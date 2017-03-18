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  5. Серия B
Стадион:
Пиза
1:1
Конец матча
Латина
0'
34' Желтая карточка
Табанелли Андреа
38' Желтая карточка
Броско Риккардо
1:0
50' Гол
Манай Рею
58' Желтая карточка
Копполаро Мауро
1:1
80' Гол
Корвия Даниэле
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Латина производит замену. Cristian Buonaiuto уходит, и Йордан Марко заменяет его
83'
Пиза производит замену. Luca Verna уходит, и Цани Эдгар заменяет его
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Корвия Даниэле.
75'
Пиза производит замену. Табанелли Андреа уходит, и Гатто Массимилиано заменяет его
67'
Пиза производит замену. Манай Рею уходит, и Ignacio Lores заменяет его

63'
Латина производит замену. Марига Макдоналд уходит, и Де Джорджо Пьетро заменяет его
Желтая карточка
58'
Копполаро Мауро получает желтую карточку.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Манай Рею.
46'
Латина производит замену. Gabriele Rolando уходит, и Корвия Даниэле заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
38'
Броско Риккардо получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Табанелли Андреа получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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