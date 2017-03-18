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  5. Серия B
Стадион:
Про Верчелли
1:1
Конец матча
Верона
0'
17' Желтая карточка
Цаканьи Маттиа
1:0
42' Гол
Бьянки Роландо
43' Желтая карточка
Бани Маттиа
46' Желтая карточка
Пизано Эрос
53' Желтая карточка
Фоссати Марко
60' Желтая карточка
Кастилья Лука
75' Желтая карточка
Коми Джанмарио
1:1
90' Гол
Ганц Симоне
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ганц Симоне.
86'
Верона производит замену. Бьянкетти Маттео уходит, и Фарес Мохамед заменяет его
Желтая карточка
75'
Коми Джанмарио получает желтую карточку.
73'
Про Верчелли производит замену. Бьянки Роландо уходит, и Коми Джанмарио заменяет его
69'
Верона производит замену. Ромуло Соуза уходит, и Каппеллуццо Пьерлуиджи заменяет его

61'
Про Верчелли производит замену. Араму Маттиа уходит, и Риккардо Нардини заменяет его
Желтая карточка
60'
Кастилья Лука получает желтую карточку.
Желтая карточка
53'
Фоссати Марко получает желтую карточку.
52'
Про Верчелли производит замену. Вивес Джузеппе уходит, и Кастилья Лука заменяет его
Желтая карточка
46'
Пизано Эрос получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Верона производит замену. Цаканьи Маттиа уходит, и Луппи Давиде заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Бани Маттиа получает желтую карточку.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бьянки Роландо.
Желтая карточка
17'
Цаканьи Маттиа получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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