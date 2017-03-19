  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 13000
Кальяри
0:0
Конец матча
Лацио
0'
28' Желтая карточка
Фараго Паоло
70' Желтая карточка
Билья Лукас
71' Желтая карточка
Пизакане Фабио
72' Желтая карточка
Исла Маурисио
81' Желтая карточка
Де Врей Стефан
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
94'
Альберто Луис из команды Лацио в офсайде
93'
Удар от ворот произведет Кальяри
93'
Тахцидис Панайотис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес

92'
Ионице Артур бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
Фол, нарушение
91'
Билья Лукас из команды Лацио делает подножку. Фараго Паоло заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Андерсон Фелипе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
88'
Андерсон Фелипе на финте ушёл от оппонента.
88'
Удар от ворот произведет Лацио
Желтая карточка
87'
Диего Фариас получил жёлтую карточку за "нырок".
87'
Фариас Диего из команды Кальяри играет в стеночку. Педру Жоау III был стеночкой.
86'
Пизакане Фабио получил травму и заменен. Саламон Бартош выходит на поле.
Травма, повреждение
86'
Пизакане Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
После дальнего удара, который нанес Альберто Луис мяч отбит вратарем
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
84'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
82'
Джорджевич Филип наказан за толчок Алвеш Бруну
82'
Падоин Симоне имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
82'
Фариас Диего из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.
82'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает навес
82'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Мурру Никола из команды Кальяри делает навес
Желтая карточка
81'
Де Врей Стефан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
81'
Де Врей Стефан из команды Лацио делает подножку. Фариас Диего заработал фол.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Удар от ворот произведет Кальяри
80'
Тактическая замена. Баста Душан уходит с поля и его заменяет Габаррон Патрисио
79'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Удар от ворот произведет Кальяри
77'
Удар от ворот произведет Лацио
77'
Педру Жоау III бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Ионице Артур из команды Кальяри делает навес
76'
Удар от ворот произведет Лацио
76'
Тахцидис Панайотис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Пароло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Мурру Никола из команды Кальяри делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
75'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает подножку. Мурру Никола заработал фол.
74'
Удар от ворот произведет Кальяри
74'
Андерсон Фелипе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
74'
Билья Лукас из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
74'
Пизакане Фабио выбил мяч на угловой.
74'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
73'
Удар от ворот произведет Кальяри
73'
Андерсон Фелипе наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
73'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
Желтая карточка
72'
Исла Маурисио получает желтую карточку за споры
71'
Тактическая замена. Кейта Бальде уходит с поля и его заменяет Альберто Луис
Желтая карточка
71'
Пизакане Фабио получает желтую карточку.
Фол, нарушение
71'
Пизакане Фабио из команды Кальяри делает подножку. Иммобиле Чиро заработал фол.
71'
Билья Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Педру Жоау III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
70'
Билья Лукас получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
70'
[player1] из команды [team] делает подножку. [player2] заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
68'
Джорджевич Филип из команды Лацио делает подножку. Педру Жоау III заработал фол.
67'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Тактическая замена. Сау Марко уходит с поля и его заменяет Фариас Диего
67'
Тактическая замена. Раду Стефан уходит с поля и его заменяет Джорджевич Филип
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 13000 болельщиков
Фол, нарушение
66'
Иммобиле Чиро коснулся мяча рукой.
66'
Пароло Марко бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
65'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой справа.
65'
Пизакане Фабио выбил мяч на угловой.
65'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
64'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
Офсайд
63'
Кейта Бальде из команды Лацио в офсайде
63'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
После дальнего удара, который нанес Мурру Никола мяч отбит вратарем
62'
Иммобиле Чиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
62'
Пароло Марко выбил мяч на угловой.
Угловой
62'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
62'
Раду Стефан выбил мяч на угловой.
61'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Педру Жоау III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Лулич Сенад из команды Лацио делает подножку. Тахцидис Панайотис заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
Андерсон Фелипе мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
60'
Раду Стефан из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
60'
Раду Стефан на финте ушёл от оппонента.
59'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
Фол, нарушение
58'
Ионице Артур наказан за толчок Де Врей Стефан
Фол, нарушение
58'
Лулич Сенад из команды Лацио делает подножку. Мурру Никола заработал фол.
Фол, нарушение
58'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает подножку. Кейта Бальде заработал фол.
57'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Рафаэл Биттенкур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой слева.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
Рафаэл Биттенкур выбил мяч на угловой.
55'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
54'
Удар от ворот произведет Кальяри
54'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
54'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Рафаэл Биттенкур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой слева.
53'
Исла Маурисио выбил мяч на угловой.
53'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
52'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
52'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Кейта Бальде из команды Лацио делает навес
Угловой
52'
Билья Лукас из команды Лацио разыграл угловой с правого угла.
51'
Пароло Марко бьет и мяч от рикошета проходит мимо
51'
Кейта Бальде из команды Лацио делает отличный пас
51'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес
51'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
После дальнего удара, который нанес Фараго Паоло мяч отбит вратарем
51'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Баста Душан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес
50'
Лулич Сенад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Лулич Сенад выбил мяч на угловой.
50'
Тахцидис Панайотис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Кейта Бальде наказан за толчок Падоин Симоне
48'
Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Мурру Никола из команды Кальяри делает навес
48'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
47'
Удар от ворот произведет Кальяри
47'
Андерсон Фелипе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой справа.
46'
Кейта Бальде бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
47'
Удар от ворот произведет Лацио
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Кальяри
45'
Билья Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
45'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает подножку. Кейта Бальде заработал фол.
44'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой справа.
43'
Кейта Бальде бьет и мяч от рикошета проходит мимо
43'
Пароло Марко из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
43'
Пароло Марко из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
43'
Иммобиле Чиро нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Раду Стефан из команды Лацио делает навес
Офсайд
41'
Сау Марко из команды Кальяри в офсайде
Офсайд
40'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Кейта Бальде из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
36'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Стракоша Томас вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Удар от ворот произведет Кальяри
34'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Баста Душан из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает подножку. Кейта Бальде заработал фол.
32'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
Фол, нарушение
30'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает подножку. Андерсон Фелипе заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Худт Уэсли из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
29'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой справа.
29'
Фараго Паоло выбил мяч на угловой.
29'
Билья Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
28'
Фараго Паоло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
28'
Фараго Паоло из команды Кальяри. Это Кейта Бальде заработал фол.
Фол, нарушение
27'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает подножку. Билья Лукас заработал фол.
27'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Мурру Никола из команды Кальяри делает навес
26'
Удар от ворот произведет Лацио
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Удар от ворот произведет Лацио
24'
Мурру Никола из команды Кальяри делает навес
Травма, повреждение
24'
Ионице Артур возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
22'
Ионице Артур получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
22'
Ионице Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
19'
Билья Лукас из команды Лацио делает подножку. Сау Марко заработал фол.
19'
Лулич Сенад из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Иммобиле Чиро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
19'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
18'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Сау Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой слева.
17'
Исла Маурисио выбил мяч на угловой.
17'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
Фол, нарушение
17'
Фараго Паоло совершает грубый фол. Лулич Сенад был жертвой
Фол, нарушение
15'
Падоин Симоне из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Пароло Марко.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Алвеш Бруну из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
14'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Тахцидис Панайотис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает подножку. Падоин Симоне заработал фол.
13'
Удар от ворот произведет Лацио
Офсайд
12'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает подножку. Пароло Марко заработал фол.
12'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Билья Лукас из команды Лацио делает подножку. Исла Маурисио заработал фол.
10'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Мурру Никола из команды Кальяри делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
10'
Лулич Сенад из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Исла Маурисио.
9'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Дессена Даниэле получил травму и заменен. Фараго Паоло выходит на поле.
Травма, повреждение
8'
Дессена Даниэле получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
7'
Дессена Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
6'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
6'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
4'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Мурру Никола из команды Кальяри делает навес
3'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Раду Стефан из команды Лацио делает навес
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лацио". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sant'Elia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Лацио
Кальяри
7.8% (16)
Ничья:
9.7% (20)
Лацио
82.5% (170)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
46.6% (96)
Лацио:
17% (35)
Лацио:
11.2% (23)
Ничья:
9.2% (19)
Кальяри:
4.4% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация