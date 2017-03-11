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  5. Примера
Стадион: Зрители: 23716
Малага
1:2
Конец матча
Алавес
0'
0:1
39' Гол
Феддал Зу
56' Желтая карточка
Феддал Зу
65' Желтая карточка
Камачо Начо
1:1
71' Гол
Хуан Карлос Перес
72' Вторая желтая карточка
Феддал Зу
76' Желтая карточка
Демикелис Мартин
83' Желтая карточка
Дейверсон Силва
1:2
90' Гол
Edgar Mendez II
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
95'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
94'
Камачо Начо из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Эли Родриго.
93'
Удар от ворот произведет Алавес
91'
Дейверсон Силва сделал результативную передачу.

Описание гола
91'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Edgar Antonio Mendez записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
91'
Edgar Antonio Mendez на финте ушёл от оппонента.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Демикелис Мартин ошибается в защите.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Пачеко Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает навес
90'
Удар от ворот произведет Алавес
Угловой
90'
Онтиверос Хавьер из команды Малага разыграл угловой с правого угла.
89'
Эн-Несири Юссеф имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
89'
Лагуардия Виктор сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
89'
Jose Rodriguez из команды Малага делает пас партнеру.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
После дальнего удара, который нанес Шарлес Диас мяч отбит вратарем
87'
Удар от ворот произведет Малага
87'
Edgar Antonio Mendez отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
87'
Вигарай Карлос из команды Алавес сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
86'
Jose Rodriguez из команды Малага. Это Ману Гарсия заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Удар от ворот произведет Алавес
85'
Шарлес Диас имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
84'
Онтиверос Хавьер из команды Малага сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Желтая карточка
83'
Дейверсон Силва получает желтую карточку.
Фол, нарушение
83'
Дейверсон Силва из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Камачо Начо.
82'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Удар от ворот произведет Алавес
81'
Эн-Несири Юссеф отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает передачу за спину защитников.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Edgar Antonio Mendez из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
78'
Онтиверос Хавьер из команды Малага. Это Edgar Antonio Mendez заработал фол.
78'
Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Онтиверос Хавьер из команды Малага подал угловой справа.
77'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Удар от ворот произведет Малага
77'
Дейверсон Силва из команды Алавес бьет головой мимо ворот
76'
Edgar Antonio Mendez из команды Алавес делает навес
76'
Тактическая замена. Сандро Рамирес уходит с поля и его заменяет Эн-Несири Юссеф
Желтая карточка
76'
Демикелис Мартин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Демикелис Мартин из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Дейверсон Силва.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Тактическая замена. Ибай Гомес уходит с поля и его заменяет Эли Родриго
Фол, нарушение
73'
Сандро Рамирес наказан за толчок Лагуардия Виктор
72'
Феддал Зу получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
72'
Феддал Зу из команды Алавес делает подножку. Шарлес Диас заработал фол.
71'
Шарлес Диас сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хуан Карлос Перес записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Удар от ворот произведет Малага
70'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает навес
70'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Гарсия Рауль II получил травму и заменен. Вигарай Карлос выходит на поле.
Травма, повреждение
69'
Гарсия Рауль II получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
69'
Гарсия Рауль II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
68'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает подножку. Гарсия Рауль II заработал фол.
67'
ШТАНГА! Сандро Рамирес попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
67'
Игроки ФК "Малага" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Удар от ворот произведет Малага
66'
Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
65'
Камачо Начо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
65'
Камачо Начо из команды Малага. Это Дейверсон Силва заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
65'
Онтиверос Хавьер из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Гарсия Рауль II.
64'
Удар от ворот произведет Алавес
64'
Онтиверос Хавьер из команды Малага наносит неточный удар с лета
63'
Jose Rodriguez из команды Малага делает навес
61'
Тактическая замена. Токеро Гаиcка уходит с поля и его заменяет Edgar Antonio Mendez
61'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Jose Rodriguez из команды Малага делает навес
59'
Удар от ворот произведет Алавес
59'
Тактическая замена. Торрес Мигель уходит с поля и его заменяет Хуан Карлос Перес
59'
Jose Rodriguez из команды Малага делает навес
Угловой
59'
Чори Кастро из команды Малага разыграл угловой с правого угла.
58'
Шарлес Диас нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
58'
Jose Rodriguez из команды Малага делает пас партнеру.
57'
Пачеко Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
57'
Jose Rodriguez из команды Малага делает навес
Желтая карточка
56'
Феддал Зу получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Феддал Зу из команды Алавес. Это Сандро Рамирес заработал фол.
55'
Jose Rodriguez из команды Малага делает неудачный навес.
55'
Удар от ворот произведет Алавес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Шарлес Диас из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
53'
Феддал Зу из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Шарлес Диас.
Фол, нарушение
52'
Токеро Гаиcка из команды Алавес делает подножку. Чори Кастро заработал фол.
52'
Удар от ворот произведет Алавес
52'
Онтиверос Хавьер из команды Малага бьет головой мимо ворот
51'
Чори Кастро из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
51'
Льоренте Маркос из команды Алавес делает подножку. Чори Кастро заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
50'
Гарсия Рауль II из команды Алавес делает навес
Угловой
50'
Ибай Гомес из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
49'
Ибай Гомес из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Удар от ворот произведет Алавес
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 23716 болельщиков
47'
Онтиверос Хавьер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Угловой
47'
Jose Rodriguez из команды Малага подал угловой слева.
47'
Кико выбил мяч на угловой.
46'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Онтиверос Хавьер
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Торрес Мигель пробил головой, вратарь справился с ударом.
42'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
39'
Лагуардия Виктор сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Феддал Зу записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
39'
Лагуардия Виктор из команды Алавес сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
39'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
38'
Демикелис Мартин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Фол, нарушение
38'
Дейверсон Силва коснулся мяча рукой.
37'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Малага
37'
Гарсия Рауль II из команды Алавес делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Дейверсон Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
35'
Феддал Зу наказан за толчок Шарлес Диас
34'
Удар от ворот произведет Алавес
Фол, нарушение
33'
Лагуардия Виктор атакует сзади соперника. Сандро Рамирес пострадал.
33'
Пачеко Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Торрес Мигель из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
32'
Феддал Зу наказан за толчок Шарлес Диас
32'
Jose Rodriguez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Токеро Гаиcка из команды Алавес делает навес
32'
Токеро Гаиcка пробил головой, вратарь справился с ударом.
32'
Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Росалес Роберто наказан за толчок Ибай Гомес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
30'
Кико из команды Алавес в офсайде
Угловой
29'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой слева.
29'
Гарсия Рауль II из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Пачеко Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Сандро Рамирес из команды Малага делает навес
28'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Шарлес Диас совершает грубый фол. Льоренте Маркос был жертвой
26'
Камачо Начо пробил головой, вратарь справился с ударом.
26'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
Кеко Серхио из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Эрнандес Луис из команды Малага делает подножку. Камараса Виктор заработал фол.
23'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
22'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Камачо Начо из команды Малага делает навес
21'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Льоренте Маркос из команды Алавес делает навес
21'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Гарсия Рауль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Демикелис Мартин из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Камараса Виктор.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
19'
Удар от ворот произведет Алавес
19'
Вратарь парирует удар, который нанес Шарлес Диас, и мяч снова в игре
18'
Торрес Мигель из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
17'
Сандро Рамирес коснулся мяча рукой.
16'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
15'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой справа.
14'
Чори Кастро из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Чори Кастро на финте ушёл от оппонента.
14'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает подножку. Кеко Серхио заработал фол.
12'
Удар от ворот произведет Алавес
12'
Сандро Рамирес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Шарлес Диас из команды Малага делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
После дальнего удара, который нанес Jose Rodriguez мяч отбит вратарем
10'
Кеко Серхио из команды Малага делает пас партнеру.
10'
Сандро Рамирес из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Чори Кастро из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Сандро Рамирес из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Гарсия Рауль II.
6'
Удар от ворот произведет Малага
6'
Камени Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Гарсия Рауль II из команды Алавес делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Удар от ворот произведет Малага
5'
Ибай Гомес из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
3'
Удар от ворот произведет Алавес
3'
Торрес Мигель бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
3'
Гарсия Рауль II блокирует соперника. Кеко Серхио заработал своей команде штрафной.
1'
Дейверсон Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малага". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Малага 1:2 Алавес
Малага
66.5% (141)
Ничья:
29.2% (62)
Алавес
4.2% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Малага:
30.2% (64)
Малага:
26.9% (57)
Ничья:
24.1% (51)
Малага:
7.1% (15)
Ничья:
2.8% (6)
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