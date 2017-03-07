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Стадион:
Гранада
 
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Атлетико М
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 23 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Гранада - Атлетико М, который состоится 11.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Гранада - Атлетико М
Гранада
3.4% (3)
Ничья:
3.4% (3)
Атлетико М
93.2% (82)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
31.8% (28)
Атлетико М:
28.4% (25)
Атлетико М:
13.6% (12)
Атлетико М:
9.1% (8)
Атлетико М:
3.4% (3)
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