- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Дачия-Арена
Состав команд
14
Янкто
Якуб
77
Теро
Сириль
Удинезе 4-3-3
- Основной состав
- 22 Скуффет Симоне Вратарь
- 27 Видмер Сильван Защитник
- 5 Данило Ларанжера Защитник
- 4 Анджелла Габриэле Защитник
- 3 Каэтано Самир Защитник
- 8 Агеманг-Баду Эммануэль Полузащитник
- 23 Халльфредссон Эмиль Полузащитник
- 14 Янкто Якуб Полузащитник
- 10 Де Пауль Родриго Нападающий
- 9 Сапата Дуван Нападающий
- 77 Теро Сириль Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Перизан Самуэле Вратарь
- 34 Габриэль Сильва Защитник
- 75 Эрто Томас Защитник
- 95 Эвангелиста Лукас Полузащитник
- 99 Балич Андрия Полузащитник
- 26 Кумс Свен Полузащитник
- 96 Эвандро Коста Нападающий
- 18 Перица Стипе Нападающий
- 19 Матос Ридер Нападающий
- 61 Davide Borsellini
- Главный тренер: Дельнери Луиджи
- Травмы и дисквалификации
- Фофана Секо Травмирован
- Фараони Марко Травмирован
- Гнокури Ассане Травмирован
- Карнезис Орестис Травмирован
Палермо 3-4-3
- Основной состав
- 1 Посавец Йосип Вратарь
- 89 Морганелла Мишель Защитник
- 6 Гольданига Эдоардо Защитник
- 12 Гонсалес Джанкарло Защитник
- 19 Алеесами Хайтам Полузащитник
- 14 Гацци Алессандро Полузащитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 15 Ционек Тьяго Полузащитник
- 23 Диаманти Алессандро Нападающий
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- 20 Шаллаи Роланд Нападающий
- Запасные игроки
- 55 Марсон Леонардо Вратарь
- 68 Фулиньяти Андреа Вратарь
- 97 Пеццелла Джузеппе Защитник
- 44 Шунич Тони Защитник
- 3 Рисполи Андреа Защитник
- 2 Витиелло Роберто Защитник
- 28 Яяло Мато Полузащитник
- 11 Эмбало Карлос Полузащитник
- 8 Трайковски Александар Полузащитник
- 22 Балог Норберт Полузащитник
- 98 Ло Фасо Симоне Нападающий
- 61 Руджеро Дженнаро Нападающий
- Главный тренер: Лопес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Райкович Слободан Травмирован
- Сильва Стефан Травмирован
- Анджелкович Синиша Травмирован
- Энрике Бруно Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Удинезе (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 12.03.2017 Пескара 1:3 Удинезе СA
- 05.03.2017 Удинезе 1:1 Ювентус СA
- 26.02.2017 Лацио 1:0 Удинезе СA
- 19.02.2017 Удинезе 1:2 Сассуоло СA
- 11.02.2017 Фиорентина 3:0 Удинезе СA
- 05.02.2017 Кьево 0:0 Удинезе СA
- 29.01.2017 Удинезе 2:1 Милан СA
- 22.01.2017 Эмполи 1:0 Удинезе СA
- 15.01.2017 Удинезе 0:1 Рома СA
- 08.01.2017 Удинезе 1:2 Интер Милан СA
- 22.12.2016 Сампдория 0:0 Удинезе СA
- 18.12.2016 Удинезе 2:0 Кротоне СA
- 11.12.2016 Аталанта 1:3 Удинезе СA
- 05.12.2016 Удинезе 1:0 Болонья СA
- 27.11.2016 Кальяри 2:1 Удинезе СA
- 19.11.2016 Удинезе 1:2 Наполи СA
- 06.11.2016 Дженоа 1:1 Удинезе СA
- 31.10.2016 Удинезе 2:2 Торино СA
- 27.10.2016 Палермо 1:3 Удинезе СA
- 23.10.2016 Удинезе 3:1 Пескара СA
Палермо (последние 20 матчей: +2 =3 -15)
- 12.03.2017 Палермо 0:3 Рома СA
- 05.03.2017 Торино 3:1 Палермо СA
- 26.02.2017 Палермо 1:1 Сампдория СA
- 17.02.2017 Ювентус 4:1 Палермо СA
- 12.02.2017 Палермо 1:3 Аталанта СA
- 05.02.2017 Палермо 1:0 Кротоне СA
- 29.01.2017 Наполи 1:1 Палермо СA
- 22.01.2017 Палермо 0:1 Интер Милан СA
- 15.01.2017 Сассуоло 4:1 Палермо СA
- 07.01.2017 Эмполи 1:0 Палермо СA
- 22.12.2016 Палермо 1:1 Пескара СA
- 18.12.2016 Дженоа 3:4 Палермо СA
- 11.12.2016 Палермо 0:2 Кьево СA
- 04.12.2016 Фиорентина 2:1 Палермо СA
- 30.11.2016 Палермо 0:0 Специя КИ
- 27.11.2016 Палермо 0:1 Лацио СA
- 20.11.2016 Болонья 3:1 Палермо СA
- 06.11.2016 Палермо 1:2 Милан СA
- 31.10.2016 Кальяри 2:1 Палермо СA
- 27.10.2016 Палермо 1:3 Удинезе СA
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
Палермо: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
- 27.10.2016 Палермо 1:3 Удинезе Серия A
- 24.01.2016 Палермо 4:1 Удинезе Серия A
- 30.08.2015 Удинезе 0:1 Палермо Серия A
- 12.04.2015 Удинезе 1:3 Палермо Серия A
- 09.11.2014 Палермо 1:1 Удинезе Серия A
- 08.05.2013 Палермо 2:3 Удинезе Серия A
- 15.12.2012 Удинезе 1:1 Палермо Серия A
- 24.03.2012 Палермо 1:1 Удинезе Серия A
- 30.10.2011 Удинезе 1:0 Палермо Серия A
- 27.02.2011 Палермо 0:7 Удинезе Серия A
- 24.10.2010 Удинезе 2:1 Палермо Серия A
- 14.03.2010 Удинезе 3:2 Палермо Серия A
- 25.10.2009 Палермо 1:0 Удинезе Серия A
- 25.01.2009 Палермо 3:2 Удинезе Серия A
- 30.08.2008 Удинезе 3:1 Палермо Серия A
- 08.03.2008 Палермо 1:1 Удинезе Серия A
- 16.01.2008 Палермо 0:1 Удинезе Кубок Италии
- 19.12.2007 Удинезе 0:0 Палермо Кубок Италии
- 21.10.2007 Удинезе 1:1 Палермо Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|29
|24
|1
|4
|59 - 19
|73
|2.
|Наполи
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|68 - 32
|63
|3.
|Рома
|Заявка
|28
|20
|2
|6
|61 - 25
|62
|4.
|Лацио
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|50 - 30
|57
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|55 - 31
|55
|6.
|Аталанта
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|46 - 33
|55
|7.
|Милан
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|42 - 32
|53
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|46 - 37
|48
|9.
|Сампдория
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|35 - 34
|41
|10.
|Торино
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|54 - 48
|40
|11.
|Кьево
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|34 - 41
|38
|12.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|29 - 42
|34
|13.
|Удинезе
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|32 - 37
|33
|14.
|Кальяри
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|36 - 58
|32
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|35 - 43
|31
|16.
|Дженоа
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|30 - 43
|29
|17.
|Эмполи
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|17 - 46
|22
|18.
|Палермо
|Заявка
|28
|3
|6
|19
|23 - 56
|15
|19.
|Кротоне
|Заявка
|29
|3
|5
|21
|21 - 49
|14
|20.
|Пескара
|Заявка
|29
|2
|6
|21
|29 - 66
|12
-
До начала матча осталось считанные секунды.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Удинезе - Палермо, который состоится 19.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Удинезе - Палермо, который состоится 19.03.2017.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Удинезе - Палермо
Удинезе
88.4% (183)
Ничья:
8.7% (18)
Палермо
2.9% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Удинезе:
43% (89)
1:0 Удинезе:
30.4% (63)
2:0 Удинезе:
11.1% (23)
1:1 Ничья:
8.2% (17)
3:1 Удинезе:
2.4% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация