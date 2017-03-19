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Стадион: Анталья Арена
0:0
Перерыв
35' Желтая карточкаТалиска Андерсон
|
35'
Состав команд
24
Дурсун
Салих
20
Чико
Луис
23
Айтач
Сакыб
63
Кадах
Дениз
Антальяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 35 Каплан Ферхат Вратарь
- 28 Челюстка Ондржей Защитник
- 24 Дурсун Салих Защитник
- 20 Чико Луис Защитник
- 23 Айтач Сакыб Защитник
- 8 Шарлес Фернандо Полузащитник
- 7 Йылдырым Зеки Полузащитник
- 90 Данило Кампос Полузащитник
- 63 Кадах Дениз Полузащитник
- 99 Serge Mbilla Etame Полузащитник
- 9 Это'О Самюэль Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Форнецци Сашо Вратарь
- 18 Куртулуш Йекта Полузащитник
- 14 Эль-Кабир Мустафа Полузащитник
- 17 Макун Жан Полузащитник
- 10 Озкан Сердар Полузащитник
- 97 Yusuf Celik
- 33 Raniere Sandro VI
- Главный тренер: Джалимбай Риза
- Травмы и дисквалификации
- Анжело Диего Травмирован
- Рамон Мотта Не уточняется
Бешикташ 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабрисио Агосто Вратарь
- 77 Генюл Гёкхан Защитник
- 30 Марсело Антонио Защитник
- 6 Тошич Душко Защитник
- 3 Адриано Коррея Защитник
- 15 Озьякуп Огузхан Полузащитник
- 13 Хатчинсон Атиба Полузащитник
- 7 Куарежма Рикарду Полузащитник
- 94 Талиска Андерсон Полузащитник
- 49 Бабель Райан Полузащитник
- 9 Абубакар Венсан Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Зенгин Толга Вратарь
- 32 Бек Андреас Защитник
- 2 Митрович Матей Защитник
- 80 Инлер Гёкхан Полузащитник
- 18 Арслан Толгай-Али Полузащитник
- 20 Уйсал Неджип Полузащитник
- 23 Тосун Дженк Нападающий
- Главный тренер: Шенол Гюнеш
- Травмы и дисквалификации
- Эркин Джанер Травмирован
Предыдущие игры
Антальяспор (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 12.03.2017 Ризеспор 1:2 Антальяспор С
- 06.03.2017 Антальяспор 2:3 Галатасарай С
- 25.02.2017 Акхисар Беледиеспор 3:0 Антальяспор С
- 18.02.2017 Антальяспор 1:0 Карабюкспор С
- 12.02.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор С
- 28.01.2017 Антальяспор 2:1 Аланьяспор С
- 22.01.2017 Османлыспор 1:2 Антальяспор С
- 15.01.2017 Газиантепспор 0:3 Антальяспор С
- 25.12.2016 Антальяспор 2:1 Касымпаша С
- 19.12.2016 Бурсаспор 2:1 Антальяспор С
- 12.12.2016 Антальяспор 1:0 Фенербахче С
- 03.12.2016 Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор С
- 26.11.2016 Антальяспор 1:0 Аданаспор С
- 21.11.2016 Трабзонспор 0:1 Антальяспор С
- 05.11.2016 Антальяспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 31.10.2016 Кайсериспор 0:1 Антальяспор С
- 23.10.2016 Бешикташ 3:0 Антальяспор С
- 17.10.2016 Антальяспор 1:1 Ризеспор С
- 02.10.2016 Галатасарай 3:1 Антальяспор С
- 23.09.2016 Антальяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
Бешикташ (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 12.03.2017 Бешикташ 2:2 Кайсериспор С
- 04.03.2017 Бешикташ 1:0 Ризеспор С
- 27.02.2017 Галатасарай 0:1 Бешикташ С
- 19.02.2017 Бешикташ 3:1 Акхисар Беледиеспор С
- 10.02.2017 Карабюкспор 2:1 Бешикташ С
- 30.01.2017 Бешикташ 5:1 Коньяспор С
- 23.01.2017 Аланьяспор 1:4 Бешикташ С
- 16.01.2017 Османлыспор 0:2 Бешикташ С
- 24.12.2016 Бешикташ 1:0 Газиантепспор С
- 17.12.2016 Касымпаша 2:1 Бешикташ С
- 10.12.2016 Бешикташ 2:1 Бурсаспор С
- 06.12.2016 Динамо Киев 6:0 Бешикташ ЛЧ
- 03.12.2016 Фенербахче 0:0 Бешикташ С
- 26.11.2016 Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 23.11.2016 Бешикташ 3:3 Бенфика ЛЧ
- 19.11.2016 Аданаспор 1:2 Бешикташ С
- 05.11.2016 Бешикташ 2:1 Трабзонспор С
- 01.11.2016 Бешикташ 1:1 Наполи ЛЧ
- 28.10.2016 Генчлербирлиги 1:1 Бешикташ С
- 23.10.2016 Бешикташ 3:0 Антальяспор С
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 15
Бешикташ: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 2
- 23.10.2016 Бешикташ 3:0 Антальяспор Суперлига
- 19.03.2016 Бешикташ 1:0 Антальяспор Суперлига
- 26.10.2015 Антальяспор 1:5 Бешикташ Суперлига
- 28.02.2014 Бешикташ 0:0 Антальяспор Суперлига
- 30.09.2013 Антальяспор 2:0 Бешикташ Суперлига
- 15.04.2013 Бешикташ 1:0 Антальяспор Суперлига
- 12.12.2012 Антальяспор 2:1 Бешикташ Кубок Турции
- 18.11.2012 Антальяспор 3:5 Бешикташ Суперлига
- 20.01.2012 Антальяспор 1:2 Бешикташ Суперлига
- 25.09.2011 Бешикташ 1:0 Антальяспор Суперлига
- 28.02.2011 Антальяспор 0:2 Бешикташ Суперлига
- 25.09.2010 Бешикташ 2:1 Антальяспор Суперлига
- 29.01.2010 Антальяспор 0:1 Бешикташ Суперлига
- 17.08.2009 Бешикташ 2:0 Антальяспор Суперлига
- 04.02.2009 Бешикташ 3:1 Антальяспор Кубок
- 01.02.2009 Бешикташ 1:0 Антальяспор Суперлига
- 28.01.2009 Антальяспор 0:2 Бешикташ Кубок
- 30.10.2008 Бешикташ 3:0 Антальяспор Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|0:0
|25
|16
|7
|2
|47 - 20
|55
|2.
|Истанбул Башакшехир
|25
|15
|8
|2
|46 - 20
|53
|3.
|Галатасарай
|25
|14
|4
|7
|46 - 28
|46
|4.
|Фенербахче
|25
|12
|8
|5
|46 - 25
|44
|5.
|Трабзонспор
|25
|12
|5
|8
|27 - 23
|41
|6.
|Антальяспор
|0:0
|25
|11
|6
|8
|29 - 30
|39
|7.
|Касымпаша
|25
|10
|5
|10
|36 - 32
|35
|8.
|Коньяспор
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|9.
|Карабюкспор
|25
|10
|4
|11
|30 - 33
|34
|10.
|Генчлербирлиги
|24
|8
|8
|8
|24 - 23
|32
|11.
|Бурсаспор
|25
|9
|5
|11
|26 - 33
|32
|12.
|Османлыспор
|25
|7
|10
|8
|31 - 29
|31
|13.
|Аланьяспор
|25
|8
|4
|13
|39 - 47
|28
|14.
|Кайсериспор
|25
|7
|6
|12
|33 - 43
|27
|15.
|Акхисар Беледиеспор
|25
|7
|6
|12
|18 - 34
|27
|16.
|Ризеспор
|25
|5
|5
|15
|24 - 41
|20
|17.
|Аданаспор
|25
|5
|5
|15
|22 - 40
|20
|18.
|Газиантепспор
|24
|5
|4
|15
|22 - 42
|19
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Мбилла Этаме из команды Антальяспор в офсайде
47'
Мбилла Этаме из команды Антальяспор в офсайде
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Айтач Сакыб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает навес
45'
45'
45'
Талиска Андерсон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
44'
Удар от ворот произведет Бешикташ
44'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор делает неудачный навес.
44'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает подножку. Йылдырым Зеки заработал фол.
44'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Куарежма Рикарду и мяч снова в игре
43'
Мбилла Этаме наказан за толчок Адриано Коррея
42'
Озьякуп Огузхан наказан за толчок Шарлес Фернандо
41'
41'
Это'О Самюэль из команды Антальяспор делает навес
40'
Удар от ворот произведет Бешикташ
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Каплан Ферхат получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Данило Кампос из команды Антальяспор делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
39'
Данило Кампос из команды Антальяспор устремляется вперед с мячом.
39'
Игроки ФК "Антальяспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Каплан Ферхат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Дурсун Салих выбил мяч на угловой.
38'
Куарежма Рикарду нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Абубакар Венсан наказан за толчок Челюстка Ондржей
36'
Удар от ворот произведет Антальяспор
36'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
36'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ играет в стеночку с партнером по команде. Абубакар Венсан это был.
36'
36'
Айтач Сакыб выбил мяч подальше от ворот.
35'
Талиска Андерсон сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
35'
Талиска Андерсон совершает грубый фол. Дурсун Салих был жертвой
34'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
34'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
33'
Йылдырым Зеки пробил головой, вратарь справился с ударом.
33'
Это'О Самюэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Марсело Антонио наказан за толчок Кадах Дениз
31'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает подножку. Айтач Сакыб заработал фол.
30'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Это'О Самюэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Тошич Душко коснулся мяча рукой.
29'
После дальнего удара, который нанес Бабель Райан мяч отбит вратарем
27'
Каплан Ферхат вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Йылдырым Зеки коснулся мяча рукой.
25'
24'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
24'
Удар от ворот произведет Антальяспор
24'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает подножку. Кадах Дениз заработал фол.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
22'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор подал угловой справа.
21'
Шарлес Фернандо бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
20'
Мбилла Этаме из команды Антальяспор делает подножку. Адриано Коррея заработал фол.
20'
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Генюл Гёкхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
18'
Куарежма Рикарду возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Куарежма Рикарду получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
15'
14'
Данило Кампос из команды Антальяспор делает навес
14'
Удар от ворот произведет Антальяспор
14'
Генюл Гёкхан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
12'
Генюл Гёкхан совершает грубый фол. Данило Кампос был жертвой
11'
Абубакар Венсан наказан за толчок Дурсун Салих
11'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Мбилла Этаме наказан за толчок Куарежма Рикарду
9'
Чико Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
8'
8'
8'
Талиска Андерсон бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
6'
Чико Луис из команды Антальяспор. Это Талиска Андерсон заработал фол.
5'
Челюстка Ондржей из команды Антальяспор делает подножку. Бабель Райан заработал фол.
4'
Данило Кампос из команды Антальяспор делает подножку. Адриано Коррея заработал фол.
3'
2'
Это'О Самюэль из команды Антальяспор опасно играет. Чуть не пострадал Тошич Душко.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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