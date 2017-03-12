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Стадион:
Реал Сосьедад
 
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Атлетик Б
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До начала матча осталось 2 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Сосьедад - Атлетик Б, который состоится 12.03.2017.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Атлетик Б
Реал Сосьедад
70.3% (156)
Ничья:
19.4% (43)
Атлетик Б
10.4% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Сосьедад:
39.2% (87)
Реал Сосьедад:
23.4% (52)
Ничья:
13.5% (30)
Атлетик Б:
5% (11)
Реал Сосьедад:
4.1% (9)
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