Стадион: Сант-Элия Зрители: 13000
28' Желтая карточкаФараго Паоло
70' Желтая карточкаБилья Лукас
71' Желтая карточкаПизакане Фабио
72' Желтая карточкаИсла Маурисио
81' Желтая карточкаДе Врей Стефан
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
94'
Альберто Луис из команды Лацио в офсайде
93'
93'
Тахцидис Панайотис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Ионице Артур бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
91'
Билья Лукас из команды Лацио делает подножку. Фараго Паоло заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Андерсон Фелипе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
88'
Андерсон Фелипе на финте ушёл от оппонента.
88'
87'
Диего Фариас получил жёлтую карточку за "нырок".
87'
Фариас Диего из команды Кальяри играет в стеночку. Педру Жоау III был стеночкой.
86'
Пизакане Фабио получил травму и заменен. Саламон Бартош выходит на поле.
86'
Пизакане Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
После дальнего удара, который нанес Альберто Луис мяч отбит вратарем
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
84'
82'
Джорджевич Филип наказан за толчок Алвеш Бруну
82'
Падоин Симоне имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
82'
Фариас Диего из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.
82'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает навес
82'
82'
81'
Де Врей Стефан получает желтую карточку.
81'
Де Врей Стефан из команды Лацио делает подножку. Фариас Диего заработал фол.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
80'
Тактическая замена. Баста Душан уходит с поля и его заменяет Габаррон Патрисио
79'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
77'
77'
Педру Жоау III бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Ионице Артур из команды Кальяри делает навес
76'
76'
Тахцидис Панайотис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Пароло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает подножку. Мурру Никола заработал фол.
74'
74'
Андерсон Фелипе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
74'
Билья Лукас из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
74'
Пизакане Фабио выбил мяч на угловой.
74'
73'
73'
Андерсон Фелипе наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
73'
72'
Исла Маурисио получает желтую карточку за споры
71'
Тактическая замена. Кейта Бальде уходит с поля и его заменяет Альберто Луис
71'
Пизакане Фабио получает желтую карточку.
71'
Пизакане Фабио из команды Кальяри делает подножку. Иммобиле Чиро заработал фол.
71'
Билья Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Педру Жоау III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Билья Лукас получает желтую карточку за споры
70'
[player1] из команды [team] делает подножку. [player2] заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
68'
Джорджевич Филип из команды Лацио делает подножку. Педру Жоау III заработал фол.
67'
67'
Тактическая замена. Сау Марко уходит с поля и его заменяет Фариас Диего
67'
Тактическая замена. Раду Стефан уходит с поля и его заменяет Джорджевич Филип
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 13000 болельщиков
66'
Иммобиле Чиро коснулся мяча рукой.
66'
Пароло Марко бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
65'
65'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Пизакане Фабио выбил мяч на угловой.
65'
64'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
Кейта Бальде из команды Лацио в офсайде
63'
62'
После дальнего удара, который нанес Мурру Никола мяч отбит вратарем
62'
Иммобиле Чиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Пароло Марко выбил мяч на угловой.
62'
62'
Раду Стефан выбил мяч на угловой.
61'
61'
Педру Жоау III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Лулич Сенад из команды Лацио делает подножку. Тахцидис Панайотис заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
Андерсон Фелипе мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
60'
Раду Стефан из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
60'
Раду Стефан на финте ушёл от оппонента.
59'
59'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
58'
Ионице Артур наказан за толчок Де Врей Стефан
58'
Лулич Сенад из команды Лацио делает подножку. Мурру Никола заработал фол.
58'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает подножку. Кейта Бальде заработал фол.
57'
56'
Рафаэл Биттенкур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
Рафаэл Биттенкур выбил мяч на угловой.
55'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
54'
54'
54'
53'
Рафаэл Биттенкур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Исла Маурисио выбил мяч на угловой.
53'
52'
52'
52'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Кейта Бальде из команды Лацио делает навес
52'
Билья Лукас из команды Лацио разыграл угловой с правого угла.
51'
Пароло Марко бьет и мяч от рикошета проходит мимо
51'
Кейта Бальде из команды Лацио делает отличный пас
51'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес
51'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
После дальнего удара, который нанес Фараго Паоло мяч отбит вратарем
51'
51'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Баста Душан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес
50'
Лулич Сенад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Лулич Сенад выбил мяч на угловой.
50'
Тахцидис Панайотис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Кейта Бальде наказан за толчок Падоин Симоне
48'
Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
48'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
47'
47'
Андерсон Фелипе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Кейта Бальде бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Билья Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает подножку. Кейта Бальде заработал фол.
44'
44'
Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Кейта Бальде бьет и мяч от рикошета проходит мимо
43'
Пароло Марко из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
43'
43'
Пароло Марко из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
43'
Иммобиле Чиро нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Раду Стефан из команды Лацио делает навес
40'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Кейта Бальде из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
36'
36'
Стракоша Томас вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
34'
34'
Баста Душан из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
33'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает подножку. Кейта Бальде заработал фол.
32'
32'
30'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает подножку. Андерсон Фелипе заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Худт Уэсли из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
29'
29'
Фараго Паоло выбил мяч на угловой.
29'
Билья Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Фараго Паоло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
28'
Фараго Паоло из команды Кальяри. Это Кейта Бальде заработал фол.
27'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает подножку. Билья Лукас заработал фол.
27'
27'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
24'
24'
Ионице Артур возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Ионице Артур получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
22'
Ионице Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
19'
Билья Лукас из команды Лацио делает подножку. Сау Марко заработал фол.
19'
Лулич Сенад из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Иммобиле Чиро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
19'
18'
18'
Сау Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Исла Маурисио выбил мяч на угловой.
17'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
17'
Фараго Паоло совершает грубый фол. Лулич Сенад был жертвой
15'
Падоин Симоне из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Пароло Марко.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
14'
Алвеш Бруну из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
14'
13'
Тахцидис Панайотис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает подножку. Падоин Симоне заработал фол.
13'
12'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает подножку. Пароло Марко заработал фол.
12'
11'
Билья Лукас из команды Лацио делает подножку. Исла Маурисио заработал фол.
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Лулич Сенад из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Исла Маурисио.
9'
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Дессена Даниэле получил травму и заменен. Фараго Паоло выходит на поле.
8'
Дессена Даниэле получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
7'
Дессена Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
4'
4'
3'
2'
2'
Раду Стефан из команды Лацио делает навес
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лацио". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sant'Elia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Лацио
Кальяри
7.8% (16)
Ничья:
9.7% (20)
Лацио
82.5% (170)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лацио:
46.6% (96)
0:1 Лацио:
17% (35)
0:2 Лацио:
11.2% (23)
1:1 Ничья:
9.2% (19)
2:1 Кальяри:
4.4% (9)
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