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  5. Суперлига
Стадион: Зрители: 3781
Ризеспор
0:1
Конец матча
Трабзонспор
0'
2' Желтая карточка
Беро Матуш
0:1
23' Гол
Н'Дойе Даме
34' Желтая карточка
Н'Дойе Даме
47' Желтая карточка
Явру Зеки
78' Желтая карточка
Финк Матич
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
96'
Явру Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Исмаил Дхурхам из команды Ризеспор подал угловой слева.
95'
Явру Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Коч Сулейман из команды Ризеспор делает навес

95'
После дальнего удара, который нанес Эрдоган Юсуф мяч отбит вратарем
95'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
95'
Петруччи Давиде не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
94'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Коч Сулейман из команды Ризеспор подал угловой справа.
94'
Коч Сулейман из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
94'
Чек Озгюр нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Чек Озгюр из команды Ризеспор делает навес
94'
Ялчин Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Квеуке Леони из команды Ризеспор делает пас партнеру.
93'
Эдомвоньи Брайт из команды Ризеспор делает навес
93'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Янтшер Якоб из команды Ризеспор делает навес
93'
Янтшер Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Исмаил Дхурхам из команды Ризеспор подал угловой слева.
92'
Игрок клуба "Ризеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Петруччи Давиде навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Исмаил Дхурхам из команды Ризеспор делает навес
92'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
91'
Дюрица Ян наказан за толчок Квеуке Леони
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Эдомвоньи Брайт коснулся мяча рукой.
90'
Gokhan Akkan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает навес
90'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Финк Матич из команды Ризеспор делает навес
89'
Игрок клуба "Ризеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Шахан Олджай получил травму и заменен. Эрдоган Юсуф выходит на поле.
Травма, повреждение
89'
Шахан Олджай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
89'
Шахан Олджай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Исмаил Дхурхам из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Родальега Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Коч Сулейман из команды Ризеспор делает навес
86'
Игрок клуба "Ризеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Исмаил Дхурхам из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Чек Озгюр из команды Ризеспор подал угловой слева.
85'
Меджани Карл выбил мяч на угловой.
85'
Ялчин Робин из команды Ризеспор делает навес
85'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
85'
Квеуке Леони имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
85'
Эдомвоньи Брайт делает скидку назад вдоль ворот
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Удар от ворот произведет Ризеспор
83'
Шахан Олджай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 3781 болельщиков
Фол, нарушение
82'
Янтшер Якоб из команды Ризеспор опасно играет. Чуть не пострадал Йокушлу Окай.
Фол, нарушение
80'
Эдомвоньи Брайт из команды Ризеспор делает подножку. Шахан Олджай заработал фол.
Фол, нарушение
79'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Финк Матич
Травма, повреждение
79'
Финк Матич возвращается на поле, всё в порядке.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
79'
Финк Матич получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
79'
Финк Матич на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
78'
Н'Дойе Даме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
78'
Финк Матич получает желтую карточку.
Фол, нарушение
78'
Финк Матич из команды Ризеспор опасно играет. Чуть не пострадал Н'Дойе Даме.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
77'
Кыврак Онур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
76'
Квеуке Леони наказан за толчок Кыврак Онур
76'
Петруччи Давиде из команды Ризеспор делает навес
76'
Игрок клуба "Ризеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Коч Сулейман из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Травма, повреждение
75'
Шахан Олджай возвращается на поле, всё в порядке.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
75'
Шахан Олджай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
Тактическая замена. Беро Матуш уходит с поля и его заменяет Родальега Уго
Травма, повреждение
74'
Шахан Олджай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Чек Озгюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Беро Матуш из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
72'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
70'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
70'
Финк Матич из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
Игрок клуба "Ризеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
69'
Ялчин Робин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Мас Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Коч Сулейман из команды Ризеспор делает навес
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
68'
Беро Матуш коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
68'
Эдомвоньи Брайт из команды Ризеспор делает подножку. Явру Зеки заработал фол.
67'
Тактическая замена. Чаглаян Огулджан уходит с поля и его заменяет Коч Сулейман
67'
Эдомвоньи Брайт не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
67'
Ялчин Робин из команды Ризеспор делает пас партнеру.
67'
Тактическая замена. Фабиан Андрес Кастильо Санчес уходит с поля и его заменяет Aytac Kara
Фол, нарушение
66'
Финк Матич из команды Ризеспор делает подножку. Н'Дойе Даме заработал фол.
66'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Эдомвоньи Брайт на финте ушёл от оппонента.
65'
Ялчин Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
65'
Чек Озгюр из команды Ризеспор разыграл угловой с левого угла.
65'
Вратарь парирует удар, который нанес Янтшер Якоб, и мяч снова в игре
65'
Квеуке Леони из команды Ризеспор делает пас партнеру.
Фол, нарушение
65'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Marwane Saadane
64'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Ялчин Робин из команды Ризеспор делает навес
64'
Gokhan Akkan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
63'
Чаглаян Огулджан из команды Ризеспор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
62'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
62'
Тактическая замена. Носа Игьебор уходит с поля и его заменяет Янтшер Якоб
62'
Чек Озгюр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
Финк Матич из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
60'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает подножку. Квеуке Леони заработал фол.
59'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
58'
После дальнего удара, который нанес Мас Эмануэль мяч отбит вратарем
Офсайд
57'
Носа Игьебор из команды Ризеспор в офсайде
57'
Игрок клуба "Ризеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Чек Озгюр из команды Ризеспор подал угловой слева.
56'
Эдомвоньи Брайт из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Петруччи Давиде из команды Ризеспор делает пас партнеру.
56'
Marwane Saadane выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
55'
Эдомвоньи Брайт бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Угловой
54'
Чек Озгюр из команды Ризеспор подал угловой слева.
54'
Marwane Saadane из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Чек Озгюр из команды Ризеспор подал угловой слева.
53'
Н'Дойе Даме выбил мяч на угловой.
53'
Чаглаян Огулджан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает подножку. Чек Озгюр заработал фол.
Фол, нарушение
52'
Финк Матич из команды Ризеспор. Это Фабиан Андрес Кастильо Санчес заработал фол.
51'
Удар от ворот произведет Ризеспор
51'
Йокушлу Окай бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
51'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор наносит очень неточный удар.
51'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес
50'
Обоабона Годфри получил травму и заменен. Чек Озгюр выходит на поле.
Фол, нарушение
49'
Носа Игьебор наказан за толчок Дюрица Ян
48'
Квеуке Леони делает скидку назад вдоль ворот
48'
Игрок клуба "Ризеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
47'
Явру Зеки получает желтую карточку.
Фол, нарушение
47'
Явру Зеки из команды Трабзонспор делает подножку. Исмаил Дхурхам заработал фол.
46'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Офсайд
48'
Квеуке Леони из команды Ризеспор в офсайде
48'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Исмаил Дхурхам из команды Ризеспор делает навес
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Чаглаян Огулджан из команды Ризеспор делает навес
46'
Обоабона Годфри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Явру Зеки из команды Трабзонспор делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
44'
Дюрица Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ялчин Робин из команды Ризеспор делает навес
Угловой
43'
Финк Матич из команды Ризеспор подал угловой справа.
43'
Эдомвоньи Брайт нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Эдомвоньи Брайт из команды Ризеспор устремляется вперед с мячом.
42'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Исмаил Дхурхам из команды Ризеспор делает навес
42'
Носа Игьебор нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Квеуке Леони из команды Ризеспор делает пас партнеру.
41'
Финк Матич нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Ялчин Робин из команды Ризеспор делает пас партнеру.
Угловой
41'
Финк Матич из команды Ризеспор разыграл угловой с правого угла.
41'
Ялчин Робин из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Исмаил Дхурхам из команды Ризеспор делает навес
40'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Эдомвоньи Брайт из команды Ризеспор делает навес
40'
Игрок клуба "Ризеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Петруччи Давиде из команды Ризеспор делает навес
39'
Игрок из команды Ризеспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
38'
Явру Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Петруччи Давиде из команды Ризеспор устремляется вперед с мячом.
37'
Ризеспор совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Явру Зеки из команды Трабзонспор делает навес
Фол, нарушение
36'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Обоабона Годфри.
35'
Явру Зеки из команды Трабзонспор делает навес
Угловой
35'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор разыграл угловой с правого угла.
35'
Исмаил Дхурхам выбил мяч на угловой.
35'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
34'
Н'Дойе Даме получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает подножку. Петруччи Давиде заработал фол.
34'
Онази Оджени нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Обоабона Годфри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Шахан Олджай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Marwane Saadane наказан за толчок Н'Дойе Даме
Офсайд
33'
Квеуке Леони из команды Ризеспор в офсайде
Офсайд
32'
Носа Игьебор из команды Ризеспор в офсайде
Фол, нарушение
32'
Дюрица Ян наказан за толчок Квеуке Леони
31'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
30'
Обоабона Годфри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Явру Зеки из команды Трабзонспор делает навес
28'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Ялчин Робин из команды Ризеспор делает навес
28'
Игрок клуба "Ризеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
27'
Квеуке Леони из команды Ризеспор в офсайде
Фол, нарушение
26'
Ялчин Робин наказан за толчок Йокушлу Окай
Фол, нарушение
26'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает подножку. Исмаил Дхурхам заработал фол.
25'
Игрок клуба "Ризеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
23'
Явру Зеки сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Н'Дойе Даме записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
Фол, нарушение
22'
Gokhan Akkan играет рукой за пределами штрафной площади и судья назначает штрафной удар
20'
Игрок клуба "Ризеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Н'Дойе Даме пробил головой, вратарь справился с ударом.
20'
Меджани Карл из команды Трабзонспор делает навес
19'
Шахан Олджай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Исмаил Дхурхам из команды Ризеспор подал угловой слева.
19'
Меджани Карл выбил мяч на угловой.
19'
Квеуке Леони из команды Ризеспор устремляется вперед с мячом.
18'
Квеуке Леони из команды Ризеспор наносит очень неточный удар.
18'
Ялчин Робин из команды Ризеспор делает навес
17'
Ялчин Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Чаглаян Огулджан из команды Ризеспор делает навес
17'
Удар от ворот произведет Ризеспор
17'
Явру Зеки из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
15'
Удар от ворот произведет Ризеспор
15'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
15'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Эдомвоньи Брайт из команды Ризеспор делает навес
14'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Обоабона Годфри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
13'
Эдомвоньи Брайт из команды Ризеспор делает подножку. Йокушлу Окай заработал фол.
12'
Игрок клуба "Ризеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Ризеспор
12'
Онази Оджени бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Н'Дойе Даме мяча так и не получил
11'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
11'
Чаглаян Огулджан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
Эдомвоньи Брайт из команды Ризеспор делает навес
Травма, повреждение
10'
Н'Дойе Даме возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
9'
Обоабона Годфри возвращается на поле, всё в порядке.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
9'
Обоабона Годфри получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
9'
Н'Дойе Даме получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
8'
Н'Дойе Даме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
8'
Обоабона Годфри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Удар от ворот произведет Ризеспор
7'
Йокушлу Окай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Обоабона Годфри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес
6'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
6'
Носа Игьебор отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Финк Матич из команды Ризеспор делает навес
Фол, нарушение
5'
Носа Игьебор наказан за толчок Онази Оджени
3'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
Желтая карточка
2'
Беро Матуш получает желтую карточку.
Фол, нарушение
2'
Беро Матуш из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Ялчин Робин.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni Rize Sehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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