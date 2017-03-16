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Стадион:
Рома
 
Позже
Сассуоло
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 5 часов 24 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Сассуоло, который состоится 19.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Рома - Сассуоло
Рома
96.3% (104)
Ничья:
2.8% (3)
Сассуоло
0.9% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
45.4% (49)
Рома:
16.7% (18)
Рома:
13% (14)
Рома:
8.3% (9)
Рома:
7.4% (8)
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