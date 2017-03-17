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  5. Серия B
Стадион:
Перуджа
3:1
Конец матча
Беневенто
0'
1:0
1' Гол
Никастро Франческо
1:1
25' Гол
Чераволо Фабио
2:1
36' Гол
Ди Кармине Самуэль
47' Желтая карточка
Fabio Lucioni
59' Желтая карточка
Гьямфи Брайт
65' Желтая карточка
Бельмонте Никола
3:1
66' Гол
Акампора Дженнаро
80' Вторая желтая карточка
Бельмонте Никола
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Беневенто производит замену. Гьямфи Брайт уходит, и Паяч Марко заменяет его
81'
Перуджа производит замену. Никастро Франческо уходит, и Salvatore Monaco заменяет его
80'
Бельмонте Никола получает вторую желтую карточку. Удаление.
78'
Беневенто производит замену. Энрико Пецци уходит, и Венути Лоренцо заменяет его
78'
Беневенто производит замену. Виола Николас уходит, и Эрамо Мирко заменяет его

Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Акампора Дженнаро.
Желтая карточка
65'
Бельмонте Никола получает желтую карточку.
65'
Перуджа производит замену. Губерти Стефано уходит, и Террани Джованни заменяет его
Желтая карточка
59'
Гьямфи Брайт получает желтую карточку.
57'
Перуджа производит замену. Matteo Ricci уходит, и Гнаоре Эдди заменяет его
Желтая карточка
47'
Фабио Лучиони получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ди Кармине Самуэль.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чераволо Фабио.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Никастро Франческо.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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