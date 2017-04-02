Стадион: Йени Ризе Сехир Зрители: 3781
0:1
Конец матча
2' Желтая карточкаБеро Матуш
0:1
23' ГолН'Дойе Даме
34' Желтая карточкаН'Дойе Даме
47' Желтая карточкаЯвру Зеки
78' Желтая карточкаФинк Матич
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
96'
95'
95'
95'
95'
После дальнего удара, который нанес Эрдоган Юсуф мяч отбит вратарем
95'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
95'
Петруччи Давиде не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
94'
94'
Коч Сулейман из команды Ризеспор подал угловой справа.
94'
Коч Сулейман из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
94'
Чек Озгюр нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
94'
93'
93'
93'
93'
Янтшер Якоб из команды Ризеспор делает навес
93'
Янтшер Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
92'
92'
92'
92'
Петруччи Давиде навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
92'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Дюрица Ян наказан за толчок Квеуке Леони
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Эдомвоньи Брайт коснулся мяча рукой.
90'
Gokhan Akkan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает навес
90'
89'
Финк Матич из команды Ризеспор делает навес
89'
89'
Шахан Олджай получил травму и заменен. Эрдоган Юсуф выходит на поле.
89'
Шахан Олджай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
89'
Шахан Олджай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Исмаил Дхурхам из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Родальега Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
87'
86'
86'
Исмаил Дхурхам из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
85'
Меджани Карл выбил мяч на угловой.
85'
85'
85'
Квеуке Леони имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
85'
Эдомвоньи Брайт делает скидку назад вдоль ворот
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
83'
Шахан Олджай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 3781 болельщиков
82'
Янтшер Якоб из команды Ризеспор опасно играет. Чуть не пострадал Йокушлу Окай.
80'
Эдомвоньи Брайт из команды Ризеспор делает подножку. Шахан Олджай заработал фол.
79'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Финк Матич
79'
Финк Матич возвращается на поле, всё в порядке.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Финк Матич получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
79'
Финк Матич на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Н'Дойе Даме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Финк Матич получает желтую карточку.
78'
Финк Матич из команды Ризеспор опасно играет. Чуть не пострадал Н'Дойе Даме.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Кыврак Онур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Квеуке Леони наказан за толчок Кыврак Онур
76'
Петруччи Давиде из команды Ризеспор делает навес
76'
76'
Коч Сулейман из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Шахан Олджай возвращается на поле, всё в порядке.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Шахан Олджай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
Тактическая замена. Беро Матуш уходит с поля и его заменяет Родальега Уго
74'
Шахан Олджай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Чек Озгюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Беро Матуш из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
72'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
70'
70'
Финк Матич из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
69'
69'
Ялчин Робин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Мас Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
68'
Беро Матуш коснулся мяча рукой.
68'
Эдомвоньи Брайт из команды Ризеспор делает подножку. Явру Зеки заработал фол.
67'
Тактическая замена. Чаглаян Огулджан уходит с поля и его заменяет Коч Сулейман
67'
Эдомвоньи Брайт не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
67'
Ялчин Робин из команды Ризеспор делает пас партнеру.
67'
Тактическая замена. Фабиан Андрес Кастильо Санчес уходит с поля и его заменяет Aytac Kara
66'
Финк Матич из команды Ризеспор делает подножку. Н'Дойе Даме заработал фол.
66'
66'
Эдомвоньи Брайт на финте ушёл от оппонента.
65'
65'
Вратарь парирует удар, который нанес Янтшер Якоб, и мяч снова в игре
65'
65'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Marwane Saadane
64'
64'
64'
Gokhan Akkan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
63'
Чаглаян Огулджан из команды Ризеспор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
62'
62'
Тактическая замена. Носа Игьебор уходит с поля и его заменяет Янтшер Якоб
62'
Чек Озгюр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
Финк Матич из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает подножку. Квеуке Леони заработал фол.
59'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
58'
После дальнего удара, который нанес Мас Эмануэль мяч отбит вратарем
57'
Носа Игьебор из команды Ризеспор в офсайде
57'
57'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Эдомвоньи Брайт из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Петруччи Давиде из команды Ризеспор делает пас партнеру.
56'
Marwane Saadane выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
55'
Эдомвоньи Брайт бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
54'
Marwane Saadane из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Н'Дойе Даме выбил мяч на угловой.
53'
Чаглаян Огулджан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает подножку. Чек Озгюр заработал фол.
52'
Финк Матич из команды Ризеспор. Это Фабиан Андрес Кастильо Санчес заработал фол.
51'
51'
Йокушлу Окай бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
51'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор наносит очень неточный удар.
51'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес
50'
Обоабона Годфри получил травму и заменен. Чек Озгюр выходит на поле.
49'
Носа Игьебор наказан за толчок Дюрица Ян
48'
Квеуке Леони делает скидку назад вдоль ворот
48'
47'
Явру Зеки получает желтую карточку.
47'
Явру Зеки из команды Трабзонспор делает подножку. Исмаил Дхурхам заработал фол.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
48'
48'
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
47'
Чаглаян Огулджан из команды Ризеспор делает навес
46'
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Дюрица Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
44'
43'
Финк Матич из команды Ризеспор подал угловой справа.
43'
Эдомвоньи Брайт нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Эдомвоньи Брайт из команды Ризеспор устремляется вперед с мячом.
42'
42'
42'
Носа Игьебор нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
41'
Финк Матич нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Ялчин Робин из команды Ризеспор делает пас партнеру.
41'
Финк Матич из команды Ризеспор разыграл угловой с правого угла.
41'
Ялчин Робин из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
40'
40'
40'
40'
39'
39'
Петруччи Давиде из команды Ризеспор делает навес
39'
Игрок из команды Ризеспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
38'
38'
Петруччи Давиде из команды Ризеспор устремляется вперед с мячом.
37'
Ризеспор совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
36'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Обоабона Годфри.
35'
35'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор разыграл угловой с правого угла.
35'
Исмаил Дхурхам выбил мяч на угловой.
35'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
34'
Н'Дойе Даме получает желтую карточку.
34'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает подножку. Петруччи Давиде заработал фол.
34'
Онази Оджени нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
34'
Шахан Олджай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Marwane Saadane наказан за толчок Н'Дойе Даме
33'
32'
Носа Игьебор из команды Ризеспор в офсайде
32'
Дюрица Ян наказан за толчок Квеуке Леони
31'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
30'
30'
28'
28'
28'
27'
26'
Ялчин Робин наказан за толчок Йокушлу Окай
26'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает подножку. Исмаил Дхурхам заработал фол.
25'
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
23'
Явру Зеки сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Н'Дойе Даме записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
22'
Gokhan Akkan играет рукой за пределами штрафной площади и судья назначает штрафной удар
20'
20'
Н'Дойе Даме пробил головой, вратарь справился с ударом.
20'
Меджани Карл из команды Трабзонспор делает навес
19'
Шахан Олджай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Меджани Карл выбил мяч на угловой.
19'
Квеуке Леони из команды Ризеспор устремляется вперед с мячом.
18'
Квеуке Леони из команды Ризеспор наносит очень неточный удар.
18'
17'
17'
17'
Чаглаян Огулджан из команды Ризеспор делает навес
17'
17'
Явру Зеки из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
15'
15'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
15'
15'
15'
14'
14'
14'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает навес
13'
Эдомвоньи Брайт из команды Ризеспор делает подножку. Йокушлу Окай заработал фол.
12'
12'
12'
Онази Оджени бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Н'Дойе Даме мяча так и не получил
11'
11'
Чаглаян Огулджан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
10'
Н'Дойе Даме возвращается на поле, всё в порядке.
9'
Обоабона Годфри возвращается на поле, всё в порядке.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Обоабона Годфри получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
9'
Н'Дойе Даме получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
8'
Н'Дойе Даме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Обоабона Годфри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
7'
Йокушлу Окай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
7'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес
6'
6'
Носа Игьебор отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Финк Матич из команды Ризеспор делает навес
5'
Носа Игьебор наказан за толчок Онази Оджени
3'
2'
Беро Матуш получает желтую карточку.
2'
Беро Матуш из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Ялчин Робин.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni Rize Sehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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