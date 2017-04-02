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Стадион: Панетоликос
1:1
Конец матча
1:0
4' ГолРей Альваро
24' Желтая карточкаЦоканис Тасос
38' Желтая карточкаБраво Федерико
43' Желтая карточкаMarcos Paulo II
52' Желтая карточкаРодригеш Мигель
63' Желтая карточкаNikolaos Ioannidis
67' Желтая карточкаФаринья Луис
1:1
69' ГолМацца Пабло
73' Желтая карточкаТриантафиллопулос Костас
78' Желтая карточкаРей Альваро
78' Желтая карточкаЯннулис Костас
86' Желтая карточкаManolis Bertos
88' Желтая карточкаKosmas Tsilianidis
|
4'
1:0
24'
38'
43'
52'
67'
69'
1:1
78'
78'
86'
Состав команд
16
Рей
Альваро
20
Фаринья
Луис
Панаитоликос 4-2-3-1
- Основной состав
- 82 Кириакидис Димитриос Вратарь
- 22 Georgios Mygas Защитник
- 5 Georgios Kousas Защитник
- 4 Родригеш Мигель Защитник
- 19 Цоканис Тасос Защитник
- 6 Браво Федерико Полузащитник
- 17 Marcos Paulo II Полузащитник
- 30 Диего Лопес III Полузащитник
- 16 Рей Альваро Полузащитник
- 96 Stathis Vasiloudis Полузащитник
- 11 Пападопулос Димитрос Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Роша Луис Защитник
- 12 Папацоглу Анастасиос Защитник
- 8 Фарлей Роса Полузащитник
- 14 Макос Григориос Полузащитник
- 15 Марковски Марко Нападающий
- 7 Fabian Miguel Munoz I
- 31 Zaharias Kavousakis
- Главный тренер: Иоаким Хавос
Астерас 4-4-1-1
- Основной состав
- 90 Доннарумма Антонио Вратарь
- 25 Manolis Bertos Защитник
- 33 Селин Евгений Защитник
- 3 Гайдучик Виталий Защитник
- 18 Яннулис Костас Защитник
- 17 Иглесиас Матиас Полузащитник
- 10 Nikolaos Ioannidis Полузащитник
- 13 Stavros Tsoukalas Полузащитник
- 20 Фаринья Луис Полузащитник
- 7 Мацца Пабло Полузащитник
- 11 Michalis Manias Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Georgios Athanasiadis Вратарь
- 5 Триантафиллопулос Костас Защитник
- 77 Кирьякопулос Гиоргос Защитник
- 19 Kosmas Tsilianidis Полузащитник
- 23 Калцас Никос Полузащитник
- 54 Амдани Рашид Полузащитник
- 27 Giannis Kotsiras
- Главный тренер: Apostolos Charalampidis
Предыдущие игры
Панаитоликос (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 18.03.2017 Лариса 1:0 Панаитоликос С
- 11.03.2017 ПАС Янина 0:0 Панаитоликос С
- 04.03.2017 Панаитоликос 2:0 Левадиакос С
- 25.02.2017 АОК Керкира 0:0 Панаитоликос С
- 19.02.2017 Панаитоликос 1:2 Платаниас С
- 12.02.2017 Панатинаикос 4:0 Панаитоликос С
- 04.02.2017 Панаитоликос 2:0 Атромитос С
- 29.01.2017 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 21.01.2017 Паниониос 2:0 Панаитоликос С
- 18.01.2017 Панаитоликос 3:2 АЕК С
- 15.01.2017 Астерас 4:1 Панаитоликос С
- 08.01.2017 Панаитоликос 0:2 Паниониос С
- 04.01.2017 АЕК 0:0 Панаитоликос С
- 18.12.2016 Олимпиакос 3:1 Панаитоликос С
- 11.12.2016 Панаитоликос 2:0 Ираклис С
- 03.12.2016 Верия 1:1 Панаитоликос С
- 27.11.2016 Панаитоликос 2:3 Ксанти С
- 06.11.2016 Панаитоликос 2:1 Лариса С
- 31.10.2016 Панаитоликос 1:2 ПАС Янина С
- 23.10.2016 Левадиакос 2:1 Панаитоликос С
Астерас (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 19.03.2017 Астерас 1:1 ПАС Янина С
- 13.03.2017 Левадиакос 1:1 Астерас С
- 05.03.2017 Астерас 1:2 АОК Керкира С
- 25.02.2017 Платаниас 3:0 Астерас С
- 18.02.2017 Астерас 0:5 Панатинаикос С
- 11.02.2017 Астерас 0:1 Атромитос С
- 05.02.2017 ПАОК 3:2 Астерас С
- 28.01.2017 Астерас 1:1 Паниониос С
- 22.01.2017 АЕК 2:0 Астерас С
- 18.01.2017 Астерас 0:0 Олимпиакос С
- 15.01.2017 Астерас 4:1 Панаитоликос С
- 07.01.2017 Астерас 3:2 АЕК С
- 04.01.2017 Олимпиакос 2:1 Астерас С
- 18.12.2016 Ираклис 1:1 Астерас С
- 10.12.2016 Астерас 0:0 Верия С
- 04.12.2016 Ксанти 3:1 Астерас С
- 26.11.2016 Астерас 1:1 Лариса С
- 05.11.2016 ПАС Янина 1:2 Астерас С
- 30.10.2016 Астерас 1:0 Левадиакос С
- 22.10.2016 АОК Керкира 2:0 Астерас С
Последние игры между собой
Панаитоликос: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Астерас: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
- 15.01.2017 Астерас 4:1 Панаитоликос Суперлига
- 10.01.2016 Панаитоликос 2:1 Астерас Суперлига
- 30.08.2015 Астерас 0:2 Панаитоликос Суперлига
- 14.02.2015 Панаитоликос 2:0 Астерас Суперлига
- 14.02.2015 Панаитоликос 2:0 Астерас Суперлига
- 18.10.2014 Астерас 1:1 Панаитоликос Суперлига
- 22.03.2014 Панаитоликос 0:1 Астерас Суперлига
- 30.11.2013 Астерас 3:0 Панаитоликос Суперлига
- 07.01.2012 Астерас 1:0 Панаитоликос Суперлига
- 14.09.2011 Панаитоликос 1:0 Астерас Суперлига
- 27.08.2011 Панаитоликос 0:0 Астерас Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|26
|18
|3
|5
|47 - 15
|57
|2.
|ПАОК
|26
|16
|4
|6
|39 - 17
|52
|3.
|Паниониос
|26
|15
|6
|5
|33 - 17
|51
|4.
|Панатинаикос
|26
|13
|9
|4
|41 - 16
|48
|5.
|АЕК
|26
|11
|10
|5
|44 - 22
|43
|6.
|Ксанти
|26
|11
|8
|7
|28 - 24
|41
|7.
|Платаниас
|26
|11
|8
|7
|31 - 28
|41
|8.
|Атромитос
|26
|10
|5
|11
|25 - 34
|35
|9.
|ПАС Янина
|26
|8
|11
|7
|28 - 26
|35
|10.
|АОК Керкира
|26
|7
|8
|11
|20 - 31
|29
|11.
|Панаитоликос
|26
|7
|7
|12
|27 - 33
|28
|12.
|Лариса
|26
|5
|9
|12
|21 - 36
|24
|13.
|Астерас
|26
|5
|8
|13
|25 - 42
|23
|14.
|Левадиакос
|26
|5
|7
|14
|23 - 44
|22
|15.
|Ираклис
|26
|3
|10
|13
|21 - 35
|19
|16.
|Верия
|26
|3
|7
|16
|16 - 49
|16
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Kosmas Tsilianidis получает желтую карточку.
86'
Манолис Бертос получает желтую карточку.
78'
Яннулис Костас получает желтую карточку.
78'
Рей Альваро получает желтую карточку.
76'
Астерас производит замену. Фаринья Луис уходит, и Kosmas Tsilianidis заменяет его
73'
Панаитоликос производит замену. Пападопулос Димитрос уходит, и Марковски Марко заменяет его
73'
Триантафиллопулос Костас получает желтую карточку.
70'
Астерас производит замену. Иглесиас Матиас уходит, и Амдани Рашид заменяет его
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мацца Пабло.
67'
Фаринья Луис получает желтую карточку.
65'
Панаитоликос производит замену. Georgios Mygas уходит, и Папацоглу Анастасиос заменяет его
63'
Nikolaos Ioannidis получает желтую карточку.
55'
Панаитоликос производит замену. Stathis Vasiloudis уходит, и Макос Григориос заменяет его
52'
Родригеш Мигель получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Астерас производит замену. Гайдучик Виталий уходит, и Триантафиллопулос Костас заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Маркос Пауло получает желтую карточку.
38'
Браво Федерико получает желтую карточку.
24'
Цоканис Тасос получает желтую карточку.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рей Альваро.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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