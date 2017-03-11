Стадион: Ла Росаледа Зрители: 23716
0:1
39' ГолФеддал Зу
56' Желтая карточкаФеддал Зу
65' Желтая карточкаКамачо Начо
1:1
71' ГолХуан Карлос Перес
72' Вторая желтая карточкаФеддал Зу
76' Желтая карточкаДемикелис Мартин
83' Желтая карточкаДейверсон Силва
1:2
90' ГолEdgar Mendez II
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
95'
94'
Камачо Начо из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Эли Родриго.
93'
91'
Дейверсон Силва сделал результативную передачу.
91'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Edgar Antonio Mendez записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
91'
Edgar Antonio Mendez на финте ушёл от оппонента.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Демикелис Мартин ошибается в защите.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
90'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает навес
90'
90'
Онтиверос Хавьер из команды Малага разыграл угловой с правого угла.
89'
Эн-Несири Юссеф имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
89'
Лагуардия Виктор сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
89'
Jose Rodriguez из команды Малага делает пас партнеру.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
После дальнего удара, который нанес Шарлес Диас мяч отбит вратарем
87'
87'
Edgar Antonio Mendez отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
87'
Вигарай Карлос из команды Алавес сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
86'
Jose Rodriguez из команды Малага. Это Ману Гарсия заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
85'
Шарлес Диас имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
84'
Онтиверос Хавьер из команды Малага сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
83'
Дейверсон Силва получает желтую карточку.
83'
Дейверсон Силва из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Камачо Начо.
82'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
81'
Эн-Несири Юссеф отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает передачу за спину защитников.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Edgar Antonio Mendez из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Онтиверос Хавьер из команды Малага. Это Edgar Antonio Mendez заработал фол.
78'
Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Онтиверос Хавьер из команды Малага подал угловой справа.
77'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
77'
Дейверсон Силва из команды Алавес бьет головой мимо ворот
76'
Edgar Antonio Mendez из команды Алавес делает навес
76'
Тактическая замена. Сандро Рамирес уходит с поля и его заменяет Эн-Несири Юссеф
76'
Демикелис Мартин получает желтую карточку.
76'
Демикелис Мартин из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Дейверсон Силва.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Тактическая замена. Ибай Гомес уходит с поля и его заменяет Эли Родриго
73'
Сандро Рамирес наказан за толчок Лагуардия Виктор
72'
Феддал Зу получает вторую желтую карточку. Удаление.
72'
Феддал Зу из команды Алавес делает подножку. Шарлес Диас заработал фол.
71'
Шарлес Диас сделал результативную передачу.
71'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хуан Карлос Перес записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
70'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает навес
70'
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Гарсия Рауль II получил травму и заменен. Вигарай Карлос выходит на поле.
69'
Гарсия Рауль II получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
69'
Гарсия Рауль II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает подножку. Гарсия Рауль II заработал фол.
67'
ШТАНГА! Сандро Рамирес попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
67'
Игроки ФК "Малага" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
66'
Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Камачо Начо получает желтую карточку.
65'
Камачо Начо из команды Малага. Это Дейверсон Силва заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Онтиверос Хавьер из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Гарсия Рауль II.
64'
64'
Онтиверос Хавьер из команды Малага наносит неточный удар с лета
63'
61'
Тактическая замена. Токеро Гаиcка уходит с поля и его заменяет Edgar Antonio Mendez
61'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
59'
Тактическая замена. Торрес Мигель уходит с поля и его заменяет Хуан Карлос Перес
59'
59'
Чори Кастро из команды Малага разыграл угловой с правого угла.
58'
Шарлес Диас нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
58'
Jose Rodriguez из команды Малага делает пас партнеру.
57'
57'
56'
Феддал Зу получает желтую карточку.
55'
Феддал Зу из команды Алавес. Это Сандро Рамирес заработал фол.
55'
Jose Rodriguez из команды Малага делает неудачный навес.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
54'
Шарлес Диас из команды Малага делает навес
53'
Феддал Зу из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Шарлес Диас.
52'
Токеро Гаиcка из команды Алавес делает подножку. Чори Кастро заработал фол.
52'
52'
Онтиверос Хавьер из команды Малага бьет головой мимо ворот
51'
Чори Кастро из команды Малага делает навес
51'
Льоренте Маркос из команды Алавес делает подножку. Чори Кастро заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
50'
50'
Ибай Гомес из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
49'
Ибай Гомес из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 23716 болельщиков
47'
Онтиверос Хавьер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
47'
Jose Rodriguez из команды Малага подал угловой слева.
47'
Кико выбил мяч на угловой.
46'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Онтиверос Хавьер
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
44'
42'
Торрес Мигель пробил головой, вратарь справился с ударом.
42'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
39'
Лагуардия Виктор сделал результативную передачу.
39'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Феддал Зу записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
39'
Лагуардия Виктор из команды Алавес сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
39'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
38'
Демикелис Мартин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
38'
Дейверсон Силва коснулся мяча рукой.
37'
37'
37'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Дейверсон Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
35'
Феддал Зу наказан за толчок Шарлес Диас
34'
33'
Лагуардия Виктор атакует сзади соперника. Сандро Рамирес пострадал.
33'
33'
Торрес Мигель из команды Малага делает навес
32'
Феддал Зу наказан за толчок Шарлес Диас
32'
Jose Rodriguez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Токеро Гаиcка из команды Алавес делает навес
32'
Токеро Гаиcка пробил головой, вратарь справился с ударом.
32'
Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Росалес Роберто наказан за толчок Ибай Гомес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
29'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой слева.
29'
Гарсия Рауль II из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
28'
Сандро Рамирес из команды Малага делает навес
28'
27'
Шарлес Диас совершает грубый фол. Льоренте Маркос был жертвой
26'
Камачо Начо пробил головой, вратарь справился с ударом.
26'
25'
Кеко Серхио из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
24'
Эрнандес Луис из команды Малага делает подножку. Камараса Виктор заработал фол.
23'
23'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
22'
22'
21'
Камачо Начо из команды Малага делает навес
21'
21'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Льоренте Маркос из команды Алавес делает навес
21'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Гарсия Рауль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Демикелис Мартин из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Камараса Виктор.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
19'
19'
Вратарь парирует удар, который нанес Шарлес Диас, и мяч снова в игре
18'
Торрес Мигель из команды Малага делает навес
17'
Сандро Рамирес коснулся мяча рукой.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
15'
15'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой справа.
14'
Чори Кастро из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Чори Кастро на финте ушёл от оппонента.
14'
13'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает подножку. Кеко Серхио заработал фол.
12'
12'
Сандро Рамирес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Шарлес Диас из команды Малага делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
После дальнего удара, который нанес Jose Rodriguez мяч отбит вратарем
10'
Кеко Серхио из команды Малага делает пас партнеру.
10'
Сандро Рамирес из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Чори Кастро из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
8'
Сандро Рамирес из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Гарсия Рауль II.
6'
6'
Камени Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
5'
Ибай Гомес из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
3'
3'
Торрес Мигель бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
3'
Гарсия Рауль II блокирует соперника. Кеко Серхио заработал своей команде штрафной.
1'
Дейверсон Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малага". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Малага 1:2 Алавес
Малага
66.5% (141)
Ничья:
29.2% (62)
Алавес
4.2% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Малага:
30.2% (64)
2:1 Малага:
26.9% (57)
1:1 Ничья:
24.1% (51)
2:0 Малага:
7.1% (15)
0:0 Ничья:
2.8% (6)
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