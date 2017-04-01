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Стадион:
Антальяспор
1:0
Перерыв
Кайсериспор
0'
1:0
29' Гол
Это'О Самюэль
38' Желтая карточка
Шарлес Фернандо
38' Красная карточка
Каш Эркан
41' Вторая желтая карточка
Шарлес Фернандо
41' Желтая карточка
Булут Умут
45' Желтая карточка
Вурал Гюрай
45' Желтая карточка
Ротман Райко
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Ротман Райко получает желтую карточку.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Вурал Гюрай получает желтую карточку.
Желтая карточка
41'
Булут Умут получает желтую карточку.
41'
Шарлес Фернандо получает вторую желтую карточку. Удаление.
38'
УДАЛЕНИЕ! Каш Эркан получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
38'
Шарлес Фернандо получает желтую карточку.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Это'О Самюэль.
26'
Антальяспор производит замену. Чико Луис уходит, и Анжело Диего заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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