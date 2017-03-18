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Стадион:
Брешия
1:1
Конец матча
Специя
0'
0:1
4' Гол
Шаудоне Даниэле
16' Желтая карточка
Терци Клаудио
30' Желтая карточка
Шаудоне Даниэле
45' Желтая карточка
Фаббрини Диего
70' Желтая карточка
Прце Фране
1:1
75' Гол
Маури Стефано
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
83'
Специя производит замену. Граноче Пабло уходит, и Джаннетти Никколо заменяет его
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маури Стефано.
74'
Брешия производит замену. Мартинелли Алессандро уходит, и Торрегросса Эрнесто заменяет его
Желтая карточка
70'
Прце Фране получает желтую карточку.
69'
Специя производит замену. Шаудоне Даниэле уходит, и Пульцетти Нико заменяет его

64'
Специя производит замену. Фаббрини Диего уходит, и Баэс Хайме заменяет его
57'
Брешия производит замену. Сбрисса Джованни уходит, и Камара Гастон заменяет его
46'
Брешия производит замену. Бонаццоли Федерико уходит, и Jonathan Alexis Ferrante заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Фаббрини Диего получает желтую карточку.
Желтая карточка
30'
Шаудоне Даниэле получает желтую карточку.
Желтая карточка
16'
Терци Клаудио получает желтую карточку.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шаудоне Даниэле.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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