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Стадион:
Атлетик Б
 
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Реал Мадрид
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетик Б - Реал Мадрид, который состоится 18.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Мадрид
Атлетик Б
6.5% (6)
Ничья:
6.5% (6)
Реал Мадрид
87% (80)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
44.6% (41)
Реал Мадрид:
21.7% (20)
Реал Мадрид:
9.8% (9)
Реал Мадрид:
4.3% (4)
Реал Мадрид:
3.3% (3)
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