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Стадион: Сан-Мамес
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Атлетик Б (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 12.03.2017 Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б П
- 05.03.2017 Атлетик Б 1:0 Малага П
- 02.03.2017 Севилья 1:0 Атлетик Б П
- 26.02.2017 Атлетик Б 3:1 Гранада П
- 19.02.2017 Валенсия 2:0 Атлетик Б П
- 11.02.2017 Атлетик Б 2:1 Депортиво П
- 04.02.2017 Барселона 3:0 Атлетик Б П
- 29.01.2017 Атлетик Б 2:1 Спортинг Хихон П
- 22.01.2017 Атлетик Б 2:2 Атлетико М П
- 14.01.2017 Леганес 0:0 Атлетик Б П
- 08.01.2017 Атлетик Б 0:0 Алавес П
- 19.12.2016 Атлетик Б 2:1 Сельта П
- 11.12.2016 Бетис 1:0 Атлетик Б П
- 08.12.2016 Рапид Вена 1:1 Атлетик Б ЛЕ
- 04.12.2016 Атлетик Б 3:1 Эйбар П
- 28.11.2016 Лас-Пальмас 3:1 Атлетик Б П
- 24.11.2016 Атлетик Б 3:2 Сассуоло ЛЕ
- 20.11.2016 Атлетик Б 1:0 Вильярреал П
- 06.11.2016 Эспаньол 0:0 Атлетик Б П
- 03.11.2016 Атлетик Б 5:3 Генк ЛЕ
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 12.03.2017 Реал Мадрид 2:1 Бетис П
- 04.03.2017 Эйбар 1:4 Реал Мадрид П
- 01.03.2017 Реал Мадрид 3:3 Лас-Пальмас П
- 26.02.2017 Вильярреал 2:3 Реал Мадрид П
- 22.02.2017 Валенсия 2:1 Реал Мадрид П
- 18.02.2017 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол П
- 11.02.2017 Осасуна 1:3 Реал Мадрид П
- 29.01.2017 Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад П
- 21.01.2017 Реал Мадрид 2:1 Малага П
- 15.01.2017 Севилья 2:1 Реал Мадрид П
- 07.01.2017 Реал Мадрид 5:0 Гранада П
- 18.12.2016 Реал Мадрид 4:2 Касима Антлерс КЧМ
- 15.12.2016 Клуб Америка 0:2 Реал Мадрид КЧМ
- 10.12.2016 Реал Мадрид 3:2 Депортиво П
- 07.12.2016 Реал Мадрид 2:2 Боруссия Д ЛЧ
- 03.12.2016 Барселона 1:1 Реал Мадрид П
- 26.11.2016 Реал Мадрид 2:1 Спортинг Хихон П
- 22.11.2016 Спортинг Л 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 19.11.2016 Атлетико М 0:3 Реал Мадрид П
- 06.11.2016 Реал Мадрид 3:0 Леганес П
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 16
Реал Мадрид: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 2
- 23.10.2016 Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б Примера
- 13.02.2016 Реал Мадрид 4:2 Атлетик Б Примера
- 23.09.2015 Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера
- 07.03.2015 Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид Примера
- 05.10.2014 Реал Мадрид 5:0 Атлетик Б Примера
- 03.02.2014 Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид Примера
- 01.09.2013 Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Примера
- 14.04.2013 Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера
- 18.11.2012 Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера
- 03.05.2012 Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера
- 23.01.2012 Реал Мадрид 4:1 Атлетик Б Примера
- 09.04.2011 Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера
- 21.11.2010 Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера
- 08.05.2010 Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера
- 16.01.2010 Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид Примера
- 15.03.2009 Атлетик Б 2:5 Реал Мадрид Примера
- 26.10.2008 Реал Мадрид 3:2 Атлетик Б Примера
- 27.04.2008 Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Первый дивизион
- 09.12.2007 Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|69 - 27
|62
|2.
|Барселона
|Заявка
|27
|18
|6
|3
|77 - 23
|60
|3.
|Севилья
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|51 - 31
|57
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|49 - 22
|52
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|15
|3
|9
|42 - 38
|48
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|39 - 19
|48
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|34 - 30
|44
|8.
|Эйбар
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|43 - 38
|40
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|39 - 38
|39
|10.
|Алавес
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|28 - 33
|37
|11.
|Сельта
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|39 - 45
|35
|12.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|43 - 45
|32
|13.
|Валенсия
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|36 - 47
|30
|14.
|Бетис
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|29 - 44
|28
|15.
|Депортиво
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|31 - 42
|27
|16.
|Малага
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|33 - 45
|26
|17.
|Леганес
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|22 - 41
|25
|18.
|Гранада
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|24 - 55
|19
|19.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|28 - 56
|18
|20.
|Осасуна
|Заявка
|27
|1
|8
|18
|28 - 65
|11
-
До начала матча осталось 2 дня 10 часов 56 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетик Б - Реал Мадрид, который состоится 18.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетик Б - Реал Мадрид, который состоится 18.03.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Мадрид
Атлетик Б
6.5% (6)
Ничья:
6.5% (6)
Реал Мадрид
87% (80)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Реал Мадрид:
44.6% (41)
1:3 Реал Мадрид:
21.7% (20)
0:2 Реал Мадрид:
9.8% (9)
2:3 Реал Мадрид:
4.3% (4)
0:1 Реал Мадрид:
3.3% (3)
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