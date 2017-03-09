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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Бетис
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов 24 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Бетис, который состоится 12.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Бетис
Реал Мадрид
93.1% (94)
Ничья:
2% (2)
Бетис
5% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
28.7% (29)
Реал Мадрид:
20.8% (21)
Реал Мадрид:
9.9% (10)
Реал Мадрид:
6.9% (7)
Реал Мадрид:
6.9% (7)
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