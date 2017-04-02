Стадион: Водафон Арена
3:0
Конец матча
21' Желтая карточкаLuccas Claro
27' Желтая карточкаТосун Дженк
1:0
45' ГолОзьякуп Огузхан
45' Желтая карточкаОгюз Ахмет
2:0
61' ГолТалиска Андерсон
65' Желтая карточкаКуарежма Рикарду
3:0
85' ГолБабель Райан
89' Желтая карточкаBady
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
94'
Арслан Толгай-Али не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
93'
92'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает подножку. Bady заработал фол.
92'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Bady из команды Генчлербирлиги делает навес
90'
90'
Караер Аныл из команды Генчлербирлиги делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
89'
Bady получает желтую карточку за споры
89'
Тосун Дженк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
89'
Марсело Антонио выбил мяч подальше от ворот.
88'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Тактическая замена. Хатчинсон Атиба уходит с поля и его заменяет Уйсал Неджип
87'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает подножку. Селчук Шахин заработал фол.
87'
Арслан Толгай-Али наказан за толчок Политевич Сергей
85'
Адриано Коррея сделал результативную передачу.
85'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Бабель Райан отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
85'
Бабель Райан из команды Бешикташ устремляется вперед с мячом.
85'
85'
84'
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Тактическая замена. Куарежма Рикарду уходит с поля и его заменяет Арслан Толгай-Али
83'
Адриано Коррея на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Великонья Этьен атакует сзади соперника. Адриано Коррея пострадал.
80'
Марсело Антонио пробил головой, вратарь справился с ударом.
80'
Хопф Йоханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
Гюрлер Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
Бабель Райан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
79'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает подножку. Политевич Сергей заработал фол.
79'
Куарежма Рикарду нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
76'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
75'
75'
75'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
75'
Мурики Ведат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
74'
Тактическая замена. Чифтчи Угюр уходит с поля и его заменяет Bady
74'
Тосун Дженк имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
74'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
73'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ. Это Карабулут Айдын заработал фол.
73'
73'
Куарежма Рикарду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Удар от ворот произведет Бешикташ
72'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
72'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает подножку. Карабулут Айдын заработал фол.
71'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
70'
70'
Куарежма Рикарду имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
70'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает навес
69'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
69'
Карабулут Айдын наказан за толчок Хатчинсон Атиба
67'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги в офсайде
67'
67'
66'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги делает навес
65'
Мурики Ведат пробил головой, вратарь справился с ударом.
65'
Куарежма Рикарду получает желтую карточку.
65'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ. Это Огюз Ахмет заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
64'
64'
Марсело Антонио имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
63'
63'
Тошич Душко бьет и мяч от рикошета проходит мимо
63'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
63'
Чифтчи Угюр выбил мяч на угловой.
63'
62'
62'
Генюл Гёкхан выбил мяч подальше от ворот.
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Талиска Андерсон отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
60'
Великонья Этьен наказан за толчок Талиска Андерсон
60'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Хопф Йоханнес вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Бабель Райан из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Селчук Шахин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Тосун Дженк имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
58'
Тосун Дженк на финте ушёл от оппонента.
57'
57'
Тактическая замена. Ринг Джонатан уходит с поля и его заменяет Великонья Этьен
57'
Ринг Джонатан из команды Генчлербирлиги делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Селчук Шахин наказан за толчок Тошич Душко
56'
Озьякуп Огузхан блокирует соперника. Огюз Ахмет заработал своей команде штрафной.
55'
Ринг Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Талиска Андерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Селчук Шахин из команды Генчлербирлиги делает подножку. Генюл Гёкхан заработал фол.
54'
Халили Абдул наказан за толчок Хатчинсон Атиба
53'
53'
Талиска Андерсон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный навес.
52'
Караер Аныл блокирует соперника. Генюл Гёкхан заработал своей команде штрафной.
52'
После удара головой, который нанес Мурики Ведат, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
52'
Халили Абдул из команды Генчлербирлиги подал угловой слева.
51'
Марсело Антонио ошибается в защите.
51'
50'
Хатчинсон Атиба наказан за толчок Гюрлер Сердар
50'
Селчук Шахин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
49'
Зенгин Толга неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
48'
47'
Карабулут Айдын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Тошич Душко выбил мяч подальше от ворот.
47'
47'
Халили Абдул из команды Генчлербирлиги подал угловой слева.
46'
Марсело Антонио выбил мяч на угловой.
46'
Тактическая замена. Luccas Claro уходит с поля и его заменяет Мурики Ведат
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
52'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
52'
Селчук Шахин бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
52'
Хатчинсон Атиба коснулся мяча рукой.
51'
Огюз Ахмет получает желтую карточку за споры
50'
Бабель Райан сделал результативную передачу.
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Озьякуп Огузхан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
50'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
50'
50'
49'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает неудачный навес.
48'
Огюз Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Чифтчи Угюр коснулся мяча рукой.
48'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
47'
47'
Хопф Йоханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный навес.
46'
46'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
46'
46'
46'
[6] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Бешикташ
45'
45'
Зенгин Толга сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Фабрисио Агосто получил травму и заменен. Зенгин Толга выходит на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
42'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ в офсайде
41'
41'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
40'
39'
Ринг Джонатан наказан за толчок Тошич Душко
39'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
38'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги подал угловой слева.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Фабрисио Агосто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Чифтчи Угюр имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
34'
Ринг Джонатан из команды Генчлербирлиги делает навес
34'
33'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги опасно играет. Чуть не пострадал Талиска Андерсон.
33'
Талиска Андерсон коснулся мяча рукой.
32'
32'
Тосун Дженк из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
32'
32'
Селчук Шахин из команды Генчлербирлиги делает подножку. Тосун Дженк заработал фол.
31'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает подножку. Гюрлер Сердар заработал фол.
31'
Luccas Claro из команды Генчлербирлиги делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
29'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игроки ФК "Генчлербирлиги" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Luccas Claro из команды Генчлербирлиги. Это Тосун Дженк заработал фол.
28'
28'
Адриано Коррея выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Тосун Дженк получает желтую карточку.
27'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает подножку. Селчук Шахин заработал фол.
26'
Талиска Андерсон наказан за толчок Политевич Сергей
26'
26'
Ринг Джонатан наказан за толчок Тошич Душко
25'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги остановил атаку, перехватив мяч.
25'
25'
25'
Талиска Андерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Талиска Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги в офсайде
24'
Тосун Дженк блокирует соперника. Огюз Ахмет заработал своей команде штрафной.
23'
Караер Аныл из команды Генчлербирлиги делает подножку. Адриано Коррея заработал фол.
23'
Тосун Дженк наказан за толчок Огюз Ахмет
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
21'
Luccas Claro получает желтую карточку.
21'
Luccas Claro атакует сзади соперника. Тосун Дженк пострадал.
20'
Тошич Душко из команды Бешикташ остановил атаку, перехватив мяч.
20'
19'
Luccas Claro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Чифтчи Угюр ошибается в защите.
19'
Карабулут Айдын совершает грубый фол. Бабель Райан был жертвой
18'
18'
Тошич Душко из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
18'
17'
Караер Аныл из команды Генчлербирлиги опасно играет. Чуть не пострадал Куарежма Рикарду.
16'
16'
16'
16'
Куарежма Рикарду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
15'
Талиска Андерсон выбил мяч подальше от ворот.
15'
Фабрисио Агосто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Селчук Шахин из команды Генчлербирлиги делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Талиска Андерсон коснулся мяча рукой.
13'
13'
13'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Тосун Дженк и мяч снова в игре
12'
12'
Luccas Claro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает отличный навес.
11'
Генюл Гёкхан коснулся мяча рукой.
11'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
10'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Чифтчи Угюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Ринг Джонатан из команды Генчлербирлиги попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
8'
8'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Фабрисио Агосто выбил мяч подальше от ворот.
7'
6'
6'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Карабулут Айдын бьет со штрафного удара в створ ворот
5'
Озьякуп Огузхан наказан за толчок Карабулут Айдын
5'
Карабулут Айдын на финте ушёл от оппонента.
4'
Хопф Йоханнес вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Чифтчи Угюр блокирует соперника. Хатчинсон Атиба заработал своей команде штрафной.
4'
3'
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
2'
Бабель Райан из команды Бешикташ в офсайде
2'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги делает подножку. Бабель Райан заработал фол.
1'
Селчук Шахин из команды Генчлербирлиги делает подножку. Хатчинсон Атиба заработал фол.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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