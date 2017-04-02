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Стадион:
Паниониос
1:0
Перерыв
Атромитос
0'
1:0
26' Гол
Giorgos Masouras
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Giorgos Masouras.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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