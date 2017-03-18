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Стадион:
Авеллино
1:1
Конец матча
Новара
0'
0:1
10' Гол
Казарини Федерико
29' Желтая карточка
Кьоза Марко
39' Желтая карточка
Галабинов Андрей
70' Желтая карточка
Кальдерони Марко
74' Желтая карточка
Трост Магнус
1:1
77' Пенальти
Ардеманьи Маттео
86' Желтая карточка
Ланчини Эдоардо
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
86'
Ланчини Эдоардо получает желтую карточку.
83'
Авеллино производит замену. Джидайи Виллиам уходит, и Мильорини Марко заменяет его
83'
Новара производит замену. Галабинов Андрей уходит, и Antonio Lukanovic заменяет его
Описание гола
77'
Г О О О О О Л - Ардеманьи Маттео из команды Авеллино забивает пенальти
Желтая карточка
74'
Трост Магнус получает желтую карточку.

Желтая карточка
70'
Кальдерони Марко получает желтую карточку.
67'
Авеллино производит замену. Matthias Solerio уходит, и Бидуи Софьян заменяет его
65'
Новара производит замену. Македа Федерико уходит, и Сансоне Джанлука заменяет его
55'
Авеллино производит замену. Верде Даниэле уходит, и Беллони Никколо заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
39'
Галабинов Андрей получает желтую карточку.
Желтая карточка
29'
Кьоза Марко получает желтую карточку.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Казарини Федерико.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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