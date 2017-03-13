Стадион: Эль-Садар Зрители: 11262
42' Желтая карточкаФуэнтес Хуан
48' Желтая карточкаТоррес Роберто
70' Желтая карточкаГарсия Дани
0:1
72' ГолКике Гарсия
1:1
79' ГолКодро Кенан
81' Желтая карточкаАрбилья Анайц
82' Желтая карточкаХайме Ромеро
84' Желтая карточкаКапа Андер
89' Желтая карточкаЛоэ Рауль
90' Желтая карточкаРамис Иван
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
93'
Торрес Роберто из команды Осасуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
93'
92'
Ойер Санхурхо из команды Осасуна делает подножку. Пенья Рубен заработал фол.
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хайме Ромеро из команды Осасуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Кодро Кенан из команды Осасуна делает навес
91'
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
Мерида Фран из команды Осасуна делает подножку. Леон Педро заработал фол.
90'
Рамис Иван получает желтую карточку за споры
89'
Лоэ Рауль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
89'
Лоэ Рауль из команды Осасуна. Это Кике Гарсия заработал фол.
89'
89'
Торрес Роберто из команды Осасуна делает навес
88'
88'
87'
87'
87'
86'
86'
После удара головой, который нанес Риера Ориоль, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
86'
Мерида Фран из команды Осасуна делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
85'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает подножку. Мерида Фран заработал фол.
85'
84'
Капа Андер из команды Эйбар был наказан за старое нарушение.
84'
84'
83'
Тактическая замена. Гарсия Дани уходит с поля и его заменяет Ривера Кристиан
83'
Хайме Ромеро тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
83'
Хайме Ромеро из команды Осасуна. Это Пенья Рубен заработал фол.
82'
После удара головой, который нанес Лоэ Рауль, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
82'
Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Тактическая замена. Фуэнтес Хуан уходит с поля и его заменяет Риера Ориоль
81'
Арбилья Анайц сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
81'
Арбилья Анайц совершает грубый фол. Хайме Ромеро был жертвой
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
79'
Хайме Ромеро сделал результативную передачу.
79'
Кодро Кенан из команды Осасуна добил мяч в ворота.
79'
Хайме Ромеро из команды Осасуна сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
79'
Мерида Фран из команды Осасуна сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
79'
Фуэнтес Хуан возвращается на поле, всё в порядке.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Фуэнтес Хуан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
78'
Фуэнтес Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Энрич Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Фуэнтес Хуан совершает грубый фол. Энрич Серхи был жертвой
77'
77'
77'
76'
Мерида Фран из команды Осасуна делает подножку. Капа Андер заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
75'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Пенья Рубен из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
74'
Тактическая замена. Леон Серхио уходит с поля и его заменяет Клерк Карлос
74'
72'
Капа Андер сделал результативную передачу.
72'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кике Гарсия записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
72'
Капа Андер из команды Эйбар сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
72'
Тактическая замена. Адриан Гонсалес уходит с поля и его заменяет Кике Гарсия
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
70'
Гарсия Дани - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
70'
Гарсия Дани совершает грубый фол. Торрес Роберто был жертвой
68'
Лоэ Рауль из команды Осасуна делает подножку. Арбилья Анайц заработал фол.
67'
67'
66'
Пенья Рубен наказан за толчок Буньюэль Айтор
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
65'
65'
64'
Фуэнтес Хуан из команды Осасуна делает подножку. Леон Педро заработал фол.
64'
Энрич Серхи наказан за толчок Лоэ Рауль
63'
Тактическая замена. Инуи Такаси уходит с поля и его заменяет Пенья Рубен
63'
Тактическая замена. Чаушич Горан уходит с поля и его заменяет Мерида Фран
63'
63'
Торрес Роберто бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Йоэл Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Хайме Ромеро из команды Осасуна делает пас партнеру.
62'
Никола Вуядинович пробил головой, вратарь справился с ударом.
62'
Хайме Ромеро из команды Осасуна подал угловой справа.
61'
Инуи Такаси выбил мяч на угловой.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
60'
Адриан Гонсалес из команды Эйбар делает подножку. Буньюэль Айтор заработал фол.
60'
60'
60'
Леон Педро из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
60'
59'
59'
59'
58'
Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Хайме Ромеро из команды Осасуна подал угловой справа.
57'
Лежён Флорьян выбил мяч на угловой.
57'
56'
56'
Гарсия Дани коснулся мяча рукой.
56'
Инуи Такаси из команды Эйбар сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
55'
Адриан Гонсалес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
55'
54'
После дальнего удара, который нанес Лоэ Рауль мяч отбит вратарем
54'
53'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает навес
53'
Эскаланте Гонсало наказан за толчок Буньюэль Айтор
53'
53'
52'
Леон Педро из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
52'
52'
52'
Инуи Такаси нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
52'
Энрич Серхи из команды Эйбар сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
52'
51'
Леон Серхио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
Леон Серхио из команды Осасуна устремляется вперед с мячом.
51'
Игроки ФК "Осасуна" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
50'
Никола Вуядинович выбил мяч на угловой.
50'
50'
Фуэнтес Хуан из команды Осасуна делает подножку. Леон Педро заработал фол.
49'
49'
48'
Торрес Роберто сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
48'
Торрес Роберто совершает грубый фол. Эскаланте Гонсало был жертвой
48'
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 11262 болельщиков
48'
Инуи Такаси из команды Эйбар в офсайде
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
45'
Фуэнтес Хуан из команды Осасуна в офсайде
45'
45'
44'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес
44'
44'
Лежён Флорьян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
43'
43'
42'
Фуэнтес Хуан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
42'
Фуэнтес Хуан совершает грубый фол. Энрич Серхи был жертвой
41'
41'
Леон Педро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
41'
Фуэнтес Хуан из команды Осасуна делает навес
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
39'
Арбилья Анайц из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
39'
37'
37'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
Гарсия Дани наказан за толчок Торрес Роберто
34'
Инуи Такаси из команды Эйбар в офсайде
33'
Леон Педро из команды Эйбар делает неудачный навес.
33'
Гарсия Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Инуи Такаси из команды Эйбар сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
33'
31'
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
29'
29'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
29'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
25'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
25'
25'
25'
25'
24'
Йоэл Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Капа Андер выбил мяч на угловой.
23'
22'
22'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
Лоэ Рауль из команды Осасуна опасно играет. Чуть не пострадал Эскаланте Гонсало.
20'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Рамис Иван выбил мяч на угловой.
19'
Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает подножку. Леон Серхио заработал фол.
18'
Эскаланте Гонсало наказан за толчок Хайме Ромеро
18'
18'
Гарсия Дани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
17'
Никола Вуядинович выбил мяч на угловой.
17'
Фуэнтес Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
17'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес
16'
Буньюэль Айтор наказан за толчок Адриан Гонсалес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
15'
Торрес Роберто из команды Осасуна делает навес
15'
Вратарь парирует удар, который нанес Энрич Серхи, и мяч снова в игре
15'
14'
13'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает неудачный навес.
12'
Инуи Такаси наказан за толчок Буньюэль Айтор
12'
Гарсия Дани из команды Эйбар делает навес
11'
11'
Кодро Кенан из команды Осасуна делает подножку. Рамис Иван заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
10'
10'
Кодро Кенан из команды Осасуна бьет головой мимо ворот
10'
10'
9'
Чаушич Горан из команды Осасуна подал угловой слева.
9'
Арбилья Анайц выбил мяч на угловой.
9'
9'
9'
8'
8'
8'
7'
6'
Гарсия Дани из команды Эйбар делает подножку. Чаушич Горан заработал фол.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
Кодро Кенан наказан за толчок Эскаланте Гонсало
4'
4'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
3'
3'
3'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает подножку. Торрес Роберто заработал фол.
3'
3'
2'
Кодро Кенан из команды Осасуна в офсайде
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Осасуна". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Эйбар
Осасуна
25.4% (59)
Ничья:
19.4% (45)
Эйбар
55.2% (128)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Эйбар:
28.4% (66)
1:1 Ничья:
15.9% (37)
0:1 Эйбар:
15.1% (35)
2:1 Осасуна:
10.8% (25)
1:0 Осасуна:
7.3% (17)
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