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Стадион:
Бешикташ
3:0
Конец матча
Генчлербирлиги
0'
21' Желтая карточка
Luccas Claro
27' Желтая карточка
Тосун Дженк
1:0
45' Гол
Озьякуп Огузхан
45' Желтая карточка
Огюз Ахмет
2:0
61' Гол
Талиска Андерсон
65' Желтая карточка
Куарежма Рикарду
3:0
85' Гол
Бабель Райан
89' Желтая карточка
Bady
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
94'
Арслан Толгай-Али не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
93'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
92'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает подножку. Bady заработал фол.
92'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

92'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Зенгин Толга вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Bady из команды Генчлербирлиги делает навес
90'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
90'
Караер Аныл из команды Генчлербирлиги делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
Желтая карточка
89'
Bady получает желтую карточку за споры
89'
Тосун Дженк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
89'
Марсело Антонио выбил мяч подальше от ворот.
88'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Тактическая замена. Хатчинсон Атиба уходит с поля и его заменяет Уйсал Неджип
Фол, нарушение
87'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает подножку. Селчук Шахин заработал фол.
85'
Адриано Коррея сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Бабель Райан отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
85'
Бабель Райан из команды Бешикташ устремляется вперед с мячом.
85'
Зенгин Толга вышел из ворот и забрал мяч.
85'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Тактическая замена. Куарежма Рикарду уходит с поля и его заменяет Арслан Толгай-Али
Травма, повреждение
83'
Адриано Коррея на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
82'
Великонья Этьен атакует сзади соперника. Адриано Коррея пострадал.
80'
Марсело Антонио пробил головой, вратарь справился с ударом.
80'
Хопф Йоханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
80'
Гюрлер Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
80'
Бабель Райан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
79'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает подножку. Политевич Сергей заработал фол.
79'
Куарежма Рикарду нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
75'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
75'
Мурики Ведат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
74'
Тактическая замена. Чифтчи Угюр уходит с поля и его заменяет Bady
74'
Тосун Дженк имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
74'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
73'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ. Это Карабулут Айдын заработал фол.
73'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
73'
Куарежма Рикарду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Удар от ворот произведет Бешикташ
72'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
72'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает подножку. Карабулут Айдын заработал фол.
Фол, нарушение
71'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
70'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
70'
Куарежма Рикарду имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
70'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает навес
69'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
69'
Карабулут Айдын наказан за толчок Хатчинсон Атиба
Офсайд
67'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги в офсайде
67'
Зенгин Толга вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги делает навес
66'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги делает навес
65'
Мурики Ведат пробил головой, вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
65'
Куарежма Рикарду получает желтую карточку.
Фол, нарушение
65'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ. Это Огюз Ахмет заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
64'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
64'
Марсело Антонио имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
63'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
63'
Тошич Душко бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
63'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
63'
Чифтчи Угюр выбил мяч на угловой.
63'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
62'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Генюл Гёкхан выбил мяч подальше от ворот.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Талиска Андерсон отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Фол, нарушение
60'
Великонья Этьен наказан за толчок Талиска Андерсон
60'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Хопф Йоханнес вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Бабель Райан из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Селчук Шахин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
58'
Тосун Дженк имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
58'
Тосун Дженк на финте ушёл от оппонента.
57'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Тактическая замена. Ринг Джонатан уходит с поля и его заменяет Великонья Этьен
57'
Ринг Джонатан из команды Генчлербирлиги делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
56'
Селчук Шахин наказан за толчок Тошич Душко
Фол, нарушение
56'
Озьякуп Огузхан блокирует соперника. Огюз Ахмет заработал своей команде штрафной.
55'
Ринг Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Талиска Андерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Селчук Шахин из команды Генчлербирлиги делает подножку. Генюл Гёкхан заработал фол.
Фол, нарушение
54'
Халили Абдул наказан за толчок Хатчинсон Атиба
53'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
53'
Талиска Андерсон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный навес.
Фол, нарушение
52'
Караер Аныл блокирует соперника. Генюл Гёкхан заработал своей команде штрафной.
52'
После удара головой, который нанес Мурики Ведат, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Угловой
52'
Халили Абдул из команды Генчлербирлиги подал угловой слева.
51'
Марсело Антонио ошибается в защите.
51'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
50'
Хатчинсон Атиба наказан за толчок Гюрлер Сердар
50'
Селчук Шахин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
49'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Зенгин Толга неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
48'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Карабулут Айдын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Тошич Душко выбил мяч подальше от ворот.
47'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Халили Абдул из команды Генчлербирлиги подал угловой слева.
46'
Марсело Антонио выбил мяч на угловой.
46'
Тактическая замена. Luccas Claro уходит с поля и его заменяет Мурики Ведат
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
52'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
52'
Селчук Шахин бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
52'
Хатчинсон Атиба коснулся мяча рукой.
Желтая карточка
51'
Огюз Ахмет получает желтую карточку за споры
50'
Бабель Райан сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Озьякуп Огузхан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
50'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
50'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
50'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает неудачный навес.
48'
Огюз Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Чифтчи Угюр коснулся мяча рукой.
48'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
47'
Зенгин Толга вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Хопф Йоханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный навес.
46'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги делает навес
46'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
46'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
46'
[6] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Бешикташ
45'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги делает навес
45'
Зенгин Толга сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Фабрисио Агосто получил травму и заменен. Зенгин Толга выходит на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
41'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ в офсайде
41'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
41'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
40'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Ринг Джонатан наказан за толчок Тошич Душко
39'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги подал угловой слева.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Фабрисио Агосто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Чифтчи Угюр имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
34'
Ринг Джонатан из команды Генчлербирлиги делает навес
34'
Ринг Джонатан из команды Генчлербирлиги устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
33'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги опасно играет. Чуть не пострадал Талиска Андерсон.
Фол, нарушение
33'
Талиска Андерсон коснулся мяча рукой.
32'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
32'
Тосун Дженк из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
32'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Селчук Шахин из команды Генчлербирлиги делает подножку. Тосун Дженк заработал фол.
Фол, нарушение
31'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает подножку. Гюрлер Сердар заработал фол.
31'
Luccas Claro из команды Генчлербирлиги делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игроки ФК "Генчлербирлиги" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
29'
Luccas Claro из команды Генчлербирлиги. Это Тосун Дженк заработал фол.
28'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Адриано Коррея выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
27'
Тосун Дженк получает желтую карточку.
Фол, нарушение
27'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает подножку. Селчук Шахин заработал фол.
26'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
Фол, нарушение
26'
Ринг Джонатан наказан за толчок Тошич Душко
25'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги остановил атаку, перехватив мяч.
25'
Куарежма Рикарду на финте ушёл от оппонента.
25'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
25'
Талиска Андерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Талиска Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
24'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги в офсайде
Фол, нарушение
24'
Тосун Дженк блокирует соперника. Огюз Ахмет заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
23'
Караер Аныл из команды Генчлербирлиги делает подножку. Адриано Коррея заработал фол.
Фол, нарушение
23'
Тосун Дженк наказан за толчок Огюз Ахмет
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
21'
Luccas Claro получает желтую карточку.
Фол, нарушение
21'
Luccas Claro атакует сзади соперника. Тосун Дженк пострадал.
20'
Тошич Душко из команды Бешикташ остановил атаку, перехватив мяч.
20'
Ринг Джонатан из команды Генчлербирлиги устремляется вперед с мячом.
19'
Luccas Claro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Чифтчи Угюр ошибается в защите.
Фол, нарушение
19'
Карабулут Айдын совершает грубый фол. Бабель Райан был жертвой
18'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
18'
Тошич Душко из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
18'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Караер Аныл из команды Генчлербирлиги опасно играет. Чуть не пострадал Куарежма Рикарду.
16'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
16'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
16'
Куарежма Рикарду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Куарежма Рикарду на финте ушёл от оппонента.
15'
Талиска Андерсон выбил мяч подальше от ворот.
15'
Фабрисио Агосто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Селчук Шахин из команды Генчлербирлиги делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
14'
Талиска Андерсон коснулся мяча рукой.
13'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
13'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Тосун Дженк и мяч снова в игре
12'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Luccas Claro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает отличный навес.
Фол, нарушение
11'
Генюл Гёкхан коснулся мяча рукой.
11'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
10'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Чифтчи Угюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Куарежма Рикарду на финте ушёл от оппонента.
9'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Ринг Джонатан из команды Генчлербирлиги попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Фабрисио Агосто выбил мяч подальше от ворот.
7'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Карабулут Айдын бьет со штрафного удара в створ ворот
Фол, нарушение
5'
Озьякуп Огузхан наказан за толчок Карабулут Айдын
5'
Карабулут Айдын на финте ушёл от оппонента.
4'
Хопф Йоханнес вышел из ворот и забрал мяч.
Фол, нарушение
4'
Чифтчи Угюр блокирует соперника. Хатчинсон Атиба заработал своей команде штрафной.
4'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ринг Джонатан из команды Генчлербирлиги устремляется вперед с мячом.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Офсайд
2'
Бабель Райан из команды Бешикташ в офсайде
Фол, нарушение
2'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги делает подножку. Бабель Райан заработал фол.
Фол, нарушение
1'
Селчук Шахин из команды Генчлербирлиги делает подножку. Хатчинсон Атиба заработал фол.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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