Желтая карточка
81'
Didi получает желтую карточку.
78'
Акхизар Беледье производит замену. Чикалеши Сокол уходит, и Челик Мугдат заменяет его
71'
Аданаспор производит замену. Cem Ozdemir уходит, и Тевфик Алтындаг заменяет его
68'
Акхизар Беледье производит замену. Айдогду Сонер уходит, и Ларссон Даниэль заменяет его
68'
Акхизар Беледье производит замену. Хурмаджи Озер уходит, и Ваш Те Рикарду заменяет его
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ahmet Dereli.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юмлу Мустафа.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гуэйе Магайе.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на 5 Ocak Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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