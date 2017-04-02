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Стадион: Nea Smyrni Stadium
1:0
26' ГолGiorgos Masouras
|
26'
1:0
Состав команд
13
Гиоата
Жером
77
Шоджаи
Масуд
69
Йесил
Самед
Паниониос 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Andreas Gianniotis Вратарь
- 37 Valentinos Vlachos Защитник
- 44 Рисванис Спирос Защитник
- 13 Гиоата Жером Защитник
- 3 Христос Тасулис Защитник
- 7 Panagiotis Korbos Полузащитник
- 21 Сиопис Манолис Полузащитник
- 19 Giorgos Masouras Полузащитник
- 77 Шоджаи Масуд Полузащитник
- 31 El Fardou Ben Nabouhane Полузащитник
- 69 Йесил Самед Нападающий
- Запасные игроки
- 73 Georgios Bantis Вратарь
- 2 Пляцикас Василиос Защитник
- 52 Махмутович Айдин Полузащитник
- 88 Саввидис Кириакос Полузащитник
- 11 Лампру Лазарос Нападающий
- 72 Kevin Tapoko
- 64 Nikolaos Katharios
- Главный тренер: Vladan Milojevic
Атромитос 4-2-3-1
- Основной состав
- 35 Горбунов Андрей Вратарь
- 19 Кивракидис Кириакос Защитник
- 24 Nikolaos Lazaridis II Защитник
- 6 Фитанидис Сократис Защитник
- 3 Пантелиадис Танасис Защитник
- 8 Умбидес Хавьер Полузащитник
- 22 Маниатис Яннис Полузащитник
- 5 Бага Дмитрий Полузащитник
- 14 Nicolas Diguiny Полузащитник
- 21 Pavlos Kyriakidis Полузащитник
- 9 Ле Таллек Энтони Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Контоэс Яннис Защитник
- 13 Зисопулос Гиоргос Защитник
- 29 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 10 Тонсо Мартин Полузащитник
- 17 Плателлас Вангелис Полузащитник
- 27 Дауда Абиола Нападающий
- 1 Nikos Papadopoulos II
- Главный тренер: Са Пинту Рикарду
Предыдущие игры
Паниониос (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 19.03.2017 ПАОК 1:0 Паниониос С
- 11.03.2017 Паниониос 1:0 Лариса С
- 06.03.2017 Паниониос 1:1 АЕК С
- 26.02.2017 Олимпиакос 0:1 Паниониос С
- 19.02.2017 Паниониос 1:0 Ираклис С
- 11.02.2017 Верия 0:1 Паниониос С
- 05.02.2017 Паниониос 2:0 Ксанти С
- 28.01.2017 Астерас 1:1 Паниониос С
- 21.01.2017 Паниониос 2:0 Панаитоликос С
- 18.01.2017 ПАС Янина 1:0 Паниониос С
- 15.01.2017 Атромитос 1:2 Паниониос С
- 08.01.2017 Панаитоликос 0:2 Паниониос С
- 05.01.2017 Паниониос 1:1 ПАС Янина С
- 18.12.2016 Левадиакос 1:4 Паниониос С
- 11.12.2016 Паниониос 1:0 АОК Керкира С
- 03.12.2016 Платаниас 1:1 Паниониос С
- 27.11.2016 Паниониос 1:1 Панатинаикос С
- 06.11.2016 Паниониос 1:0 ПАОК С
- 29.10.2016 Лариса 2:0 Паниониос С
- 22.10.2016 АЕК 0:0 Паниониос С
Атромитос (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 18.03.2017 Атромитос 0:1 АЕК С
- 12.03.2017 Олимпиакос 2:0 Атромитос С
- 05.03.2017 Атромитос 1:0 Ираклис С
- 27.02.2017 Верия 0:1 Атромитос С
- 18.02.2017 Атромитос 2:1 Ксанти С
- 11.02.2017 Астерас 0:1 Атромитос С
- 04.02.2017 Панаитоликос 2:0 Атромитос С
- 29.01.2017 Атромитос 1:1 ПАС Янина С
- 22.01.2017 Левадиакос 1:1 Атромитос С
- 18.01.2017 Атромитос 1:4 АОК Керкира С
- 15.01.2017 Атромитос 1:2 Паниониос С
- 07.01.2017 Атромитос 2:0 Левадиакос С
- 04.01.2017 АОК Керкира 1:1 Атромитос С
- 17.12.2016 Платаниас 3:0 Атромитос С
- 11.12.2016 Атромитос 0:1 Панатинаикос С
- 04.12.2016 Лариса 1:2 Атромитос С
- 28.11.2016 ПАОК 3:4 Атромитос С
- 05.11.2016 АЕК 2:2 Атромитос С
- 29.10.2016 Атромитос 0:1 Олимпиакос С
- 23.10.2016 Ираклис 1:2 Атромитос С
Последние игры между собой
Паниониос: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 9
Атромитос: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 7
- 15.01.2017 Атромитос 1:2 Паниониос Суперлига
- 17.04.2016 Паниониос 0:1 Атромитос Суперлига
- 19.12.2015 Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига
- 03.05.2015 Атромитос 3:1 Паниониос Суперлига
- 21.12.2014 Паниониос 2:2 Атромитос Суперлига
- 09.03.2014 Атромитос 4:0 Паниониос Суперлига
- 10.11.2013 Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига
- 11.03.2013 Паниониос 1:0 Атромитос Суперлига
- 11.11.2012 Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига
- 03.03.2012 Паниониос 1:2 Атромитос Суперлига
- 29.10.2011 Атромитос 2:1 Паниониос Суперлига
- 06.03.2011 Атромитос 1:2 Паниониос Суперлига
- 13.11.2010 Паниониос 0:1 Атромитос Суперлига
- 07.02.2010 Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига
- 05.10.2009 Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига
- 20.04.2008 Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига
- 06.01.2008 Атромитос 0:2 Паниониос Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|26
|18
|3
|5
|47 - 15
|57
|2.
|Паниониос
|1:0
|26
|15
|6
|5
|32 - 16
|51
|3.
|ПАОК
|25
|15
|4
|6
|37 - 17
|49
|4.
|Панатинаикос
|25
|12
|9
|4
|38 - 14
|45
|5.
|АЕК
|25
|11
|10
|4
|42 - 19
|43
|6.
|Ксанти
|26
|11
|8
|7
|28 - 24
|41
|7.
|Платаниас
|26
|11
|8
|7
|31 - 28
|41
|8.
|Атромитос
|0:1
|26
|10
|5
|11
|24 - 33
|35
|9.
|ПАС Янина
|26
|8
|11
|7
|28 - 26
|35
|10.
|АОК Керкира
|25
|7
|8
|10
|20 - 28
|29
|11.
|Панаитоликос
|25
|7
|6
|12
|26 - 32
|27
|12.
|Лариса
|25
|5
|9
|11
|21 - 34
|24
|13.
|Астерас
|25
|5
|7
|13
|24 - 41
|22
|14.
|Левадиакос
|26
|5
|7
|14
|23 - 44
|22
|15.
|Ираклис
|25
|2
|10
|13
|18 - 35
|16
|16.
|Верия
|26
|3
|7
|16
|16 - 49
|16
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Giorgos Masouras.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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