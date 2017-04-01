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Стадион:
Карабюкспор
0:0
Перерыв
Фенербахче
0'
16' Желтая карточка
Ван дер Виль Грегори
39' Желтая карточка
Папп Пол
41' Желтая карточка
Кьяер Симон
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
47'
Удар-перашют, который нанес Ленс Джермейн из команды Фенербахче был отбит вратарем.
47'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче устремляется вперед с мячом.
47'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Ленс Джермейн коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
45'
Гюлселам Джейхун из команды Карабюкспор делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
Офсайд
43'
Ван Перси Робин из команды Фенербахче в офсайде
Фол, нарушение
43'
Папп Пол наказан за толчок Ленс Джермейн
43'
Удар от ворот произведет Фенербахче
43'
Гюлселам Джейхун из команды Карабюкспор делает неудачный навес.
43'
Селезнёв Евгений на финте ушёл от оппонента.
42'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Фенербахче
42'
Близниченко Андрей отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Близниченко Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Кьяер Симон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Кьяер Симон из команды Фенербахче. Это Селезнёв Евгений заработал фол.
Фол, нарушение
40'
Ленс Джермейн коснулся мяча рукой.
Желтая карточка
39'
Папп Пол получает желтую карточку.
39'
Папп Пол из команды Карабюкспор опасно играет. Чуть не пострадал Топал Мехмет.
38'
Удар от ворот произведет Фенербахче
38'
Латовлевич Ясмин получил травму и заменен. Поко Андре выходит на поле.
37'
Шахин Ахмет вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает навес
37'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Латовлевич Ясмин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
36'
Латовлевич Ясмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Латовлевич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ленс Джермейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Скуласон Олафур из команды Карабюкспор. Это Топал Мехмет заработал фол.
Фол, нарушение
34'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает подножку. Лазаревич Деян заработал фол.
Фол, нарушение
33'
Ван Перси Робин коснулся мяча рукой.
32'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
32'
Калдырым Хассан Али бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Гюлселам Джейхун из команды Карабюкспор делает подножку. Топал Мехмет заработал фол.
30'
Латовлевич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Вратарь парирует удар, который нанес Потук Алпер, и мяч снова в игре
30'
Вратарь парирует удар, который нанес Ван Перси Робин, и мяч снова в игре
30'
Топал Мехмет нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Ван Перси Робин из команды Фенербахче делает пас партнеру.
Фол, нарушение
29'
Нункеу Дани наказан за толчок Ван Перси Робин
29'
Удар от ворот произведет Фенербахче
28'
Тэнасе Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Ван Перси Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Тэнасе Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Шкртел Мартин наказан за толчок Селезнёв Евгений
27'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
24'
Топал Мехмет пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
24'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой справа.
24'
Башдаш Барыш выбил мяч на угловой.
24'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает навес
24'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Шахешух Атиф нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
23'
Удар от ворот произведет Фенербахче
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Латовлевич Ясмин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
Соуза Жосеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Папп Пол навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает подножку. Папп Пол заработал фол.
20'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Тэнасе Кристиан из команды Карабюкспор делает навес
20'
Близниченко Андрей из команды Карабюкспор делает навес
Офсайд
18'
Ван Перси Робин из команды Фенербахче в офсайде
18'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
18'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает подножку. Папп Пол заработал фол.
Офсайд
16'
Селезнёв Евгений из команды Карабюкспор в офсайде
Травма, повреждение
16'
Башдаш Барыш возвращается на поле, всё в порядке.
Желтая карточка
16'
Ван дер Виль Грегори получает желтую карточку.
Фол, нарушение
16'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Лазаревич Деян.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Башдаш Барыш получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Шахин Ахмет вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
14'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой слева.
13'
Соуза Жосеф бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
12'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Латовлевич Ясмин из команды Карабюкспор делает навес
10'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Топал Мехмет из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Скуласон Олафур.
9'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
8'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче делает неудачный навес.
8'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Ленс Джермейн нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
8'
Скуласон Олафур из команды Карабюкспор. Это Топал Мехмет заработал фол.
7'
Тэнасе Кристиан из команды Карабюкспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
6'
Тэнасе Кристиан наказан за толчок Кьяер Симон
6'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
5'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Скуласон Олафур из команды Карабюкспор делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
4'
После дальнего удара, который нанес Лазаревич Деян мяч отбит вратарем
4'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Тэнасе Кристиан из команды Карабюкспор подал угловой слева.
4'
Лазаревич Деян из команды Карабюкспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Шкртел Мартин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
3'
Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой справа.
2'
Потук Алпер из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Карабюкспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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