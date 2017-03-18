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Стадион: Марио Ригамонти
0:1
4' ГолШаудоне Даниэле
16' Желтая карточкаТерци Клаудио
30' Желтая карточкаШаудоне Даниэле
45' Желтая карточкаФаббрини Диего
70' Желтая карточкаПрце Фране
1:1
75' ГолМаури Стефано
|
4'
0:1
16'
30'
45'
70'
75'
1:1
Состав команд
16
Прце
Фране
24
Luca
Vignali
15
Эррасти
Хон
Брешия 4-3-3
- Основной состав
- 15 Минелли Стефано Вратарь
- 2 Унтерзее Жоэль Защитник
- 19 Романья Филиппо Защитник
- 25 Dimitri Bisoli Защитник
- 16 Прце Фране Защитник
- 33 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 11 Nicola Lancini Полузащитник
- 28 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 23 Маури Стефано Нападающий
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- 21 Бонаццоли Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Аркари Микеле Вратарь
- 31 Фонтанези Леонардо Полузащитник
- 14 Крочьята Джованни Полузащитник
- 8 Даль'Ольо Якопо Полузащитник
- 7 Камара Гастон Нападающий
- 32 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 20 Emanuele Ndoj Нападающий
- 29 Модич Андрэй
- 18 Jonathan Alexis Ferrante
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Специя 4-3-3
- Основной состав
- 1 Чичидзола Леандро Вратарь
- 24 Luca Vignali Защитник
- 3 Валентини Науэль Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 17 Мильоре Франческо Защитник
- 7 Шаудоне Даниэле Полузащитник
- 15 Эррасти Хон Полузащитник
- 14 Джокович Дамьян Полузащитник
- 10 Пикколо Антонио Нападающий
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- 21 Фаббрини Диего Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Даткович Нико Защитник
- 5 Де Кол Филиппо Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 30 Пульцетти Нико Полузащитник
- 26 Giuseppe Mastinu Нападающий
- 32 Джаннетти Никколо Нападающий
- 11 Баэс Хайме Нападающий
- 33 Валентини Алекс
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 11.03.2017 Салернитана 2:0 Брешия СB
- 05.03.2017 Брешия 0:1 Верона СB
- 27.02.2017 Бари 2:0 Брешия СB
- 24.02.2017 Брешия 4:1 Читтаделла СB
- 18.02.2017 Карпи 2:1 Брешия СB
- 11.02.2017 Брешия 1:1 Пиза СB
- 04.02.2017 Перуджа 3:2 Брешия СB
- 27.01.2017 Фрозиноне 1:0 Брешия СB
- 21.01.2017 Брешия 0:2 Авеллино СB
- 30.12.2016 Трапани 0:0 Брешия СB
- 24.12.2016 Брешия 2:1 Про Верчелли СB
- 17.12.2016 Латина 1:1 Брешия СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Тернана 1:0 Брешия СB
- 26.11.2016 Брешия 1:0 Асколи СB
- 19.11.2016 Беневенто 4:0 Брешия СB
- 12.11.2016 Спал-2013 3:2 Брешия СB
- 04.11.2016 Брешия 3:2 Чезена СB
- 29.10.2016 Виртус Энтелла 4:0 Брешия СB
- 25.10.2016 Брешия 2:1 Виченца СB
Специя (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 11.03.2017 Специя 2:1 Авеллино СB
- 04.03.2017 Карпи 1:0 Специя СB
- 28.02.2017 Специя 2:1 Асколи СB
- 25.02.2017 Новара 2:1 Специя СB
- 18.02.2017 Специя 2:2 Трапани СB
- 11.02.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 04.02.2017 Специя 2:0 Тернана СB
- 30.01.2017 Специя 3:2 Латина СB
- 22.01.2017 Салернитана 1:0 Специя СB
- 10.01.2017 Наполи 3:1 Специя КИ
- 28.12.2016 Специя 0:0 Виченца СB
- 24.12.2016 Пиза 0:0 Специя СB
- 17.12.2016 Специя 2:1 Перуджа СB
- 10.12.2016 Спал-2013 2:1 Специя СB
- 03.12.2016 Специя 0:0 Фрозиноне СB
- 30.11.2016 Палермо 0:0 Специя КИ
- 25.11.2016 Виртус Энтелла 1:1 Специя СB
- 19.11.2016 Специя 1:0 Чезена СB
- 13.11.2016 Бари 1:1 Специя СB
- 05.11.2016 Специя 1:4 Верона СB
Последние игры между собой
Брешия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
Специя: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
- 21.10.2016 Специя 2:0 Брешия Серия B
- 09.05.2016 Специя 2:1 Брешия Серия B
- 19.12.2015 Брешия 1:1 Специя Серия B
- 08.08.2015 Специя 1:0 Брешия Кубок Италии
- 02.05.2015 Специя 4:1 Брешия Серия B
- 13.12.2014 Брешия 0:1 Специя Серия B
- 22.03.2014 Брешия 0:2 Специя Серия B
- 12.10.2013 Специя 2:2 Брешия Серия B
- 02.02.2013 Брешия 0:0 Специя Серия B
- 09.09.2012 Специя 3:1 Брешия Серия B
- 29.03.2008 Брешия 1:0 Специя Серия B
- 30.10.2007 Специя 1:0 Брешия Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|31
|16
|10
|5
|52 - 29
|58
|2.
|Фрозиноне
|31
|16
|8
|7
|41 - 30
|56
|3.
|Верона
|31
|15
|9
|7
|48 - 31
|54
|4.
|Беневенто
|31
|13
|10
|8
|41 - 28
|49
|5.
|Перуджа
|31
|11
|14
|6
|43 - 30
|47
|6.
|Бари
|31
|12
|10
|9
|35 - 34
|46
|7.
|Новара
|31
|12
|9
|10
|36 - 33
|45
|8.
|Специя
|31
|11
|12
|8
|32 - 27
|45
|9.
|Читтаделла
|31
|13
|5
|13
|42 - 41
|44
|10.
|Виртус Энтелла
|30
|10
|13
|7
|42 - 34
|43
|11.
|Карпи
|31
|11
|10
|10
|29 - 32
|43
|12.
|Асколи
|31
|8
|14
|9
|36 - 39
|38
|13.
|Авеллино
|31
|9
|10
|12
|30 - 41
|37
|14.
|Салернитана
|30
|8
|12
|10
|33 - 34
|36
|15.
|Про Верчелли
|31
|7
|13
|11
|28 - 39
|34
|16.
|Пиза
|31
|6
|16
|9
|18 - 21
|34
|17.
|Виченца
|31
|7
|12
|12
|26 - 40
|33
|18.
|Брешия
|31
|7
|11
|13
|33 - 44
|32
|19.
|Латина
|31
|5
|17
|9
|31 - 36
|32
|20.
|Чезена
|30
|6
|13
|11
|35 - 38
|31
|21.
|Трапани
|31
|5
|14
|12
|31 - 43
|29
|22.
|Тернана
|30
|6
|8
|16
|25 - 43
|26
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
83'
Специя производит замену. Граноче Пабло уходит, и Джаннетти Никколо заменяет его
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маури Стефано.
74'
Брешия производит замену. Мартинелли Алессандро уходит, и Торрегросса Эрнесто заменяет его
70'
Прце Фране получает желтую карточку.
69'
Специя производит замену. Шаудоне Даниэле уходит, и Пульцетти Нико заменяет его
64'
Специя производит замену. Фаббрини Диего уходит, и Баэс Хайме заменяет его
57'
Брешия производит замену. Сбрисса Джованни уходит, и Камара Гастон заменяет его
46'
Брешия производит замену. Бонаццоли Федерико уходит, и Jonathan Alexis Ferrante заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Фаббрини Диего получает желтую карточку.
30'
Шаудоне Даниэле получает желтую карточку.
16'
Терци Клаудио получает желтую карточку.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шаудоне Даниэле.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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