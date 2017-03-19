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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 9000
Эмполи
2:3
Конец матча
Наполи
0'
6' Желтая карточка
Коста Андреа
0:0
7' Не забитый пенальти
Мертенс Дрис
0:1
19' Гол
Инсинье Лоренцо
0:2
24' Гол
Мертенс Дрис
32' Желтая карточка
Жоржиньо Фрелло
0:3
38' Пенальти
Инсинье Лоренцо
64' Желтая карточка
Диуссе Ассан
69' Желтая карточка
Кальехон Хосе
1:3
70' Гол
Эль-Каддури Омар
75' Желтая карточка
Маури Хосе
79' Желтая карточка
Хюсай Эльсейд
2:3
82' Пенальти
Маккароне Массимо
84' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
95'
Маккароне Массимо из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Альбиоль Рауль.
95'
Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Маккароне Массимо из команды Эмполи делает неудачный навес.

Фол, нарушение
93'
Лорини Венсан из команды Эмполи делает подножку. Джаккерини Эммануэле заработал фол.
92'
Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Крунич Раде из команды Эмполи делает навес
Фол, нарушение
91'
Димарко Федерико из команды Эмполи делает подножку. Кальехон Хосе заработал фол.
91'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи делает подножку. Лорини Венсан заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
90'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает подножку. Кальехон Хосе заработал фол.
89'
Маккароне Массимо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
89'
Тиам Маме из команды Эмполи делает навес прямо в штрафную.
88'
Коста Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи делает навес
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
88'
Гулам Фаузи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
86'
Джаккерини Эммануэле наказан за толчок Крунич Раде
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
86'
Тактическая замена. Кроче Даниэле уходит с поля и его заменяет Димарко Федерико
Фол, нарушение
85'
Милик Аркадиуш наказан за толчок Коста Андреа
84'
Удар от ворот произведет Наполи
84'
Тиам Маме из команды Эмполи бьет головой мимо ворот
84'
Эль-Каддури Омар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
84'
Альбиоль Рауль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
84'
Альбиоль Рауль из команды Наполи. Это Маккароне Массимо заработал фол.
83'
Тактическая замена. Мертенс Дрис уходит с поля и его заменяет Милик Аркадиуш
Описание гола
82'
Г О О О О О Л - Маккароне Массимо из команды Эмполи забивает пенальти
Фол, нарушение
81'
ПЕНАЛЬТИ! – Гулам Фаузи фолит в штрафной площади. Крунич Раде пострадал
81'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
Кальехон Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Эль-Каддури Омар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
79'
Хюсай Эльсейд получает желтую карточку.
Фол, нарушение
79'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает подножку. Кроче Даниэле заработал фол.
Фол, нарушение
79'
Аллан Маркес из команды Наполи делает подножку. Маккароне Массимо заработал фол.
78'
Гамшик Марек пробил головой, вратарь справился с ударом.
78'
Диавара Амаду из команды Наполи делает навес
77'
Тактическая замена. Инсинье Лоренцо уходит с поля и его заменяет Джаккерини Эммануэле
Фол, нарушение
77'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает подножку. Аллан Маркес заработал фол.
Желтая карточка
75'
Маури Хосе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
75'
Маури Хосе наказан за толчок Аллан Маркес
75'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
74'
Крунич Раде наказан за толчок Гулам Фаузи
Офсайд
73'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи в офсайде
72'
Удар от ворот произведет Эмполи
72'
После дальнего удара, который нанес Кальехон Хосе мяч отбит вратарем
71'
Удар от ворот произведет Эмполи
71'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает неудачный навес.
70'
Тактическая замена. Диуссе Ассан уходит с поля и его заменяет Маури Хосе
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Эль-Каддури Омар отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
69'
Кальехон Хосе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
69'
Кальехон Хосе наказан за толчок Эль-Каддури Омар
67'
Тактическая замена. Пуччарелли Мануэль уходит с поля и его заменяет Маккароне Массимо
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Тиам Маме из команды Эмполи делает навес
Желтая карточка
64'
Диуссе Ассан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
64'
Диуссе Ассан совершает грубый фол. Хюсай Эльсейд был жертвой
63'
Скорупски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес
62'
Тактическая замена. Жоржиньо Фрелло уходит с поля и его заменяет Диавара Амаду
Фол, нарушение
61'
Мертенс Дрис наказан за толчок Коста Андреа
Фол, нарушение
61'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает подножку. Хюсай Эльсейд заработал фол.
61'
Тиам Маме не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
60'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает навес прямо в штрафную.
60'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи устремляется вперед с мячом.
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 9000 болельщиков
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес
58'
Тиам Маме наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
58'
Эль-Каддури Омар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Кирикеш Влад наказан за толчок Тиам Маме
Офсайд
57'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи в офсайде
Фол, нарушение
56'
Тиам Маме наказан за толчок Кирикеш Влад
56'
Эль-Каддури Омар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает подножку. Крунич Раде заработал фол.
55'
Крунич Раде нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
54'
Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи подал угловой слева.
54'
Беллучи Джузеппе выбил мяч на угловой.
54'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи играет в стеночку. Гамшик Марек был стеночкой.
53'
Удар от ворот произведет Эмполи
53'
Кальехон Хосе из команды Наполи наносит неточный удар с лета
53'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес
52'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес
51'
Беллучи Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
49'
Беллучи Джузеппе наказан за толчок Рейна Пепе
49'
Рейна Пепе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает навес
Угловой
48'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи подал угловой слева.
48'
Альбиоль Рауль выбил мяч на угловой.
48'
Пуччарелли Мануэль на финте ушёл от оппонента.
47'
Лорини Венсан из команды Эмполи делает навес
47'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
46'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Тиам Маме нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Лорини Венсан из команды Эмполи делает навес
47'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Тиам Маме из команды Эмполи делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Эмполи
Травма, повреждение
46'
Коста Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
46'
Мертенс Дрис возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Кальехон Хосе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Травма, повреждение
45'
Мертенс Дрис получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
45'
Коста Андреа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Травма, повреждение
44'
Мертенс Дрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
44'
Коста Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
43'
Коста Андреа блокирует соперника. Мертенс Дрис заработал своей команде штрафной.
42'
Беллучи Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает навес
Фол, нарушение
42'
Тиам Маме из команды Эмполи делает подножку. Инсинье Лоренцо заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Удар от ворот произведет Наполи
39'
Тиам Маме бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
39'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи делает подножку. Гулам Фаузи заработал фол.
Описание гола
38'
Г О О О О О Л - Инсинье Лоренцо из команды Наполи забивает пенальти
Фол, нарушение
37'
ПЕНАЛЬТИ! – Паскуаль Мануэль фолит в штрафной площади. Кальехон Хосе пострадал
37'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес
Фол, нарушение
36'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает подножку. Жоржиньо Фрелло заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
35'
Гамшик Марек из команды Наполи делает подножку. Лорини Венсан заработал фол.
34'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лорини Венсан из команды Эмполи делает навес
33'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи делает пас партнеру.
Фол, нарушение
33'
Тиам Маме наказан за толчок Хюсай Эльсейд
33'
Эль-Каддури Омар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
32'
Жоржиньо Фрелло получает желтую карточку.
Фол, нарушение
32'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи делает подножку. Крунич Раде заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
28'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает подножку. Кроче Даниэле заработал фол.
Фол, нарушение
26'
Мертенс Дрис коснулся мяча рукой.
26'
Диуссе Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мертенс Дрис отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Фол, нарушение
23'
Кроче Даниэле из команды Эмполи. Это Кальехон Хосе заработал фол.
Офсайд
22'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи в офсайде
21'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Инсинье Лоренцо оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
19'
Коста Андреа сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
19'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает навес
Фол, нарушение
19'
Крунич Раде из команды Эмполи делает подножку. Гулам Фаузи заработал фол.
18'
Тиам Маме нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
17'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи. Это Аллан Маркес заработал фол.
Фол, нарушение
16'
Кроче Даниэле наказан за толчок Кальехон Хосе
16'
Гамшик Марек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Эль-Каддури Омар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Альбиоль Рауль из команды Наполи делает подножку. Эль-Каддури Омар заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
Удар от ворот произведет Эмполи
14'
Гамшик Марек наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
13'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи делает навес
12'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает пас партнеру.
12'
Аллан Маркес из команды Наполи делает навес
11'
Крунич Раде из команды Эмполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
10'
Пуччарелли Мануэль коснулся мяча рукой.
10'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
9'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Крунич Раде из команды Эмполи делает навес
Угловой
9'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи разыграл угловой с левого угла.
9'
Кроче Даниэле из команды Эмполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Эмполи
7'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи бьет головой мимо ворот
Описание гола
7'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Мертенс Дрис бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
Желтая карточка
6'
Коста Андреа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
6'
ПЕНАЛЬТИ! – Коста Андреа фолит в штрафной площади. Мертенс Дрис пострадал
6'
Скорупски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает навес
Фол, нарушение
5'
Диуссе Ассан из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Аллан Маркес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
4'
Рейна Пепе вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
Офсайд
4'
Тиам Маме из команды Эмполи в офсайде
3'
Рейна Пепе вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Альбиоль Рауль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
3'
Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи делает навес
3'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает навес
Фол, нарушение
2'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Кирикеш Влад.
Фол, нарушение
1'
Тиам Маме из команды Эмполи делает подножку. Гулам Фаузи заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эмполи". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эмполи 2:3 Наполи
Эмполи
1.4% (3)
Ничья:
4.2% (9)
Наполи
94.4% (202)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
38.8% (83)
Наполи:
24.3% (52)
Наполи:
14.5% (31)
Наполи:
7.5% (16)
Наполи:
5.1% (11)
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