Стадион: Карло Кастеллани Зрители: 9000
6' Желтая карточкаКоста Андреа
0:0
7' Не забитый пенальтиМертенс Дрис
0:1
19' ГолИнсинье Лоренцо
0:2
24' ГолМертенс Дрис
32' Желтая карточкаЖоржиньо Фрелло
0:3
38' ПенальтиИнсинье Лоренцо
64' Желтая карточкаДиуссе Ассан
69' Желтая карточкаКальехон Хосе
1:3
70' ГолЭль-Каддури Омар
75' Желтая карточкаМаури Хосе
79' Желтая карточкаХюсай Эльсейд
2:3
82' ПенальтиМаккароне Массимо
84' Желтая карточкаАльбиоль Рауль
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
Маккароне Массимо из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Альбиоль Рауль.
95'
94'
Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Маккароне Массимо из команды Эмполи делает неудачный навес.
93'
Лорини Венсан из команды Эмполи делает подножку. Джаккерини Эммануэле заработал фол.
92'
92'
Крунич Раде из команды Эмполи делает навес
91'
Димарко Федерико из команды Эмполи делает подножку. Кальехон Хосе заработал фол.
91'
91'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи делает подножку. Лорини Венсан заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает подножку. Кальехон Хосе заработал фол.
89'
Маккароне Массимо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
88'
Коста Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи делает навес
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Гулам Фаузи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Джаккерини Эммануэле наказан за толчок Крунич Раде
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
86'
Тактическая замена. Кроче Даниэле уходит с поля и его заменяет Димарко Федерико
85'
Милик Аркадиуш наказан за толчок Коста Андреа
84'
Удар от ворот произведет Наполи
84'
84'
Альбиоль Рауль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
84'
Альбиоль Рауль из команды Наполи. Это Маккароне Массимо заработал фол.
83'
Тактическая замена. Мертенс Дрис уходит с поля и его заменяет Милик Аркадиуш
82'
Г О О О О О Л - Маккароне Массимо из команды Эмполи забивает пенальти
81'
ПЕНАЛЬТИ! – Гулам Фаузи фолит в штрафной площади. Крунич Раде пострадал
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
Кальехон Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
79'
Хюсай Эльсейд получает желтую карточку.
79'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает подножку. Кроче Даниэле заработал фол.
79'
Аллан Маркес из команды Наполи делает подножку. Маккароне Массимо заработал фол.
78'
Гамшик Марек пробил головой, вратарь справился с ударом.
78'
Диавара Амаду из команды Наполи делает навес
77'
Тактическая замена. Инсинье Лоренцо уходит с поля и его заменяет Джаккерини Эммануэле
77'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает подножку. Аллан Маркес заработал фол.
75'
Маури Хосе получает желтую карточку.
75'
Маури Хосе наказан за толчок Аллан Маркес
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
74'
Крунич Раде наказан за толчок Гулам Фаузи
73'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи в офсайде
72'
72'
После дальнего удара, который нанес Кальехон Хосе мяч отбит вратарем
71'
71'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает неудачный навес.
70'
Тактическая замена. Диуссе Ассан уходит с поля и его заменяет Маури Хосе
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Эль-Каддури Омар отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Кальехон Хосе получает желтую карточку.
69'
Кальехон Хосе наказан за толчок Эль-Каддури Омар
67'
Тактическая замена. Пуччарелли Мануэль уходит с поля и его заменяет Маккароне Массимо
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
64'
Диуссе Ассан получает желтую карточку.
64'
Диуссе Ассан совершает грубый фол. Хюсай Эльсейд был жертвой
63'
Скорупски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
63'
62'
Тактическая замена. Жоржиньо Фрелло уходит с поля и его заменяет Диавара Амаду
61'
Мертенс Дрис наказан за толчок Коста Андреа
61'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает подножку. Хюсай Эльсейд заработал фол.
61'
Тиам Маме не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
60'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает навес прямо в штрафную.
60'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи устремляется вперед с мячом.
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 9000 болельщиков
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
Тиам Маме наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
58'
58'
Кирикеш Влад наказан за толчок Тиам Маме
57'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи в офсайде
56'
Тиам Маме наказан за толчок Кирикеш Влад
56'
56'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает подножку. Крунич Раде заработал фол.
55'
Крунич Раде нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
54'
Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи подал угловой слева.
54'
Беллучи Джузеппе выбил мяч на угловой.
54'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи играет в стеночку. Гамшик Марек был стеночкой.
53'
53'
Кальехон Хосе из команды Наполи наносит неточный удар с лета
53'
52'
51'
Беллучи Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
49'
Беллучи Джузеппе наказан за толчок Рейна Пепе
49'
Рейна Пепе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает навес
48'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи подал угловой слева.
48'
Альбиоль Рауль выбил мяч на угловой.
48'
Пуччарелли Мануэль на финте ушёл от оппонента.
47'
47'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Тиам Маме нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
47'
47'
47'
Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Коста Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Мертенс Дрис возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Кальехон Хосе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
45'
Мертенс Дрис получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
45'
Коста Андреа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
Мертенс Дрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Коста Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Коста Андреа блокирует соперника. Мертенс Дрис заработал своей команде штрафной.
42'
Беллучи Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает навес
42'
Тиам Маме из команды Эмполи делает подножку. Инсинье Лоренцо заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Удар от ворот произведет Наполи
39'
Тиам Маме бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи делает подножку. Гулам Фаузи заработал фол.
38'
Г О О О О О Л - Инсинье Лоренцо из команды Наполи забивает пенальти
37'
ПЕНАЛЬТИ! – Паскуаль Мануэль фолит в штрафной площади. Кальехон Хосе пострадал
37'
36'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает подножку. Жоржиньо Фрелло заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Гамшик Марек из команды Наполи делает подножку. Лорини Венсан заработал фол.
34'
34'
33'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи делает пас партнеру.
33'
Тиам Маме наказан за толчок Хюсай Эльсейд
33'
32'
Жоржиньо Фрелло получает желтую карточку.
32'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи делает подножку. Крунич Раде заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
28'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает подножку. Кроче Даниэле заработал фол.
26'
Мертенс Дрис коснулся мяча рукой.
26'
Диуссе Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мертенс Дрис отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
23'
Кроче Даниэле из команды Эмполи. Это Кальехон Хосе заработал фол.
22'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи в офсайде
21'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Инсинье Лоренцо оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
19'
Коста Андреа сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
19'
19'
Крунич Раде из команды Эмполи делает подножку. Гулам Фаузи заработал фол.
18'
Тиам Маме нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи. Это Аллан Маркес заработал фол.
16'
Кроче Даниэле наказан за толчок Кальехон Хосе
16'
Гамшик Марек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
Альбиоль Рауль из команды Наполи делает подножку. Эль-Каддури Омар заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
14'
Гамшик Марек наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
13'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи делает навес
12'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает пас партнеру.
12'
Аллан Маркес из команды Наполи делает навес
11'
Крунич Раде из команды Эмполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
10'
Пуччарелли Мануэль коснулся мяча рукой.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
9'
9'
Крунич Раде из команды Эмполи делает навес
9'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи разыграл угловой с левого угла.
9'
Кроче Даниэле из команды Эмполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
7'
7'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи бьет головой мимо ворот
7'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Мертенс Дрис бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
6'
Коста Андреа получает желтую карточку.
6'
ПЕНАЛЬТИ! – Коста Андреа фолит в штрафной площади. Мертенс Дрис пострадал
6'
Скорупски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
6'
5'
Диуссе Ассан из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Аллан Маркес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
4'
Рейна Пепе вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
3'
Рейна Пепе вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Альбиоль Рауль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
3'
Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи делает навес
3'
3'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает навес
2'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Кирикеш Влад.
1'
Тиам Маме из команды Эмполи делает подножку. Гулам Фаузи заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эмполи". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эмполи 2:3 Наполи
Эмполи
1.4% (3)
Ничья:
4.2% (9)
Наполи
94.4% (202)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Наполи:
38.8% (83)
1:2 Наполи:
24.3% (52)
1:3 Наполи:
14.5% (31)
0:1 Наполи:
7.5% (16)
0:3 Наполи:
5.1% (11)
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