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Стадион: Дино Мануцци
Состав команд
18
Донкор
Исаак
10
Чано
Камилло
Чезена 3-5-2
- Основной состав
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 25 Капелли Даниэле Защитник
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 14 Бальцано Антонио Полузащитник
- 23 Moussa Koné III Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 7 Гарритано Лука Полузащитник
- 33 Ренцетти Франческо Полузащитник
- 9 Родригес Алехандро Нападающий
- 10 Чано Камилло Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 27 Лиджи Алессандро Защитник
- 34 Ди Роберто Нунцио Полузащитник
- 24 Витале Маттиа Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 6 Крими Марко Полузащитник
- 17 Панико Джузеппе Нападающий
- 37 Daniele Cavallari
- 31 Lorenzo Pompei
- Главный тренер: Драго Массимо
Тернана 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Арести Симоне Вратарь
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 6 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 18 Джермони Лука Защитник
- 17 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 27 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 19 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 10 Фалетти Сезар Полузащитник
- 20 Авенатти Фелипе Нападающий
- 7 Моначелло Гаетано Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Контини Маттео Защитник
- 33 Диаките Мобидо Защитник
- 3 Росси Андреа Защитник
- 28 Палумбо Антонио Полузащитник
- 25 Дефенди Марино Полузащитник
- 8 Коппола Мануэль Полузащитник
- 14 Паломби Симоне Полузащитник
- 34 Петтинари Стефано Нападающий
- 32 Alessandro Piacenti
- Главный тренер: Бреда Роберто
Предыдущие игры
Чезена (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 11.03.2017 Спал-2013 2:0 Чезена СB
- 04.03.2017 Чезена 1:1 Виченца СB
- 28.02.2017 Латина 1:1 Чезена СB
- 25.02.2017 Чезена 1:2 Про Верчелли СB
- 18.02.2017 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 11.02.2017 Чезена 1:1 Бари СB
- 05.02.2017 Карпи 1:2 Чезена СB
- 28.01.2017 Чезена 2:2 Асколи СB
- 23.01.2017 Перуджа 3:3 Чезена СB
- 18.01.2017 Сассуоло 1:2 Чезена КИ
- 30.12.2016 Верона 3:0 Чезена СB
- 24.12.2016 Чезена 3:1 Трапани СB
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 10.12.2016 Чезена 3:0 Читтаделла СB
- 05.12.2016 Беневенто 2:1 Чезена СB
- 29.11.2016 Эмполи 1:2 Чезена КИ
- 26.11.2016 Чезена 3:0 Авеллино СB
- 19.11.2016 Специя 1:0 Чезена СB
- 13.11.2016 Чезена 2:0 Пиза СB
- 04.11.2016 Брешия 3:2 Чезена СB
Тернана (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 12.03.2017 Тернана 2:1 Трапани СB
- 04.03.2017 Тернана 1:2 Про Верчелли СB
- 28.02.2017 Верона 2:0 Тернана СB
- 25.02.2017 Тернана 0:1 Латина СB
- 18.02.2017 Бари 3:1 Тернана СB
- 12.02.2017 Тернана 0:1 Перуджа СB
- 04.02.2017 Специя 2:0 Тернана СB
- 28.01.2017 Тернана 1:0 Читтаделла СB
- 21.01.2017 Пиза 1:0 Тернана СB
- 30.12.2016 Тернана 0:1 Асколи СB
- 24.12.2016 Спал-2013 4:0 Тернана СB
- 17.12.2016 Тернана 1:2 Виченца СB
- 10.12.2016 Карпи 1:1 Тернана СB
- 03.12.2016 Тернана 1:0 Брешия СB
- 26.11.2016 Фрозиноне 1:1 Тернана СB
- 19.11.2016 Тернана 3:0 Виртус Энтелла СB
- 13.11.2016 Салернитана 4:2 Тернана СB
- 07.11.2016 Тернана 0:1 Беневенто СB
- 29.10.2016 Тернана 4:3 Новара СB
- 25.10.2016 Авеллино 1:0 Тернана СB
Последние игры между собой
Чезена: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 0
Тернана: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 5
- 22.10.2016 Тернана 1:1 Чезена Серия B
- 13.08.2016 Чезена 2:0 Тернана Кубок Италии
- 07.05.2016 Тернана 1:1 Чезена Серия B
- 19.12.2015 Чезена 4:0 Тернана Серия B
- 05.04.2014 Тернана 0:2 Чезена Серия B
- 01.11.2013 Чезена 1:1 Тернана Серия B
- 08.02.2013 Чезена 1:0 Тернана Серия B
- 15.09.2012 Тернана 0:0 Чезена Серия B
- 09.08.2009 Чезена 2:2 Тернана Кубок Италии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|31
|16
|10
|5
|52 - 29
|58
|2.
|Фрозиноне
|31
|16
|8
|7
|41 - 30
|56
|3.
|Верона
|31
|15
|9
|7
|48 - 31
|54
|4.
|Беневенто
|31
|13
|10
|8
|41 - 28
|49
|5.
|Перуджа
|31
|11
|14
|6
|43 - 30
|47
|6.
|Бари
|31
|12
|10
|9
|35 - 34
|46
|7.
|Новара
|31
|12
|9
|10
|36 - 33
|45
|8.
|Специя
|31
|11
|12
|8
|32 - 27
|45
|9.
|Читтаделла
|31
|13
|5
|13
|42 - 41
|44
|10.
|Виртус Энтелла
|30
|10
|13
|7
|42 - 34
|43
|11.
|Карпи
|31
|11
|10
|10
|29 - 32
|43
|12.
|Асколи
|31
|8
|14
|9
|36 - 39
|38
|13.
|Авеллино
|31
|9
|10
|12
|30 - 41
|37
|14.
|Салернитана
|30
|8
|12
|10
|33 - 34
|36
|15.
|Про Верчелли
|31
|7
|13
|11
|28 - 39
|34
|16.
|Пиза
|31
|6
|16
|9
|18 - 21
|34
|17.
|Виченца
|31
|7
|12
|12
|26 - 40
|33
|18.
|Брешия
|31
|7
|11
|13
|33 - 44
|32
|19.
|Чезена
|0:0
|31
|6
|14
|11
|35 - 38
|32
|20.
|Латина
|31
|5
|17
|9
|31 - 36
|32
|21.
|Трапани
|31
|5
|14
|12
|31 - 43
|29
|22.
|Тернана
|0:0
|31
|6
|9
|16
|25 - 43
|27
Первый тайм
17'
Чезена производит замену. Moussa Kone уходит, и Лариби Карим заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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