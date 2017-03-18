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Стадион: Партенио
0:1
10' ГолКазарини Федерико
29' Желтая карточкаКьоза Марко
39' Желтая карточкаГалабинов Андрей
70' Желтая карточкаКальдерони Марко
74' Желтая карточкаТрост Магнус
1:1
77' ПенальтиАрдеманьи Маттео
86' Желтая карточкаЛанчини Эдоардо
|
10'
0:1
29'
39'
70'
74'
77'
1:1
86'
Состав команд
Авеллино 4-4-2
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 19 Лавероне Лоренцо Защитник
- 25 Джидайи Виллиам Защитник
- 5 Джимсити Берат Защитник
- 32 Alejandro Gonzalez V Защитник
- 7 Верде Даниэле Полузащитник
- 23 Matthias Solerio Полузащитник
- 21 Stephane Omeonga Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 33 Ардеманьи Маттео Нападающий
- 10 Luigi Castaldo I Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Леццерини Лука Вратарь
- 3 Marco Perrotta Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 11 Беллони Никколо Полузащитник
- 26 Бидуи Софьян Нападающий
- 9 Эусепи Умберто Нападающий
- 30 Камара Идрисса Нападающий
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Новара 3-4-3
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 27 Кальдерони Марко Защитник
- 17 Ланчини Эдоардо Защитник
- 2 Трост Магнус Защитник
- 7 Чинелли Антонио Полузащитник
- 8 Кьоза Марко Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 10 Македа Федерико Нападающий
- 29 Орланди Андреа Нападающий
- 16 Галабинов Андрей Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Кох Филипп Защитник
- 6 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 18 Сансоне Джанлука Полузащитник
- 28 Селаси Рансфорд Полузащитник
- 9 Ди Мариано Франческо Нападающий
- 23 Адорьян Кристиан Нападающий
- 32 Antonio Lukanovic Нападающий
- 25 Lorenzo Montipo
- 26 Moutir Chaija
- Главный тренер: Барони Марко
Предыдущие игры
Авеллино (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 11.03.2017 Специя 2:1 Авеллино СB
- 04.03.2017 Авеллино 0:5 Перуджа СB
- 28.02.2017 Про Верчелли 1:1 Авеллино СB
- 25.02.2017 Авеллино 3:1 Виченца СB
- 18.02.2017 Читтаделла 1:3 Авеллино СB
- 11.02.2017 Авеллино 2:0 Верона СB
- 06.02.2017 Трапани 0:0 Авеллино СB
- 28.01.2017 Авеллино 2:2 Виртус Энтелла СB
- 21.01.2017 Брешия 0:2 Авеллино СB
- 30.12.2016 Латина 0:0 Авеллино СB
- 24.12.2016 Авеллино 3:2 Салернитана СB
- 17.12.2016 Бари 2:1 Авеллино СB
- 10.12.2016 Авеллино 1:1 Беневенто СB
- 03.12.2016 Авеллино 1:2 Асколи СB
- 26.11.2016 Чезена 3:0 Авеллино СB
- 19.11.2016 Авеллино 1:0 Пиза СB
- 13.11.2016 Карпи 1:1 Авеллино СB
- 06.11.2016 Авеллино 0:1 Фрозиноне СB
- 31.10.2016 Спал-2013 3:0 Авеллино СB
- 25.10.2016 Авеллино 1:0 Тернана СB
Новара (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 12.03.2017 Новара 0:0 Про Верчелли СB
- 04.03.2017 Асколи 1:2 Новара СB
- 28.02.2017 Новара 1:0 Беневенто СB
- 25.02.2017 Новара 2:1 Специя СB
- 17.02.2017 Латина 0:1 Новара СB
- 11.02.2017 Новара 1:1 Читтаделла СB
- 04.02.2017 Салернитана 0:0 Новара СB
- 28.01.2017 Новара 1:1 Пиза СB
- 21.01.2017 Трапани 2:1 Новара СB
- 30.12.2016 Новара 2:1 Карпи СB
- 24.12.2016 Виртус Энтелла 4:1 Новара СB
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 29.11.2016 Кьево 3:0 Новара КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
- 20.11.2016 Новара 1:2 Фрозиноне СB
- 13.11.2016 Верона 0:4 Новара СB
- 05.11.2016 Новара 0:1 Спал-2013 СB
- 29.10.2016 Тернана 4:3 Новара СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|31
|16
|10
|5
|52 - 29
|58
|2.
|Фрозиноне
|31
|16
|8
|7
|41 - 30
|56
|3.
|Верона
|31
|15
|9
|7
|48 - 31
|54
|4.
|Беневенто
|31
|13
|10
|8
|41 - 28
|49
|5.
|Перуджа
|31
|11
|14
|6
|43 - 30
|47
|6.
|Бари
|31
|12
|10
|9
|35 - 34
|46
|7.
|Новара
|31
|12
|9
|10
|36 - 33
|45
|8.
|Специя
|31
|11
|12
|8
|32 - 27
|45
|9.
|Читтаделла
|31
|13
|5
|13
|42 - 41
|44
|10.
|Виртус Энтелла
|30
|10
|13
|7
|42 - 34
|43
|11.
|Карпи
|31
|11
|10
|10
|29 - 32
|43
|12.
|Асколи
|31
|8
|14
|9
|36 - 39
|38
|13.
|Авеллино
|31
|9
|10
|12
|30 - 41
|37
|14.
|Салернитана
|30
|8
|12
|10
|33 - 34
|36
|15.
|Про Верчелли
|31
|7
|13
|11
|28 - 39
|34
|16.
|Пиза
|31
|6
|16
|9
|18 - 21
|34
|17.
|Виченца
|31
|7
|12
|12
|26 - 40
|33
|18.
|Брешия
|31
|7
|11
|13
|33 - 44
|32
|19.
|Латина
|31
|5
|17
|9
|31 - 36
|32
|20.
|Чезена
|30
|6
|13
|11
|35 - 38
|31
|21.
|Трапани
|31
|5
|14
|12
|31 - 43
|29
|22.
|Тернана
|30
|6
|8
|16
|25 - 43
|26
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Ланчини Эдоардо получает желтую карточку.
83'
Авеллино производит замену. Джидайи Виллиам уходит, и Мильорини Марко заменяет его
83'
Новара производит замену. Галабинов Андрей уходит, и Antonio Lukanovic заменяет его
77'
Г О О О О О Л - Ардеманьи Маттео из команды Авеллино забивает пенальти
74'
Трост Магнус получает желтую карточку.
70'
Кальдерони Марко получает желтую карточку.
67'
Авеллино производит замену. Matthias Solerio уходит, и Бидуи Софьян заменяет его
65'
Новара производит замену. Македа Федерико уходит, и Сансоне Джанлука заменяет его
55'
Авеллино производит замену. Верде Даниэле уходит, и Беллони Никколо заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Галабинов Андрей получает желтую карточку.
29'
Кьоза Марко получает желтую карточку.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Казарини Федерико.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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