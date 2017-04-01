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Стадион: Bahcesehir Okullari Arena
3:1
Конец матча
1:0
8' ГолВагнер Лав
20' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
34' Желтая карточкаСакей Айзаак
34' Желтая карточкаГассама Ламин
34' Желтая карточкаHaydar Yilmaz
34' Желтая карточкаДурак Абдулла
34' Желтая карточкаКёсе Рамазан
2:0
37' ГолВагнер Лав
2:1
53' ГолКойта Бенгали-Фоде
61' Желтая карточкаКаштру Андре
61' Желтая карточкаНефиз Эмре
3:1
79' ГолЦавелас Георгиос
88' Желтая карточкаКойта Бенгали-Фоде
|
8'
1:0
20'
34'
34'
34'
34'
34'
37'
2:0
53'
2:1
61'
61'
79'
3:1
Состав команд
Аланьяспор
- Основной состав
- 1 Haydar Yilmaz Вратарь
- 44 Омеруо Кеннет Защитник
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 89 Гассама Ламин Защитник
- 3 Эмир Беркан Защитник
- 78 Фернандес Джуниор Полузащитник
- 23 Кандеяш Даниэл Полузащитник
- 2 Сакей Айзаак Полузащитник
- 10 Акбаба Эмре Полузащитник
- 7 Efecan Karaca Полузащитник
- 99 Вагнер Лав Нападающий
- Запасные игроки
- 94 Лазич Дарко Защитник
- 4 Парлак Бирол Защитник
- 21 Н'Сакала Фабрис Защитник
- 24 Нефиз Эмре Нападающий
- 29 Плет Глейнор Нападающий
- 88 Taha Yalciner
- 37 Zdenek Zlamal
- Главный тренер: Сафет Сушич
Касымпаша
- Основной состав
- 1 Кёсе Рамазан Вратарь
- 88 Сари Вейсел Защитник
- 31 Вейньо Оливье Защитник
- 6 Садику Лорет Защитник
- 90 Попов Страхил Защитник
- 5 Дурак Абдулла Полузащитник
- 8 Каштру Андре Полузащитник
- 10 Бюйюк Адем Нападающий
- 17 Шахин Тургут Нападающий
- 11 Торун Тунай Нападающий
- 4 Titi I
- Запасные игроки
- 34 Бирничан Эрай Вратарь
- 3 Божиков Васил Защитник
- 2 Отигба Кеннет Защитник
- 12 Павелка Давид Полузащитник
- 13 Samuel Emem Eduok Полузащитник
- 9 Койта Бенгали-Фоде Нападающий
- 20 Cristian Guanca
- Главный тренер: Kemal Ozdes
Предыдущие игры
Аланьяспор (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 19.03.2017 Бурсаспор 1:3 Аланьяспор С
- 10.03.2017 Аланьяспор 2:3 Фенербахче С
- 05.03.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Аланьяспор С
- 25.02.2017 Аланьяспор 4:1 Аданаспор С
- 20.02.2017 Трабзонспор 0:0 Аланьяспор С
- 11.02.2017 Аланьяспор 3:0 Генчлербирлиги С
- 28.01.2017 Антальяспор 2:1 Аланьяспор С
- 23.01.2017 Аланьяспор 1:4 Бешикташ С
- 14.01.2017 Аланьяспор 2:3 Ризеспор С
- 25.12.2016 Галатасарай 5:1 Аланьяспор С
- 18.12.2016 Аланьяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 11.12.2016 Карабюкспор 0:2 Аланьяспор С
- 04.12.2016 Аланьяспор 2:3 Коньяспор С
- 25.11.2016 Аланьяспор 3:0 Кайсериспор С
- 19.11.2016 Османлыспор 2:0 Аланьяспор С
- 05.11.2016 Аланьяспор 4:3 Газиантепспор С
- 31.10.2016 Касымпаша 2:1 Аланьяспор С
- 22.10.2016 Аланьяспор 0:2 Бурсаспор С
- 16.10.2016 Фенербахче 1:1 Аланьяспор С
- 02.10.2016 Аланьяспор 0:5 Истанбул Башакшехир С
Касымпаша (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 18.03.2017 Касымпаша 3:2 Османлыспор С
- 11.03.2017 Газиантепспор 0:2 Касымпаша С
- 05.03.2017 Кайсериспор 2:2 Касымпаша С
- 24.02.2017 Касымпаша 4:0 Бурсаспор С
- 19.02.2017 Фенербахче 0:0 Касымпаша С
- 12.02.2017 Касымпаша 4:0 Истанбул Башакшехир С
- 30.01.2017 Аданаспор 2:0 Касымпаша С
- 22.01.2017 Касымпаша 0:1 Трабзонспор С
- 15.01.2017 Касымпаша 3:0 Генчлербирлиги С
- 25.12.2016 Антальяспор 2:1 Касымпаша С
- 17.12.2016 Касымпаша 2:1 Бешикташ С
- 10.12.2016 Ризеспор 0:1 Касымпаша С
- 04.12.2016 Касымпаша 1:2 Галатасарай С
- 26.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Касымпаша С
- 20.11.2016 Касымпаша 2:2 Карабюкспор С
- 06.11.2016 Коньяспор 2:1 Касымпаша С
- 31.10.2016 Касымпаша 2:1 Аланьяспор С
- 23.10.2016 Османлыспор 1:2 Касымпаша С
- 15.10.2016 Касымпаша 0:0 Газиантепспор С
- 01.10.2016 Касымпаша 3:1 Кайсериспор С
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Касымпаша: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 31.10.2016 Касымпаша 2:1 Аланьяспор Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|25
|16
|7
|2
|47 - 20
|55
|2.
|Истанбул Башакшехир
|26
|15
|8
|3
|47 - 22
|53
|3.
|Галатасарай
|25
|14
|4
|7
|46 - 28
|46
|4.
|Фенербахче
|0:0
|26
|12
|9
|5
|46 - 25
|45
|5.
|Антальяспор
|1:0
|26
|12
|6
|8
|30 - 30
|42
|6.
|Трабзонспор
|25
|12
|5
|8
|27 - 23
|41
|7.
|Коньяспор
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|8.
|Касымпаша
|26
|10
|5
|11
|37 - 35
|35
|9.
|Карабюкспор
|0:0
|26
|10
|5
|11
|30 - 33
|35
|10.
|Генчлербирлиги
|24
|8
|8
|8
|24 - 23
|32
|11.
|Бурсаспор
|25
|9
|5
|11
|26 - 33
|32
|12.
|Османлыспор
|25
|7
|10
|8
|31 - 29
|31
|13.
|Аланьяспор
|26
|9
|4
|13
|42 - 48
|31
|14.
|Акхисар Беледиеспор
|26
|8
|6
|12
|20 - 35
|30
|15.
|Кайсериспор
|0:1
|26
|7
|6
|13
|33 - 44
|27
|16.
|Ризеспор
|25
|5
|5
|15
|24 - 41
|20
|17.
|Аданаспор
|25
|5
|5
|15
|22 - 40
|20
|18.
|Газиантепспор
|24
|5
|4
|15
|22 - 42
|19
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Койта Бенгали-Фоде получает желтую карточку.
80'
Аланьяспор производит замену. Фернандес Джуниор уходит, и Таха Ялчынер заменяет его
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Цавелас Георгиос.
76'
Касымпаша производит замену. Садику Лорет уходит, и Cristian Guanca заменяет его
61'
Нефиз Эмре получает желтую карточку.
61'
Каштру Андре получает желтую карточку.
60'
Аланьяспор производит замену. Гассама Ламин уходит, и Н'Сакала Фабрис заменяет его
60'
Аланьяспор производит замену. Сакей Айзаак уходит, и Нефиз Эмре заменяет его
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Койта Бенгали-Фоде.
46'
Касымпаша производит замену. Дурак Абдулла уходит, и Павелка Давид заменяет его
46'
Касымпаша производит замену. Шахин Тургут уходит, и Койта Бенгали-Фоде заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вагнер Лав.
34'
Кёсе Рамазан получает желтую карточку.
34'
Дурак Абдулла получает желтую карточку.
34'
Haydar Yilmaz получает желтую карточку.
34'
Гассама Ламин получает желтую карточку.
34'
Сакей Айзаак получает желтую карточку.
20'
Цавелас Георгиос получает желтую карточку.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вагнер Лав.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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