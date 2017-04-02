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Стадион:
Османлыспор
0:2
Конец матча
Газиантепспор
0'
19' Желтая карточка
Вебо Пьер
0:1
45' Гол
Гилас Набиль
0:2
65' Гол
Бен-Хатира Энис
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Газиантепспор производит замену. Бен-Хатира Энис уходит, и Кайали Абдулкадир заменяет его
84'
Османлыспор производит замену. Гювен Мехмет уходит, и Карлос Луис заменяет его
82'
Газиантепспор производит замену. Парлак Илхан уходит, и Фатау Мохаммед заменяет его
75'
Газиантепспор производит замену. Гилас Набиль уходит, и Демир Мухаммет заменяет его
68'
Османлыспор производит замену. Тьеви Бифума уходит, и Кылычаслан Эрдал заменяет его

Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бен-Хатира Энис.
61'
Османлыспор производит замену. Регаттен Адриен уходит, и Русеску Раул заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гилас Набиль.
Желтая карточка
19'
Вебо Пьер получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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