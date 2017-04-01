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Стадион: Маниса 19 Майис
2:1
Конец матча
45' Желтая карточкаХурмаджи Озер
55' Желтая карточкаЮмлу Мустафа
1:0
58' ГолВаш Те Рикарду
69' Желтая карточкаВишча Эдин
1:1
78' ГолАйхан Ялчын
90' Желтая карточкаХолмен Самуэль
2:1
90' ГолЧикалеши Сокол
|
45'
55'
58'
1:0
69'
78'
1:1
90'
90'
2:1
Состав команд
Акхисар Беледиеспор
- Основной состав
- 1 Лукач Милан Вратарь
- 22 Юмлу Мустафа Защитник
- 89 Келеш Кадир Защитник
- 88 Османпаша Джанер Защитник
- 19 Байрам Омер Защитник
- 13 Лопеш Мигел Защитник
- 5 Хурмаджи Озер Полузащитник
- 29 Адын Олкан Полузащитник
- 27 Куштодиу Диаш Полузащитник
- 10 Айдогду Сонер Полузащитник
- 9 Ваш Те Рикарду Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Тасделен Орхан Защитник
- 14 Юнлю Толга Защитник
- 12 Ларссон Даниэль Полузащитник
- 6 Джевикер Айкут Полузащитник
- 37 Чикалеши Сокол Нападающий
- 7 Челик Мугдат Нападающий
- 26 Fatih Ozturk II
- Главный тренер: Бурук Окан
Истанбул Башакшехир
- Основной состав
- 1 Бабаджан Волкан Вратарь
- 80 Кайсара Жуниор Защитник
- 6 Епуряну Александр Защитник
- 2 Айхан Ялчын Защитник
- 3 Озторун Ферхат Защитник
- 77 Кавечи Ирфан Полузащитник
- 21 Текдемир Махмут Полузащитник
- 8 Моссоро Марсио Полузащитник
- 7 Вишча Эдин Полузащитник
- 17 Юндер Дженгиз Полузащитник
- 26 Адебайор Эммануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 86 Джейлан Уфук Вратарь
- 15 Аттама Джозеф Защитник
- 39 Альпарслан Эрдем Защитник
- 23 Холмен Самуэль Полузащитник
- 18 Наполеони Стефано Нападающий
- 9 Батдал Мехмет Нападающий
- 19 Пектемек Мустафа Нападающий
- Главный тренер: Авджи Абдулла
Предыдущие игры
Акхисар Беледиеспор (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 18.03.2017 Аданаспор 2:1 Акхисар Беледиеспор С
- 13.03.2017 Акхисар Беледиеспор 1:3 Трабзонспор С
- 06.03.2017 Генчлербирлиги 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 25.02.2017 Акхисар Беледиеспор 3:0 Антальяспор С
- 19.02.2017 Бешикташ 3:1 Акхисар Беледиеспор С
- 12.02.2017 Акхисар Беледиеспор 1:0 Ризеспор С
- 28.01.2017 Галатасарай 6:0 Акхисар Беледиеспор С
- 21.01.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Кайсериспор С
- 14.01.2017 Карабюкспор 1:0 Акхисар Беледиеспор С
- 25.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Коньяспор С
- 18.12.2016 Аланьяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 11.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:2 Османлыспор С
- 04.12.2016 Газиантепспор 1:2 Акхисар Беледиеспор С
- 26.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Касымпаша С
- 19.11.2016 Бурсаспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 06.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:3 Фенербахче С
- 30.10.2016 Истанбул Башакшехир 5:1 Акхисар Беледиеспор С
- 22.10.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Аданаспор С
- 16.10.2016 Трабзонспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 30.09.2016 Акхисар Беледиеспор 0:0 Генчлербирлиги С
Истанбул Башакшехир (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 19.03.2017 Истанбул Башакшехир 3:3 Карабюкспор С
- 12.03.2017 Коньяспор 0:3 Истанбул Башакшехир С
- 05.03.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Аланьяспор С
- 26.02.2017 Османлыспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
- 18.02.2017 Истанбул Башакшехир 0:0 Газиантепспор С
- 12.02.2017 Касымпаша 4:0 Истанбул Башакшехир С
- 29.01.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Бурсаспор С
- 22.01.2017 Фенербахче 1:0 Истанбул Башакшехир С
- 14.01.2017 Истанбул Башакшехир 5:0 Кайсериспор С
- 24.12.2016 Аданаспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 17.12.2016 Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор С
- 10.12.2016 Генчлербирлиги 0:0 Истанбул Башакшехир С
- 03.12.2016 Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор С
- 26.11.2016 Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 21.11.2016 Истанбул Башакшехир 2:1 Ризеспор С
- 04.11.2016 Галатасарай 1:2 Истанбул Башакшехир С
- 30.10.2016 Истанбул Башакшехир 5:1 Акхисар Беледиеспор С
- 23.10.2016 Карабюкспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 16.10.2016 Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор С
- 02.10.2016 Аланьяспор 0:5 Истанбул Башакшехир С
Последние игры между собой
Акхисар Беледиеспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Истанбул Башакшехир: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
- 30.10.2016 Истанбул Башакшехир 5:1 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 21.02.2016 Акхисар Беледиеспор 0:0 Истанбул Башакшехир Суперлига
- 18.09.2015 Истанбул Башакшехир 2:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 01.03.2015 Акхисар Беледиеспор 0:2 Истанбул Башакшехир Суперлига
- 05.10.2014 Истанбул Башакшехир 4:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 09.02.2013 Истанбул Башакшехир 0:2 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 16.09.2012 Акхисар Беледиеспор 0:4 Истанбул Башакшехир Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|25
|16
|7
|2
|47 - 20
|55
|2.
|Истанбул Башакшехир
|26
|15
|8
|3
|47 - 22
|53
|3.
|Галатасарай
|25
|14
|4
|7
|46 - 28
|46
|4.
|Фенербахче
|0:0
|26
|12
|9
|5
|46 - 25
|45
|5.
|Антальяспор
|1:0
|26
|12
|6
|8
|30 - 30
|42
|6.
|Трабзонспор
|25
|12
|5
|8
|27 - 23
|41
|7.
|Коньяспор
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|8.
|Касымпаша
|26
|10
|5
|11
|37 - 35
|35
|9.
|Карабюкспор
|0:0
|26
|10
|5
|11
|30 - 33
|35
|10.
|Генчлербирлиги
|24
|8
|8
|8
|24 - 23
|32
|11.
|Бурсаспор
|25
|9
|5
|11
|26 - 33
|32
|12.
|Османлыспор
|25
|7
|10
|8
|31 - 29
|31
|13.
|Аланьяспор
|26
|9
|4
|13
|42 - 48
|31
|14.
|Акхисар Беледиеспор
|26
|8
|6
|12
|20 - 35
|30
|15.
|Кайсериспор
|0:1
|26
|7
|6
|13
|33 - 44
|27
|16.
|Ризеспор
|25
|5
|5
|15
|24 - 41
|20
|17.
|Аданаспор
|25
|5
|5
|15
|22 - 40
|20
|18.
|Газиантепспор
|24
|5
|4
|15
|22 - 42
|19
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чикалеши Сокол.
90'
Холмен Самуэль получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Буюкшехир производит замену. Кавечи Ирфан уходит, и Холмен Самуэль заменяет его
81'
Акхизар Беледье производит замену. Хурмаджи Озер уходит, и Чикалеши Сокол заменяет его
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Айхан Ялчын.
77'
Буюкшехир производит замену. Моссоро Марсио уходит, и Пектемек Мустафа заменяет его
74'
Акхизар Беледье производит замену. Ваш Те Рикарду уходит, и Челик Мугдат заменяет его
69'
Вишча Эдин получает желтую карточку.
67'
Буюкшехир производит замену. Озторун Ферхат уходит, и Батдал Мехмет заменяет его
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ваш Те Рикарду.
55'
Юмлу Мустафа получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Хурмаджи Озер получает желтую карточку.
32'
Акхизар Беледье производит замену. Куштодиу Диаш уходит, и Джевикер Айкут заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Manisa 19 Mayis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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