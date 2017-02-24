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Стадион:
Милан
 
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Дженоа
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 26 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - Дженоа, который состоится 18.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Милан - Дженоа
Милан
94.4% (85)
Ничья:
2.2% (2)
Дженоа
3.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
34.4% (31)
Милан:
33.3% (30)
Милан:
20% (18)
Милан:
4.4% (4)
Дженоа:
2.2% (2)
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