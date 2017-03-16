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Стадион:
Сампдория
 
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Ювентус
announcement
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До начала матча осталось 1 день 23 часа 38 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сампдория - Ювентус, который состоится 19.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Сампдория - Ювентус
Сампдория
3.8% (4)
Ничья:
9.4% (10)
Ювентус
86.8% (92)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
34% (36)
Ювентус:
21.7% (23)
Ювентус:
17% (18)
Ювентус:
8.5% (9)
Ничья:
6.6% (7)
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