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Стадион:
Асколи
2:1
Конец матча
Читтаделла
0'
10' Желтая карточка
Скалья Филиппо
14' Желтая карточка
Менгони Андреа
43' Красная карточка
Manuel Iori
0:1
51' Пенальти
Gianluca Litteri
54' Желтая карточка
Фавилли Андреа
63' Желтая карточка
Guillame Gigliotti
1:1
65' Гол
Guillame Gigliotti
70' Желтая карточка
Paolo Bartolomei
87' Желтая карточка
Орсолини Риккардо
2:1
87' Гол
Орсолини Риккардо
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Орсолини Риккардо.
Желтая карточка
87'
Орсолини Риккардо получает желтую карточку.
80'
Читтаделла производит замену. Джианлука Литтери уходит, и Cristian Kouame заменяет его
71'
Читтаделла производит замену. Andrea Arrighini уходит, и Andrea Schenetti заменяет его
Желтая карточка
70'
Paolo Bartolomei получает желтую карточку.

Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Guillame Gigliotti.
64'
Асколи производит замену. Феличоли Джанфилиппо уходит, и Орсолини Риккардо заменяет его
Желтая карточка
63'
Guillame Gigliotti получает желтую карточку.
58'
Читтаделла производит замену. Lucas Cossenzo Chiaretti уходит, и Андреа Паолуччи заменяет его
Желтая карточка
54'
Фавилли Андреа получает желтую карточку.
Описание гола
51'
Г О О О О О Л - Джианлука Литтери из команды Читтаделла забивает пенальти
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Асколи производит замену. Менгони Андреа уходит, и Vasile Mogos заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
УДАЛЕНИЕ! Мануэль Иори получил жёлтую карточку и покинул поле.
22'
Асколи производит замену. Августин Блажей уходит, и Guillame Gigliotti заменяет его
Желтая карточка
14'
Менгони Андреа получает желтую карточку.
Желтая карточка
10'
Скалья Филиппо получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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