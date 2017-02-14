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Стадион:
Урал
 
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Рубин
Видеотрансляция
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До начала матча осталось 2 дня 6 часов 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Урал - Рубин, который состоится 18.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Урал - Рубин
Урал
22.1% (21)
Ничья:
52.6% (50)
Рубин
25.3% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
49.5% (47)
Рубин:
13.7% (13)
Урал:
10.5% (10)
Урал:
9.5% (9)
Рубин:
7.4% (7)
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