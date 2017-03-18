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Стадион:
Бетис
2:0
Перерыв
Осасуна
0'
1:0
4' Гол
Наварро Рафаэль
8' Желтая карточка
Кодро Кенан
2:0
28' Гол
Рубен Кастро
Первый тайм
47'
Никола Вуядинович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Наварро Рафаэль из команды Бетис делает навес
46'
Никола Вуядинович из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает подножку. Хайме Ромеро заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Травма, повреждение
45'
Никола Вуядинович возвращается на поле, всё в порядке.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
45'
Никола Вуядинович получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
44'
Никола Вуядинович на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
42'
Пардо Рубен из команды Бетис делает подножку. Мерида Фран заработал фол.
42'
Лоэ Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Себальос Дани из команды Бетис подал угловой справа.
41'
Наварро Рафаэль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
41'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
После дальнего удара, который нанес Мерида Фран мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
38'
Тошка Алин из команды Бетис нарушает. Хайме Ромеро пострадал, однако рефери не останавливает игру.
37'
Лоэ Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Рубен Кастро из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
33'
Удар от ворот произведет Бетис
33'
Хайме Ромеро из команды Осасуна делает навес
Фол, нарушение
32'
Кодро Кенан блокирует соперника. Тошка Алин заработал своей команде штрафной.
30'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
28'
Наварро Рафаэль сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Рубен Кастро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
28'
Рубен Кастро оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
28'
Наварро Рафаэль из команды Бетис делает отличный пас
28'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
27'
Брашанац Дарко из команды Бетис в офсайде
27'
Рубен Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Пардо Рубен из команды Бетис делает навес
Угловой
25'
Пардо Рубен из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
25'
Дурмиси Риза из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Мерида Фран из команды Осасуна делает подножку. Санабрия Антонио заработал фол.
24'
Удар от ворот произведет Бетис
24'
Буньюэль Айтор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Дурмиси Риза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Мерида Фран из команды Осасуна делает подножку. Брашанац Дарко заработал фол.
Фол, нарушение
22'
Никола Вуядинович наказан за толчок Рубен Кастро
Офсайд
21'
Кодро Кенан из команды Осасуна в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
20'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Удар от ворот произведет Осасуна
18'
Санабрия Антонио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Мерида Фран и мяч снова в игре
Фол, нарушение
17'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает подножку. Торрес Роберто заработал фол.
17'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна делает навес
16'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Мерида Фран сотрясает перекладину
15'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна делает навес
13'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Осасуна
12'
Песселья Херман из команды Бетис бьет головой мимо ворот
12'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна. Это Рубен Кастро заработал фол.
Фол, нарушение
10'
Песселья Херман наказан за толчок Кодро Кенан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес
Желтая карточка
8'
Кодро Кенан из команды Осасуна был наказан за старое нарушение.
Фол, нарушение
8'
Кодро Кенан из команды Осасуна нарушает. Пардо Рубен пострадал, однако рефери не останавливает игру.
8'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Леон Серхио из команды Осасуна делает навес
7'
Наварро Рафаэль из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
Манди Аисса сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Наварро Рафаэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
4'
Манди Аисса из команды Бетис делает передачу за спину защитников.
4'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Бетис
3'
Леон Серхио из команды Осасуна делает навес
2'
Удар от ворот произведет Осасуна
Угловой
2'
Пардо Рубен из команды Бетис подал угловой справа.
2'
Сиригу Сальваторе выбил мяч на угловой.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Осасуна". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бетис 2:0 Осасуна
Бетис
91.6% (185)
Ничья:
5.4% (11)
Осасуна
3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Бетис:
32.7% (66)
Бетис:
32.7% (66)
Бетис:
19.3% (39)
Ничья:
5.4% (11)
Бетис:
4.5% (9)
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