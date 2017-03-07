  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Севилья
 
Позже
Леганес
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Леганес, который состоится 11.03.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Севилья - Леганес
Севилья
92.2% (83)
Ничья:
2.2% (2)
Леганес
5.6% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
38.9% (35)
Севилья:
20% (18)
Севилья:
17.8% (16)
Севилья:
5.6% (5)
Севилья:
4.4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



!--BEGIN High media liveresult.ru (High Media)-->
Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация