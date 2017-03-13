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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 11262
Осасуна
1:1
Конец матча
Эйбар
0'
42' Желтая карточка
Фуэнтес Хуан
48' Желтая карточка
Торрес Роберто
70' Желтая карточка
Гарсия Дани
0:1
72' Гол
Кике Гарсия
1:1
79' Гол
Кодро Кенан
81' Желтая карточка
Арбилья Анайц
82' Желтая карточка
Хайме Ромеро
84' Желтая карточка
Капа Андер
89' Желтая карточка
Лоэ Рауль
90' Желтая карточка
Рамис Иван
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
93'
Торрес Роберто из команды Осасуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
92'
Ойер Санхурхо из команды Осасуна делает подножку. Пенья Рубен заработал фол.

92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хайме Ромеро из команды Осасуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Кодро Кенан из команды Осасуна делает навес
91'
Лоэ Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
90'
Мерида Фран из команды Осасуна делает подножку. Леон Педро заработал фол.
Желтая карточка
90'
Рамис Иван получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
89'
Лоэ Рауль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
89'
Лоэ Рауль из команды Осасуна. Это Кике Гарсия заработал фол.
89'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Торрес Роберто из команды Осасуна делает навес
88'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Торрес Роберто из команды Осасуна подал угловой слева.
87'
Хайме Ромеро из команды Осасуна делает навес
87'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
86'
После удара головой, который нанес Риера Ориоль, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
86'
Мерида Фран из команды Осасуна делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
85'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает подножку. Мерида Фран заработал фол.
85'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
84'
Капа Андер из команды Эйбар был наказан за старое нарушение.
84'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает навес
83'
Тактическая замена. Гарсия Дани уходит с поля и его заменяет Ривера Кристиан
Желтая карточка
83'
Хайме Ромеро тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
83'
Хайме Ромеро из команды Осасуна. Это Пенья Рубен заработал фол.
82'
После удара головой, который нанес Лоэ Рауль, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
82'
Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Тактическая замена. Фуэнтес Хуан уходит с поля и его заменяет Риера Ориоль
Желтая карточка
81'
Арбилья Анайц сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
81'
Арбилья Анайц совершает грубый фол. Хайме Ромеро был жертвой
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
79'
Хайме Ромеро сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
Кодро Кенан из команды Осасуна добил мяч в ворота.
79'
Хайме Ромеро из команды Осасуна сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
79'
Мерида Фран из команды Осасуна сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Травма, повреждение
79'
Фуэнтес Хуан возвращается на поле, всё в порядке.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
78'
Фуэнтес Хуан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
78'
Фуэнтес Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
78'
Энрич Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Фуэнтес Хуан совершает грубый фол. Энрич Серхи был жертвой
77'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает навес
Фол, нарушение
76'
Мерида Фран из команды Осасуна делает подножку. Капа Андер заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
75'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает навес
75'
Пенья Рубен из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Тактическая замена. Леон Серхио уходит с поля и его заменяет Клерк Карлос
74'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Капа Андер сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кике Гарсия записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
72'
Капа Андер из команды Эйбар сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
72'
Тактическая замена. Адриан Гонсалес уходит с поля и его заменяет Кике Гарсия
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Желтая карточка
70'
Гарсия Дани - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
70'
Гарсия Дани совершает грубый фол. Торрес Роберто был жертвой
Фол, нарушение
68'
Лоэ Рауль из команды Осасуна делает подножку. Арбилья Анайц заработал фол.
67'
Удар от ворот произведет Осасуна
67'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
Фол, нарушение
66'
Пенья Рубен наказан за толчок Буньюэль Айтор
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
65'
Никола Вуядинович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Фуэнтес Хуан из команды Осасуна делает подножку. Леон Педро заработал фол.
Фол, нарушение
64'
Энрич Серхи наказан за толчок Лоэ Рауль
63'
Тактическая замена. Инуи Такаси уходит с поля и его заменяет Пенья Рубен
63'
Тактическая замена. Чаушич Горан уходит с поля и его заменяет Мерида Фран
63'
Удар от ворот произведет Эйбар
63'
Торрес Роберто бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Йоэл Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Хайме Ромеро из команды Осасуна делает пас партнеру.
62'
Никола Вуядинович пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
62'
Хайме Ромеро из команды Осасуна подал угловой справа.
61'
Инуи Такаси выбил мяч на угловой.
61'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
60'
Адриан Гонсалес из команды Эйбар делает подножку. Буньюэль Айтор заработал фол.
60'
Никола Вуядинович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
60'
Леон Педро из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
60'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Хайме Ромеро из команды Осасуна делает навес
59'
Удар от ворот произведет Эйбар
59'
Хайме Ромеро из команды Осасуна делает навес
58'
Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Хайме Ромеро из команды Осасуна подал угловой справа.
57'
Лежён Флорьян выбил мяч на угловой.
57'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна делает навес
Офсайд
56'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
Фол, нарушение
56'
Гарсия Дани коснулся мяча рукой.
56'
Инуи Такаси из команды Эйбар сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
56'
Леон Педро из команды Эйбар сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
55'
Адриан Гонсалес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
55'
Леон Педро из команды Эйбар сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
54'
После дальнего удара, который нанес Лоэ Рауль мяч отбит вратарем
54'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает навес
Фол, нарушение
53'
Эскаланте Гонсало наказан за толчок Буньюэль Айтор
53'
Никола Вуядинович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой слева.
52'
Леон Педро из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
52'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Инуи Такаси нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
52'
Энрич Серхи из команды Эйбар сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
52'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
51'
Леон Серхио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
Леон Серхио из команды Осасуна устремляется вперед с мячом.
51'
Игроки ФК "Осасуна" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Лоэ Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
50'
Никола Вуядинович выбил мяч на угловой.
50'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Фуэнтес Хуан из команды Осасуна делает подножку. Леон Педро заработал фол.
49'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
Желтая карточка
48'
Торрес Роберто сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
48'
Торрес Роберто совершает грубый фол. Эскаланте Гонсало был жертвой
Офсайд
48'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 11262 болельщиков
Офсайд
48'
Инуи Такаси из команды Эйбар в офсайде
46'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Офсайд
45'
Фуэнтес Хуан из команды Осасуна в офсайде
45'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес
44'
Удар от ворот произведет Осасуна
44'
Лежён Флорьян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Никола Вуядинович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Фуэнтес Хуан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
42'
Фуэнтес Хуан совершает грубый фол. Энрич Серхи был жертвой
41'
Удар от ворот произведет Осасуна
41'
Леон Педро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Фуэнтес Хуан из команды Осасуна делает навес
41'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
39'
Арбилья Анайц из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
37'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
36'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
35'
Гарсия Дани наказан за толчок Торрес Роберто
Офсайд
34'
Инуи Такаси из команды Эйбар в офсайде
33'
Леон Педро из команды Эйбар делает неудачный навес.
33'
Гарсия Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Инуи Такаси из команды Эйбар сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
33'
Леон Педро из команды Эйбар сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
31'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна делает навес
31'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
29'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
29'
Инуи Такаси бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Офсайд
26'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Удар от ворот произведет Осасуна
25'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
25'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
25'
Лоэ Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой слева.
25'
Инуи Такаси бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
24'
Йоэл Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Торрес Роберто из команды Осасуна подал угловой слева.
23'
Капа Андер выбил мяч на угловой.
23'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна делает навес
22'
Удар от ворот произведет Осасуна
22'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
20'
Лоэ Рауль из команды Осасуна опасно играет. Чуть не пострадал Эскаланте Гонсало.
20'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Торрес Роберто из команды Осасуна подал угловой слева.
20'
Рамис Иван выбил мяч на угловой.
19'
Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает подножку. Леон Серхио заработал фол.
Фол, нарушение
18'
Эскаланте Гонсало наказан за толчок Хайме Ромеро
18'
Удар от ворот произведет Осасуна
18'
Гарсия Дани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
18'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
17'
Никола Вуядинович выбил мяч на угловой.
17'
Фуэнтес Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
17'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес
Фол, нарушение
16'
Буньюэль Айтор наказан за толчок Адриан Гонсалес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Торрес Роберто из команды Осасуна делает навес
15'
Вратарь парирует удар, который нанес Энрич Серхи, и мяч снова в игре
15'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
14'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает неудачный навес.
Фол, нарушение
12'
Инуи Такаси наказан за толчок Буньюэль Айтор
12'
Гарсия Дани из команды Эйбар делает навес
11'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Кодро Кенан из команды Осасуна делает подножку. Рамис Иван заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
10'
Удар от ворот произведет Эйбар
10'
Кодро Кенан из команды Осасуна бьет головой мимо ворот
10'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна делает навес
10'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Чаушич Горан из команды Осасуна подал угловой слева.
9'
Арбилья Анайц выбил мяч на угловой.
9'
Хайме Ромеро из команды Осасуна делает навес
9'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
8'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Осасуна
Угловой
8'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой слева.
7'
Инуи Такаси бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
6'
Гарсия Дани из команды Эйбар делает подножку. Чаушич Горан заработал фол.
6'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
5'
Кодро Кенан наказан за толчок Эскаланте Гонсало
4'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
3'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
Фол, нарушение
3'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает подножку. Торрес Роберто заработал фол.
3'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
Офсайд
2'
Кодро Кенан из команды Осасуна в офсайде
1'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Осасуна". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Эйбар
Осасуна
25.4% (59)
Ничья:
19.4% (45)
Эйбар
55.2% (128)

Вы не участвовали в прогнозе

Эйбар:
28.4% (66)
Ничья:
15.9% (37)
Эйбар:
15.1% (35)
Осасуна:
10.8% (25)
Осасуна:
7.3% (17)
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