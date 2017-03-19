Стадион: Эцио Шида Зрители: 6500
0:1
Конец матча
41' Желтая карточкаКордац Алекс
61' Желтая карточкаГонсало Родригес
0:1
90' ГолКалинич Никола
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
94'
94'
Оливера Максимильяно нарушил правила.
93'
Дюссенн Ноэ нарушает правила. Калинич Никола пострадал
93'
92'
92'
Сапонара Риккардо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Сапонара Риккардо сделал результативную передачу.
90'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Калинич Никола из команды команды Фиорентина.
90'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников.
89'
89'
88'
86'
86'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает навес
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
85'
Калинич Никола пробил головой, вратарь справился с ударом.
85'
Вечино Матиас из команды Фиорентина делает навес
84'
Оливера Максимильяно из команды Фиорентина опасно играет против оппонента.
84'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
83'
82'
Рози Алеандро из команды Кротоне в офсайде
82'
Калинич Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Стоян Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Тактическая замена. Барберис Андреа уходит с поля и его заменяет Капецци Леонардо
81'
Вечино Матиас наказан за толчок Тротта Марселло
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
81'
81'
Калинич Никола имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
81'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает пас партнеру.
80'
Калинич Никола из команды Фиорентина в офсайде
80'
80'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает навес
79'
Бабакар Хоума нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
Барберис Андреа из команды Кротоне отвел угрозу отличным подкатом
78'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
78'
77'
Карлос Санчес из команды Фиорентина делает навес
77'
Сапонара Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает пас партнеру.
76'
Дюссенн Ноэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает навес
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
76'
76'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает навес
75'
74'
Рози Алеандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
74'
73'
Калинич Никола наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
73'
Калинич Никола бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
73'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает пас партнеру.
72'
Тротта Марселло бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
72'
Татарушану Чиприан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
72'
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
71'
Тактическая замена. Бадель Милан уходит с поля и его заменяет Оливера Максимильяно
71'
Иличич Йосип получил травму и заменен. Бабакар Хоума выходит на поле.
70'
Месба Джамель из команды Кротоне. Это Бадель Милан заработал фол.
69'
69'
Сапонара Риккардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Иличич Йосип из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 6500 болельщиков
67'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Иличич Йосип из команды Фиорентина подал угловой слева.
67'
Тактическая замена. Кьеза Федерико уходит с поля и его заменяет Сапонара Риккардо
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
65'
Тельо Кристиан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
65'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
65'
Игроки ФК "Фиорентина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Бадель Милан наказан за толчок Кризетиг Лоренцо
62'
Тротта Марселло из команды Кротоне в офсайде
62'
ШТАНГА! Фальчинелли Диего попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
62'
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
61'
Гонсало Родригес получает желтую карточку.
61'
Гонсало Родригес атакует сзади соперника. Тротта Марселло пострадал.
60'
Тротта Марселло из команды Кротоне в офсайде
59'
Тактическая замена. Чеккерини Федерико уходит с поля и его заменяет Дюссенн Ноэ
59'
59'
59'
58'
58'
Рози Алеандро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
Астори Давид сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
58'
58'
57'
Барберис Андреа атакует сзади соперника. Иличич Йосип пострадал.
56'
56'
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
55'
55'
Тельо Кристиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Калинич Никола из команды Фиорентина делает пас партнеру.
55'
Калинич Никола из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
55'
53'
53'
Барберис Андреа совершает грубый фол. Астори Давид был жертвой
52'
Тактическая замена. Тонев Александар уходит с поля и его заменяет Тротта Марселло
51'
51'
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
51'
51'
Роден Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
50'
Фальчинелли Диего отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
49'
Гонсало Родригес из команды Фиорентина делает навес
49'
Вечино Матиас из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
49'
Вечино Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Валеро Борха из команды Фиорентина в офсайде
48'
Барберис Андреа наказан за толчок Валеро Борха
47'
47'
Роден Маркус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Кризетиг Лоренцо наказан за толчок Вечино Матиас
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
46'
46'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает навес
46'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
46'
Феррари Джанмарко наказан за толчок Иличич Йосип
45'
Иличич Йосип коснулся мяча рукой.
44'
Калинич Никола из команды Фиорентина в офсайде
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
41'
Рози Алеандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Кордац Алекс получает желтую карточку за споры
40'
Вратарь парирует удар, который нанес Калинич Никола, и мяч снова в игре
40'
Калинич Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Иличич Йосип из команды Фиорентина делает пас партнеру.
39'
39'
Тельо Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Иличич Йосип из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
38'
Тонев Александар из команды Кротоне делает подножку. Валеро Борха заработал фол.
37'
37'
После дальнего удара, который нанес Кьеза Федерико мяч отбит вратарем
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
36'
Бадель Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Стоян Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Карлос Санчес нарушает правила. Стоян Адриан пострадал
35'
Калинич Никола получает жёлтую карточку за толчок соперника.
34'
После дальнего удара, который нанес Вечино Матиас мяч отбит вратарем
34'
Феррари Джанмарко из команды Кротоне опасно играет. Чуть не пострадал Иличич Йосип.
33'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Феррари Джанмарко из команды Кротоне остановил атаку, перехватив мяч.
33'
Калинич Никола из команды Фиорентина делает навес
32'
32'
Калинич Никола из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
32'
31'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
31'
ШТАНГА! Иличич Йосип попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
31'
Иличич Йосип на финте ушёл от оппонента.
30'
Стоян Адриан наказан за толчок Астори Давид
30'
Иличич Йосип отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
29'
Роден Маркус из команды Кротоне делает подножку. Валеро Борха заработал фол.
28'
27'
27'
Фальчинелли Диего нарушил правила.
26'
26'
26'
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
24'
Валеро Борха из команды Фиорентина в офсайде
24'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
23'
Кьеза Федерико наказан за толчок Феррари Джанмарко
23'
Вратарь парирует удар, который нанес Калинич Никола, и мяч снова в игре
23'
Иличич Йосип из команды Фиорентина делает навес
23'
Бадель Милан из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Месба Джамель атакует сзади соперника. Кьеза Федерико пострадал.
21'
21'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает навес
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
21'
20'
19'
19'
Фальчинелли Диего отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
19'
Роден Маркус из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
18'
18'
Роден Маркус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Кризетиг Лоренцо исполняет штрафной удар, но его блокируют
17'
Астори Давид из команды Фиорентина. Это Фальчинелли Диего заработал фол.
17'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
16'
16'
Фальчинелли Диего имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
16'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой справа.
16'
Астори Давид выбил мяч на угловой.
15'
15'
Вечино Матиас делает подножку сопернику.
13'
После дальнего удара, который нанес Тонев Александар мяч отбит вратарем
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
11'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне подал угловой справа.
11'
Фальчинелли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне устремляется вперед с мячом.
11'
Карлос Санчес ошибается в защите.
10'
Валеро Борха из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Барберис Андреа.
10'
8'
8'
Карлос Санчес совершил грубый подкат сзади.
7'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает подножку. Барберис Андреа заработал фол.
6'
Месба Джамель нарушил правила.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
4'
3'
3'
2'
Тельо Кристиан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
2'
Иличич Йосип из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников.
2'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне. Это Иличич Йосип заработал фол.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кротоне". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кротоне 0:1 Фиорентина
Кротоне
1.9% (4)
Ничья:
5.3% (11)
Фиорентина
92.7% (191)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Фиорентина:
32.5% (67)
0:1 Фиорентина:
31.6% (65)
0:2 Фиорентина:
18% (37)
1:3 Фиорентина:
5.3% (11)
1:1 Ничья:
4.4% (9)
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