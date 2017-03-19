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Стадион:
Удинезе
 
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Палермо
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До начала матча осталось считанные секунды.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Удинезе - Палермо, который состоится 19.03.2017.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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:
Прогнозы на матч Удинезе - Палермо
Удинезе
88.4% (183)
Ничья:
8.7% (18)
Палермо
2.9% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Удинезе:
43% (89)
Удинезе:
30.4% (63)
Удинезе:
11.1% (23)
Ничья:
8.2% (17)
Удинезе:
2.4% (5)
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