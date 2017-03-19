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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 20000
Болонья
4:1
Конец матча
Кьево
0'
25' Желтая карточка
Пульгар Эрик
28' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
0:1
40' Гол
Кастро Лукас
42' Желтая карточка
Сполли Николас
54' Желтая карточка
Майетта Доменико
1:1
61' Гол
Верди Симоне
64' Желтая карточка
Бирса Вальтер
2:1
72' Гол
Джемаили Блерим
3:1
90' Гол
Джемаили Блерим
4:1
90' Гол
Ди Франческо Федерико
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
96'
Джемаили Блерим бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
96'
Кастро Лукас наказан за толчок Петкович Бруно
96'
Ицко Мариано из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников.
93'
Майетта Доменико сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ди Франческо Федерико записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
93'
Майетта Доменико из команды Болонья делает пас партнеру.
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Верди Симоне сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Джемаили Блерим записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
Верди Симоне из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
90'
Петкович Бруно наказан за толчок Цесар Боштян
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
89'
Сполли Николас из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Верди Симоне.
89'
Бирса Вальтер из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Кийине Софиан нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Ицко Мариано из команды Кьево делает навес
87'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
Угловой
87'
Верди Симоне из команды Болонья разыграл угловой с левого угла.
86'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
86'
Сполли Николас наказан за толчок Верди Симоне
85'
Удар от ворот произведет Болонья
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
85'
Петкович Бруно из команды Болонья делает подножку. Радованович Иван заработал фол.
84'
Тактическая замена. Ладислав Крейчи уходит с поля и его заменяет М'Байе Ибрахим
83'
Тактическая замена. Фрей Николя уходит с поля и его заменяет Кийине Софиан
83'
Верди Симоне бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
82'
Цесар Боштян из команды Кьево делает подножку. Ди Франческо Федерико заработал фол.
Фол, нарушение
81'
Кастро Лукас из команды Кьево делает подножку. Пульгар Эрик заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
79'
Цесар Боштян наказан за толчок Надь Адам
79'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
78'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
78'
Тактическая замена. Хетемай Перпарим уходит с поля и его заменяет Де Гузман Джонатан
77'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Фрей Николя из команды Кьево делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
75'
Верди Симоне из команды Болонья в офсайде
Угловой
75'
Верди Симоне из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
75'
Ладислав Крейчи бьет и мяч от рикошета проходит мимо
75'
Верди Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
72'
Ди Франческо Федерико сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Джемаили Блерим из клуба "Болонья" отправил мяч головой в ворота.
72'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает навес
71'
Бирса Вальтер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Бирса Вальтер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Тактическая замена. Пеллиссье Серхио уходит с поля и его заменяет Ицко Мариано
69'
Тактическая замена. Дестро Маттиа уходит с поля и его заменяет Петкович Бруно
Фол, нарушение
69'
Верди Симоне из команды Болонья. Это Сполли Николас заработал фол.
68'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Удар от ворот произведет Кьево
Фол, нарушение
67'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
66'
Удар от ворот произведет Болонья
66'
Цесар Боштян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
66'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
65'
Ди Франческо Федерико выбил мяч на угловой.
65'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
64'
Хетемай Перпарим наказан за толчок Джемаили Блерим
Желтая карточка
64'
Бирса Вальтер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
64'
Бирса Вальтер наказан за толчок Ладислав Крейчи
63'
Удар от ворот произведет Кьево
63'
Ладислав Крейчи из команды Болонья делает навес
61'
Ладислав Крейчи сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Верди Симоне записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
61'
Ладислав Крейчи из команды Болонья делает пас партнеру.
Фол, нарушение
61'
Фрей Николя из команды Кьево делает подножку. Джемаили Блерим заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
Тактическая замена. Крафт Эмиль уходит с поля и его заменяет Ди Франческо Федерико
Фол, нарушение
60'
Гастальделло Даниэле из команды Болонья делает подножку. Пеллиссье Серхио заработал фол.
59'
Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Ладислав Крейчи из команды Болонья делает навес
58'
Ладислав Крейчи из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
58'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Гастальделло Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
Фол, нарушение
58'
Надь Адам из команды Болонья. Это Радованович Иван заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Кьево
57'
Крафт Эмиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Хетемай Перпарим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Цесар Боштян из команды Кьево делает подножку. Джемаили Блерим заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Желтая карточка
54'
Майетта Доменико получает желтую карточку.
Фол, нарушение
54'
Майетта Доменико из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Радованович Иван.
54'
Гастальделло Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
53'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
52'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Удар от ворот произведет Кьево
52'
Дестро Маттиа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Ладислав Крейчи из команды Болонья делает навес
51'
Удар от ворот произведет Кьево
Травма, повреждение
51'
Сполли Николас возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Удар от ворот произведет Кьево
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
50'
Сполли Николас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Травма, повреждение
50'
Сполли Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
50'
Соррентино Стефано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Дестро Маттиа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Ладислав Крейчи выбил мяч подальше от ворот.
48'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает подножку. Бирса Вальтер заработал фол.
47'
Гастальделло Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
46'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
46'
Фрей Николя из команды Кьево делает навес
46'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Угловой
46'
Ладислав Крейчи из команды Болонья подал угловой слева.
45'
Ладислав Крейчи из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Да Коста Жуниор вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Фрей Николя из команды Кьево делает навес
44'
Удар от ворот произведет Болонья
44'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников.
43'
Удар от ворот произведет Кьево
43'
Верди Симоне бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
42'
Сполли Николас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Сполли Николас совершает грубый фол. Дестро Маттиа был жертвой
Фол, нарушение
41'
Гастальделло Даниэле из команды Болонья делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Инглесе Роберто сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кастро Лукас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Инглесе Роберто из команды Кьево делает пас партнеру.
40'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
39'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает подножку. Сполли Николас заработал фол.
38'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
Фол, нарушение
37'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Гастальделло Даниэле.
36'
Удар от ворот произведет Болонья
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево бьет головой мимо ворот
Угловой
35'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
35'
Инглесе Роберто бьет и мяч от рикошета проходит мимо
35'
Да Коста Жуниор ошибается в защите.
34'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
34'
Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
34'
Крафт Эмиль из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Удар от ворот произведет Болонья
34'
Инглесе Роберто из команды Кьево бьет головой мимо ворот
34'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
33'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Кьево
33'
Верди Симоне отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Верди Симоне из команды Болонья устремляется вперед с мячом.
32'
Ладислав Крейчи из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Ладислав Крейчи из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
29'
Майетта Доменико из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Инглесе Роберто.
29'
Джемаили Блерим нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
29'
Сполли Николас выбил мяч на угловой.
28'
Майетта Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
28'
Хетемай Перпарим получает желтую карточку.
Фол, нарушение
28'
Хетемай Перпарим совершает грубый фол. Пульгар Эрик был жертвой
Угловой
27'
Верди Симоне из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
27'
Сполли Николас выбил мяч на угловой.
27'
После дальнего удара, который нанес Радованович Иван мяч отбит вратарем
26'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес
26'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
25'
Пульгар Эрик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
25'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает подножку. Пеллиссье Серхио заработал фол.
25'
Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает навес
25'
Хетемай Перпарим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
24'
Гастальделло Даниэле из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Пеллиссье Серхио.
23'
Удар от ворот произведет Кьево
23'
Пульгар Эрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Ладислав Крейчи из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Удар от ворот произведет Болонья
22'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Верди Симоне из команды Болонья делает подножку. Сполли Николас заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
После дальнего удара, который нанес Надь Адам мяч отбит вратарем
20'
Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
19'
Каччаторе Фабрицио выбил мяч на угловой.
19'
Ладислав Крейчи из команды Болонья делает навес
19'
Удар от ворот произведет Болонья
18'
Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
17'
Радованович Иван бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
17'
Гастальделло Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Фрей Николя из команды Кьево делает навес
17'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес
17'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
16'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
16'
Гастальделло Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
15'
Удар от ворот произведет Кьево
15'
Джемаили Блерим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Ладислав Крейчи из команды Болонья делает пас партнеру.
15'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
15'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
Удар от ворот произведет Болонья
12'
Гастальделло Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
10'
Радованович Иван из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Джемаили Блерим.
10'
После дальнего удара, который нанес Хетемай Перпарим мяч отбит вратарем
9'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
9'
Верди Симоне из команды Болонья делает пас партнеру.
8'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Кастро Лукас из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
5'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает подножку. Сполли Николас заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Инглесе Роберто наказан за толчок Джемаили Блерим
3'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Гастальделло Даниэле из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Инглесе Роберто.
Фол, нарушение
2'
Надь Адам из команды Болонья делает подножку. Каччаторе Фабрицио заработал фол.
1'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Болонья 4:1 Кьево
Болонья
51.7% (107)
Ничья:
38.2% (79)
Кьево
10.1% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.4% (67)
Болонья:
28% (58)
Болонья:
17.9% (37)
Кьево:
4.8% (10)
Ничья:
4.3% (9)
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