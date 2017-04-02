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Стадион:
Панаитоликос
1:1
Конец матча
Астерас
0'
1:0
4' Гол
Рей Альваро
24' Желтая карточка
Цоканис Тасос
38' Желтая карточка
Браво Федерико
43' Желтая карточка
Marcos Paulo II
52' Желтая карточка
Родригеш Мигель
63' Желтая карточка
Nikolaos Ioannidis
67' Желтая карточка
Фаринья Луис
1:1
69' Гол
Мацца Пабло
73' Желтая карточка
Триантафиллопулос Костас
78' Желтая карточка
Рей Альваро
78' Желтая карточка
Яннулис Костас
86' Желтая карточка
Manolis Bertos
88' Желтая карточка
Kosmas Tsilianidis
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
88'
Kosmas Tsilianidis получает желтую карточку.
Желтая карточка
86'
Манолис Бертос получает желтую карточку.
Желтая карточка
78'
Яннулис Костас получает желтую карточку.
Желтая карточка
78'
Рей Альваро получает желтую карточку.
76'
Астерас производит замену. Фаринья Луис уходит, и Kosmas Tsilianidis заменяет его

73'
Панаитоликос производит замену. Пападопулос Димитрос уходит, и Марковски Марко заменяет его
Желтая карточка
73'
Триантафиллопулос Костас получает желтую карточку.
70'
Астерас производит замену. Иглесиас Матиас уходит, и Амдани Рашид заменяет его
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мацца Пабло.
Желтая карточка
67'
Фаринья Луис получает желтую карточку.
65'
Панаитоликос производит замену. Georgios Mygas уходит, и Папацоглу Анастасиос заменяет его
Желтая карточка
63'
Nikolaos Ioannidis получает желтую карточку.
55'
Панаитоликос производит замену. Stathis Vasiloudis уходит, и Макос Григориос заменяет его
Желтая карточка
52'
Родригеш Мигель получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Астерас производит замену. Гайдучик Виталий уходит, и Триантафиллопулос Костас заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Маркос Пауло получает желтую карточку.
Желтая карточка
38'
Браво Федерико получает желтую карточку.
Желтая карточка
24'
Цоканис Тасос получает желтую карточку.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рей Альваро.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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