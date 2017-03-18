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  5. Серия B
Стадион:
Трапани
4:0
Конец матча
Бари
0'
1:0
21' Гол
Matteo Legittimo
2:0
28' Гол
Джаллоу Ламин
28' Желтая карточка
Джаллоу Ламин
31' Желтая карточка
Капрадосси Элио
3:0
37' Гол
Джаллоу Ламин
4:0
59' Гол
Коронадо Игор
63' Желтая карточка
Райчевич Филип
85' Желтая карточка
Флоро Флорес Антонио
85' Желтая карточка
Пальяруло Лука
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
85'
Пальяруло Лука получает желтую карточку.
Желтая карточка
85'
Флоро Флорес Антонио получает желтую карточку.
77'
Трапани производит замену. Барилла Антонио уходит, и Чарамитаро Маурицио заменяет его
74'
Бари производит замену. Бриенца Франко уходит, и Париджини Витторио заменяет его
67'
Трапани производит замену. Ниццетто Лука уходит, и Давиде Раффаелло заменяет его

Желтая карточка
63'
Райчевич Филип получает желтую карточку.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Коронадо Игор.
57'
Трапани производит замену. Джаллоу Ламин уходит, и Дэвис Куриале заменяет его
46'
Бари производит замену. Галано Кристиан уходит, и Райчевич Филип заменяет его
46'
Бари производит замену. Капрадосси Элио уходит, и Сабелли Стефано заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джаллоу Ламин.
Желтая карточка
31'
Капрадосси Элио получает желтую карточку.
Желтая карточка
28'
Джаллоу Ламин получает желтую карточку.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джаллоу Ламин.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Matteo Legittimo.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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