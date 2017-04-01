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Стадион:
Акхисар Беледиеспор
2:1
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
45' Желтая карточка
Хурмаджи Озер
55' Желтая карточка
Юмлу Мустафа
1:0
58' Гол
Ваш Те Рикарду
69' Желтая карточка
Вишча Эдин
1:1
78' Гол
Айхан Ялчын
90' Желтая карточка
Холмен Самуэль
2:1
90' Гол
Чикалеши Сокол
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чикалеши Сокол.
Желтая карточка
90'
Холмен Самуэль получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Буюкшехир производит замену. Кавечи Ирфан уходит, и Холмен Самуэль заменяет его
81'
Акхизар Беледье производит замену. Хурмаджи Озер уходит, и Чикалеши Сокол заменяет его
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Айхан Ялчын.

77'
Буюкшехир производит замену. Моссоро Марсио уходит, и Пектемек Мустафа заменяет его
74'
Акхизар Беледье производит замену. Ваш Те Рикарду уходит, и Челик Мугдат заменяет его
Желтая карточка
69'
Вишча Эдин получает желтую карточку.
67'
Буюкшехир производит замену. Озторун Ферхат уходит, и Батдал Мехмет заменяет его
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ваш Те Рикарду.
Желтая карточка
55'
Юмлу Мустафа получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Хурмаджи Озер получает желтую карточку.
32'
Акхизар Беледье производит замену. Куштодиу Диаш уходит, и Джевикер Айкут заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Manisa 19 Mayis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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