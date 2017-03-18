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Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
2:1
Конец матча
10' Желтая карточкаСкалья Филиппо
14' Желтая карточкаМенгони Андреа
43' Красная карточкаManuel Iori
0:1
51' ПенальтиGianluca Litteri
54' Желтая карточкаФавилли Андреа
63' Желтая карточкаGuillame Gigliotti
1:1
65' ГолGuillame Gigliotti
70' Желтая карточкаPaolo Bartolomei
87' Желтая карточкаОрсолини Риккардо
2:1
87' ГолОрсолини Риккардо
|
10'
14'
43'
51'
0:1
54'
65'
1:1
70'
87'
2:1
Состав команд
Асколи 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 39 Альмичи Альберто Защитник
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 3 Августин Блажей Защитник
- 33 Daniele Mignanelli Защитник
- 28 Гатто Леонардо Полузащитник
- 6 Бьянки Томмазо Полузащитник
- 29 Кассата Франческо Полузащитник
- 14 Феличоли Джанфилиппо Полузащитник
- 30 Фавилли Андреа Нападающий
- 21 Качиа Даниэле Нападающий
- Запасные игроки
- 42 Vasile Mogos Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 44 Сливка Выкинтас Защитник
- 11 Орсолини Риккардо Полузащитник
- 7 Бентивенья Аккурсио Полузащитник
- 20 Флавио Лаззари Полузащитник
- 9 Перес Леонардо Нападающий
- 19 Аддэ Брайт Нападающий
- 22 Riccardo Ragni
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Enrico Alfonso Вратарь
- 11 Ivan Pedrelli Защитник
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 13 Marco Varnier Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 16 Paolo Bartolomei Полузащитник
- 4 Manuel Iori Полузащитник
- 5 Вальцания Лука Полузащитник
- 10 Lucas Cossenzo Chiaretti Полузащитник
- 9 Gianluca Litteri Нападающий
- 18 Andrea Arrighini Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Паскали Мануэль Защитник
- 21 Marco Martin Защитник
- 2 Alessandro Salvi Защитник
- 7 Andrea Schenetti Полузащитник
- 23 Andrea Paolucci Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 28 Видо Лука Нападающий
- 27 Cristian Kouame
- 22 Alberto Paleari
Предыдущие игры
Асколи (последние 20 матчей: +5 =10 -5)
- 13.03.2017 Верона 0:0 Асколи СB
- 04.03.2017 Асколи 1:2 Новара СB
- 28.02.2017 Специя 2:1 Асколи СB
- 25.02.2017 Асколи 2:4 Пиза СB
- 18.02.2017 Виченца 1:1 Асколи СB
- 14.02.2017 Асколи 3:1 Про Верчелли СB
- 11.02.2017 Асколи 2:2 Трапани СB
- 04.02.2017 Спал-2013 1:1 Асколи СB
- 28.01.2017 Чезена 2:2 Асколи СB
- 30.12.2016 Тернана 0:1 Асколи СB
- 24.12.2016 Асколи 1:1 Бари СB
- 18.12.2016 Беневенто 0:0 Асколи СB
- 13.12.2016 Асколи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Асколи 2:2 Латина СB
- 03.12.2016 Авеллино 1:2 Асколи СB
- 26.11.2016 Брешия 1:0 Асколи СB
- 20.11.2016 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 13.11.2016 Фрозиноне 3:1 Асколи СB
- 29.10.2016 Карпи 0:2 Асколи СB
- 25.10.2016 Асколи 0:0 Салернитана СB
Читтаделла (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 11.03.2017 Читтаделла 1:1 Перуджа СB
- 06.03.2017 Фрозиноне 1:1 Читтаделла СB
- 28.02.2017 Читтаделла 3:2 Трапани СB
- 24.02.2017 Брешия 4:1 Читтаделла СB
- 18.02.2017 Читтаделла 1:3 Авеллино СB
- 11.02.2017 Новара 1:1 Читтаделла СB
- 04.02.2017 Читтаделла 0:0 Про Верчелли СB
- 28.01.2017 Тернана 1:0 Читтаделла СB
- 21.01.2017 Читтаделла 2:0 Бари СB
- 30.12.2016 Читтаделла 2:1 Виртус Энтелла СB
- 24.12.2016 Виченца 2:0 Читтаделла СB
- 17.12.2016 Читтаделла 1:0 Пиза СB
- 10.12.2016 Чезена 3:0 Читтаделла СB
- 03.12.2016 Читтаделла 1:2 Спал-2013 СB
- 26.11.2016 Карпи 2:0 Читтаделла СB
- 18.11.2016 Читтаделла 5:1 Верона СB
- 13.11.2016 Беневенто 1:0 Читтаделла СB
- 05.11.2016 Читтаделла 2:0 Салернитана СB
- 29.10.2016 Читтаделла 2:1 Латина СB
- 24.10.2016 Специя 1:1 Читтаделла СB
Последние игры между собой
Асколи: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Читтаделла: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
- 21.10.2016 Читтаделла 0:1 Асколи Серия B
- 18.05.2013 Читтаделла 1:0 Асколи Серия B
- 26.12.2012 Асколи 4:1 Читтаделла Серия B
- 14.04.2012 Читтаделла 1:3 Асколи Серия B
- 05.11.2011 Асколи 0:1 Читтаделла Серия B
- 19.03.2011 Читтаделла 0:1 Асколи Серия B
- 23.10.2010 Асколи 0:1 Читтаделла Серия B
- 10.04.2010 Читтаделла 2:0 Асколи Серия B
- 07.11.2009 Асколи 1:1 Читтаделла Серия B
- 15.08.2009 Читтаделла 2:1 Асколи Кубок Италии
- 17.03.2009 Читтаделла 0:0 Асколи Серия B
- 25.10.2008 Асколи 1:2 Читтаделла Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|31
|16
|10
|5
|52 - 29
|58
|2.
|Фрозиноне
|31
|16
|8
|7
|41 - 30
|56
|3.
|Верона
|31
|15
|9
|7
|48 - 31
|54
|4.
|Беневенто
|31
|13
|10
|8
|41 - 28
|49
|5.
|Перуджа
|31
|11
|14
|6
|43 - 30
|47
|6.
|Бари
|31
|12
|10
|9
|35 - 34
|46
|7.
|Новара
|31
|12
|9
|10
|36 - 33
|45
|8.
|Специя
|31
|11
|12
|8
|32 - 27
|45
|9.
|Читтаделла
|31
|13
|5
|13
|42 - 41
|44
|10.
|Виртус Энтелла
|30
|10
|13
|7
|42 - 34
|43
|11.
|Карпи
|31
|11
|10
|10
|29 - 32
|43
|12.
|Асколи
|31
|8
|14
|9
|36 - 39
|38
|13.
|Авеллино
|31
|9
|10
|12
|30 - 41
|37
|14.
|Салернитана
|30
|8
|12
|10
|33 - 34
|36
|15.
|Про Верчелли
|31
|7
|13
|11
|28 - 39
|34
|16.
|Пиза
|31
|6
|16
|9
|18 - 21
|34
|17.
|Виченца
|31
|7
|12
|12
|26 - 40
|33
|18.
|Брешия
|31
|7
|11
|13
|33 - 44
|32
|19.
|Латина
|31
|5
|17
|9
|31 - 36
|32
|20.
|Чезена
|30
|6
|13
|11
|35 - 38
|31
|21.
|Трапани
|31
|5
|14
|12
|31 - 43
|29
|22.
|Тернана
|30
|6
|8
|16
|25 - 43
|26
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Орсолини Риккардо.
87'
Орсолини Риккардо получает желтую карточку.
80'
Читтаделла производит замену. Джианлука Литтери уходит, и Cristian Kouame заменяет его
71'
Читтаделла производит замену. Andrea Arrighini уходит, и Andrea Schenetti заменяет его
70'
Paolo Bartolomei получает желтую карточку.
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Guillame Gigliotti.
64'
Асколи производит замену. Феличоли Джанфилиппо уходит, и Орсолини Риккардо заменяет его
63'
Guillame Gigliotti получает желтую карточку.
58'
Читтаделла производит замену. Lucas Cossenzo Chiaretti уходит, и Андреа Паолуччи заменяет его
54'
Фавилли Андреа получает желтую карточку.
51'
Г О О О О О Л - Джианлука Литтери из команды Читтаделла забивает пенальти
46'
Начался второй тайм!
46'
Асколи производит замену. Менгони Андреа уходит, и Vasile Mogos заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
УДАЛЕНИЕ! Мануэль Иори получил жёлтую карточку и покинул поле.
22'
Асколи производит замену. Августин Блажей уходит, и Guillame Gigliotti заменяет его
14'
Менгони Андреа получает желтую карточку.
10'
Скалья Филиппо получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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