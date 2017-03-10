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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 17669
Эспаньол
4:3
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
1:0
1' Гол
David Lopez V
1:1
31' Гол
Лемос Маурисио
2:1
45' Гол
Морено Херард
2:2
49' Гол
Лемос Маурисио
49' Желтая карточка
David Lopez V
51' Желтая карточка
Пьятти Пабло
51' Желтая карточка
Лисоайн Рауль
3:2
53' Пенальти
Пьятти Пабло
4:2
74' Гол
Хурадо Хосе Мануэль
80' Желтая карточка
Лемос Маурисио
80' Желтая карточка
Бигас Педро
4:3
84' Гол
Матео Гарсия
87' Желтая карточка
Хесе Родригес
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
94'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает подножку. Перес Эрнан заработал фол.
93'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Игрок из команды Лас-Пальмас делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает навес
Фол, нарушение
92'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает подножку. Эрнан Сантана заработал фол.
91'
Удар от ворот произведет Эспаньол
91'
Гарсия Давид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Матео Гарсия из команды Лас-Пальмас делает навес
Угловой
91'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
91'
Тана Домингес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Угловой
89'
Матео Гарсия из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
88'
Тактическая замена. Пьятти Пабло уходит с поля и его заменяет Фуэго Хави
88'
Тактическая замена. Халилович Ален уходит с поля и его заменяет Эрнан Сантана
Желтая карточка
87'
Хесе Родригес получает желтую карточку за споры
87'
Перес Эрнан из команды Эспаньол отвел угрозу отличным подкатом
87'
Матео Гарсия из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
87'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Диего Лопес вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает навес
86'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
84'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает навес
84'
Кевин-Принс Боатенг нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Халилович Ален сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Матео Гарсия записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
84'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает передачу одноклубнику.
84'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
83'
Давид Лопес из команды Эспаньол отвел угрозу отличным подкатом
83'
Лопеш Элдер на финте ушёл от оппонента.
83'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
82'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
82'
Морено Херард из команды Эспаньол бьет головой мимо ворот
81'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Желтая карточка
80'
Бигас Педро сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
80'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Морено Херард.
Желтая карточка
80'
Лемос Маурисио получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
80'
Лемос Маурисио совершает грубый фол. Пьятти Пабло был жертвой
79'
Удар от ворот произведет Эспаньол
78'
Лемос Маурисио бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
78'
Дуарте Оскар из команды Эспаньол делает подножку. Кевин-Принс Боатенг заработал фол.
Фол, нарушение
77'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает подножку. Матео Гарсия заработал фол.
Фол, нарушение
77'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает подножку. Кевин-Принс Боатенг заработал фол.
Фол, нарушение
76'
Рока Марк из команды Эспаньол делает подножку. Халилович Ален заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
74'
Морено Херард из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников.
74'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Морено Херард сделал результативную передачу.
Фол, нарушение
74'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает подножку. Хави Лопеc заработал фол.
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хурадо Хосе Мануэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
74'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
73'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Эспаньол
72'
Тактическая замена. Хесе Родригес уходит с поля и его заменяет Матео Гарсия
72'
Симон Давид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
71'
Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля
71'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
71'
Морено Херард из команды Эспаньол бьет головой мимо ворот
70'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
70'
Тактическая замена. Кайседо Фелипе уходит с поля и его заменяет Перес Эрнан
Фол, нарушение
69'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает подножку. Морено Херард заработал фол.
69'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля
68'
Тактическая замена. Висенте Гомес уходит с поля и его заменяет Тана Домингес
Фол, нарушение
67'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает подножку. Давид Лопес заработал фол.
67'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
67'
Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля
66'
Лисоайн Рауль вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
65'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
Фол, нарушение
65'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает подножку. Хесе Родригес заработал фол.
63'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Хурадо Хосе Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Лемос Маурисио из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Рока Марк.
62'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
62'
Морено Херард бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает навес
Офсайд
61'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас в офсайде
61'
Гарсия Давид выбил мяч подальше от ворот.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
60'
Лисоайн Рауль вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
60'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол подал угловой слева.
60'
Гарсия Давид выбил мяч на угловой.
60'
Вратарь парирует удар, который нанес Кайседо Фелипе, и мяч снова в игре
60'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает пас партнеру.
Фол, нарушение
59'
Лемос Маурисио из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Морено Херард.
58'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Эспаньол
56'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас бьет головой мимо ворот
56'
Лопеш Элдер из команды Лас-Пальмас делает навес
55'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
55'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
53'
Г О О О О О Л - Пьятти Пабло из команды Эспаньол забивает пенальти
Желтая карточка
51'
Лисоайн Рауль получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
51'
ПЕНАЛЬТИ! – Лисоайн Рауль серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Кайседо Фелипе заработал пенальти для своей команды
Желтая карточка
51'
Пьятти Пабло сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
51'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол. Это Виера Хонатан заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
49'
Виера Хонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лемос Маурисио из клуба "Лас-Пальмас" отправил мяч головой в ворота.
Желтая карточка
49'
Давид Лопес получает желтую карточку за неспортивное поведение
49'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Рока Марк наказан за толчок Хесе Родригес
Фол, нарушение
48'
Рейес Диего из команды Эспаньол делает подножку. Кевин-Принс Боатенг заработал фол.
48'
Гарсия Давид из команды Лас-Пальмас отвел угрозу отличным подкатом
48'
Кариколь Аарон на финте ушёл от оппонента.
48'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает навес
47'
Гарсия Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает навес
47'
Рока Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 17669 болельщиков
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Морено Херард записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
46'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
46'
Пьятти Пабло на финте ушёл от оппонента.
46'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Пьятти Пабло сделал результативную передачу.
45'
Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
45'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
44'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол наносит очень неточный удар.
44'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
44'
Морено Херард из команды Эспаньол делает пас партнеру.
43'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас отвел угрозу отличным подкатом
43'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает пас партнеру.
Фол, нарушение
41'
Дуарте Оскар из команды Эспаньол опасно играет. Чуть не пострадал Кевин-Принс Боатенг.
40'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
40'
Давид Лопес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
40'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает подножку. Висенте Гомес заработал фол.
38'
Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Кайседо Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
35'
Халилович Ален бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
35'
Рейес Диего из команды Эспаньол делает подножку. Кевин-Принс Боатенг заработал фол.
34'
Лисоайн Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
34'
Висенте Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Морено Херард из команды Эспаньол делает навес
34'
Морено Херард на финте ушёл от оппонента.
34'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Кевин-Принс Боатенг сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Лемос Маурисио отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
31'
Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
31'
Пьятти Пабло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Морено Херард из команды Эспаньол делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
30'
Морено Херард не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
30'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Виера Хонатан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
26'
Виера Хонатан на финте ушёл от оппонента.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
25'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
24'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает подножку. Халилович Ален заработал фол.
23'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Давид Лопес.
22'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
22'
Кайседо Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает навес
Угловой
21'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
21'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Бигас Педро выбил мяч подальше от ворот.
Угловой
20'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
20'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Халилович Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
20'
Рейес Диего из команды Эспаньол делает подножку. Кевин-Принс Боатенг заработал фол.
Офсайд
19'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол в офсайде
18'
Удар от ворот произведет Эспаньол
18'
Кевин-Принс Боатенг наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
18'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес прямо в штрафную.
18'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
Фол, нарушение
16'
Лемос Маурисио из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Морено Херард.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
14'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Лопеш Элдер из команды Лас-Пальмас делает навес
13'
Диего Лопес вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает навес
12'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол делает подножку. Висенте Гомес заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Рейес Диего из команды Эспаньол делает подножку. Кевин-Принс Боатенг заработал фол.
10'
Удар от ворот произведет Эспаньол
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
9'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
8'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
7'
Сегодня отличная погода для футбола.
6'
Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
4'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
3'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает подножку. Симон Давид заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает подножку. Висенте Гомес заработал фол.
Угловой
1'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол подал угловой справа.
1'
Гарсия Давид выбил мяч на угловой.
1'
Хурадо Хосе Мануэль сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Давид Лопес из клуба "Эспаньол" отправил мяч головой в ворота.
1'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает навес
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power8 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эспаньол 4:3 Лас-Пальмас
Эспаньол
69.5% (164)
Ничья:
22.9% (54)
Лас-Пальмас
7.6% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Эспаньол:
31.4% (74)
Эспаньол:
23.3% (55)
Ничья:
17.8% (42)
Эспаньол:
7.2% (17)
Лас-Пальмас:
5.1% (12)
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