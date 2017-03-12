Стадион: Балаидос Зрители: 16651
0:1
Конец матча
8' Желтая карточкаСольдадо Роберто
14' Желтая карточкаМальо Уго
0:1
45' ГолСольдадо Роберто
72' Желтая карточкаАндрес Фернандес
73' Желтая карточкаХауме Коста
85' Желтая карточкаJonathan Dos Santos II
87' Желтая карточкаМусаккио Матео
90' Желтая карточкаПланас Карлес
90' Желтая карточкаБонгонда Тео
90' Желтая карточкаАспас Яго
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
93'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал разыграл угловой с правого угла.
93'
Ронкалья Факундо выбил мяч на угловой.
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
92'
Сансоне Никола из команды Вильярреал делает подножку. Ронкалья Факундо заработал фол.
91'
Аспас Яго получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
Бонгонда Тео получает желтую карточку за неспортивное поведение
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Планас Карлес получает желтую карточку.
90'
Планас Карлес совершает грубый фол. Кастильехо Самуэль был жертвой
89'
89'
Мусаккио Матео сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
89'
Тактическая замена. Сориано Роберто уходит с поля и его заменяет Родри Эрнандес
88'
88'
88'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой слева.
87'
Мусаккио Матео получает желтую карточку за споры
87'
Мусаккио Матео выбил мяч на угловой.
86'
86'
Васс Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Руис Виктор наказан за толчок Аспас Яго
85'
85'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал подал угловой слева.
85'
Хонатан дос Сантос получил жёлтую карточку за затяжку времени.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
Ронкалья Факундо выбил мяч на угловой.
84'
Сансоне Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Бруно Сориано из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
83'
Марсело Диас нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
83'
82'
Тактическая замена. Гомес Серхи уходит с поля и его заменяет Васс Даниэль
81'
Тактическая замена. Бакамбу Седрик уходит с поля и его заменяет Кастильехо Самуэль
81'
Бруно Сориано из команды Вильярреал бьет головой мимо ворот
80'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал подал угловой слева.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Сансоне Никола бьет и мяч от рикошета проходит мимо
80'
79'
79'
Бакамбу Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Бове Клаудио бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
78'
Планас Карлес из команды Сельта остановил атаку, перехватив мяч.
78'
Сансоне Никола на финте ушёл от оппонента.
78'
Гомес Серхи выбил мяч подальше от ворот.
76'
76'
75'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал остановил атаку, перехватив мяч.
75'
Бонгонда Тео из команды Сельта делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
74'
Бакамбу Седрик наказан за толчок Планас Карлес
73'
Хауме Коста получает желтую карточку.
73'
Хауме Коста из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Хосабед Санчес.
73'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
72'
Андрес Фернандес получил жёлтую карточку за затяжку времени.
72'
Марсело Диас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
Тактическая замена. Сольдадо Роберто уходит с поля и его заменяет Сансоне Никола
70'
Планас Карлес нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Тактическая замена. Радоя Неманья уходит с поля и его заменяет Аспас Яго
69'
Радоя Неманья из команды Сельта делает неудачный навес.
68'
Серхио Альварес II сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
68'
67'
Планас Карлес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
66'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Бове Клаудио из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Хауме Коста.
65'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал делает подножку. Гомес Серхи заработал фол.
65'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает навес
64'
Радоя Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Росси Джузеппе из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
63'
Планас Карлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
61'
Гомес Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Хауме Коста из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
59'
Тактическая замена. Юльсагер Эндрю уходит с поля и его заменяет Бове Клаудио
59'
Юльсагер Эндрю из команды Сельта делает подножку. Хауме Коста заработал фол.
59'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
57'
57'
Марио Гаспар из команды Вильярреал остановил атаку, перехватив мяч.
57'
56'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
56'
55'
55'
Марсело Диас из команды Сельта делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
54'
Юльсагер Эндрю из команды Сельта делает навес
53'
Андрес Фернандес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
53'
Ронкалья Факундо выбил мяч подальше от ворот.
52'
Планас Карлес из команды Сельта делает подножку. Хонатан дос Сантос заработал фол.
52'
Ронкалья Факундо из команды Сельта отвел угрозу отличным подкатом
51'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Радоя Неманья из команды Сельта устремляется вперед с мячом.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 16651 болельщиков
49'
49'
Ронкалья Факундо выбил мяч подальше от ворот.
48'
48'
Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Планас Карлес выбил мяч подальше от ворот.
48'
47'
Юльсагер Эндрю нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает подножку. Хосабед Санчес заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Андрес Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Юльсагер Эндрю из команды Сельта подал угловой слева.
48'
Мусаккио Матео выбил мяч на угловой.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Мусаккио Матео сделал результативную передачу.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сольдадо Роберто из клуба "Вильярреал" отправил мяч головой в ворота.
45'
Хонатан дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Гомес Серхи из команды Сельта делает подножку. Сориано Роберто заработал фол.
43'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
43'
42'
Бонгонда Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
41'
Радоя Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бруно Сориано из команды Вильярреал делает подножку. Радоя Неманья заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
38'
38'
Бакамбу Седрик атакует сзади соперника. Марсело Диас пострадал.
37'
37'
Бакамбу Седрик отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
37'
36'
Бонгонда Тео из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
36'
Радоя Неманья из команды Сельта делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
34'
Бакамбу Седрик отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
34'
33'
33'
Сориано Роберто не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
33'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
32'
Планас Карлес из команды Сельта отвел угрозу отличным подкатом
32'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
31'
Планас Карлес из команды Сельта отвел угрозу отличным подкатом
31'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает навес прямо в штрафную.
31'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
Мусаккио Матео из команды Вильярреал делает подножку. Росси Джузеппе заработал фол.
29'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
29'
Тригерос Мануэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
28'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
26'
Мусаккио Матео сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
26'
Марсело Диас из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
24'
24'
Бонгонда Тео бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Руис Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Радоя Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
21'
Гомес Серхи из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Сольдадо Роберто.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Бонгонда Тео из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
19'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Хауме Коста из команды Вильярреал сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
18'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал играет в стеночку с партнером по команде. Бруно Сориано это был.
17'
Марсело Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Сориано Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Марсело Диас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Руис Виктор из команды Вильярреал делает подножку. Хосабед Санчес заработал фол.
15'
Серхио Альварес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
Мальо Уго получает желтую карточку.
14'
Мальо Уго из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Сольдадо Роберто.
13'
13'
Мальо Уго выбил мяч подальше от ворот.
12'
Росси Джузеппе не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
12'
Росси Джузеппе оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
12'
Ронкалья Факундо из команды Сельта отвел угрозу отличным подкатом
11'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает пас партнеру.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Марсело Диас возвращается на поле, всё в порядке.
10'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
9'
Гомес Серхи выбил мяч подальше от ворот.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Марсело Диас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
8'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал был наказан за старое нарушение.
6'
Марсело Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
5'
5'
Тригерос Мануэль выбил мяч подальше от ворот.
4'
Сориано Роберто наказан за толчок Гомес Серхи
3'
Марсело Диас из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Сориано Роберто.
2'
2'
Руис Виктор из команды Вильярреал отвел угрозу отличным подкатом
2'
Юльсагер Эндрю из команды Сельта в офсайде
2'
Бонгонда Тео из команды Сельта делает навес
1'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сельта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сельта 0:1 Вильярреал
Сельта
28.3% (62)
Ничья:
40.2% (88)
Вильярреал
31.5% (69)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.2% (75)
2:1 Сельта:
17.8% (39)
1:2 Вильярреал:
16.4% (36)
0:1 Вильярреал:
10% (22)
1:0 Сельта:
7.8% (17)
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