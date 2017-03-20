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Стадион:
Виртус Энтелла
0:1
Конец матча
Салернитана
0'
0:1
34' Гол
Кода Массимо
52' Желтая карточка
Зито Антонио
68' Вторая желтая карточка
Зито Антонио
71' Желтая карточка
Минала Джозеф
74' Желтая карточка
Оджер Мозес
87' Желтая карточка
Импрота Риккардо
90' Желтая карточка
Сини Симоне
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Сини Симоне получает желтую карточку.
89'
Салернитана производит замену. Импрота Риккардо уходит, и Жоао Силва заменяет его
Желтая карточка
87'
Импрота Риккардо получает желтую карточку.
84'
Виртус Энтелла производит замену. Аммари Нажиб уходит, и Сини Симоне заменяет его
84'
Виртус Энтелла производит замену. Кателлани Андреа уходит, и Davide Diaw заменяет его

76'
Салернитана производит замену. Оджер Мозес уходит, и Биттанте Лука заменяет его
Желтая карточка
74'
Оджер Мозес получает желтую карточку.
Желтая карточка
71'
Минала Джозеф получает желтую карточку.
68'
Зито Антонио получает вторую желтую карточку. Удаление.
67'
Салернитана производит замену. Спрокати Маттиа уходит, и Помпеу Роналдо заменяет его
61'
Виртус Энтелла производит замену. Симоне Палермо уходит, и Тремолада Лука заменяет его
Желтая карточка
52'
Зито Антонио получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кода Массимо.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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