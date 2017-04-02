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Стадион: Конья Бююкшехир
1:0
9' ГолСкубич Нейц
2:0
82' ГолМилошевич Дени
84' Желтая карточкаРангелов Димитар
90' Желтая карточкаМеха Албан
|
9'
1:0
82'
2:0
84'
90'
Состав команд
Коньяспор
- Основной состав
- 30 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 26 Вукович Ягош Защитник
- 4 Туран Али Защитник
- 54 Услу Мехмет Защитник
- 18 Хаджиахметович Амир Полузащитник
- 7 Шахинер Омер Али Полузащитник
- 2 Фындыклы Волкан Полузащитник
- 6 Йонссон Йенс Полузащитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 10 Баич Риад Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Таракчи Кайя Вратарь
- 5 Ай Селим Защитник
- 27 Меха Албан Полузащитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- 8 Чамдалы Али Полузащитник
- 88 Хора Иоан Нападающий
- 9 Рангелов Димитар Нападающий
- Главный тренер: Коджаман Айкют
Бурсаспор
- Основной состав
- 1 Текин Харун Вратарь
- 33 Onur Atasayar Защитник
- 23 Бехич Азиз Защитник
- 66 Сивок Томаш Защитник
- 24 Эрсой Эртугрул Защитник
- 4 Конук Исмаил Защитник
- 10 Баталья Пабло Полузащитник
- 7 Юдже Мертер Полузащитник
- 8 Хоркера Кристобаль Полузащитник
- 88 Йилмаз Дениз Нападающий
- 11 Джон Джошуа Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Гюнок Мерт Вратарь
- 22 Озгенч Эрдем Защитник
- 5 Кыса Билал Полузащитник
- 14 Фати Рикардо Полузащитник
- 18 Kubilay Kanatsizkus Полузащитник
- 70 Орнек Мерт Нападающий
- 9 Йылдырым Серджан Нападающий
- Главный тренер: Mutlu Topcu
Предыдущие игры
Коньяспор (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 17.03.2017 Фенербахче 2:3 Коньяспор С
- 12.03.2017 Коньяспор 0:3 Истанбул Башакшехир С
- 05.03.2017 Аданаспор 0:1 Коньяспор С
- 25.02.2017 Коньяспор 1:1 Трабзонспор С
- 19.02.2017 Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор С
- 12.02.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор С
- 30.01.2017 Бешикташ 5:1 Коньяспор С
- 21.01.2017 Коньяспор 2:1 Ризеспор С
- 14.01.2017 Коньяспор 0:1 Галатасарай С
- 25.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Коньяспор С
- 18.12.2016 Карабюкспор 1:1 Коньяспор С
- 11.12.2016 Коньяспор 1:0 Кайсериспор С
- 08.12.2016 Коньяспор 0:1 Гент ЛЕ
- 04.12.2016 Аланьяспор 2:3 Коньяспор С
- 28.11.2016 Коньяспор 1:1 Османлыспор С
- 24.11.2016 Шахтёр Дн 4:0 Коньяспор ЛЕ
- 19.11.2016 Газиантепспор 0:3 Коньяспор С
- 06.11.2016 Коньяспор 2:1 Касымпаша С
- 03.11.2016 Брага 3:1 Коньяспор ЛЕ
- 29.10.2016 Бурсаспор 2:0 Коньяспор С
Бурсаспор (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 19.03.2017 Бурсаспор 1:3 Аланьяспор С
- 11.03.2017 Османлыспор 1:1 Бурсаспор С
- 04.03.2017 Бурсаспор 2:1 Газиантепспор С
- 24.02.2017 Касымпаша 4:0 Бурсаспор С
- 17.02.2017 Кайсериспор 2:0 Бурсаспор С
- 11.02.2017 Бурсаспор 1:1 Фенербахче С
- 29.01.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Бурсаспор С
- 21.01.2017 Бурсаспор 0:1 Аданаспор С
- 13.01.2017 Бурсаспор 1:2 Трабзонспор С
- 26.12.2016 Генчлербирлиги 3:1 Бурсаспор С
- 19.12.2016 Бурсаспор 2:1 Антальяспор С
- 10.12.2016 Бешикташ 2:1 Бурсаспор С
- 05.12.2016 Бурсаспор 2:1 Ризеспор С
- 25.11.2016 Галатасарай 3:1 Бурсаспор С
- 19.11.2016 Бурсаспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 05.11.2016 Карабюкспор 0:0 Бурсаспор С
- 29.10.2016 Бурсаспор 2:0 Коньяспор С
- 22.10.2016 Аланьяспор 0:2 Бурсаспор С
- 16.10.2016 Бурсаспор 0:0 Османлыспор С
- 01.10.2016 Газиантепспор 3:2 Бурсаспор С
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Бурсаспор: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
- 29.10.2016 Бурсаспор 2:0 Коньяспор Суперлига
- 14.05.2016 Бурсаспор 1:1 Коньяспор Суперлига
- 19.12.2015 Коньяспор 1:0 Бурсаспор Суперлига
- 30.05.2015 Бурсаспор 0:0 Коньяспор Суперлига
- 23.01.2015 Коньяспор 2:3 Бурсаспор Суперлига
- 22.03.2014 Бурсаспор 1:2 Коньяспор Суперлига
- 27.10.2013 Коньяспор 0:1 Бурсаспор Суперлига
- 23.01.2011 Коньяспор 0:0 Бурсаспор Суперлига
- 16.08.2010 Бурсаспор 1:0 Коньяспор Суперлига
- 09.05.2009 Бурсаспор 3:0 Коньяспор Суперлига
- 07.12.2008 Коньяспор 0:0 Бурсаспор Суперлига
- 13.04.2008 Коньяспор 2:0 Бурсаспор Суперлига
- 25.11.2007 Бурсаспор 1:0 Коньяспор Суперлига
- 11.10.2007 Бурсаспор 3:2 Коньяспор Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|26
|17
|7
|2
|50 - 20
|58
|2.
|Истанбул Башакшехир
|26
|15
|8
|3
|47 - 22
|53
|3.
|Фенербахче
|26
|13
|8
|5
|47 - 25
|47
|4.
|Галатасарай
|25
|14
|4
|7
|46 - 28
|46
|5.
|Трабзонспор
|26
|13
|5
|8
|28 - 23
|44
|6.
|Антальяспор
|26
|12
|6
|8
|31 - 31
|42
|7.
|Коньяспор
|26
|10
|8
|8
|31 - 32
|38
|8.
|Касымпаша
|26
|10
|5
|11
|37 - 35
|35
|9.
|Карабюкспор
|26
|10
|4
|12
|30 - 34
|34
|10.
|Генчлербирлиги
|25
|8
|8
|9
|24 - 26
|32
|11.
|Бурсаспор
|26
|9
|5
|12
|26 - 35
|32
|12.
|Аланьяспор
|26
|9
|4
|13
|42 - 48
|31
|13.
|Османлыспор
|26
|7
|10
|9
|31 - 31
|31
|14.
|Акхисар Беледиеспор
|26
|8
|6
|12
|20 - 35
|30
|15.
|Кайсериспор
|26
|7
|6
|13
|34 - 45
|27
|16.
|Газиантепспор
|25
|6
|4
|15
|24 - 42
|22
|17.
|Аданаспор
|25
|5
|5
|15
|22 - 40
|20
|18.
|Ризеспор
|26
|5
|5
|16
|24 - 42
|20
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Меха Албан получает желтую карточку.
89'
Коньяспор производит замену. Милошевич Дени уходит, и Меха Албан заменяет его
84'
Рангелов Димитар получает желтую карточку.
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Милошевич Дени.
81'
Коньяспор производит замену. Фындыклы Волкан уходит, и Чамдалы Али заменяет его
80'
Бурсаспор производит замену. Эрсой Эртугрул уходит, и Озгенч Эрдем заменяет его
74'
Бурсаспор производит замену. Джон Джошуа уходит, и Kubilay Kanatsizkus заменяет его
66'
Бурсаспор производит замену. Onur Atasayar уходит, и Йылдырым Серджан заменяет его
66'
Коньяспор производит замену. Шахинер Омер Али уходит, и Рангелов Димитар заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Скубич Нейц.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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