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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Бенито Вильямарин
1:0
4' ГолНаварро Рафаэль
8' Желтая карточкаКодро Кенан
2:0
28' ГолРубен Кастро
|
4'
1:0
8'
28'
2:0
Состав команд
13
Адан
Антонио
23
Манди
Аисса
21
Тошка
Алин
14
Дурмиси
Риза
24
Рубен
Кастро
21
Клерк
Карлос
18
Мерида
Фран
24
Лоэ
Рауль
17
Хайме
Ромеро
19
Кодро
Кенан
Бетис 5-3-2
- Основной состав
- 13 Адан Антонио Вратарь
- 2 Наварро Рафаэль Защитник
- 23 Манди Аисса Защитник
- 20 Песселья Херман Защитник
- 21 Тошка Алин Защитник
- 14 Дурмиси Риза Защитник
- 7 Пардо Рубен Полузащитник
- 22 Брашанац Дарко Полузащитник
- 10 Себальос Дани Полузащитник
- 24 Рубен Кастро Нападающий
- 9 Санабрия Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хименес Даниэль Вратарь
- 3 Мартинес Алекс Защитник
- 15 Донк Райан Полузащитник
- 17 Хоакин Санчес Полузащитник
- 8 Мартин Йонас Полузащитник
- 5 Петрос Матеус Полузащитник
- 19 Алегрия Алекс Нападающий
- Главный тренер: Санчес Виктор
- Травмы и дисквалификации
- Пиччини Кристиано Дисквалифицирован
Осасуна 4-4-2
- Основной состав
- 25 Сиригу Сальваторе Вратарь
- 34 Буньюэль Айтор Защитник
- 6 Ойер Санхурхо Защитник
- 22 Nikola Vujadinovic I Защитник
- 21 Клерк Карлос Защитник
- 10 Торрес Роберто Полузащитник
- 18 Мерида Фран Полузащитник
- 24 Лоэ Рауль Полузащитник
- 17 Хайме Ромеро Полузащитник
- 7 Леон Серхио Нападающий
- 19 Кодро Кенан Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Наусет Сесилио Вратарь
- 16 Фуэнтес Хуан Защитник
- 5 Гарсия Давид III Защитник
- 20 Де лас Куэвас Мигель Полузащитник
- 8 Чаушич Горан Полузащитник
- 9 Риера Ориоль Нападающий
- 12 Ривьер Эммануэль Нападающий
- Главный тренер: Васильевич Петар
- Травмы и дисквалификации
- Тано Боннин Травмирован
- Фланьо Хавьер Травмирован
- Дигар Дидье Травмирован
- Фланьо Мигель Травмирован
Предыдущие игры
Бетис (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 12.03.2017 Реал Мадрид 2:1 Бетис П
- 08.03.2017 Депортиво 1:1 Бетис П
- 03.03.2017 Бетис 2:3 Реал Сосьедад П
- 28.02.2017 Малага 1:2 Бетис П
- 25.02.2017 Бетис 1:2 Севилья П
- 17.02.2017 Гранада 4:1 Бетис П
- 11.02.2017 Бетис 0:0 Валенсия П
- 29.01.2017 Бетис 1:1 Барселона П
- 22.01.2017 Бетис 0:0 Спортинг Хихон П
- 14.01.2017 Атлетико М 1:0 Бетис П
- 08.01.2017 Бетис 2:0 Леганес П
- 16.12.2016 Алавес 1:0 Бетис П
- 11.12.2016 Бетис 1:0 Атлетик Б П
- 04.12.2016 Бетис 3:3 Сельта П
- 25.11.2016 Эйбар 3:1 Бетис П
- 18.11.2016 Бетис 2:0 Лас-Пальмас П
- 06.11.2016 Вильярреал 2:0 Бетис П
- 30.10.2016 Бетис 0:1 Эспаньол П
- 21.10.2016 Осасуна 1:2 Бетис П
- 15.10.2016 Бетис 1:6 Реал Мадрид П
Осасуна (последние 20 матчей: +1 =5 -14)
- 13.03.2017 Осасуна 1:1 Эйбар П
- 05.03.2017 Лас-Пальмас 5:2 Осасуна П
- 01.03.2017 Осасуна 1:4 Вильярреал П
- 26.02.2017 Эспаньол 3:0 Осасуна П
- 19.02.2017 Сельта 3:0 Осасуна П
- 11.02.2017 Осасуна 1:3 Реал Мадрид П
- 05.02.2017 Реал Сосьедад 3:2 Осасуна П
- 27.01.2017 Осасуна 1:1 Малага П
- 22.01.2017 Осасуна 3:4 Севилья П
- 15.01.2017 Гранада 1:1 Осасуна П
- 09.01.2017 Осасуна 3:3 Валенсия П
- 18.12.2016 Депортиво 2:0 Осасуна П
- 10.12.2016 Осасуна 0:3 Барселона П
- 04.12.2016 Спортинг Хихон 3:1 Осасуна П
- 27.11.2016 Осасуна 0:3 Атлетико М П
- 21.11.2016 Леганес 2:0 Осасуна П
- 05.11.2016 Осасуна 0:1 Алавес П
- 30.10.2016 Атлетик Б 1:1 Осасуна П
- 21.10.2016 Осасуна 1:2 Бетис П
- 17.10.2016 Эйбар 2:3 Осасуна П
Последние игры между собой
Бетис: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
- 21.10.2016 Осасуна 1:2 Бетис Примера
- 05.04.2015 Бетис 3:0 Осасуна Сегунда
- 02.11.2014 Осасуна 3:2 Бетис Сегунда
- 18.05.2014 Осасуна 2:1 Бетис Примера
- 12.01.2014 Бетис 1:2 Осасуна Примера
- 09.03.2013 Бетис 2:1 Осасуна Примера
- 21.10.2012 Осасуна 0:0 Бетис Примера
- 15.04.2012 Бетис 1:0 Осасуна Примера
- 04.12.2011 Осасуна 2:1 Бетис Примера
- 15.03.2009 Бетис 0:0 Осасуна Примера
- 25.10.2008 Осасуна 0:2 Бетис Примера
- 23.03.2008 Осасуна 0:1 Бетис Первый дивизион
- 31.10.2007 Бетис 0:3 Осасуна Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|71 - 28
|65
|2.
|Барселона
|Заявка
|27
|18
|6
|3
|77 - 23
|60
|3.
|Севилья
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|51 - 31
|57
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|49 - 22
|52
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|15
|3
|10
|42 - 39
|48
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|39 - 20
|48
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|35 - 32
|44
|8.
|Эйбар
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|44 - 39
|41
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|40 - 39
|40
|10.
|Алавес
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|29 - 33
|40
|11.
|Сельта
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|39 - 45
|35
|12.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|44 - 45
|35
|13.
|Бетис
|2:0 Заявка
|28
|8
|7
|13
|31 - 44
|31
|14.
|Валенсия
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|36 - 47
|30
|15.
|Депортиво
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|31 - 42
|27
|16.
|Малага
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|33 - 45
|26
|17.
|Леганес
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|22 - 41
|25
|18.
|Гранада
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|24 - 55
|19
|19.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|28 - 56
|18
|20.
|Осасуна
|0:2 Заявка
|28
|1
|8
|19
|28 - 67
|11
Первый тайм
47'
Никола Вуядинович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Наварро Рафаэль из команды Бетис делает навес
46'
Никола Вуядинович из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает подножку. Хайме Ромеро заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Никола Вуядинович возвращается на поле, всё в порядке.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Никола Вуядинович получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
44'
Никола Вуядинович на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Пардо Рубен из команды Бетис делает подножку. Мерида Фран заработал фол.
42'
Лоэ Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Себальос Дани из команды Бетис подал угловой справа.
41'
Наварро Рафаэль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
41'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
После дальнего удара, который нанес Мерида Фран мяч отбит вратарем
38'
Тошка Алин из команды Бетис нарушает. Хайме Ромеро пострадал, однако рефери не останавливает игру.
37'
Лоэ Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Рубен Кастро из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
33'
Удар от ворот произведет Бетис
33'
Хайме Ромеро из команды Осасуна делает навес
32'
Кодро Кенан блокирует соперника. Тошка Алин заработал своей команде штрафной.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
28'
Наварро Рафаэль сделал результативную передачу.
28'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Рубен Кастро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
28'
Рубен Кастро оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
28'
Наварро Рафаэль из команды Бетис делает отличный пас
28'
27'
Брашанац Дарко из команды Бетис в офсайде
27'
Рубен Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Пардо Рубен из команды Бетис делает навес
25'
Пардо Рубен из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
25'
Дурмиси Риза из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Мерида Фран из команды Осасуна делает подножку. Санабрия Антонио заработал фол.
24'
Удар от ворот произведет Бетис
24'
Буньюэль Айтор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Дурмиси Риза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Мерида Фран из команды Осасуна делает подножку. Брашанац Дарко заработал фол.
22'
Никола Вуядинович наказан за толчок Рубен Кастро
21'
Кодро Кенан из команды Осасуна в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
20'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
18'
Санабрия Антонио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Мерида Фран и мяч снова в игре
17'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает подножку. Торрес Роберто заработал фол.
17'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна делает навес
16'
15'
Мерида Фран сотрясает перекладину
15'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
13'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна делает навес
13'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
12'
Песселья Херман из команды Бетис бьет головой мимо ворот
12'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна. Это Рубен Кастро заработал фол.
10'
Песселья Херман наказан за толчок Кодро Кенан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес
8'
Кодро Кенан из команды Осасуна был наказан за старое нарушение.
8'
Кодро Кенан из команды Осасуна нарушает. Пардо Рубен пострадал, однако рефери не останавливает игру.
8'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Леон Серхио из команды Осасуна делает навес
7'
Наварро Рафаэль из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
Манди Аисса сделал результативную передачу.
4'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Наварро Рафаэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
4'
Манди Аисса из команды Бетис делает передачу за спину защитников.
4'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Бетис
3'
Леон Серхио из команды Осасуна делает навес
2'
2'
Пардо Рубен из команды Бетис подал угловой справа.
2'
Сиригу Сальваторе выбил мяч на угловой.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Осасуна". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бетис 2:0 Осасуна
Бетис
91.6% (185)
Ничья:
5.4% (11)
Осасуна
3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Бетис:
32.7% (66)
2:1 Бетис:
32.7% (66)
2:0 Бетис:
19.3% (39)
1:1 Ничья:
5.4% (11)
3:1 Бетис:
4.5% (9)
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