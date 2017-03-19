Стадион: Атлети Адзурри д'Италия Зрители: 16000
1:0
13' ГолГомес Алехандро
27' Желтая карточкаМунтари Салли
62' Желтая карточкаМазиелло Андреа
67' Желтая карточкаВерре Валерио
2:0
69' ГолГрасси Альберто
89' Желтая карточкаХатебур Ханс
3:0
90' ГолГомес Алехандро
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Кесси Франк из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
93'
Кесси Франк сделал результативную передачу.
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гомес Алехандро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
92'
Хатебур Ханс нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 16000 болельщиков
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
90'
Черри Альберто из команды Пескара бьет головой мимо ворот
90'
Бенали Ахмед из команды Пескара подал угловой справа.
90'
Бово Чезаре имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
90'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Хатебур Ханс получает желтую карточку.
89'
Хатебур Ханс совершает грубый фол. Бираги Кристиано был жертвой
88'
87'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Дзампано Франческо из команды Пескара подал угловой слева.
87'
Мазиелло Андреа выбил мяч на угловой.
87'
Дзампано Франческо из команды Пескара разыграл угловой с левого угла.
86'
Баэбек Жан-Кристоф бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
86'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
85'
Тактическая замена. Грасси Альберто уходит с поля и его заменяет Мильяччио Джулио
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Пескара делает подножку. Хатебур Ханс заработал фол.
84'
83'
Палоски Альберто попадает в перекладину. Какой шанс!
83'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников.
82'
Мунтари Салли из команды Пескара делает подножку. Гомес Алехандро заработал фол.
82'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта делает подножку. Бенали Ахмед заработал фол.
80'
Тактическая замена. Крешенци Алессандро уходит с поля и его заменяет Баэбек Жан-Кристоф
80'
Тактическая замена. Мемушай Ледиан уходит с поля и его заменяет Кастанос Григорис
80'
Кесси Франк из команды Аталанта делает неудачный навес.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
78'
Мемушай Ледиан из команды Пескара разыграл угловой с правого угла.
78'
Бенали Ахмед бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
78'
76'
Крешенци Алессандро из команды Пескара делает подножку. Кесси Франк заработал фол.
75'
Палоски Альберто наказан за толчок Бово Чезаре
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
73'
73'
Фройлер Ремо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает навес
72'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Тактическая замена. Верре Валерио уходит с поля и его заменяет Mamadou Coulibaly
69'
Гомес Алехандро сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Грасси Альберто записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
68'
68'
Кесси Франк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
68'
67'
Верре Валерио получает желтую карточку.
67'
Верре Валерио атакует сзади соперника. Спинаццола Леонардо пострадал.
67'
66'
66'
После дальнего удара, который нанес Хатебур Ханс мяч отбит вратарем
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
65'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
65'
64'
Верре Валерио из команды Пескара делает подножку. Грасси Альберто заработал фол.
63'
Тактическая замена. Кристанте Бриан уходит с поля и его заменяет Кесси Франк
63'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Палоски Альберто
62'
Мазиелло Андреа получает желтую карточку.
62'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта делает подножку. Мемушай Ледиан заработал фол.
61'
Грасси Альберто из команды Аталанта в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
60'
59'
Спинаццола Леонардо коснулся мяча рукой.
58'
58'
57'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
57'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
57'
Гомес Алехандро из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
57'
Крешенци Алессандро выбил мяч на угловой.
57'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
56'
56'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает неудачный навес.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
53'
Черри Альберто из команды Пескара в офсайде
53'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Крешенци Алессандро из команды Пескара в офсайде
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
50'
Хатебур Ханс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
50'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
50'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
49'
Мунтари Салли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Грасси Альберто имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
48'
Мемушай Ледиан из команды Пескара подал угловой справа.
48'
Спинаццола Леонардо выбил мяч на угловой.
48'
Крешенци Алессандро из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает подножку. Мемушай Ледиан заработал фол.
47'
Хатебур Ханс из команды Аталанта в офсайде
46'
Грасси Альберто из команды Аталанта делает подножку. Мунтари Салли заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Бираги Кристиано выбил мяч на угловой.
45'
Грасси Альберто из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Кода Андреа атакует сзади соперника. Гомес Алехандро пострадал.
43'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта делает подножку. Черри Альберто заработал фол.
42'
42'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает подножку. Мемушай Ледиан заработал фол.
41'
Голлини Пьерлуиджи вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
39'
38'
Грасси Альберто из команды Аталанта в офсайде
37'
37'
Мунтари Салли из команды Пескара делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
36'
Кода Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
36'
Бово Чезаре выбил мяч на угловой.
35'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
35'
Бицарри Альбано выбил мяч на угловой.
35'
35'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
34'
Дзампано Франческо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает подножку. Бираги Кристиано заработал фол.
31'
30'
30'
Петанья Андреа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
29'
Толой Рафаэл имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
29'
29'
Мемушай Ледиан выбил мяч на угловой.
29'
Хатебур Ханс из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Черри Альберто из команды Пескара. Это Кристанте Бриан заработал фол.
28'
Кристанте Бриан исполняет штрафной удар, но его блокируют
27'
Мунтари Салли получает желтую карточку.
27'
Мунтари Салли совершает грубый фол. Петанья Андреа был жертвой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает подножку. Бираги Кристиано заработал фол.
22'
21'
Кальдара Маттиа наказан за толчок Кода Андреа
21'
20'
Кода Андреа из команды Пескара делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
19'
Петанья Андреа наказан за толчок Кода Андреа
18'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает подножку. Черри Альберто заработал фол.
18'
17'
Гомес Алехандро из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
17'
Толой Рафаэл имел отличный шанс забить, но вратарь перевел мяч на угловой после его изящного удара.
17'
16'
Мунтари Салли из команды Пескара делает подножку. Кристанте Бриан заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Голлини Пьерлуиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес
15'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает подножку. Верре Валерио заработал фол.
13'
Хатебур Ханс сделал результативную передачу.
13'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гомес Алехандро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
13'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает навес
13'
12'
Кристанте Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает подножку. Грасси Альберто заработал фол.
11'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает подножку. Верре Валерио заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
9'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает подножку. Мемушай Ледиан заработал фол.
9'
9'
Крешенци Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
Мунтари Салли наказан за толчок Грасси Альберто
7'
Бово Чезаре из команды Пескара делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
6'
Гомес Алехандро не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
6'
Гомес Алехандро на финте ушёл от оппонента.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
5'
4'
2'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает подножку. Мунтари Салли заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Пескара". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 3:0 Пескара
Аталанта
94.1% (193)
Ничья:
4.4% (9)
Пескара
1.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Аталанта:
42% (86)
1:0 Аталанта:
19.5% (40)
2:1 Аталанта:
14.1% (29)
3:1 Аталанта:
9.3% (19)
3:0 Аталанта:
6.3% (13)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация