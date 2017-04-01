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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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0:0
Перерыв
16' Желтая карточкаВан дер Виль Грегори
39' Желтая карточкаПапп Пол
41' Желтая карточкаКьяер Симон
|
39'
41'
Состав команд
78
Шахин
Ахмет
4
Папп
Пол
13
Нункеу
Дани
22
Башдаш
Барыш
92
Шахешух
Атиф
Карабюкспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 78 Шахин Ахмет Вратарь
- 4 Папп Пол Защитник
- 13 Нункеу Дани Защитник
- 22 Башдаш Барыш Защитник
- 14 Латовлевич Ясмин Защитник
- 6 Гюлселам Джейхун Полузащитник
- 16 Скуласон Олафур Полузащитник
- 97 Близниченко Андрей Полузащитник
- 30 Тэнасе Кристиан Полузащитник
- 21 Лазаревич Деян Полузащитник
- 29 Селезнёв Евгений Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Гэман Валерикэ Защитник
- 17 Поко Андре Полузащитник
- 99 Атик Фатих Полузащитник
- 7 Депе Илхан Полузащитник
- 23 Деликташ Сердар Нападающий
- 9 Ятабаре Мустафа Нападающий
- 98 Ercument Kafkasyali
- Главный тренер: Баришич Зоран
- Травмы и дисквалификации
- Зенгин Керим Травмирован
Фенербахче 4-3-3
- Основной состав
- 40 Фабиано Фрейтас Вратарь
- 23 Ван дер Виль Грегори Защитник
- 4 Кьяер Симон Защитник
- 37 Шкртел Мартин Защитник
- 3 Калдырым Хассан Али Защитник
- 6 Соуза Жосеф Полузащитник
- 5 Топал Мехмет Полузащитник
- 92 Шахешух Атиф Полузащитник
- 7 Потук Алпер Нападающий
- 10 Ван Перси Робин Нападающий
- 77 Ленс Джермейн Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Ташкиран Махмут Вратарь
- 22 Кейбаши Исмаил Защитник
- 33 Нойштедтер Роман Защитник
- 19 Озбайракли Шенер Защитник
- 8 Туфан Озан Полузащитник
- 17 Соу Мусса Полузащитник
- 20 Шен Волкан Полузащитник
- Главный тренер: Дик Адвокаат
- Травмы и дисквалификации
- Зейбек Уйгар Травмирован
- Фернандао Травмирован
Предыдущие игры
Карабюкспор (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 19.03.2017 Истанбул Башакшехир 3:3 Карабюкспор С
- 11.03.2017 Карабюкспор 2:0 Аданаспор С
- 03.03.2017 Трабзонспор 1:0 Карабюкспор С
- 26.02.2017 Карабюкспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 18.02.2017 Антальяспор 1:0 Карабюкспор С
- 10.02.2017 Карабюкспор 2:1 Бешикташ С
- 28.01.2017 Ризеспор 1:0 Карабюкспор С
- 21.01.2017 Карабюкспор 2:1 Галатасарай С
- 14.01.2017 Карабюкспор 1:0 Акхисар Беледиеспор С
- 25.12.2016 Кайсериспор 2:0 Карабюкспор С
- 18.12.2016 Карабюкспор 1:1 Коньяспор С
- 11.12.2016 Карабюкспор 0:2 Аланьяспор С
- 04.12.2016 Османлыспор 2:1 Карабюкспор С
- 26.11.2016 Карабюкспор 2:0 Газиантепспор С
- 20.11.2016 Касымпаша 2:2 Карабюкспор С
- 05.11.2016 Карабюкспор 0:0 Бурсаспор С
- 30.10.2016 Фенербахче 5:0 Карабюкспор С
- 23.10.2016 Карабюкспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 15.10.2016 Аданаспор 1:2 Карабюкспор С
- 01.10.2016 Карабюкспор 4:0 Трабзонспор С
Фенербахче (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 17.03.2017 Фенербахче 2:3 Коньяспор С
- 10.03.2017 Аланьяспор 2:3 Фенербахче С
- 05.03.2017 Фенербахче 1:0 Османлыспор С
- 26.02.2017 Газиантепспор 1:1 Фенербахче С
- 19.02.2017 Фенербахче 0:0 Касымпаша С
- 11.02.2017 Бурсаспор 1:1 Фенербахче С
- 29.01.2017 Кайсериспор 4:1 Фенербахче С
- 22.01.2017 Фенербахче 1:0 Истанбул Башакшехир С
- 15.01.2017 Фенербахче 2:2 Аданаспор С
- 26.12.2016 Трабзонспор 0:3 Фенербахче С
- 19.12.2016 Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги С
- 12.12.2016 Антальяспор 1:0 Фенербахче С
- 08.12.2016 Фейеноорд 0:1 Фенербахче ЛЕ
- 03.12.2016 Фенербахче 0:0 Бешикташ С
- 27.11.2016 Ризеспор 1:5 Фенербахче С
- 24.11.2016 Фенербахче 2:0 Заря ЛЕ
- 20.11.2016 Фенербахче 2:0 Галатасарай С
- 06.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:3 Фенербахче С
- 03.11.2016 Фенербахче 2:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 30.10.2016 Фенербахче 5:0 Карабюкспор С
Последние игры между собой
Карабюкспор: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 8
Фенербахче: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 4
- 30.10.2016 Фенербахче 5:0 Карабюкспор Суперлига
- 31.01.2015 Карабюкспор 1:2 Фенербахче Суперлига
- 31.08.2014 Фенербахче 3:2 Карабюкспор Суперлига
- 09.05.2014 Фенербахче 4:0 Карабюкспор Суперлига
- 22.12.2013 Карабюкспор 2:1 Фенербахче Суперлига
- 18.05.2013 Карабюкспор 3:2 Фенербахче Суперлига
- 22.12.2012 Фенербахче 1:3 Карабюкспор Суперлига
- 26.04.2012 Карабюкспор 0:2 Фенербахче Кубок Турции
- 12.02.2012 Карабюкспор 2:1 Фенербахче Суперлига
- 31.10.2011 Фенербахче 1:0 Карабюкспор Суперлига
- 08.05.2011 Карабюкспор 0:1 Фенербахче Суперлига
- 05.12.2010 Фенербахче 2:1 Карабюкспор Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|25
|16
|7
|2
|47 - 20
|55
|2.
|Истанбул Башакшехир
|26
|15
|8
|3
|47 - 22
|53
|3.
|Галатасарай
|25
|14
|4
|7
|46 - 28
|46
|4.
|Фенербахче
|0:0
|26
|12
|9
|5
|46 - 25
|45
|5.
|Антальяспор
|1:0
|26
|12
|6
|8
|30 - 30
|42
|6.
|Трабзонспор
|25
|12
|5
|8
|27 - 23
|41
|7.
|Коньяспор
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|8.
|Касымпаша
|26
|10
|5
|11
|37 - 35
|35
|9.
|Карабюкспор
|0:0
|26
|10
|5
|11
|30 - 33
|35
|10.
|Генчлербирлиги
|24
|8
|8
|8
|24 - 23
|32
|11.
|Бурсаспор
|25
|9
|5
|11
|26 - 33
|32
|12.
|Османлыспор
|25
|7
|10
|8
|31 - 29
|31
|13.
|Аланьяспор
|26
|9
|4
|13
|42 - 48
|31
|14.
|Акхисар Беледиеспор
|26
|8
|6
|12
|20 - 35
|30
|15.
|Кайсериспор
|0:1
|26
|7
|6
|13
|33 - 44
|27
|16.
|Ризеспор
|25
|5
|5
|15
|24 - 41
|20
|17.
|Аданаспор
|25
|5
|5
|15
|22 - 40
|20
|18.
|Газиантепспор
|24
|5
|4
|15
|22 - 42
|19
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
47'
Удар-перашют, который нанес Ленс Джермейн из команды Фенербахче был отбит вратарем.
47'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче устремляется вперед с мячом.
47'
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Ленс Джермейн коснулся мяча рукой.
45'
Гюлселам Джейхун из команды Карабюкспор делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
43'
Ван Перси Робин из команды Фенербахче в офсайде
43'
Папп Пол наказан за толчок Ленс Джермейн
43'
43'
Гюлселам Джейхун из команды Карабюкспор делает неудачный навес.
43'
Селезнёв Евгений на финте ушёл от оппонента.
42'
42'
42'
Близниченко Андрей отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Близниченко Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Кьяер Симон получает желтую карточку.
41'
Кьяер Симон из команды Фенербахче. Это Селезнёв Евгений заработал фол.
40'
Ленс Джермейн коснулся мяча рукой.
39'
Папп Пол получает желтую карточку.
39'
Папп Пол из команды Карабюкспор опасно играет. Чуть не пострадал Топал Мехмет.
38'
38'
Латовлевич Ясмин получил травму и заменен. Поко Андре выходит на поле.
37'
Шахин Ахмет вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает навес
37'
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Латовлевич Ясмин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
36'
Латовлевич Ясмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
35'
Латовлевич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ленс Джермейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Скуласон Олафур из команды Карабюкспор. Это Топал Мехмет заработал фол.
34'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает подножку. Лазаревич Деян заработал фол.
33'
Ван Перси Робин коснулся мяча рукой.
32'
32'
Калдырым Хассан Али бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
31'
Гюлселам Джейхун из команды Карабюкспор делает подножку. Топал Мехмет заработал фол.
30'
Латовлевич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Вратарь парирует удар, который нанес Потук Алпер, и мяч снова в игре
30'
Вратарь парирует удар, который нанес Ван Перси Робин, и мяч снова в игре
30'
Топал Мехмет нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Ван Перси Робин из команды Фенербахче делает пас партнеру.
29'
Нункеу Дани наказан за толчок Ван Перси Робин
29'
28'
Тэнасе Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Ван Перси Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Тэнасе Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Шкртел Мартин наказан за толчок Селезнёв Евгений
27'
27'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
24'
Топал Мехмет пробил головой, вратарь справился с ударом.
24'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой справа.
24'
Башдаш Барыш выбил мяч на угловой.
24'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает навес
24'
23'
Шахешух Атиф нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
23'
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Латовлевич Ясмин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
Соуза Жосеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Папп Пол навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает подножку. Папп Пол заработал фол.
20'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Тэнасе Кристиан из команды Карабюкспор делает навес
20'
Близниченко Андрей из команды Карабюкспор делает навес
18'
Ван Перси Робин из команды Фенербахче в офсайде
18'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
18'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает подножку. Папп Пол заработал фол.
16'
Селезнёв Евгений из команды Карабюкспор в офсайде
16'
Башдаш Барыш возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Ван дер Виль Грегори получает желтую карточку.
16'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Лазаревич Деян.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Башдаш Барыш получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Шахин Ахмет вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой слева.
13'
Соуза Жосеф бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
12'
12'
11'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Латовлевич Ясмин из команды Карабюкспор делает навес
10'
9'
Топал Мехмет из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Скуласон Олафур.
9'
8'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче делает неудачный навес.
8'
8'
Ленс Джермейн нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Скуласон Олафур из команды Карабюкспор. Это Топал Мехмет заработал фол.
7'
Тэнасе Кристиан из команды Карабюкспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Тэнасе Кристиан наказан за толчок Кьяер Симон
6'
5'
5'
Скуласон Олафур из команды Карабюкспор делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
4'
После дальнего удара, который нанес Лазаревич Деян мяч отбит вратарем
4'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Тэнасе Кристиан из команды Карабюкспор подал угловой слева.
4'
Лазаревич Деян из команды Карабюкспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Шкртел Мартин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
3'
Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой справа.
2'
Потук Алпер из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Карабюкспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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