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Валенсия (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 05.03.2017 Атлетико М 3:0 Валенсия П
- 28.02.2017 Валенсия 1:0 Леганес П
- 25.02.2017 Алавес 2:1 Валенсия П
- 22.02.2017 Валенсия 2:1 Реал Мадрид П
- 19.02.2017 Валенсия 2:0 Атлетик Б П
- 11.02.2017 Бетис 0:0 Валенсия П
- 04.02.2017 Валенсия 0:4 Эйбар П
- 30.01.2017 Лас-Пальмас 3:1 Валенсия П
- 21.01.2017 Вильярреал 0:2 Валенсия П
- 15.01.2017 Валенсия 2:1 Эспаньол П
- 09.01.2017 Осасуна 3:3 Валенсия П
- 10.12.2016 Реал Сосьедад 3:2 Валенсия П
- 04.12.2016 Валенсия 2:2 Малага П
- 26.11.2016 Севилья 2:1 Валенсия П
- 20.11.2016 Валенсия 1:1 Гранада П
- 06.11.2016 Сельта 2:1 Валенсия П
- 31.10.2016 Депортиво 1:1 Валенсия П
- 22.10.2016 Валенсия 2:3 Барселона П
- 16.10.2016 Спортинг Хихон 1:2 Валенсия П
- 02.10.2016 Валенсия 0:2 Атлетико М П
Спортинг Хихон (последние 20 матчей: +2 =4 -14)
- 05.03.2017 Спортинг Хихон 0:1 Депортиво П
- 01.03.2017 Барселона 6:1 Спортинг Хихон П
- 26.02.2017 Спортинг Хихон 1:1 Сельта П
- 18.02.2017 Спортинг Хихон 1:4 Атлетико М П
- 12.02.2017 Леганес 0:2 Спортинг Хихон П
- 05.02.2017 Спортинг Хихон 2:4 Алавес П
- 29.01.2017 Атлетик Б 2:1 Спортинг Хихон П
- 22.01.2017 Бетис 0:0 Спортинг Хихон П
- 15.01.2017 Спортинг Хихон 2:3 Эйбар П
- 07.01.2017 Лас-Пальмас 1:0 Спортинг Хихон П
- 17.12.2016 Спортинг Хихон 1:3 Вильярреал П
- 11.12.2016 Эспаньол 2:1 Спортинг Хихон П
- 04.12.2016 Спортинг Хихон 3:1 Осасуна П
- 26.11.2016 Реал Мадрид 2:1 Спортинг Хихон П
- 20.11.2016 Спортинг Хихон 1:3 Реал Сосьедад П
- 04.11.2016 Малага 3:2 Спортинг Хихон П
- 29.10.2016 Спортинг Хихон 1:1 Севилья П
- 22.10.2016 Гранада 0:0 Спортинг Хихон П
- 16.10.2016 Спортинг Хихон 1:2 Валенсия П
- 01.10.2016 Депортиво 2:1 Спортинг Хихон П
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Спортинг Хихон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
- 16.10.2016 Спортинг Хихон 1:2 Валенсия Примера
- 31.01.2016 Валенсия 0:1 Спортинг Хихон Примера
- 12.09.2015 Спортинг Хихон 0:1 Валенсия Примера
- 12.02.2012 Валенсия 4:0 Спортинг Хихон Примера
- 17.09.2011 Спортинг Хихон 0:1 Валенсия Примера
- 19.02.2011 Валенсия 0:0 Спортинг Хихон Примера
- 25.09.2010 Спортинг Хихон 0:2 Валенсия Примера
- 13.02.2010 Спортинг Хихон 1:1 Валенсия Примера
- 20.09.2009 Валенсия 2:2 Спортинг Хихон Примера
- 12.04.2009 Спортинг Хихон 2:3 Валенсия Примера
- 16.11.2008 Валенсия 2:3 Спортинг Хихон Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|76 - 21
|60
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|67 - 26
|59
|3.
|Севилья
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|50 - 30
|56
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|48 - 22
|49
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|15
|3
|8
|42 - 36
|48
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|38 - 19
|45
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|32 - 30
|41
|8.
|Эйбар
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|42 - 37
|39
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|35 - 35
|36
|10.
|Сельта
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|39 - 44
|35
|11.
|Алавес
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|26 - 32
|34
|12.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|40 - 41
|32
|13.
|Валенсия
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|35 - 46
|29
|14.
|Бетис
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|28 - 42
|28
|15.
|Малага
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|32 - 43
|26
|16.
|Леганес
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|21 - 40
|24
|17.
|Депортиво
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|29 - 41
|24
|18.
|Гранада
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|24 - 54
|19
|19.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|27 - 55
|17
|20.
|Осасуна
|Заявка
|26
|1
|7
|18
|27 - 64
|10
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 38 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Спортинг Хихон, который состоится 11.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Спортинг Хихон, который состоится 11.03.2017.
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Прогнозы на матч Валенсия - Спортинг Хихон
Валенсия
88.3% (83)
Ничья:
10.6% (10)
Спортинг Хихон
1.1% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Валенсия:
30.9% (29)
1:0 Валенсия:
23.4% (22)
2:0 Валенсия:
23.4% (22)
1:1 Ничья:
8.5% (8)
3:1 Валенсия:
5.3% (5)
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