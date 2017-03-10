Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 17669
4:3
Конец матча
1:0
1' ГолDavid Lopez V
1:1
31' ГолЛемос Маурисио
2:1
45' ГолМорено Херард
2:2
49' ГолЛемос Маурисио
49' Желтая карточкаDavid Lopez V
51' Желтая карточкаПьятти Пабло
51' Желтая карточкаЛисоайн Рауль
3:2
53' ПенальтиПьятти Пабло
4:2
74' ГолХурадо Хосе Мануэль
80' Желтая карточкаЛемос Маурисио
80' Желтая карточкаБигас Педро
4:3
84' ГолМатео Гарсия
87' Желтая карточкаХесе Родригес
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
94'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает подножку. Перес Эрнан заработал фол.
93'
93'
Игрок из команды Лас-Пальмас делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает навес
92'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает подножку. Эрнан Сантана заработал фол.
91'
91'
Гарсия Давид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Матео Гарсия из команды Лас-Пальмас делает навес
91'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
91'
Тана Домингес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
89'
Матео Гарсия из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
88'
Тактическая замена. Пьятти Пабло уходит с поля и его заменяет Фуэго Хави
88'
Тактическая замена. Халилович Ален уходит с поля и его заменяет Эрнан Сантана
87'
Хесе Родригес получает желтую карточку за споры
87'
Перес Эрнан из команды Эспаньол отвел угрозу отличным подкатом
87'
Матео Гарсия из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
87'
86'
Диего Лопес вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает навес
86'
86'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
84'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает навес
84'
Кевин-Принс Боатенг нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Халилович Ален сделал результативную передачу.
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Матео Гарсия записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
84'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает передачу одноклубнику.
84'
83'
Давид Лопес из команды Эспаньол отвел угрозу отличным подкатом
83'
Лопеш Элдер на финте ушёл от оппонента.
83'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
82'
82'
Морено Херард из команды Эспаньол бьет головой мимо ворот
81'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
80'
Бигас Педро сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
80'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Морено Херард.
80'
Лемос Маурисио получает желтую карточку за неспортивное поведение
80'
Лемос Маурисио совершает грубый фол. Пьятти Пабло был жертвой
79'
78'
Лемос Маурисио бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
78'
Дуарте Оскар из команды Эспаньол делает подножку. Кевин-Принс Боатенг заработал фол.
77'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает подножку. Матео Гарсия заработал фол.
77'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает подножку. Кевин-Принс Боатенг заработал фол.
76'
Рока Марк из команды Эспаньол делает подножку. Халилович Ален заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
74'
Морено Херард из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников.
74'
74'
Морено Херард сделал результативную передачу.
74'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает подножку. Хави Лопеc заработал фол.
74'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хурадо Хосе Мануэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
74'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
73'
72'
72'
Тактическая замена. Хесе Родригес уходит с поля и его заменяет Матео Гарсия
72'
Симон Давид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
71'
71'
71'
Морено Херард из команды Эспаньол бьет головой мимо ворот
70'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
70'
Тактическая замена. Кайседо Фелипе уходит с поля и его заменяет Перес Эрнан
69'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает подножку. Морено Херард заработал фол.
69'
68'
Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля
68'
Тактическая замена. Висенте Гомес уходит с поля и его заменяет Тана Домингес
67'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает подножку. Давид Лопес заработал фол.
67'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
67'
66'
Лисоайн Рауль вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
65'
65'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает подножку. Хесе Родригес заработал фол.
63'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Хурадо Хосе Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Лемос Маурисио из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Рока Марк.
62'
62'
Морено Херард бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
62'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас в офсайде
61'
Гарсия Давид выбил мяч подальше от ворот.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
60'
Лисоайн Рауль вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол подал угловой слева.
60'
Гарсия Давид выбил мяч на угловой.
60'
Вратарь парирует удар, который нанес Кайседо Фелипе, и мяч снова в игре
60'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает пас партнеру.
59'
Лемос Маурисио из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Морено Херард.
58'
56'
56'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас бьет головой мимо ворот
56'
Лопеш Элдер из команды Лас-Пальмас делает навес
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
55'
53'
Г О О О О О Л - Пьятти Пабло из команды Эспаньол забивает пенальти
51'
Лисоайн Рауль получает желтую карточку за неспортивное поведение
51'
ПЕНАЛЬТИ! – Лисоайн Рауль серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Кайседо Фелипе заработал пенальти для своей команды
51'
Пьятти Пабло сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
51'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол. Это Виера Хонатан заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
49'
Виера Хонатан сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лемос Маурисио из клуба "Лас-Пальмас" отправил мяч головой в ворота.
49'
Давид Лопес получает желтую карточку за неспортивное поведение
49'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Рока Марк наказан за толчок Хесе Родригес
48'
48'
Гарсия Давид из команды Лас-Пальмас отвел угрозу отличным подкатом
48'
Кариколь Аарон на финте ушёл от оппонента.
48'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Гарсия Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Рока Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 17669 болельщиков
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
46'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Морено Херард записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
46'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
46'
Пьятти Пабло на финте ушёл от оппонента.
46'
46'
Пьятти Пабло сделал результативную передачу.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
45'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
44'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол наносит очень неточный удар.
44'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
44'
Морено Херард из команды Эспаньол делает пас партнеру.
43'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас отвел угрозу отличным подкатом
43'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает пас партнеру.
41'
Дуарте Оскар из команды Эспаньол опасно играет. Чуть не пострадал Кевин-Принс Боатенг.
40'
40'
Давид Лопес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
40'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает подножку. Висенте Гомес заработал фол.
38'
37'
37'
36'
Кайседо Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
35'
Халилович Ален бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
35'
34'
Лисоайн Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
34'
Висенте Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Морено Херард из команды Эспаньол делает навес
34'
Морено Херард на финте ушёл от оппонента.
34'
33'
31'
Кевин-Принс Боатенг сделал результативную передачу.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Лемос Маурисио отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
31'
Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля
31'
31'
Пьятти Пабло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Морено Херард из команды Эспаньол делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
30'
Морено Херард не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
30'
29'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Виера Хонатан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
26'
Виера Хонатан на финте ушёл от оппонента.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
25'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
24'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает подножку. Халилович Ален заработал фол.
23'
23'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Давид Лопес.
22'
22'
Кайседо Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает навес
21'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
21'
21'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Бигас Педро выбил мяч подальше от ворот.
20'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
20'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Халилович Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
19'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол в офсайде
18'
18'
Кевин-Принс Боатенг наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
18'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес прямо в штрафную.
18'
16'
Лемос Маурисио из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Морено Херард.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
14'
14'
14'
Лопеш Элдер из команды Лас-Пальмас делает навес
13'
Диего Лопес вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает навес
12'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол делает подножку. Висенте Гомес заработал фол.
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
9'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
8'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
7'
Сегодня отличная погода для футбола.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
4'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает подножку. Симон Давид заработал фол.
2'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает подножку. Висенте Гомес заработал фол.
1'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол подал угловой справа.
1'
Гарсия Давид выбил мяч на угловой.
1'
Хурадо Хосе Мануэль сделал результативную передачу.
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Давид Лопес из клуба "Эспаньол" отправил мяч головой в ворота.
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power8 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эспаньол 4:3 Лас-Пальмас
Эспаньол
69.5% (164)
Ничья:
22.9% (54)
Лас-Пальмас
7.6% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Эспаньол:
31.4% (74)
1:0 Эспаньол:
23.3% (55)
1:1 Ничья:
17.8% (42)
2:0 Эспаньол:
7.2% (17)
1:2 Лас-Пальмас:
5.1% (12)
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