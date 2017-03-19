  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 16000
Аталанта
3:0
Конец матча
Пескара
0'
1:0
13' Гол
Гомес Алехандро
27' Желтая карточка
Мунтари Салли
62' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
67' Желтая карточка
Верре Валерио
2:0
69' Гол
Грасси Альберто
89' Желтая карточка
Хатебур Ханс
3:0
90' Гол
Гомес Алехандро
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Кесси Франк из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
93'
Кесси Франк сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гомес Алехандро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
92'
Хатебур Ханс нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 16000 болельщиков

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Удар от ворот произведет Аталанта
90'
Черри Альберто из команды Пескара бьет головой мимо ворот
Угловой
90'
Бенали Ахмед из команды Пескара подал угловой справа.
90'
Бово Чезаре имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
90'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
89'
Хатебур Ханс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
89'
Хатебур Ханс совершает грубый фол. Бираги Кристиано был жертвой
88'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Дзампано Франческо из команды Пескара подал угловой слева.
87'
Мазиелло Андреа выбил мяч на угловой.
Угловой
87'
Дзампано Франческо из команды Пескара разыграл угловой с левого угла.
86'
Баэбек Жан-Кристоф бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
Офсайд
86'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
85'
Тактическая замена. Грасси Альберто уходит с поля и его заменяет Мильяччио Джулио
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
84'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Пескара делает подножку. Хатебур Ханс заработал фол.
84'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Палоски Альберто попадает в перекладину. Какой шанс!
83'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
82'
Мунтари Салли из команды Пескара делает подножку. Гомес Алехандро заработал фол.
Фол, нарушение
82'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта делает подножку. Бенали Ахмед заработал фол.
80'
Тактическая замена. Крешенци Алессандро уходит с поля и его заменяет Баэбек Жан-Кристоф
80'
Тактическая замена. Мемушай Ледиан уходит с поля и его заменяет Кастанос Григорис
80'
Кесси Франк из команды Аталанта делает неудачный навес.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Угловой
78'
Мемушай Ледиан из команды Пескара разыграл угловой с правого угла.
78'
Бенали Ахмед бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
78'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
76'
Крешенци Алессандро из команды Пескара делает подножку. Кесси Франк заработал фол.
Фол, нарушение
75'
Палоски Альберто наказан за толчок Бово Чезаре
75'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
Удар от ворот произведет Пескара
73'
Удар от ворот произведет Аталанта
73'
Фройлер Ремо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает навес
72'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Аталанта
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Тактическая замена. Верре Валерио уходит с поля и его заменяет Mamadou Coulibaly
69'
Гомес Алехандро сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Грасси Альберто записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
68'
Удар от ворот произведет Пескара
68'
Кесси Франк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Бово Чезаре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
67'
Верре Валерио получает желтую карточку.
Фол, нарушение
67'
Верре Валерио атакует сзади соперника. Спинаццола Леонардо пострадал.
67'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Аталанта
66'
После дальнего удара, который нанес Хатебур Ханс мяч отбит вратарем
65'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Удар от ворот произведет Пескара
65'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
65'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
Фол, нарушение
64'
Верре Валерио из команды Пескара делает подножку. Грасси Альберто заработал фол.
63'
Тактическая замена. Кристанте Бриан уходит с поля и его заменяет Кесси Франк
63'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Палоски Альберто
Желтая карточка
62'
Мазиелло Андреа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
62'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта делает подножку. Мемушай Ледиан заработал фол.
Офсайд
61'
Грасси Альберто из команды Аталанта в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Удар от ворот произведет Аталанта
Фол, нарушение
59'
Спинаццола Леонардо коснулся мяча рукой.
58'
Удар от ворот произведет Аталанта
58'
Удар от ворот произведет Пескара
57'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
57'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
Угловой
57'
Гомес Алехандро из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
57'
Крешенци Алессандро выбил мяч на угловой.
57'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Пескара
56'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает неудачный навес.
55'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
53'
Черри Альберто из команды Пескара в офсайде
53'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
51'
Крешенци Алессандро из команды Пескара в офсайде
50'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Удар от ворот произведет Пескара
50'
Хатебур Ханс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
Бово Чезаре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
50'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
49'
Мунтари Салли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
49'
Грасси Альберто имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
Угловой
48'
Мемушай Ледиан из команды Пескара подал угловой справа.
48'
Спинаццола Леонардо выбил мяч на угловой.
48'
Крешенци Алессандро из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
47'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает подножку. Мемушай Ледиан заработал фол.
Офсайд
47'
Хатебур Ханс из команды Аталанта в офсайде
Фол, нарушение
46'
Грасси Альберто из команды Аталанта делает подножку. Мунтари Салли заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
45'
Бираги Кристиано выбил мяч на угловой.
45'
Грасси Альберто из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
45'
Кода Андреа атакует сзади соперника. Гомес Алехандро пострадал.
Фол, нарушение
43'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта делает подножку. Черри Альберто заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Аталанта
Фол, нарушение
42'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает подножку. Мемушай Ледиан заработал фол.
41'
Голлини Пьерлуиджи вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Удар от ворот произведет Пескара
39'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
38'
Грасси Альберто из команды Аталанта в офсайде
37'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Мунтари Салли из команды Пескара делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
36'
Кода Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
36'
Бово Чезаре выбил мяч на угловой.
Угловой
35'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
35'
Бицарри Альбано выбил мяч на угловой.
35'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
35'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Удар от ворот произведет Аталанта
34'
Дзампано Франческо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
31'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает подножку. Бираги Кристиано заработал фол.
31'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Удар от ворот произведет Пескара
30'
Петанья Андреа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
Удар от ворот произведет Пескара
29'
Толой Рафаэл имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
29'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
29'
Мемушай Ледиан выбил мяч на угловой.
29'
Хатебур Ханс из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
28'
Черри Альберто из команды Пескара. Это Кристанте Бриан заработал фол.
28'
Кристанте Бриан исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
27'
Мунтари Салли получает желтую карточку.
Фол, нарушение
27'
Мунтари Салли совершает грубый фол. Петанья Андреа был жертвой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
24'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает подножку. Бираги Кристиано заработал фол.
22'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Кальдара Маттиа наказан за толчок Кода Андреа
21'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Кода Андреа из команды Пескара делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Удар от ворот произведет Аталанта
Фол, нарушение
19'
Петанья Андреа наказан за толчок Кода Андреа
Фол, нарушение
18'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает подножку. Черри Альберто заработал фол.
18'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
17'
Гомес Алехандро из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
17'
Толой Рафаэл имел отличный шанс забить, но вратарь перевел мяч на угловой после его изящного удара.
17'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
Фол, нарушение
16'
Мунтари Салли из команды Пескара делает подножку. Кристанте Бриан заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Голлини Пьерлуиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес
Фол, нарушение
15'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает подножку. Верре Валерио заработал фол.
13'
Хатебур Ханс сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гомес Алехандро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
13'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает навес
13'
Бово Чезаре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кристанте Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает подножку. Грасси Альберто заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает подножку. Верре Валерио заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
9'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает подножку. Мемушай Ледиан заработал фол.
9'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Крешенци Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Мунтари Салли наказан за толчок Грасси Альберто
Фол, нарушение
7'
Бово Чезаре из команды Пескара делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
6'
Гомес Алехандро не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
6'
Гомес Алехандро на финте ушёл от оппонента.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
5'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает подножку. Мунтари Салли заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Пескара". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 3:0 Пескара
Аталанта
94.1% (193)
Ничья:
4.4% (9)
Пескара
1.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Аталанта:
42% (86)
Аталанта:
19.5% (40)
Аталанта:
14.1% (29)
Аталанта:
9.3% (19)
Аталанта:
6.3% (13)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация