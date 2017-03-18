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Стадион: Stadio Provinciale
1:0
21' ГолMatteo Legittimo
2:0
28' ГолДжаллоу Ламин
28' Желтая карточкаДжаллоу Ламин
31' Желтая карточкаКапрадосси Элио
3:0
37' ГолДжаллоу Ламин
4:0
59' ГолКоронадо Игор
63' Желтая карточкаРайчевич Филип
85' Желтая карточкаФлоро Флорес Антонио
85' Желтая карточкаПальяруло Лука
|
21'
1:0
28'
2:0
28'
31'
37'
3:0
59'
4:0
63'
85'
Состав команд
Трапани 4-3-1-2
- Основной состав
- 16 Пильячелли Мирко Вратарь
- 32 Tiago Casasola Защитник
- 4 Пальяруло Лука Защитник
- 6 Matteo Legittimo Защитник
- 29 Риццато Симоне Защитник
- 19 Federico Maracchi Полузащитник
- 26 Santiago Colombatto Полузащитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 7 Ниццетто Лука Полузащитник
- 27 Джаллоу Ламин Нападающий
- 20 Коронадо Игор Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гуерриери Гуидо Вратарь
- 13 Фацио Паскуале Защитник
- 34 Крешич Антон Защитник
- 23 Висконти Пьетро Защитник
- 25 Luigi Canotto Полузащитник
- 14 Чарамитаро Маурицио Полузащитник
- 5 Росси Фаусто Полузащитник
- 11 Davis Curiale Нападающий
- 24 Davide Raffaello
- Главный тренер: Косми Серсе
Бари 3-4-2-1
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 30 Капрадосси Элио Защитник
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 29 Суагер Эмануэле Защитник
- 17 Фурлан Федерико Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 7 Мацек Роман Полузащитник
- 3 Дапрела Фабио Полузащитник
- 11 Галано Кристиан Полузащитник
- 20 Бриенца Франко Полузащитник
- 33 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гори Стефано Вратарь
- 23 Сабелли Стефано Защитник
- 6 Кассани Маттиа Защитник
- 28 Давид Иван Полузащитник
- 16 Мартиньо Рафаэль Полузащитник
- 14 Феделе Маттео Полузащитник
- 9 Райчевич Филип Нападающий
- 27 Париджини Витторио Нападающий
- 37 Davide Viola
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Предыдущие игры
Трапани (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 12.03.2017 Тернана 2:1 Трапани СB
- 04.03.2017 Трапани 1:1 Латина СB
- 28.02.2017 Читтаделла 3:2 Трапани СB
- 25.02.2017 Трапани 1:0 Салернитана СB
- 18.02.2017 Специя 2:2 Трапани СB
- 11.02.2017 Асколи 2:2 Трапани СB
- 06.02.2017 Трапани 0:0 Авеллино СB
- 28.01.2017 Про Верчелли 1:3 Трапани СB
- 21.01.2017 Трапани 2:1 Новара СB
- 30.12.2016 Трапани 0:0 Брешия СB
- 24.12.2016 Чезена 3:1 Трапани СB
- 16.12.2016 Трапани 1:4 Фрозиноне СB
- 10.12.2016 Виртус Энтелла 2:2 Трапани СB
- 02.12.2016 Трапани 0:1 Карпи СB
- 26.11.2016 Пиза 1:0 Трапани СB
- 21.11.2016 Трапани 1:1 Спал-2013 СB
- 13.11.2016 Перуджа 1:1 Трапани СB
- 05.11.2016 Трапани 0:1 Виченца СB
- 30.10.2016 Верона 2:0 Трапани СB
- 25.10.2016 Трапани 1:0 Беневенто СB
Бари (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 11.03.2017 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 04.03.2017 Виртус Энтелла 2:0 Бари СB
- 27.02.2017 Бари 2:0 Брешия СB
- 24.02.2017 Беневенто 3:4 Бари СB
- 18.02.2017 Бари 3:1 Тернана СB
- 11.02.2017 Чезена 1:1 Бари СB
- 04.02.2017 Бари 2:1 Виченца СB
- 28.01.2017 Бари 0:0 Перуджа СB
- 21.01.2017 Читтаделла 2:0 Бари СB
- 29.12.2016 Бари 1:1 Спал-2013 СB
- 24.12.2016 Асколи 1:1 Бари СB
- 17.12.2016 Бари 2:1 Авеллино СB
- 09.12.2016 Пиза 0:0 Бари СB
- 03.12.2016 Бари 2:0 Салернитана СB
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
- 19.11.2016 Бари 2:0 Карпи СB
- 13.11.2016 Бари 1:1 Специя СB
- 05.11.2016 Латина 2:1 Бари СB
- 29.10.2016 Бари 2:0 Про Верчелли СB
- 25.10.2016 Новара 1:0 Бари СB
Последние игры между собой
Трапани: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Бари: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|31
|16
|10
|5
|52 - 29
|58
|2.
|Фрозиноне
|31
|16
|8
|7
|41 - 30
|56
|3.
|Верона
|31
|15
|9
|7
|48 - 31
|54
|4.
|Беневенто
|31
|13
|10
|8
|41 - 28
|49
|5.
|Перуджа
|31
|11
|14
|6
|43 - 30
|47
|6.
|Бари
|31
|12
|10
|9
|35 - 34
|46
|7.
|Новара
|31
|12
|9
|10
|36 - 33
|45
|8.
|Специя
|31
|11
|12
|8
|32 - 27
|45
|9.
|Читтаделла
|31
|13
|5
|13
|42 - 41
|44
|10.
|Виртус Энтелла
|30
|10
|13
|7
|42 - 34
|43
|11.
|Карпи
|31
|11
|10
|10
|29 - 32
|43
|12.
|Асколи
|31
|8
|14
|9
|36 - 39
|38
|13.
|Авеллино
|31
|9
|10
|12
|30 - 41
|37
|14.
|Салернитана
|30
|8
|12
|10
|33 - 34
|36
|15.
|Про Верчелли
|31
|7
|13
|11
|28 - 39
|34
|16.
|Пиза
|31
|6
|16
|9
|18 - 21
|34
|17.
|Виченца
|31
|7
|12
|12
|26 - 40
|33
|18.
|Брешия
|31
|7
|11
|13
|33 - 44
|32
|19.
|Латина
|31
|5
|17
|9
|31 - 36
|32
|20.
|Чезена
|30
|6
|13
|11
|35 - 38
|31
|21.
|Трапани
|31
|5
|14
|12
|31 - 43
|29
|22.
|Тернана
|30
|6
|8
|16
|25 - 43
|26
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Пальяруло Лука получает желтую карточку.
85'
Флоро Флорес Антонио получает желтую карточку.
77'
Трапани производит замену. Барилла Антонио уходит, и Чарамитаро Маурицио заменяет его
74'
Бари производит замену. Бриенца Франко уходит, и Париджини Витторио заменяет его
67'
Трапани производит замену. Ниццетто Лука уходит, и Давиде Раффаелло заменяет его
63'
Райчевич Филип получает желтую карточку.
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Коронадо Игор.
57'
Трапани производит замену. Джаллоу Ламин уходит, и Дэвис Куриале заменяет его
46'
Бари производит замену. Галано Кристиан уходит, и Райчевич Филип заменяет его
46'
Бари производит замену. Капрадосси Элио уходит, и Сабелли Стефано заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джаллоу Ламин.
31'
Капрадосси Элио получает желтую карточку.
28'
Джаллоу Ламин получает желтую карточку.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джаллоу Ламин.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Matteo Legittimo.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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