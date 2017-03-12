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Стадион: Зрители: 16651
Сельта
0:1
Конец матча
Вильярреал
0'
8' Желтая карточка
Сольдадо Роберто
14' Желтая карточка
Мальо Уго
0:1
45' Гол
Сольдадо Роберто
72' Желтая карточка
Андрес Фернандес
73' Желтая карточка
Хауме Коста
85' Желтая карточка
Jonathan Dos Santos II
87' Желтая карточка
Мусаккио Матео
90' Желтая карточка
Планас Карлес
90' Желтая карточка
Бонгонда Тео
90' Желтая карточка
Аспас Яго
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
Росси Джузеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
93'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал разыграл угловой с правого угла.
93'
Ронкалья Факундо выбил мяч на угловой.
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.

Фол, нарушение
92'
Сансоне Никола из команды Вильярреал делает подножку. Ронкалья Факундо заработал фол.
Желтая карточка
91'
Аспас Яго получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
91'
Бонгонда Тео получает желтую карточку за неспортивное поведение
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Желтая карточка
90'
Планас Карлес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
90'
Планас Карлес совершает грубый фол. Кастильехо Самуэль был жертвой
89'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Мусаккио Матео сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
89'
Тактическая замена. Сориано Роберто уходит с поля и его заменяет Родри Эрнандес
88'
Удар от ворот произведет Вильярреал
88'
Руис Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой слева.
Желтая карточка
87'
Мусаккио Матео получает желтую карточку за споры
87'
Мусаккио Матео выбил мяч на угловой.
86'
Руис Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Васс Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Руис Виктор наказан за толчок Аспас Яго
85'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал подал угловой слева.
Желтая карточка
85'
Хонатан дос Сантос получил жёлтую карточку за затяжку времени.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
Ронкалья Факундо выбил мяч на угловой.
84'
Сансоне Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Бруно Сориано из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
83'
Марсело Диас нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Андрес Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Планас Карлес из команды Сельта делает навес
82'
Тактическая замена. Гомес Серхи уходит с поля и его заменяет Васс Даниэль
81'
Тактическая замена. Бакамбу Седрик уходит с поля и его заменяет Кастильехо Самуэль
81'
Бруно Сориано из команды Вильярреал бьет головой мимо ворот
Угловой
80'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал подал угловой слева.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Сансоне Никола бьет и мяч от рикошета проходит мимо
80'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Планас Карлес из команды Сельта делает навес
79'
Бакамбу Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Аспас Яго из команды Сельта подал угловой слева.
79'
Бове Клаудио бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
78'
Планас Карлес из команды Сельта остановил атаку, перехватив мяч.
78'
Сансоне Никола на финте ушёл от оппонента.
78'
Гомес Серхи выбил мяч подальше от ворот.
76'
Удар от ворот произведет Вильярреал
76'
Росси Джузеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал остановил атаку, перехватив мяч.
75'
Бонгонда Тео из команды Сельта делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Андрес Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
Фол, нарушение
74'
Бакамбу Седрик наказан за толчок Планас Карлес
Желтая карточка
73'
Хауме Коста получает желтую карточку.
Фол, нарушение
73'
Хауме Коста из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Хосабед Санчес.
73'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
Желтая карточка
72'
Андрес Фернандес получил жёлтую карточку за затяжку времени.
72'
Марсело Диас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
Тактическая замена. Сольдадо Роберто уходит с поля и его заменяет Сансоне Никола
70'
Планас Карлес нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Тактическая замена. Радоя Неманья уходит с поля и его заменяет Аспас Яго
69'
Радоя Неманья из команды Сельта делает неудачный навес.
68'
Серхио Альварес II сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
68'
Удар от ворот произведет Вильярреал
67'
Планас Карлес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Планас Карлес из команды Сельта делает навес
66'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
65'
Бове Клаудио из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Хауме Коста.
Фол, нарушение
65'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал делает подножку. Гомес Серхи заработал фол.
65'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает навес
64'
Радоя Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Росси Джузеппе из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
63'
Планас Карлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Серхио Альварес II вышел из ворот и забрал мяч.
61'
Гомес Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Хауме Коста из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
60'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
59'
Тактическая замена. Юльсагер Эндрю уходит с поля и его заменяет Бове Клаудио
Фол, нарушение
59'
Юльсагер Эндрю из команды Сельта делает подножку. Хауме Коста заработал фол.
59'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
57'
Удар от ворот произведет Вильярреал
57'
Марио Гаспар из команды Вильярреал остановил атаку, перехватив мяч.
57'
Бонгонда Тео на финте ушёл от оппонента.
56'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
56'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Удар от ворот произведет Вильярреал
55'
Мальо Уго из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
55'
Марсело Диас из команды Сельта делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Юльсагер Эндрю из команды Сельта делает навес
53'
Андрес Фернандес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
53'
Ронкалья Факундо выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
52'
Планас Карлес из команды Сельта делает подножку. Хонатан дос Сантос заработал фол.
52'
Ронкалья Факундо из команды Сельта отвел угрозу отличным подкатом
51'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Радоя Неманья из команды Сельта устремляется вперед с мячом.
50'
Андрес Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 16651 болельщиков
49'
Руис Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ронкалья Факундо выбил мяч подальше от ворот.
48'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Планас Карлес выбил мяч подальше от ворот.
48'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Юльсагер Эндрю нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
46'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает подножку. Хосабед Санчес заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Андрес Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Юльсагер Эндрю из команды Сельта подал угловой слева.
48'
Мусаккио Матео выбил мяч на угловой.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Мусаккио Матео сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сольдадо Роберто из клуба "Вильярреал" отправил мяч головой в ворота.
45'
Хонатан дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Гомес Серхи из команды Сельта делает подножку. Сориано Роберто заработал фол.
43'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
43'
Серхио Альварес II вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Бонгонда Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Бонгонда Тео на финте ушёл от оппонента.
41'
Радоя Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
40'
Бруно Сориано из команды Вильярреал делает подножку. Радоя Неманья заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Руис Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Мальо Уго из команды Сельта делает навес
Фол, нарушение
38'
Бакамбу Седрик атакует сзади соперника. Марсело Диас пострадал.
37'
Серхио Альварес II вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Бакамбу Седрик отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
37'
Андрес Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Бонгонда Тео из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Радоя Неманья из команды Сельта делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Серхио Альварес II вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Бакамбу Седрик отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
34'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Серхио Альварес II вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Сориано Роберто не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
33'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
32'
Планас Карлес из команды Сельта отвел угрозу отличным подкатом
32'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
31'
Планас Карлес из команды Сельта отвел угрозу отличным подкатом
31'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает навес прямо в штрафную.
31'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
29'
Мусаккио Матео из команды Вильярреал делает подножку. Росси Джузеппе заработал фол.
29'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
29'
Тригерос Мануэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
28'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
26'
Мусаккио Матео сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
26'
Марсело Диас из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Бонгонда Тео на финте ушёл от оппонента.
24'
Удар от ворот произведет Вильярреал
24'
Бонгонда Тео бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Руис Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
23'
Радоя Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
21'
Гомес Серхи из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Сольдадо Роберто.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Бонгонда Тео из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Бонгонда Тео на финте ушёл от оппонента.
19'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Хауме Коста из команды Вильярреал сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
18'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал играет в стеночку с партнером по команде. Бруно Сориано это был.
17'
Марсело Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Сориано Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Марсело Диас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Руис Виктор из команды Вильярреал делает подножку. Хосабед Санчес заработал фол.
15'
Серхио Альварес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Желтая карточка
14'
Мальо Уго получает желтую карточку.
Фол, нарушение
14'
Мальо Уго из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Сольдадо Роберто.
13'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Мальо Уго выбил мяч подальше от ворот.
12'
Росси Джузеппе не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
12'
Росси Джузеппе оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
12'
Ронкалья Факундо из команды Сельта отвел угрозу отличным подкатом
11'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает пас партнеру.
11'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
10'
Марсело Диас возвращается на поле, всё в порядке.
10'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Андрес Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Гомес Серхи выбил мяч подальше от ворот.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
8'
Марсело Диас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Желтая карточка
8'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал был наказан за старое нарушение.
Травма, повреждение
6'
Марсело Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
5'
Росси Джузеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Тригерос Мануэль выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
4'
Сориано Роберто наказан за толчок Гомес Серхи
Фол, нарушение
3'
Марсело Диас из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Сориано Роберто.
2'
Удар от ворот произведет Вильярреал
2'
Руис Виктор из команды Вильярреал отвел угрозу отличным подкатом
Офсайд
2'
Юльсагер Эндрю из команды Сельта в офсайде
2'
Бонгонда Тео из команды Сельта делает навес
1'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сельта". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сельта 0:1 Вильярреал
Сельта
28.3% (62)
Ничья:
40.2% (88)
Вильярреал
31.5% (69)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.2% (75)
Сельта:
17.8% (39)
Вильярреал:
16.4% (36)
Вильярреал:
10% (22)
Сельта:
7.8% (17)
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