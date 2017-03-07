- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Предыдущие игры
Севилья (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 06.03.2017 Алавес 1:1 Севилья П
- 02.03.2017 Севилья 1:0 Атлетик Б П
- 25.02.2017 Бетис 1:2 Севилья П
- 18.02.2017 Севилья 2:0 Эйбар П
- 12.02.2017 Лас-Пальмас 0:1 Севилья П
- 05.02.2017 Севилья 0:0 Вильярреал П
- 29.01.2017 Эспаньол 3:1 Севилья П
- 22.01.2017 Осасуна 3:4 Севилья П
- 15.01.2017 Севилья 2:1 Реал Мадрид П
- 07.01.2017 Реал Сосьедад 0:4 Севилья П
- 17.12.2016 Севилья 4:1 Малага П
- 11.12.2016 Сельта 0:3 Севилья П
- 07.12.2016 Лион 0:0 Севилья ЛЧ
- 03.12.2016 Гранада 2:1 Севилья П
- 26.11.2016 Севилья 2:1 Валенсия П
- 22.11.2016 Севилья 1:3 Ювентус ЛЧ
- 19.11.2016 Депортиво 2:3 Севилья П
- 06.11.2016 Севилья 1:2 Барселона П
- 02.11.2016 Севилья 4:0 Динамо Загреб ЛЧ
- 29.10.2016 Спортинг Хихон 1:1 Севилья П
Леганес (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 04.03.2017 Леганес 1:0 Гранада П
- 28.02.2017 Валенсия 1:0 Леганес П
- 25.02.2017 Леганес 4:0 Депортиво П
- 19.02.2017 Барселона 2:1 Леганес П
- 12.02.2017 Леганес 0:2 Спортинг Хихон П
- 04.02.2017 Атлетико М 2:0 Леганес П
- 28.01.2017 Леганес 0:2 Сельта П
- 21.01.2017 Алавес 2:2 Леганес П
- 14.01.2017 Леганес 0:0 Атлетик Б П
- 08.01.2017 Бетис 2:0 Леганес П
- 18.12.2016 Леганес 1:1 Эйбар П
- 10.12.2016 Лас-Пальмас 1:1 Леганес П
- 03.12.2016 Леганес 0:0 Вильярреал П
- 26.11.2016 Эспаньол 3:0 Леганес П
- 21.11.2016 Леганес 2:0 Осасуна П
- 06.11.2016 Реал Мадрид 3:0 Леганес П
- 28.10.2016 Леганес 0:2 Реал Сосьедад П
- 23.10.2016 Малага 4:0 Леганес П
- 15.10.2016 Леганес 2:3 Севилья П
- 01.10.2016 Гранада 0:1 Леганес П
Последние игры между собой
Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Леганес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 15.10.2016 Леганес 2:3 Севилья Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|76 - 21
|60
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|67 - 26
|59
|3.
|Севилья
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|50 - 30
|56
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|48 - 22
|49
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|15
|3
|8
|42 - 36
|48
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|38 - 19
|45
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|32 - 30
|41
|8.
|Эйбар
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|42 - 37
|39
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|35 - 35
|36
|10.
|Сельта
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|39 - 44
|35
|11.
|Алавес
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|26 - 32
|34
|12.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|40 - 41
|32
|13.
|Валенсия
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|35 - 46
|29
|14.
|Бетис
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|28 - 42
|28
|15.
|Малага
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|32 - 43
|26
|16.
|Леганес
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|21 - 40
|24
|17.
|Депортиво
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|29 - 41
|24
|18.
|Гранада
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|24 - 54
|19
|19.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|27 - 55
|17
|20.
|Осасуна
|Заявка
|26
|1
|7
|18
|27 - 64
|10
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 53 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Леганес, который состоится 11.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Леганес, который состоится 11.03.2017.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Севилья - Леганес
Севилья
92.2% (83)
Ничья:
2.2% (2)
Леганес
5.6% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Севилья:
38.9% (35)
2:1 Севилья:
20% (18)
1:0 Севилья:
17.8% (16)
3:0 Севилья:
5.6% (5)
3:1 Севилья:
4.4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация