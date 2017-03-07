  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Валенсия
 
Позже
Спортинг Хихон
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 38 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Спортинг Хихон, который состоится 11.03.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Валенсия - Спортинг Хихон
Валенсия
88.3% (83)
Ничья:
10.6% (10)
Спортинг Хихон
1.1% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
30.9% (29)
Валенсия:
23.4% (22)
Валенсия:
23.4% (22)
Ничья:
8.5% (8)
Валенсия:
5.3% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



!--BEGIN High media liveresult.ru (High Media)-->
Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация