Стадион: Ренато Далл'Ара Зрители: 20000
25' Желтая карточкаПульгар Эрик
28' Желтая карточкаХетемай Перпарим
0:1
40' ГолКастро Лукас
42' Желтая карточкаСполли Николас
54' Желтая карточкаМайетта Доменико
1:1
61' ГолВерди Симоне
64' Желтая карточкаБирса Вальтер
2:1
72' ГолДжемаили Блерим
3:1
90' ГолДжемаили Блерим
4:1
90' ГолДи Франческо Федерико
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
96'
Джемаили Блерим бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
96'
Кастро Лукас наказан за толчок Петкович Бруно
96'
Ицко Мариано из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников.
93'
Майетта Доменико сделал результативную передачу.
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ди Франческо Федерико записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
93'
Майетта Доменико из команды Болонья делает пас партнеру.
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Верди Симоне сделал результативную передачу.
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Джемаили Блерим записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
Верди Симоне из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
90'
Петкович Бруно наказан за толчок Цесар Боштян
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
Сполли Николас из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Верди Симоне.
89'
Бирса Вальтер из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Кийине Софиан нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Ицко Мариано из команды Кьево делает навес
87'
87'
87'
Верди Симоне из команды Болонья разыграл угловой с левого угла.
86'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
86'
Сполли Николас наказан за толчок Верди Симоне
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Петкович Бруно из команды Болонья делает подножку. Радованович Иван заработал фол.
84'
Тактическая замена. Ладислав Крейчи уходит с поля и его заменяет М'Байе Ибрахим
83'
Тактическая замена. Фрей Николя уходит с поля и его заменяет Кийине Софиан
83'
Верди Симоне бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
82'
Цесар Боштян из команды Кьево делает подножку. Ди Франческо Федерико заработал фол.
81'
Кастро Лукас из команды Кьево делает подножку. Пульгар Эрик заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
79'
Цесар Боштян наказан за толчок Надь Адам
79'
78'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
78'
Тактическая замена. Хетемай Перпарим уходит с поля и его заменяет Де Гузман Джонатан
77'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Верди Симоне из команды Болонья в офсайде
75'
Верди Симоне из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
75'
Ладислав Крейчи бьет и мяч от рикошета проходит мимо
75'
Верди Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
74'
72'
Ди Франческо Федерико сделал результативную передачу.
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Джемаили Блерим из клуба "Болонья" отправил мяч головой в ворота.
72'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает навес
71'
Бирса Вальтер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Бирса Вальтер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Тактическая замена. Пеллиссье Серхио уходит с поля и его заменяет Ицко Мариано
69'
Тактическая замена. Дестро Маттиа уходит с поля и его заменяет Петкович Бруно
69'
Верди Симоне из команды Болонья. Это Сполли Николас заработал фол.
68'
68'
Удар от ворот произведет Кьево
67'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
66'
66'
Цесар Боштян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
66'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
65'
Ди Франческо Федерико выбил мяч на угловой.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
Хетемай Перпарим наказан за толчок Джемаили Блерим
64'
Бирса Вальтер получает желтую карточку.
64'
Бирса Вальтер наказан за толчок Ладислав Крейчи
63'
Удар от ворот произведет Кьево
63'
61'
Ладислав Крейчи сделал результативную передачу.
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Верди Симоне записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
61'
Ладислав Крейчи из команды Болонья делает пас партнеру.
61'
Фрей Николя из команды Кьево делает подножку. Джемаили Блерим заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
Тактическая замена. Крафт Эмиль уходит с поля и его заменяет Ди Франческо Федерико
60'
Гастальделло Даниэле из команды Болонья делает подножку. Пеллиссье Серхио заработал фол.
59'
Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
Ладислав Крейчи из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
58'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
58'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
58'
Надь Адам из команды Болонья. Это Радованович Иван заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Кьево
57'
Крафт Эмиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Хетемай Перпарим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Цесар Боштян из команды Кьево делает подножку. Джемаили Блерим заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
54'
Майетта Доменико получает желтую карточку.
54'
Майетта Доменико из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Радованович Иван.
54'
54'
53'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
52'
52'
Удар от ворот произведет Кьево
52'
Дестро Маттиа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
51'
Удар от ворот произведет Кьево
51'
Сполли Николас возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Удар от ворот произведет Кьево
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Сполли Николас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Сполли Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Соррентино Стефано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Дестро Маттиа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Ладислав Крейчи выбил мяч подальше от ворот.
48'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает подножку. Бирса Вальтер заработал фол.
47'
47'
46'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
46'
46'
46'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ладислав Крейчи из команды Болонья подал угловой слева.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Да Коста Жуниор вышел из ворот и забрал мяч.
44'
44'
44'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников.
43'
Удар от ворот произведет Кьево
43'
Верди Симоне бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
42'
Сполли Николас получает желтую карточку.
42'
Сполли Николас совершает грубый фол. Дестро Маттиа был жертвой
41'
Гастальделло Даниэле из команды Болонья делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Инглесе Роберто сделал результативную передачу.
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кастро Лукас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Инглесе Роберто из команды Кьево делает пас партнеру.
40'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
39'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает подножку. Сполли Николас заработал фол.
38'
37'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Гастальделло Даниэле.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево бьет головой мимо ворот
35'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
35'
Инглесе Роберто бьет и мяч от рикошета проходит мимо
35'
Да Коста Жуниор ошибается в защите.
34'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
34'
34'
Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Крафт Эмиль из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
34'
Инглесе Роберто из команды Кьево бьет головой мимо ворот
34'
33'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Кьево
33'
Верди Симоне отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Верди Симоне из команды Болонья устремляется вперед с мячом.
32'
Гастальделло Даниэле наказан за толчок Инглесе Роберто
32'
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
Майетта Доменико из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Инглесе Роберто.
29'
Джемаили Блерим нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
29'
29'
Сполли Николас выбил мяч на угловой.
28'
Майетта Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Хетемай Перпарим получает желтую карточку.
28'
Хетемай Перпарим совершает грубый фол. Пульгар Эрик был жертвой
27'
Верди Симоне из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
27'
Сполли Николас выбил мяч на угловой.
27'
После дальнего удара, который нанес Радованович Иван мяч отбит вратарем
26'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес
26'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Пульгар Эрик получает желтую карточку.
25'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает подножку. Пеллиссье Серхио заработал фол.
25'
Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает навес
25'
Хетемай Перпарим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Гастальделло Даниэле из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Пеллиссье Серхио.
23'
Удар от ворот произведет Кьево
23'
Пульгар Эрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
22'
22'
21'
Верди Симоне из команды Болонья делает подножку. Сполли Николас заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
После дальнего удара, который нанес Надь Адам мяч отбит вратарем
20'
Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
Каччаторе Фабрицио выбил мяч на угловой.
19'
19'
18'
Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
17'
Радованович Иван бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
17'
17'
17'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес
17'
16'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
16'
16'
16'
15'
Удар от ворот произведет Кьево
15'
Джемаили Блерим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Ладислав Крейчи из команды Болонья делает пас партнеру.
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
12'
12'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Радованович Иван из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Джемаили Блерим.
10'
После дальнего удара, который нанес Хетемай Перпарим мяч отбит вратарем
9'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
9'
Верди Симоне из команды Болонья делает пас партнеру.
8'
8'
Радованович Иван наказан за толчок Джемаили Блерим
8'
Кастро Лукас из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
5'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
5'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает подножку. Сполли Николас заработал фол.
3'
Инглесе Роберто наказан за толчок Джемаили Блерим
3'
3'
Гастальделло Даниэле из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Инглесе Роберто.
2'
Надь Адам из команды Болонья делает подножку. Каччаторе Фабрицио заработал фол.
1'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Болонья 4:1 Кьево
Болонья
51.7% (107)
Ничья:
38.2% (79)
Кьево
10.1% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.4% (67)
1:0 Болонья:
28% (58)
2:1 Болонья:
17.9% (37)
0:1 Кьево:
4.8% (10)
0:0 Ничья:
4.3% (9)
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