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Стадион: 5 Очак
2:1
Конец матча
1:0
4' ГолГуэйе Магайе
1:1
33' ГолЮмлу Мустафа
2:1
64' ГолAhmet Dereli
81' Желтая карточкаDidi
81' Желтая карточкаЮмлу Мустафа
90' Желтая карточкаАдын Олкан
90' Желтая карточкаRoni II
|
4'
1:0
33'
1:1
64'
2:1
81'
81'
90'
90'
Состав команд
Аданаспор
- Основной состав
- 26 Итанж Шарль Вратарь
- 66 Пехливан Халиль Защитник
- 77 Коман Владимир Полузащитник
- 9 Гуэйе Магайе Нападающий
- 7 Ahmet Dereli
- 80 Roni II
- 27 Cem Ozdemir
- 32 Renan Foguinho
- 5 Mauricio Ramos
- 53 Didi
- 22 Digao I
- Запасные игроки
- 1 Акьюз Хайрулла Вратарь
- 3 Виера Усман Защитник
- 20 Tevfik Altindag
- 10 Vinicius XII
- 8 Ahmet Bahcivan
- 33 Renan Diniz
- 6 Mustafa Sami Can Keskin
- Главный тренер: Levent Sahin
Акхисар Беледиеспор
- Основной состав
- 1 Лукач Милан Вратарь
- 88 Османпаша Джанер Защитник
- 89 Келеш Кадир Защитник
- 22 Юмлу Мустафа Защитник
- 13 Лопеш Мигел Защитник
- 5 Хурмаджи Озер Полузащитник
- 10 Айдогду Сонер Полузащитник
- 29 Адын Олкан Полузащитник
- 27 Куштодиу Диаш Полузащитник
- 20 Сиссоко Абдулвхаид Полузащитник
- 37 Чикалеши Сокол Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Кёрк Бора Вратарь
- 15 Тасделен Орхан Защитник
- 25 Улудаг Алпер Защитник
- 12 Ларссон Даниэль Полузащитник
- 6 Джевикер Айкут Полузащитник
- 9 Ваш Те Рикарду Нападающий
- 7 Челик Мугдат Нападающий
- Главный тренер: Толунай Кафкас
Предыдущие игры
Аданаспор (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 11.03.2017 Карабюкспор 2:0 Аданаспор С
- 05.03.2017 Аданаспор 0:1 Коньяспор С
- 25.02.2017 Аланьяспор 4:1 Аданаспор С
- 19.02.2017 Аданаспор 1:5 Османлыспор С
- 13.02.2017 Газиантепспор 1:0 Аданаспор С
- 30.01.2017 Аданаспор 2:0 Касымпаша С
- 21.01.2017 Бурсаспор 0:1 Аданаспор С
- 15.01.2017 Фенербахче 2:2 Аданаспор С
- 24.12.2016 Аданаспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 18.12.2016 Аданаспор 2:1 Кайсериспор С
- 09.12.2016 Трабзонспор 4:1 Аданаспор С
- 04.12.2016 Аданаспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 26.11.2016 Антальяспор 1:0 Аданаспор С
- 19.11.2016 Аданаспор 1:2 Бешикташ С
- 06.11.2016 Ризеспор 2:2 Аданаспор С
- 29.10.2016 Аданаспор 0:1 Галатасарай С
- 22.10.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Аданаспор С
- 15.10.2016 Аданаспор 1:2 Карабюкспор С
- 02.10.2016 Коньяспор 1:0 Аданаспор С
- 26.09.2016 Аданаспор 3:2 Аланьяспор С
Акхисар Беледиеспор (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 13.03.2017 Акхисар Беледиеспор 1:3 Трабзонспор С
- 06.03.2017 Генчлербирлиги 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 25.02.2017 Акхисар Беледиеспор 3:0 Антальяспор С
- 19.02.2017 Бешикташ 3:1 Акхисар Беледиеспор С
- 12.02.2017 Акхисар Беледиеспор 1:0 Ризеспор С
- 28.01.2017 Галатасарай 6:0 Акхисар Беледиеспор С
- 21.01.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Кайсериспор С
- 14.01.2017 Карабюкспор 1:0 Акхисар Беледиеспор С
- 25.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Коньяспор С
- 18.12.2016 Аланьяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 11.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:2 Османлыспор С
- 04.12.2016 Газиантепспор 1:2 Акхисар Беледиеспор С
- 26.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Касымпаша С
- 19.11.2016 Бурсаспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 06.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:3 Фенербахче С
- 30.10.2016 Истанбул Башакшехир 5:1 Акхисар Беледиеспор С
- 22.10.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Аданаспор С
- 16.10.2016 Трабзонспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 30.09.2016 Акхисар Беледиеспор 0:0 Генчлербирлиги С
- 23.09.2016 Антальяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
Последние игры между собой
Аданаспор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Акхисар Беледиеспор: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|24
|16
|6
|2
|47 - 20
|54
|2.
|Истанбул Башакшехир
|24
|15
|7
|2
|43 - 17
|52
|3.
|Галатасарай
|25
|14
|4
|7
|46 - 28
|46
|4.
|Фенербахче
|25
|12
|8
|5
|46 - 25
|44
|5.
|Трабзонспор
|25
|12
|5
|8
|27 - 23
|41
|6.
|Антальяспор
|24
|11
|5
|8
|29 - 30
|38
|7.
|Касымпаша
|25
|10
|5
|10
|36 - 32
|35
|8.
|Коньяспор
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|9.
|Карабюкспор
|24
|10
|3
|11
|27 - 30
|33
|10.
|Бурсаспор
|24
|9
|5
|10
|25 - 30
|32
|11.
|Османлыспор
|25
|7
|10
|8
|31 - 29
|31
|12.
|Генчлербирлиги
|23
|7
|8
|8
|23 - 23
|29
|13.
|Кайсериспор
|25
|7
|6
|12
|33 - 43
|27
|14.
|Акхисар Беледиеспор
|25
|7
|6
|12
|18 - 34
|27
|15.
|Аланьяспор
|24
|7
|4
|13
|36 - 46
|25
|16.
|Ризеспор
|24
|5
|5
|14
|24 - 40
|20
|17.
|Аданаспор
|25
|5
|5
|15
|22 - 40
|20
|18.
|Газиантепспор
|24
|5
|4
|15
|22 - 42
|19
Второй тайм
90'
Аданаспор производит замену. Коман Владимир уходит, и Ahmet Bahcivan заменяет его
90'
Roni получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Адын Олкан получает желтую карточку.
83'
Аданаспор производит замену. Ahmet Dereli уходит, и Сантос Сильва Винициус заменяет его
81'
Юмлу Мустафа получает желтую карточку.
81'
Didi получает желтую карточку.
78'
Акхизар Беледье производит замену. Чикалеши Сокол уходит, и Челик Мугдат заменяет его
71'
Аданаспор производит замену. Cem Ozdemir уходит, и Тевфик Алтындаг заменяет его
68'
Акхизар Беледье производит замену. Айдогду Сонер уходит, и Ларссон Даниэль заменяет его
68'
Акхизар Беледье производит замену. Хурмаджи Озер уходит, и Ваш Те Рикарду заменяет его
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ahmet Dereli.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юмлу Мустафа.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гуэйе Магайе.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на 5 Ocak Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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