- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Аноэта
Позже
Состав команд
22
Навас
Рауль
19
Юри
Берчиче
10
Прието
Хаби
11
Вела
Карлос
15
Лекуе
Иньиго
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
Реал Сосьедад 4-3-3
- Основной состав
- 1 Рульи Херонимо Вратарь
- 29 Арсальюс Альваро Защитник
- 22 Навас Рауль Защитник
- 6 Иньиго Мартинес Защитник
- 19 Юри Берчиче Защитник
- 10 Прието Хаби Полузащитник
- 4 Ильяраменди Асьер Полузащитник
- 17 Сурутуса Давид Полузащитник
- 11 Вела Карлос Нападающий
- 7 Хуанми Мигель Нападающий
- 18 Оярсабаль Микель Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Тоньо Рамирес Вратарь
- 15 Ариц Элустондо Защитник
- 32 Родригес Кевин Полузащитник
- 8 Гранеро Эстебан Полузащитник
- 16 Каналес Серхио Полузащитник
- 5 Бергара Маркель Полузащитник
- 26 Баутиста Хон Нападающий
- Главный тренер: Сакристан Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Мартинес Карлос Травмирован
- Агиррече Иманоль Травмирован
- Виллиан Жозе Травмирован
Атлетик Б 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Кепа Аррисабалага Вратарь
- 2 Боведа Энеко Защитник
- 4 Лапорт Эмерик Защитник
- 27 Йерай Альварес Защитник
- 24 Баленсиага Микель Защитник
- 7 Беньят Эчебария Полузащитник
- 6 Сан-Хосе Микель Полузащитник
- 15 Лекуе Иньиго Полузащитник
- 22 Гарсия Рауль Полузащитник
- 10 Муньяин Икер Полузащитник
- 11 Уильямс Иньяки Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ираисос Горка Вратарь
- 18 Де Маркос Оскар Защитник
- 25 Саборит Энрик Защитник
- 17 Рико Микель Полузащитник
- 14 Сусаета Маркель Полузащитник
- 8 Итурраспе Андер Полузащитник
- 20 Адурис Ариц Нападающий
- Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Сабин Мерино Травмирован
Предыдущие игры
Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 03.03.2017 Бетис 2:3 Реал Сосьедад П
- 28.02.2017 Реал Сосьедад 2:2 Эйбар П
- 24.02.2017 Лас-Пальмас 0:1 Реал Сосьедад П
- 19.02.2017 Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал П
- 10.02.2017 Эспаньол 1:2 Реал Сосьедад П
- 05.02.2017 Реал Сосьедад 3:2 Осасуна П
- 29.01.2017 Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад П
- 22.01.2017 Реал Сосьедад 1:0 Сельта П
- 16.01.2017 Малага 0:2 Реал Сосьедад П
- 07.01.2017 Реал Сосьедад 0:4 Севилья П
- 17.12.2016 Гранада 0:2 Реал Сосьедад П
- 10.12.2016 Реал Сосьедад 3:2 Валенсия П
- 05.12.2016 Депортиво 5:1 Реал Сосьедад П
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона П
- 20.11.2016 Спортинг Хихон 1:3 Реал Сосьедад П
- 05.11.2016 Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М П
- 28.10.2016 Леганес 0:2 Реал Сосьедад П
- 22.10.2016 Реал Сосьедад 3:0 Алавес П
- 16.10.2016 Атлетик Б 3:2 Реал Сосьедад П
- 30.09.2016 Реал Сосьедад 1:0 Бетис П
Атлетик Б (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 05.03.2017 Атлетик Б 1:0 Малага П
- 02.03.2017 Севилья 1:0 Атлетик Б П
- 26.02.2017 Атлетик Б 3:1 Гранада П
- 19.02.2017 Валенсия 2:0 Атлетик Б П
- 11.02.2017 Атлетик Б 2:1 Депортиво П
- 04.02.2017 Барселона 3:0 Атлетик Б П
- 29.01.2017 Атлетик Б 2:1 Спортинг Хихон П
- 22.01.2017 Атлетик Б 2:2 Атлетико М П
- 14.01.2017 Леганес 0:0 Атлетик Б П
- 08.01.2017 Атлетик Б 0:0 Алавес П
- 19.12.2016 Атлетик Б 2:1 Сельта П
- 11.12.2016 Бетис 1:0 Атлетик Б П
- 08.12.2016 Рапид Вена 1:1 Атлетик Б ЛЕ
- 04.12.2016 Атлетик Б 3:1 Эйбар П
- 28.11.2016 Лас-Пальмас 3:1 Атлетик Б П
- 24.11.2016 Атлетик Б 3:2 Сассуоло ЛЕ
- 20.11.2016 Атлетик Б 1:0 Вильярреал П
- 06.11.2016 Эспаньол 0:0 Атлетик Б П
- 03.11.2016 Атлетик Б 5:3 Генк ЛЕ
- 30.10.2016 Атлетик Б 1:1 Осасуна П
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Атлетик Б: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
- 16.10.2016 Атлетик Б 3:2 Реал Сосьедад Примера
- 21.02.2016 Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Примера
- 27.09.2015 Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б Примера
- 28.04.2015 Атлетик Б 1:1 Реал Сосьедад Примера
- 14.12.2014 Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Примера
- 11.05.2014 Атлетик Б 1:1 Реал Сосьедад Примера
- 05.01.2014 Реал Сосьедад 2:0 Атлетик Б Примера
- 23.02.2013 Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад Примера
- 29.09.2012 Реал Сосьедад 2:0 Атлетик Б Примера
- 04.03.2012 Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Примера
- 02.10.2011 Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б Примера
- 24.04.2011 Атлетик Б 2:1 Реал Сосьедад Примера
- 05.12.2010 Реал Сосьедад 2:0 Атлетик Б Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|76 - 21
|60
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|67 - 26
|59
|3.
|Севилья
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|51 - 31
|57
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|49 - 22
|52
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|15
|3
|8
|42 - 36
|48
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|38 - 19
|45
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|32 - 30
|41
|8.
|Эйбар
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|42 - 37
|39
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|39 - 38
|39
|10.
|Алавес
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|28 - 33
|37
|11.
|Сельта
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|39 - 44
|35
|12.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|43 - 45
|32
|13.
|Валенсия
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|36 - 47
|30
|14.
|Бетис
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|28 - 42
|28
|15.
|Малага
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|33 - 45
|26
|16.
|Леганес
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|22 - 41
|25
|17.
|Депортиво
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|29 - 41
|24
|18.
|Гранада
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|24 - 55
|19
|19.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|28 - 56
|18
|20.
|Осасуна
|Заявка
|26
|1
|7
|18
|27 - 64
|10
-
До начала матча осталось 2 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Сосьедад - Атлетик Б, который состоится 12.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Сосьедад - Атлетик Б, который состоится 12.03.2017.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Атлетик Б
Реал Сосьедад
70.3% (156)
Ничья:
19.4% (43)
Атлетик Б
10.4% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Реал Сосьедад:
39.2% (87)
1:0 Реал Сосьедад:
23.4% (52)
1:1 Ничья:
13.5% (30)
1:2 Атлетик Б:
5% (11)
2:0 Реал Сосьедад:
4.1% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация