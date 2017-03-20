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Стадион: Комунале ди Кьявари
0:1
Конец матча
0:1
34' ГолКода Массимо
52' Желтая карточкаЗито Антонио
68' Вторая желтая карточкаЗито Антонио
71' Желтая карточкаМинала Джозеф
74' Желтая карточкаОджер Мозес
87' Желтая карточкаИмпрота Риккардо
90' Желтая карточкаСини Симоне
|
34'
0:1
52'
68'
71'
74'
87'
90'
Состав команд
28
Joel
Baraye
29
Аммари
Нажиб
20
Оджер
Мозес
28
Зито
Антонио
Виртус Энтелла 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 4 Белли Франческо Защитник
- 15 Пеллиццер Микеле Защитник
- 13 Бенедетти Симоне Защитник
- 28 Joel Baraye Защитник
- 30 Marco Moscati Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 11 Simone Palermo Полузащитник
- 29 Аммари Нажиб Полузащитник
- 10 Кателлани Андреа Нападающий
- 9 Капуто Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Пекорини Симоне Защитник
- 3 Филиппини Лоренцо Защитник
- 23 Сини Симоне Полузащитник
- 14 Тремолада Лука Полузащитник
- 20 Davide Diaw Нападающий
- 1 Andrea Paroni
- 17 Manuel Di Paola
- 25 Dany Mota
- 19 Lamine Ba
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Салернитана 4-3-3
- Основной состав
- 27 Гомис Альфред Вратарь
- 29 Перико Габриэле Защитник
- 16 Туиа Алессандро Защитник
- 4 Бернардини Алессандро Защитник
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 20 Оджер Мозес Полузащитник
- 28 Зито Антонио Полузащитник
- 19 Импрота Риккардо Нападающий
- 9 Кода Массимо Нападающий
- 33 Спрокати Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Террачано Пьетро Вратарь
- 6 Скьяви Раффаэле Защитник
- 5 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 14 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 2 Биттанте Лука Полузащитник
- 11 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- 18 Luiz Felipe II
- 7 Joao Silva III
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Предыдущие игры
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 11.03.2017 Беневенто 0:0 Виртус Энтелла СB
- 04.03.2017 Виртус Энтелла 2:0 Бари СB
- 28.02.2017 Виченца 2:2 Виртус Энтелла СB
- 25.02.2017 Виртус Энтелла 2:0 Карпи СB
- 18.02.2017 Перуджа 0:0 Виртус Энтелла СB
- 11.02.2017 Виртус Энтелла 0:3 Спал-2013 СB
- 04.02.2017 Пиза 1:1 Виртус Энтелла СB
- 28.01.2017 Авеллино 2:2 Виртус Энтелла СB
- 21.01.2017 Виртус Энтелла 2:1 Фрозиноне СB
- 30.12.2016 Читтаделла 2:1 Виртус Энтелла СB
- 24.12.2016 Виртус Энтелла 4:1 Новара СB
- 19.12.2016 Верона 1:0 Виртус Энтелла СB
- 13.12.2016 Асколи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Виртус Энтелла 2:2 Трапани СB
- 03.12.2016 Латина 1:1 Виртус Энтелла СB
- 25.11.2016 Виртус Энтелла 1:1 Специя СB
- 19.11.2016 Тернана 3:0 Виртус Энтелла СB
- 13.11.2016 Виртус Энтелла 0:0 Про Верчелли СB
- 29.10.2016 Виртус Энтелла 4:0 Брешия СB
- 25.10.2016 Чезена 0:1 Виртус Энтелла СB
Салернитана (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 11.03.2017 Салернитана 2:0 Брешия СB
- 05.03.2017 Беневенто 1:1 Салернитана СB
- 28.02.2017 Салернитана 1:2 Спал-2013 СB
- 25.02.2017 Трапани 1:0 Салернитана СB
- 18.02.2017 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 10.02.2017 Виченца 0:1 Салернитана СB
- 04.02.2017 Салернитана 0:0 Новара СB
- 29.01.2017 Верона 2:0 Салернитана СB
- 22.01.2017 Салернитана 1:0 Специя СB
- 30.12.2016 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 24.12.2016 Авеллино 3:2 Салернитана СB
- 17.12.2016 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 10.12.2016 Фрозиноне 1:3 Салернитана СB
- 03.12.2016 Бари 2:0 Салернитана СB
- 28.11.2016 Салернитана 1:1 Про Верчелли СB
- 19.11.2016 Латина 1:1 Салернитана СB
- 13.11.2016 Салернитана 4:2 Тернана СB
- 05.11.2016 Читтаделла 2:0 Салернитана СB
- 29.10.2016 Салернитана 0:0 Пиза СB
- 25.10.2016 Асколи 0:0 Салернитана СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|31
|16
|10
|5
|52 - 29
|58
|2.
|Фрозиноне
|31
|16
|8
|7
|41 - 30
|56
|3.
|Верона
|31
|15
|9
|7
|48 - 31
|54
|4.
|Беневенто
|31
|13
|10
|8
|41 - 28
|49
|5.
|Перуджа
|31
|11
|14
|6
|43 - 30
|47
|6.
|Бари
|31
|12
|10
|9
|35 - 34
|46
|7.
|Новара
|31
|12
|9
|10
|36 - 33
|45
|8.
|Специя
|31
|11
|12
|8
|32 - 27
|45
|9.
|Читтаделла
|31
|13
|5
|13
|42 - 41
|44
|10.
|Карпи
|31
|11
|10
|10
|29 - 32
|43
|11.
|Виртус Энтелла
|31
|10
|13
|8
|42 - 35
|43
|12.
|Салернитана
|31
|9
|12
|10
|34 - 34
|39
|13.
|Асколи
|31
|8
|14
|9
|36 - 39
|38
|14.
|Авеллино
|31
|9
|10
|12
|30 - 41
|37
|15.
|Чезена
|31
|7
|13
|11
|36 - 38
|34
|16.
|Про Верчелли
|31
|7
|13
|11
|28 - 39
|34
|17.
|Пиза
|31
|6
|16
|9
|18 - 21
|34
|18.
|Виченца
|31
|7
|12
|12
|26 - 40
|33
|19.
|Брешия
|31
|7
|11
|13
|33 - 44
|32
|20.
|Латина
|31
|5
|17
|9
|31 - 36
|32
|21.
|Трапани
|31
|5
|14
|12
|31 - 43
|29
|22.
|Тернана
|31
|6
|8
|17
|25 - 44
|26
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сини Симоне получает желтую карточку.
89'
Салернитана производит замену. Импрота Риккардо уходит, и Жоао Силва заменяет его
87'
Импрота Риккардо получает желтую карточку.
84'
Виртус Энтелла производит замену. Аммари Нажиб уходит, и Сини Симоне заменяет его
84'
Виртус Энтелла производит замену. Кателлани Андреа уходит, и Davide Diaw заменяет его
76'
Салернитана производит замену. Оджер Мозес уходит, и Биттанте Лука заменяет его
74'
Оджер Мозес получает желтую карточку.
71'
Минала Джозеф получает желтую карточку.
68'
Зито Антонио получает вторую желтую карточку. Удаление.
67'
Салернитана производит замену. Спрокати Маттиа уходит, и Помпеу Роналдо заменяет его
61'
Виртус Энтелла производит замену. Симоне Палермо уходит, и Тремолада Лука заменяет его
52'
Зито Антонио получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кода Массимо.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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