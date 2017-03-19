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Стадион:
Антальяспор
0:0
Перерыв
Бешикташ
0'
35' Желтая карточка
Талиска Андерсон
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Офсайд
47'
Мбилла Этаме из команды Антальяспор в офсайде
Офсайд
47'
Мбилла Этаме из команды Антальяспор в офсайде
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Айтач Сакыб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает навес
45'
Дурсун Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
45'
Талиска Андерсон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
44'
Удар от ворот произведет Бешикташ
44'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор делает неудачный навес.
Фол, нарушение
44'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает подножку. Йылдырым Зеки заработал фол.
44'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Куарежма Рикарду и мяч снова в игре
Фол, нарушение
43'
Мбилла Этаме наказан за толчок Адриано Коррея
Фол, нарушение
42'
Озьякуп Огузхан наказан за толчок Шарлес Фернандо
41'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Это'О Самюэль из команды Антальяспор делает навес
40'
Удар от ворот произведет Бешикташ
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
39'
Каплан Ферхат получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Данило Кампос из команды Антальяспор делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
39'
Данило Кампос из команды Антальяспор устремляется вперед с мячом.
39'
Игроки ФК "Антальяспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Каплан Ферхат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
38'
Дурсун Салих выбил мяч на угловой.
38'
Куарежма Рикарду нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
37'
Абубакар Венсан наказан за толчок Челюстка Ондржей
36'
Удар от ворот произведет Антальяспор
36'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
36'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ играет в стеночку с партнером по команде. Абубакар Венсан это был.
36'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Айтач Сакыб выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
35'
Талиска Андерсон сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
35'
Талиска Андерсон совершает грубый фол. Дурсун Салих был жертвой
34'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
34'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Йылдырым Зеки пробил головой, вратарь справился с ударом.
33'
Это'О Самюэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Марсело Антонио наказан за толчок Кадах Дениз
Фол, нарушение
31'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает подножку. Айтач Сакыб заработал фол.
30'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Это'О Самюэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Тошич Душко коснулся мяча рукой.
29'
После дальнего удара, который нанес Бабель Райан мяч отбит вратарем
27'
Каплан Ферхат вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Йылдырым Зеки коснулся мяча рукой.
25'
Дурсун Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
24'
Удар от ворот произведет Антальяспор
Фол, нарушение
24'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает подножку. Кадах Дениз заработал фол.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
22'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор подал угловой справа.
21'
Шарлес Фернандо бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
20'
Мбилла Этаме из команды Антальяспор делает подножку. Адриано Коррея заработал фол.
20'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Генюл Гёкхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Травма, повреждение
18'
Куарежма Рикарду возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
17'
Куарежма Рикарду получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
15'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Данило Кампос из команды Антальяспор делает навес
14'
Удар от ворот произведет Антальяспор
14'
Генюл Гёкхан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
Фол, нарушение
12'
Генюл Гёкхан совершает грубый фол. Данило Кампос был жертвой
Фол, нарушение
11'
Абубакар Венсан наказан за толчок Дурсун Салих
11'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Мбилла Этаме наказан за толчок Куарежма Рикарду
9'
Чико Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
9'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Дурсун Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
8'
Талиска Андерсон бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
6'
Чико Луис из команды Антальяспор. Это Талиска Андерсон заработал фол.
Фол, нарушение
5'
Челюстка Ондржей из команды Антальяспор делает подножку. Бабель Райан заработал фол.
Фол, нарушение
4'
Данило Кампос из команды Антальяспор делает подножку. Адриано Коррея заработал фол.
3'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Это'О Самюэль из команды Антальяспор опасно играет. Чуть не пострадал Тошич Душко.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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