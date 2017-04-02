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Стадион: Еникент АСАШ
0:2
Конец матча
19' Желтая карточкаВебо Пьер
0:1
45' ГолГилас Набиль
0:2
65' ГолБен-Хатира Энис
|
19'
45'
0:1
65'
0:2
Состав команд
Османлыспор
- Основной состав
- 99 Карчемарскас Жидрунас Вратарь
- 15 Пинту Тьягу Защитник
- 5 Демир Айкут Защитник
- 21 Прохазка Вацлав Защитник
- 35 Чагиран Муса Полузащитник
- 27 Умар Амину Полузащитник
- 2 Врсайевич Авдийя Полузащитник
- 17 Регаттен Адриен Полузащитник
- 6 Гювен Мехмет Полузащитник
- 9 Вебо Пьер Нападающий
- 39 Тьеви Бифума Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Арыкан Хакан Вратарь
- 33 Байыр Мухаммед Защитник
- 3 Шукала Лукаш Защитник
- 4 Алтынай Корай Защитник
- 20 Карлос Луис Полузащитник
- 11 Кылычаслан Эрдал Полузащитник
- 24 Русеску Раул Нападающий
- Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Газиантепспор
- Основной состав
- 48 Paulo Victor III Вратарь
- 3 Elyasa Sueme Защитник
- 27 Райторал Франтишек Защитник
- 61 Йилмаз Сефа Полузащитник
- 70 Марсио Жуниор Полузащитник
- 55 Thian Khaly Iyane Полузащитник
- 32 Бен-Хатира Энис Полузащитник
- 23 Парлак Илхан Нападающий
- 99 Гилас Набиль Нападающий
- 2 Marcos IV
- 25 Wallace I
- Запасные игроки
- 83 Дегирменджи Гёкхан Вратарь
- 77 Низам Муса Защитник
- 10 Чынар Оркан Полузащитник
- 5 Кайали Абдулкадир Полузащитник
- 66 Фатау Мохаммед Полузащитник
- 18 Демир Мухаммет Нападающий
- 19 Анган Дави Нападающий
- Главный тренер: Булнет Уйгун
Предыдущие игры
Османлыспор (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 18.03.2017 Касымпаша 3:2 Османлыспор С
- 11.03.2017 Османлыспор 1:1 Бурсаспор С
- 05.03.2017 Фенербахче 1:0 Османлыспор С
- 26.02.2017 Османлыспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
- 19.02.2017 Аданаспор 1:5 Османлыспор С
- 11.02.2017 Османлыспор 0:1 Трабзонспор С
- 29.01.2017 Генчлербирлиги 1:1 Османлыспор С
- 22.01.2017 Османлыспор 1:2 Антальяспор С
- 16.01.2017 Османлыспор 0:2 Бешикташ С
- 25.12.2016 Ризеспор 0:1 Османлыспор С
- 18.12.2016 Османлыспор 2:2 Галатасарай С
- 11.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:2 Османлыспор С
- 08.12.2016 Османлыспор 2:0 Цюрих ЛЕ
- 04.12.2016 Османлыспор 2:1 Карабюкспор С
- 28.11.2016 Коньяспор 1:1 Османлыспор С
- 24.11.2016 Стяуа 2:1 Османлыспор ЛЕ
- 19.11.2016 Османлыспор 2:0 Аланьяспор С
- 06.11.2016 Османлыспор 1:1 Кайсериспор С
- 03.11.2016 Вильярреал 1:2 Османлыспор ЛЕ
- 29.10.2016 Газиантепспор 3:1 Османлыспор С
Газиантепспор (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 18.03.2017 Кайсериспор 3:4 Газиантепспор С
- 11.03.2017 Газиантепспор 0:2 Касымпаша С
- 04.03.2017 Бурсаспор 2:1 Газиантепспор С
- 26.02.2017 Газиантепспор 1:1 Фенербахче С
- 18.02.2017 Истанбул Башакшехир 0:0 Газиантепспор С
- 13.02.2017 Газиантепспор 1:0 Аданаспор С
- 29.01.2017 Трабзонспор 4:0 Газиантепспор С
- 15.01.2017 Газиантепспор 0:3 Антальяспор С
- 24.12.2016 Бешикташ 1:0 Газиантепспор С
- 18.12.2016 Газиантепспор 1:2 Ризеспор С
- 11.12.2016 Галатасарай 3:1 Газиантепспор С
- 04.12.2016 Газиантепспор 1:2 Акхисар Беледиеспор С
- 26.11.2016 Карабюкспор 2:0 Газиантепспор С
- 19.11.2016 Газиантепспор 0:3 Коньяспор С
- 05.11.2016 Аланьяспор 4:3 Газиантепспор С
- 29.10.2016 Газиантепспор 3:1 Османлыспор С
- 21.10.2016 Газиантепспор 1:2 Кайсериспор С
- 15.10.2016 Касымпаша 0:0 Газиантепспор С
- 01.10.2016 Газиантепспор 3:2 Бурсаспор С
- 25.09.2016 Фенербахче 2:1 Газиантепспор С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|26
|17
|7
|2
|50 - 20
|58
|2.
|Истанбул Башакшехир
|26
|15
|8
|3
|47 - 22
|53
|3.
|Фенербахче
|26
|13
|8
|5
|47 - 25
|47
|4.
|Галатасарай
|25
|14
|4
|7
|46 - 28
|46
|5.
|Трабзонспор
|26
|13
|5
|8
|28 - 23
|44
|6.
|Антальяспор
|26
|12
|6
|8
|31 - 31
|42
|7.
|Коньяспор
|26
|10
|8
|8
|31 - 32
|38
|8.
|Касымпаша
|26
|10
|5
|11
|37 - 35
|35
|9.
|Карабюкспор
|26
|10
|4
|12
|30 - 34
|34
|10.
|Генчлербирлиги
|25
|8
|8
|9
|24 - 26
|32
|11.
|Бурсаспор
|26
|9
|5
|12
|26 - 35
|32
|12.
|Аланьяспор
|26
|9
|4
|13
|42 - 48
|31
|13.
|Османлыспор
|26
|7
|10
|9
|31 - 31
|31
|14.
|Акхисар Беледиеспор
|26
|8
|6
|12
|20 - 35
|30
|15.
|Кайсериспор
|26
|7
|6
|13
|34 - 45
|27
|16.
|Газиантепспор
|25
|6
|4
|15
|24 - 42
|22
|17.
|Аданаспор
|25
|5
|5
|15
|22 - 40
|20
|18.
|Ризеспор
|26
|5
|5
|16
|24 - 42
|20
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Газиантепспор производит замену. Бен-Хатира Энис уходит, и Кайали Абдулкадир заменяет его
84'
Османлыспор производит замену. Гювен Мехмет уходит, и Карлос Луис заменяет его
82'
Газиантепспор производит замену. Парлак Илхан уходит, и Фатау Мохаммед заменяет его
75'
Газиантепспор производит замену. Гилас Набиль уходит, и Демир Мухаммет заменяет его
68'
Османлыспор производит замену. Тьеви Бифума уходит, и Кылычаслан Эрдал заменяет его
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бен-Хатира Энис.
61'
Османлыспор производит замену. Регаттен Адриен уходит, и Русеску Раул заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гилас Набиль.
19'
Вебо Пьер получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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