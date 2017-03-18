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Стадион:
Фрозиноне
3:1
Конец матча
Виченца
0'
1:0
33' Гол
Дионизи Федерико
64' Желтая карточка
Фьямоцци Риккардо
2:0
73' Гол
Дионизи Федерико
3:0
81' Гол
Дионизи Федерико
90' Желтая карточка
Ариаудо Лоренцо
3:1
90' Пенальти
Пучино Раффаэле
90' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Майелло Раффаэле получает желтую карточку.
Описание гола
90'
Г О О О О О Л - Пучино Раффаэле из команды Виченца забивает пенальти
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Ариаудо Лоренцо получает желтую карточку.
89'
Фрозиноне производит замену. Саммарко Паоло уходит, и Фрара Алессандро заменяет его
83'
Фрозиноне производит замену. Дионизи Федерико уходит, и Мокулу Бенжамен заменяет его

Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дионизи Федерико.
78'
Виченца производит замену. Де Лука Джузеппе уходит, и Iacopo Cernigoi заменяет его
74'
Фрозиноне производит замену. Соддимо Данило уходит, и Гори Мирко заменяет его
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дионизи Федерико.
69'
Виченца производит замену. Джакомелли Стефано уходит, и Эбагуа Осариемен заменяет его
Желтая карточка
64'
Фьямоцци Риккардо получает желтую карточку.
62'
Виченца производит замену. Синьори Франческо уходит, и Белломо Никола заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дионизи Федерико.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Matusa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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