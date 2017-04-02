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Стадион:
Коньяспор
2:0
Конец матча
Бурсаспор
0'
1:0
9' Гол
Скубич Нейц
2:0
82' Гол
Милошевич Дени
84' Желтая карточка
Рангелов Димитар
90' Желтая карточка
Меха Албан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Меха Албан получает желтую карточку.
89'
Коньяспор производит замену. Милошевич Дени уходит, и Меха Албан заменяет его
Желтая карточка
84'
Рангелов Димитар получает желтую карточку.
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Милошевич Дени.
81'
Коньяспор производит замену. Фындыклы Волкан уходит, и Чамдалы Али заменяет его

80'
Бурсаспор производит замену. Эрсой Эртугрул уходит, и Озгенч Эрдем заменяет его
74'
Бурсаспор производит замену. Джон Джошуа уходит, и Kubilay Kanatsizkus заменяет его
66'
Бурсаспор производит замену. Onur Atasayar уходит, и Йылдырым Серджан заменяет его
66'
Коньяспор производит замену. Шахинер Омер Али уходит, и Рангелов Димитар заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Скубич Нейц.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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