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Стадион: Матуза
1:0
33' ГолДионизи Федерико
64' Желтая карточкаФьямоцци Риккардо
2:0
73' ГолДионизи Федерико
3:0
81' ГолДионизи Федерико
90' Желтая карточкаАриаудо Лоренцо
3:1
90' ПенальтиПучино Раффаэле
90' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
|
33'
1:0
73'
2:0
81'
3:0
90'
90'
3:1
90'
Состав команд
32
Крайнц
Лука
Фрозиноне 3-5-2
- Основной состав
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 29 Фьямоцци Риккардо Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 27 Маццотта Антонио Полузащитник
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- 9 Чофани Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дзаппино Массимо Вратарь
- 31 Мамич Петар Защитник
- 24 Прийма Василий Полузащитник
- 3 Кривелло Роберто Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 19 Мокулу Бенжамен Нападающий
- 16 Michele Volpe
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Виченца 3-5-2
- Основной состав
- 33 Амелиа Марко Вратарь
- 9 Дзаккардо Кристиан Защитник
- 23 Адехо Даниэль Защитник
- 17 Эспозито Андреа Защитник
- 2 Пучино Раффаэле Полузащитник
- 21 Урсо Франческо Полузащитник
- 15 Гухер Роберт Полузащитник
- 8 Синьори Франческо Полузащитник
- 7 Вита Алессио Полузащитник
- 11 Де Лука Джузеппе Нападающий
- 10 Джакомелли Стефано Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Вигорито Мауро Вратарь
- 26 Davide Bianchi Защитник
- 14 Думбия Сулейман Защитник
- 16 Белломо Никола Полузащитник
- 27 Petar Zivkov Полузащитник
- 19 Эбагуа Осариемен Нападающий
- 28 Iacopo Cernigoi Нападающий
- 4 Luka Bogdan
- 13 Luigi Cuppone
- Главный тренер: Марино Паскуале
Предыдущие игры
Фрозиноне (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 11.03.2017 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 06.03.2017 Фрозиноне 1:1 Читтаделла СB
- 28.02.2017 Перуджа 1:1 Фрозиноне СB
- 25.02.2017 Фрозиноне 1:0 Верона СB
- 19.02.2017 Пиза 0:0 Фрозиноне СB
- 11.02.2017 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 04.02.2017 Латина 0:1 Фрозиноне СB
- 27.01.2017 Фрозиноне 1:0 Брешия СB
- 21.01.2017 Виртус Энтелла 2:1 Фрозиноне СB
- 30.12.2016 Про Верчелли 2:0 Фрозиноне СB
- 24.12.2016 Фрозиноне 3:2 Беневенто СB
- 16.12.2016 Трапани 1:4 Фрозиноне СB
- 10.12.2016 Фрозиноне 1:3 Салернитана СB
- 03.12.2016 Специя 0:0 Фрозиноне СB
- 26.11.2016 Фрозиноне 1:1 Тернана СB
- 20.11.2016 Новара 1:2 Фрозиноне СB
- 13.11.2016 Фрозиноне 3:1 Асколи СB
- 06.11.2016 Авеллино 0:1 Фрозиноне СB
- 29.10.2016 Фрозиноне 2:1 Чезена СB
- 25.10.2016 Фрозиноне 2:1 Спал-2013 СB
Виченца (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 12.03.2017 Виченца 2:1 Пиза СB
- 04.03.2017 Чезена 1:1 Виченца СB
- 28.02.2017 Виченца 2:2 Виртус Энтелла СB
- 25.02.2017 Авеллино 3:1 Виченца СB
- 18.02.2017 Виченца 1:1 Асколи СB
- 10.02.2017 Виченца 0:1 Салернитана СB
- 04.02.2017 Бари 2:1 Виченца СB
- 28.01.2017 Виченца 1:1 Спал-2013 СB
- 21.01.2017 Карпи 0:0 Виченца СB
- 28.12.2016 Специя 0:0 Виченца СB
- 24.12.2016 Виченца 2:0 Читтаделла СB
- 17.12.2016 Тернана 1:2 Виченца СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 26.11.2016 Виченца 0:0 Беневенто СB
- 19.11.2016 Про Верчелли 1:1 Виченца СB
- 12.11.2016 Виченца 0:1 Латина СB
- 05.11.2016 Трапани 0:1 Виченца СB
- 30.10.2016 Виченца 1:4 Перуджа СB
- 25.10.2016 Брешия 2:1 Виченца СB
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Виченца: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
- 22.10.2016 Виченца 1:1 Фрозиноне Серия B
- 22.05.2015 Виченца 2:1 Фрозиноне Серия B
- 28.12.2014 Фрозиноне 1:0 Виченца Серия B
- 07.05.2011 Фрозиноне 4:0 Виченца Серия B
- 05.12.2010 Виченца 1:0 Фрозиноне Серия B
- 17.04.2010 Фрозиноне 0:1 Виченца Серия B
- 20.11.2009 Виченца 2:0 Фрозиноне Серия B
- 16.05.2009 Виченца 0:1 Фрозиноне Серия B
- 21.12.2008 Фрозиноне 0:0 Виченца Серия B
- 10.05.2008 Виченца 2:1 Фрозиноне Серия B
- 15.12.2007 Фрозиноне 0:0 Виченца Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|31
|16
|10
|5
|52 - 29
|58
|2.
|Фрозиноне
|31
|16
|8
|7
|41 - 30
|56
|3.
|Верона
|31
|15
|9
|7
|48 - 31
|54
|4.
|Беневенто
|31
|13
|10
|8
|41 - 28
|49
|5.
|Перуджа
|31
|11
|14
|6
|43 - 30
|47
|6.
|Бари
|31
|12
|10
|9
|35 - 34
|46
|7.
|Новара
|31
|12
|9
|10
|36 - 33
|45
|8.
|Специя
|31
|11
|12
|8
|32 - 27
|45
|9.
|Читтаделла
|31
|13
|5
|13
|42 - 41
|44
|10.
|Виртус Энтелла
|30
|10
|13
|7
|42 - 34
|43
|11.
|Карпи
|31
|11
|10
|10
|29 - 32
|43
|12.
|Асколи
|31
|8
|14
|9
|36 - 39
|38
|13.
|Авеллино
|31
|9
|10
|12
|30 - 41
|37
|14.
|Салернитана
|30
|8
|12
|10
|33 - 34
|36
|15.
|Про Верчелли
|31
|7
|13
|11
|28 - 39
|34
|16.
|Пиза
|31
|6
|16
|9
|18 - 21
|34
|17.
|Виченца
|31
|7
|12
|12
|26 - 40
|33
|18.
|Брешия
|31
|7
|11
|13
|33 - 44
|32
|19.
|Латина
|31
|5
|17
|9
|31 - 36
|32
|20.
|Чезена
|30
|6
|13
|11
|35 - 38
|31
|21.
|Трапани
|31
|5
|14
|12
|31 - 43
|29
|22.
|Тернана
|30
|6
|8
|16
|25 - 43
|26
Второй тайм
90'
Майелло Раффаэле получает желтую карточку.
90'
Г О О О О О Л - Пучино Раффаэле из команды Виченца забивает пенальти
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Ариаудо Лоренцо получает желтую карточку.
89'
Фрозиноне производит замену. Саммарко Паоло уходит, и Фрара Алессандро заменяет его
83'
Фрозиноне производит замену. Дионизи Федерико уходит, и Мокулу Бенжамен заменяет его
81'
78'
Виченца производит замену. Де Лука Джузеппе уходит, и Iacopo Cernigoi заменяет его
74'
Фрозиноне производит замену. Соддимо Данило уходит, и Гори Мирко заменяет его
73'
69'
Виченца производит замену. Джакомелли Стефано уходит, и Эбагуа Осариемен заменяет его
64'
Фьямоцци Риккардо получает желтую карточку.
62'
Виченца производит замену. Синьори Франческо уходит, и Белломо Никола заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Matusa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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