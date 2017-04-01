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Стадион:
Аланьяспор
3:1
Конец матча
Касымпаша
0'
1:0
8' Гол
Вагнер Лав
20' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
34' Желтая карточка
Сакей Айзаак
34' Желтая карточка
Гассама Ламин
34' Желтая карточка
Haydar Yilmaz
34' Желтая карточка
Дурак Абдулла
34' Желтая карточка
Кёсе Рамазан
2:0
37' Гол
Вагнер Лав
2:1
53' Гол
Койта Бенгали-Фоде
61' Желтая карточка
Каштру Андре
61' Желтая карточка
Нефиз Эмре
3:1
79' Гол
Цавелас Георгиос
88' Желтая карточка
Койта Бенгали-Фоде
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
88'
Койта Бенгали-Фоде получает желтую карточку.
80'
Аланьяспор производит замену. Фернандес Джуниор уходит, и Таха Ялчынер заменяет его
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Цавелас Георгиос.
76'
Касымпаша производит замену. Садику Лорет уходит, и Cristian Guanca заменяет его
Желтая карточка
61'
Нефиз Эмре получает желтую карточку.

Желтая карточка
61'
Каштру Андре получает желтую карточку.
60'
Аланьяспор производит замену. Гассама Ламин уходит, и Н'Сакала Фабрис заменяет его
60'
Аланьяспор производит замену. Сакей Айзаак уходит, и Нефиз Эмре заменяет его
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Койта Бенгали-Фоде.
46'
Касымпаша производит замену. Дурак Абдулла уходит, и Павелка Давид заменяет его
46'
Касымпаша производит замену. Шахин Тургут уходит, и Койта Бенгали-Фоде заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вагнер Лав.
Желтая карточка
34'
Кёсе Рамазан получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Дурак Абдулла получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Haydar Yilmaz получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Гассама Ламин получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Сакей Айзаак получает желтую карточку.
Желтая карточка
20'
Цавелас Георгиос получает желтую карточку.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вагнер Лав.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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