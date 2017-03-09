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Стадион:
Депортиво
 
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Барселона
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Депортиво - Барселона, который состоится 12.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Депортиво - Барселона
Депортиво
2% (2)
Ничья:
3% (3)
Барселона
94.9% (94)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
21.2% (21)
Барселона:
21.2% (21)
Барселона:
14.1% (14)
Барселона:
12.1% (12)
Барселона:
9.1% (9)
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