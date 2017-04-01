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Стадион: Анталья Арена
1:0
Перерыв
1:0
29' ГолЭто'О Самюэль
38' Желтая карточкаШарлес Фернандо
38' Красная карточкаКаш Эркан
41' Вторая желтая карточкаШарлес Фернандо
41' Желтая карточкаБулут Умут
45' Желтая карточкаВурал Гюрай
45' Желтая карточкаРотман Райко
|
29'
1:0
38'
38'
41'
41'
45'
45'
Состав команд
Антальяспор
- Основной состав
- 35 Каплан Ферхат Вратарь
- 23 Айтач Сакыб Защитник
- 20 Чико Луис Защитник
- 28 Челюстка Ондржей Защитник
- 24 Дурсун Салих Защитник
- 99 Serge Mbilla Etame Полузащитник
- 14 Эль-Кабир Мустафа Полузащитник
- 7 Йылдырым Зеки Полузащитник
- 90 Данило Кампос Полузащитник
- 9 Это'О Самюэль Нападающий
- 8 Шарлес Фернандо
- Запасные игроки
- 1 Озенч Озан Вратарь
- 3 Анжело Диего Защитник
- 10 Озкан Сердар Полузащитник
- 18 Куртулуш Йекта Полузащитник
- 55 Дроле Жан-Армель Нападающий
- 77 Гюрал Эмре Нападающий
- 33 Raniere Sandro VI
- Главный тренер: Джалимбай Риза
Кайсериспор
- Основной состав
- 1 Йилдирим Муаммер Вратарь
- 23 Каш Эркан Защитник
- 6 Мабьяла Ларрис Защитник
- 77 Вурал Гюрай Защитник
- 2 Дуглас Феррейра Защитник
- 4 Гюлен Левент Защитник
- 18 Варела Силвештре Полузащитник
- 9 Булут Умут Полузащитник
- 5 Ротман Райко Полузащитник
- 10 Тюрюдж Дениз Полузащитник
- 12 Лаваль Рахим Полузащитник
- Запасные игроки
- 16 Аамада Али Вратарь
- 42 Асланташ Хакан Защитник
- 24 Н'Гуэмо Ландри Полузащитник
- 34 Мендеш Райан Полузащитник
- 20 Траоре Ален Полузащитник
- 7 Сов Самба Полузащитник
- 11 Веллитон Соарес Нападающий
- Главный тренер: Ялчын Серген
Предыдущие игры
Антальяспор (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 19.03.2017 Антальяспор 0:0 Бешикташ С
- 12.03.2017 Ризеспор 1:2 Антальяспор С
- 06.03.2017 Антальяспор 2:3 Галатасарай С
- 25.02.2017 Акхисар Беледиеспор 3:0 Антальяспор С
- 18.02.2017 Антальяспор 1:0 Карабюкспор С
- 12.02.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор С
- 28.01.2017 Антальяспор 2:1 Аланьяспор С
- 22.01.2017 Османлыспор 1:2 Антальяспор С
- 15.01.2017 Газиантепспор 0:3 Антальяспор С
- 25.12.2016 Антальяспор 2:1 Касымпаша С
- 19.12.2016 Бурсаспор 2:1 Антальяспор С
- 12.12.2016 Антальяспор 1:0 Фенербахче С
- 03.12.2016 Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор С
- 26.11.2016 Антальяспор 1:0 Аданаспор С
- 21.11.2016 Трабзонспор 0:1 Антальяспор С
- 05.11.2016 Антальяспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 31.10.2016 Кайсериспор 0:1 Антальяспор С
- 23.10.2016 Бешикташ 3:0 Антальяспор С
- 17.10.2016 Антальяспор 1:1 Ризеспор С
- 02.10.2016 Галатасарай 3:1 Антальяспор С
Кайсериспор (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 18.03.2017 Кайсериспор 3:4 Газиантепспор С
- 12.03.2017 Бешикташ 2:2 Кайсериспор С
- 05.03.2017 Кайсериспор 2:2 Касымпаша С
- 24.02.2017 Ризеспор 2:4 Кайсериспор С
- 17.02.2017 Кайсериспор 2:0 Бурсаспор С
- 12.02.2017 Галатасарай 1:2 Кайсериспор С
- 29.01.2017 Кайсериспор 4:1 Фенербахче С
- 21.01.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Кайсериспор С
- 14.01.2017 Истанбул Башакшехир 5:0 Кайсериспор С
- 25.12.2016 Кайсериспор 2:0 Карабюкспор С
- 18.12.2016 Аданаспор 2:1 Кайсериспор С
- 11.12.2016 Коньяспор 1:0 Кайсериспор С
- 05.12.2016 Кайсериспор 0:1 Трабзонспор С
- 25.11.2016 Аланьяспор 3:0 Кайсериспор С
- 20.11.2016 Кайсериспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 06.11.2016 Османлыспор 1:1 Кайсериспор С
- 31.10.2016 Кайсериспор 0:1 Антальяспор С
- 21.10.2016 Газиантепспор 1:2 Кайсериспор С
- 15.10.2016 Кайсериспор 0:1 Бешикташ С
- 01.10.2016 Касымпаша 3:1 Кайсериспор С
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 3
Кайсериспор: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 11
- 31.10.2016 Кайсериспор 0:1 Антальяспор Суперлига
- 10.04.2016 Кайсериспор 0:0 Антальяспор Суперлига
- 07.11.2015 Антальяспор 1:1 Кайсериспор Суперлига
- 03.05.2015 Кайсериспор 0:0 Антальяспор Первая лига Турции
- 20.12.2014 Антальяспор 2:0 Кайсериспор Турецкая первая лига
- 31.03.2014 Кайсериспор 3:1 Антальяспор Суперлига
- 04.11.2013 Антальяспор 2:2 Кайсериспор Суперлига
- 27.01.2013 Кайсериспор 2:0 Антальяспор Суперлига
- 27.08.2012 Антальяспор 3:0 Кайсериспор Суперлига
- 05.05.2012 Кайсериспор 0:1 Антальяспор Spor Toto Cup
- 16.04.2012 Антальяспор 3:1 Кайсериспор Spor Toto Cup
- 08.01.2012 Антальяспор 1:0 Кайсериспор Суперлига
- 16.09.2011 Кайсериспор 0:1 Антальяспор Суперлига
- 20.02.2011 Кайсериспор 2:0 Антальяспор Суперлига
- 18.09.2010 Антальяспор 2:1 Кайсериспор Суперлига
- 15.05.2010 Антальяспор 4:0 Кайсериспор Суперлига
- 19.12.2009 Кайсериспор 1:2 Антальяспор Суперлига
- 19.04.2009 Антальяспор 2:1 Кайсериспор Суперлига
- 16.11.2008 Кайсериспор 0:0 Антальяспор Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|25
|16
|7
|2
|47 - 20
|55
|2.
|Истанбул Башакшехир
|26
|15
|8
|3
|47 - 22
|53
|3.
|Галатасарай
|25
|14
|4
|7
|46 - 28
|46
|4.
|Фенербахче
|0:0
|26
|12
|9
|5
|46 - 25
|45
|5.
|Антальяспор
|1:0
|26
|12
|6
|8
|30 - 30
|42
|6.
|Трабзонспор
|25
|12
|5
|8
|27 - 23
|41
|7.
|Коньяспор
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|8.
|Касымпаша
|26
|10
|5
|11
|37 - 35
|35
|9.
|Карабюкспор
|0:0
|26
|10
|5
|11
|30 - 33
|35
|10.
|Генчлербирлиги
|24
|8
|8
|8
|24 - 23
|32
|11.
|Бурсаспор
|25
|9
|5
|11
|26 - 33
|32
|12.
|Османлыспор
|25
|7
|10
|8
|31 - 29
|31
|13.
|Аланьяспор
|26
|9
|4
|13
|42 - 48
|31
|14.
|Акхисар Беледиеспор
|26
|8
|6
|12
|20 - 35
|30
|15.
|Кайсериспор
|0:1
|26
|7
|6
|13
|33 - 44
|27
|16.
|Ризеспор
|25
|5
|5
|15
|24 - 41
|20
|17.
|Аданаспор
|25
|5
|5
|15
|22 - 40
|20
|18.
|Газиантепспор
|24
|5
|4
|15
|22 - 42
|19
Первый тайм
45'
Ротман Райко получает желтую карточку.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Вурал Гюрай получает желтую карточку.
41'
Булут Умут получает желтую карточку.
41'
Шарлес Фернандо получает вторую желтую карточку. Удаление.
38'
УДАЛЕНИЕ! Каш Эркан получил жёлтую карточку и покинул поле.
38'
Шарлес Фернандо получает желтую карточку.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Это'О Самюэль.
26'
Антальяспор производит замену. Чико Луис уходит, и Анжело Диего заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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