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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 6500
Кротоне
0:1
Конец матча
Фиорентина
0'
41' Желтая карточка
Кордац Алекс
61' Желтая карточка
Гонсало Родригес
0:1
90' Гол
Калинич Никола
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Офсайд
94'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне в офсайде
Фол, нарушение
94'
Оливера Максимильяно нарушил правила.
Фол, нарушение
93'
Дюссенн Ноэ нарушает правила. Калинич Никола пострадал
93'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

92'
Удар от ворот произведет Кротоне
92'
Сапонара Риккардо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Сапонара Риккардо сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Калинич Никола из команды команды Фиорентина.
90'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников.
89'
Удар от ворот произведет Кротоне
89'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
88'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне в офсайде
86'
Удар от ворот произведет Кротоне
86'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает навес
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
85'
Калинич Никола пробил головой, вратарь справился с ударом.
85'
Вечино Матиас из команды Фиорентина делает навес
Фол, нарушение
84'
Оливера Максимильяно из команды Фиорентина опасно играет против оппонента.
84'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
83'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает навес
Офсайд
82'
Рози Алеандро из команды Кротоне в офсайде
82'
Калинич Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Стоян Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Тактическая замена. Барберис Андреа уходит с поля и его заменяет Капецци Леонардо
Фол, нарушение
81'
Вечино Матиас наказан за толчок Тротта Марселло
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
81'
Удар от ворот произведет Кротоне
81'
Калинич Никола имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
81'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает пас партнеру.
Офсайд
80'
Калинич Никола из команды Фиорентина в офсайде
80'
Удар от ворот произведет Кротоне
80'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает навес
79'
Бабакар Хоума нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Барберис Андреа из команды Кротоне отвел угрозу отличным подкатом
78'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
78'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Карлос Санчес из команды Фиорентина делает навес
77'
Сапонара Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает пас партнеру.
76'
Дюссенн Ноэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает навес
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
76'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает навес
75'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Рози Алеандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает навес
74'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Удар от ворот произведет Кротоне
73'
Калинич Никола наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
73'
Калинич Никола бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
73'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает пас партнеру.
72'
Тротта Марселло бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
72'
Татарушану Чиприан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
72'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
71'
Тактическая замена. Бадель Милан уходит с поля и его заменяет Оливера Максимильяно
71'
Иличич Йосип получил травму и заменен. Бабакар Хоума выходит на поле.
Фол, нарушение
70'
Месба Джамель из команды Кротоне. Это Бадель Милан заработал фол.
69'
Удар от ворот произведет Кротоне
69'
Сапонара Риккардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Иличич Йосип из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 6500 болельщиков
67'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Иличич Йосип из команды Фиорентина подал угловой слева.
67'
Тактическая замена. Кьеза Федерико уходит с поля и его заменяет Сапонара Риккардо
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
65'
Тельо Кристиан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
65'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
65'
Игроки ФК "Фиорентина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
63'
Бадель Милан наказан за толчок Кризетиг Лоренцо
Офсайд
62'
Тротта Марселло из команды Кротоне в офсайде
62'
ШТАНГА! Фальчинелли Диего попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
62'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Желтая карточка
61'
Гонсало Родригес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
Гонсало Родригес атакует сзади соперника. Тротта Марселло пострадал.
Офсайд
60'
Тротта Марселло из команды Кротоне в офсайде
59'
Тактическая замена. Чеккерини Федерико уходит с поля и его заменяет Дюссенн Ноэ
Офсайд
59'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне в офсайде
59'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
59'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Удар от ворот произведет Фиорентина
58'
Рози Алеандро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
Астори Давид сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
58'
Месба Джамель из команды Кротоне делает навес
58'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
57'
Барберис Андреа атакует сзади соперника. Иличич Йосип пострадал.
Офсайд
56'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне в офсайде
56'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
55'
Удар от ворот произведет Кротоне
55'
Тельо Кристиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Калинич Никола из команды Фиорентина делает пас партнеру.
55'
Калинич Никола из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
55'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Кротоне
Фол, нарушение
53'
Барберис Андреа совершает грубый фол. Астори Давид был жертвой
52'
Тактическая замена. Тонев Александар уходит с поля и его заменяет Тротта Марселло
51'
Удар от ворот произведет Кротоне
51'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
51'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Роден Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
50'
Удар от ворот произведет Фиорентина
50'
Фальчинелли Диего отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Гонсало Родригес из команды Фиорентина делает навес
49'
Вечино Матиас из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Вечино Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
48'
Валеро Борха из команды Фиорентина в офсайде
Фол, нарушение
48'
Барберис Андреа наказан за толчок Валеро Борха
47'
Удар от ворот произведет Фиорентина
47'
Роден Маркус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
46'
Кризетиг Лоренцо наказан за толчок Вечино Матиас
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
46'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает навес
46'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
46'
Феррари Джанмарко наказан за толчок Иличич Йосип
Фол, нарушение
45'
Иличич Йосип коснулся мяча рукой.
Офсайд
44'
Калинич Никола из команды Фиорентина в офсайде
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает навес
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
41'
Рози Алеандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
Желтая карточка
41'
Кордац Алекс получает желтую карточку за споры
40'
Вратарь парирует удар, который нанес Калинич Никола, и мяч снова в игре
40'
Калинич Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Иличич Йосип из команды Фиорентина делает пас партнеру.
39'
Удар от ворот произведет Кротоне
39'
Тельо Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Иличич Йосип из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Тонев Александар из команды Кротоне делает подножку. Валеро Борха заработал фол.
37'
Месба Джамель из команды Кротоне делает навес
37'
После дальнего удара, который нанес Кьеза Федерико мяч отбит вратарем
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
36'
Бадель Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Стоян Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Карлос Санчес нарушает правила. Стоян Адриан пострадал
Фол, нарушение
35'
Калинич Никола получает жёлтую карточку за толчок соперника.
34'
После дальнего удара, который нанес Вечино Матиас мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
34'
Феррари Джанмарко из команды Кротоне опасно играет. Чуть не пострадал Иличич Йосип.
33'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Месба Джамель из команды Кротоне делает навес
33'
Феррари Джанмарко из команды Кротоне остановил атаку, перехватив мяч.
33'
Калинич Никола из команды Фиорентина делает навес
32'
Удар от ворот произведет Кротоне
32'
Калинич Никола из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
32'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
31'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
31'
ШТАНГА! Иличич Йосип попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
31'
Иличич Йосип на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
30'
Стоян Адриан наказан за толчок Астори Давид
30'
Иличич Йосип отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
29'
Роден Маркус из команды Кротоне делает подножку. Валеро Борха заработал фол.
28'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Фальчинелли Диего нарушил правила.
26'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
Офсайд
26'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне в офсайде
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Офсайд
24'
Валеро Борха из команды Фиорентина в офсайде
24'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
23'
Кьеза Федерико наказан за толчок Феррари Джанмарко
23'
Вратарь парирует удар, который нанес Калинич Никола, и мяч снова в игре
23'
Иличич Йосип из команды Фиорентина делает навес
23'
Бадель Милан из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
22'
Месба Джамель атакует сзади соперника. Кьеза Федерико пострадал.
21'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает навес
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
21'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Фиорентина
19'
Удар от ворот произведет Фиорентина
19'
Фальчинелли Диего отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
19'
Роден Маркус из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
18'
Удар от ворот произведет Фиорентина
18'
Роден Маркус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Кризетиг Лоренцо исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
17'
Астори Давид из команды Фиорентина. Это Фальчинелли Диего заработал фол.
17'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
16'
Удар от ворот произведет Фиорентина
16'
Фальчинелли Диего имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
16'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой справа.
16'
Астори Давид выбил мяч на угловой.
15'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
Фол, нарушение
15'
Вечино Матиас делает подножку сопернику.
13'
После дальнего удара, который нанес Тонев Александар мяч отбит вратарем
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
11'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне подал угловой справа.
11'
Фальчинелли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне устремляется вперед с мячом.
11'
Карлос Санчес ошибается в защите.
Фол, нарушение
10'
Валеро Борха из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Барберис Андреа.
10'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Фиорентина
Фол, нарушение
8'
Карлос Санчес совершил грубый подкат сзади.
Фол, нарушение
7'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает подножку. Барберис Андреа заработал фол.
Фол, нарушение
6'
Месба Джамель нарушил правила.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
4'
Удар от ворот произведет Фиорентина
3'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Кротоне
2'
Тельо Кристиан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
2'
Иличич Йосип из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
2'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне. Это Иличич Йосип заработал фол.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кротоне". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кротоне 0:1 Фиорентина
Кротоне
1.9% (4)
Ничья:
5.3% (11)
Фиорентина
92.7% (191)

Вы не участвовали в прогнозе

Фиорентина:
32.5% (67)
Фиорентина:
31.6% (65)
Фиорентина:
18% (37)
Фиорентина:
5.3% (11)
Ничья:
4.4% (9)
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