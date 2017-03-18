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Стадион: Сильвио Пиола
1:1
Конец матча
17' Желтая карточкаЦаканьи Маттиа
1:0
42' ГолБьянки Роландо
43' Желтая карточкаБани Маттиа
46' Желтая карточкаПизано Эрос
53' Желтая карточкаФоссати Марко
60' Желтая карточкаКастилья Лука
75' Желтая карточкаКоми Джанмарио
1:1
90' ГолГанц Симоне
|
17'
42'
1:0
43'
46'
53'
60'
75'
90'
1:1
Состав команд
13
Легати
Элия
30
Араму
Маттиа
Про Верчелли 3-5-2
- Основной состав
- 1 Проведель Иван Вратарь
- 6 Fabio Eguelfi Защитник
- 4 Бани Маттиа Защитник
- 24 Луперто Себастьяно Защитник
- 3 Джермано Умберто Полузащитник
- 11 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 13 Легати Элия Полузащитник
- 20 Simone Emmanuello Полузащитник
- 2 Берра Филиппо Полузащитник
- 30 Араму Маттиа Нападающий
- 16 Бьянки Роландо Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Дзакканьо Андреа Вратарь
- 15 Dramane Konate Защитник
- 23 Бальдини Энрико Полузащитник
- 21 Кастилья Лука Полузащитник
- 26 Коми Джанмарио Нападающий
- 28 Evans Osei
- 18 Fabio Castellano
- 7 Riccardo Nardini
- 17 Ernesto Starita
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Верона 4-3-3
- Основной состав
- 1 Николас Давид Вратарь
- 3 Пизано Эрос Защитник
- 4 Бьянкетти Маттео Защитник
- 30 Караччоло Антонио Защитник
- 18 Супрайен Самуэль Защитник
- 2 Ромуло Соуза Полузащитник
- 8 Фоссати Марко Полузащитник
- 20 Цаканьи Маттиа Полузащитник
- 24 Бесса Даниэль Нападающий
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Коппола Фердинандо Вратарь
- 28 Феррари Алекс Защитник
- 5 Болдор Деян Защитник
- 33 Сукулини Бруно Полузащитник
- 14 Сукулини Франко Полузащитник
- 10 Луппи Давиде Полузащитник
- 7 Трояниэлло Дженнаро Нападающий
- 25 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- 23 Фарес Мохамед Нападающий
- Главный тренер: Fabio Pecchia
Предыдущие игры
Про Верчелли (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 12.03.2017 Новара 0:0 Про Верчелли СB
- 04.03.2017 Тернана 1:2 Про Верчелли СB
- 28.02.2017 Про Верчелли 1:1 Авеллино СB
- 25.02.2017 Чезена 1:2 Про Верчелли СB
- 18.02.2017 Про Верчелли 0:1 Беневенто СB
- 14.02.2017 Асколи 3:1 Про Верчелли СB
- 11.02.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 04.02.2017 Читтаделла 0:0 Про Верчелли СB
- 28.01.2017 Про Верчелли 1:3 Трапани СB
- 30.12.2016 Про Верчелли 2:0 Фрозиноне СB
- 24.12.2016 Брешия 2:1 Про Верчелли СB
- 17.12.2016 Про Верчелли 3:1 Спал-2013 СB
- 10.12.2016 Перуджа 1:0 Про Верчелли СB
- 03.12.2016 Про Верчелли 0:0 Пиза СB
- 28.11.2016 Салернитана 1:1 Про Верчелли СB
- 19.11.2016 Про Верчелли 1:1 Виченца СB
- 13.11.2016 Виртус Энтелла 0:0 Про Верчелли СB
- 05.11.2016 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 29.10.2016 Бари 2:0 Про Верчелли СB
- 25.10.2016 Про Верчелли 1:1 Латина СB
Верона (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 13.03.2017 Верона 0:0 Асколи СB
- 05.03.2017 Брешия 0:1 Верона СB
- 28.02.2017 Верона 2:0 Тернана СB
- 25.02.2017 Фрозиноне 1:0 Верона СB
- 20.02.2017 Верона 0:0 Спал-2013 СB
- 11.02.2017 Авеллино 2:0 Верона СB
- 03.02.2017 Верона 2:2 Беневенто СB
- 29.01.2017 Верона 2:0 Салернитана СB
- 21.01.2017 Латина 2:0 Верона СB
- 30.12.2016 Верона 3:0 Чезена СB
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона СB
- 19.12.2016 Верона 1:0 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Болонья 4:0 Верона КИ
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
- 18.11.2016 Читтаделла 5:1 Верона СB
- 13.11.2016 Верона 0:4 Новара СB
- 05.11.2016 Специя 1:4 Верона СB
- 30.10.2016 Верона 2:0 Трапани СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|31
|16
|10
|5
|52 - 29
|58
|2.
|Фрозиноне
|31
|16
|8
|7
|41 - 30
|56
|3.
|Верона
|31
|15
|9
|7
|48 - 31
|54
|4.
|Беневенто
|31
|13
|10
|8
|41 - 28
|49
|5.
|Перуджа
|31
|11
|14
|6
|43 - 30
|47
|6.
|Бари
|31
|12
|10
|9
|35 - 34
|46
|7.
|Новара
|31
|12
|9
|10
|36 - 33
|45
|8.
|Специя
|31
|11
|12
|8
|32 - 27
|45
|9.
|Читтаделла
|31
|13
|5
|13
|42 - 41
|44
|10.
|Виртус Энтелла
|30
|10
|13
|7
|42 - 34
|43
|11.
|Карпи
|31
|11
|10
|10
|29 - 32
|43
|12.
|Асколи
|31
|8
|14
|9
|36 - 39
|38
|13.
|Авеллино
|31
|9
|10
|12
|30 - 41
|37
|14.
|Салернитана
|30
|8
|12
|10
|33 - 34
|36
|15.
|Про Верчелли
|31
|7
|13
|11
|28 - 39
|34
|16.
|Пиза
|31
|6
|16
|9
|18 - 21
|34
|17.
|Виченца
|31
|7
|12
|12
|26 - 40
|33
|18.
|Брешия
|31
|7
|11
|13
|33 - 44
|32
|19.
|Латина
|31
|5
|17
|9
|31 - 36
|32
|20.
|Чезена
|30
|6
|13
|11
|35 - 38
|31
|21.
|Трапани
|31
|5
|14
|12
|31 - 43
|29
|22.
|Тернана
|30
|6
|8
|16
|25 - 43
|26
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ганц Симоне.
86'
Верона производит замену. Бьянкетти Маттео уходит, и Фарес Мохамед заменяет его
75'
Коми Джанмарио получает желтую карточку.
73'
Про Верчелли производит замену. Бьянки Роландо уходит, и Коми Джанмарио заменяет его
69'
Верона производит замену. Ромуло Соуза уходит, и Каппеллуццо Пьерлуиджи заменяет его
61'
Про Верчелли производит замену. Араму Маттиа уходит, и Риккардо Нардини заменяет его
60'
Кастилья Лука получает желтую карточку.
53'
Фоссати Марко получает желтую карточку.
52'
Про Верчелли производит замену. Вивес Джузеппе уходит, и Кастилья Лука заменяет его
46'
Пизано Эрос получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Верона производит замену. Цаканьи Маттиа уходит, и Луппи Давиде заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Бани Маттиа получает желтую карточку.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бьянки Роландо.
17'
Цаканьи Маттиа получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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