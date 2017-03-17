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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 18717
Лас-Пальмас
1:0
Конец матча
Вильярреал
0'
1:0
10' Гол
Боатенг Кевин-Принс
19' Красная карточка
Руис Виктор
23' Желтая карточка
Сансоне Никола
70' Желтая карточка
Виера Хонатан
74' Желтая карточка
Лемос Маурисио
76' Желтая карточка
Хауме Коста
90' Желтая карточка
Лисоайн Рауль
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
94'
Лисоайн Рауль получил жёлтую карточку за затяжку времени.
Фол, нарушение
94'
Марио Гаспар из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Момо.
Фол, нарушение
93'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает подножку. Бигас Педро заработал фол.
92'
Андрес Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.

92'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
91'
Удар от ворот произведет Вильярреал
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает подножку. Хесе Родригес заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Угловой
90'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
90'
Момо из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
89'
Альваро Гонсалес наказан за толчок Висенте Гомес
89'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
89'
Бакамбу Седрик имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
89'
Лемос Маурисио ошибается в защите.
89'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
88'
Тригерос Мануэль наказан за толчок Кастельяно Дани
87'
Удар от ворот произведет Вильярреал
87'
Виера Хонатан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
87'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
86'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас остановил атаку, перехватив мяч.
86'
Борре Рафаэль из команды Вильярреал делает навес
86'
Халилович Ален попал в створ, но вратарь справился с ударом.
86'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Лисоайн Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Халилович Ален сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
85'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
Кастельяно Дани выбил мяч на угловой.
85'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
84'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
84'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников.
84'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
83'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Тактическая замена. Сориано Роберто уходит с поля и его заменяет Бакамбу Седрик
83'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас остановил атаку, перехватив мяч.
82'
Бруно Сориано из команды Вильярреал делает навес
82'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал подал угловой слева.
82'
Тактическая замена. Тана Домингес уходит с поля и его заменяет Халилович Ален
81'
Симон Давид выбил мяч на угловой.
81'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес
81'
Момо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает навес
80'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
80'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал бьет головой мимо ворот
80'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
79'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
79'
Симон Давид наказан за толчок Сориано Роберто
78'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает навес
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 18717 болельщиков
78'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Бруно Сориано из команды Вильярреал делает навес
78'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает навес
77'
Виера Хонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
76'
Хауме Коста - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
76'
Хауме Коста совершает грубый фол. Хесе Родригес был жертвой
76'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
76'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Висенте Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Хонатан дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
75'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает подножку. Сориано Роберто заработал фол.
Желтая карточка
74'
Лемос Маурисио получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
74'
Симон Давид наказан за толчок Альваро Гонсалес
74'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Момо из команды Лас-Пальмас делает навес
74'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает навес
Угловой
74'
Момо из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
73'
Альваро Гонсалес выбил мяч на угловой.
73'
Момо из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Момо на финте ушёл от оппонента.
73'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Тактическая замена. Боатенг Кевин-Принс уходит с поля и его заменяет Хесе Родригес
72'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Марио Гаспар бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
Желтая карточка
70'
Виера Хонатан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
70'
Виера Хонатан совершает грубый фол. Бруно Сориано был жертвой
70'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
70'
Момо из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
70'
Мусаккио Матео выбил мяч на угловой.
70'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает навес
69'
Виера Хонатан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
69'
Момо из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
69'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас делает навес прямо в штрафную.
69'
Боатенг Кевин-Принс нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
69'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
67'
Тактическая замена. Сансоне Никола уходит с поля и его заменяет Борре Рафаэль
67'
Удар от ворот произведет Вильярреал
Угловой
66'
Момо из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
66'
Момо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
66'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
66'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
65'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает навес
65'
Кастельяно Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал подал угловой справа.
65'
Тригерос Мануэль исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
64'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает подножку. Тригерос Мануэль заработал фол.
63'
Андрес Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает навес
Фол, нарушение
62'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал делает подножку. Кастельяно Дани заработал фол.
62'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
60'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
60'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает пас партнеру.
Угловой
60'
Марио Гаспар из команды Вильярреал разыграл угловой с правого угла.
59'
Тактическая замена. Матео Гарсия уходит с поля и его заменяет Момо
59'
Сансоне Никола нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
59'
Марио Гаспар из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
58'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Вильярреал
57'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас бьет головой мимо ворот
57'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает навес
Угловой
57'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
57'
Вратарь сумел перевести мяч на угловой после удара через себя. Бил Боатенг Кевин-Принс!
57'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает передачу одноклубнику.
56'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает навес
56'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
55'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
55'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
54'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает подножку. Тригерос Мануэль заработал фол.
54'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает навес
54'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
53'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас в офсайде
53'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Марио Гаспар нарушает правила. Бигас Педро пострадал
Фол, нарушение
51'
Симон Давид наказан за толчок Хауме Коста
51'
Хауме Коста выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает навес
50'
Удар от ворот произведет Вильярреал
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
50'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
49'
Мусаккио Матео из команды Вильярреал делает подножку. Виера Хонатан заработал фол.
49'
Хонатан дос Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Сансоне Никола из команды Вильярреал делает пас партнеру.
49'
Бруно Сориано из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
48'
Тригерос Мануэль на финте ушёл от оппонента.
48'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал делает навес
48'
Андрес Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Сориано Роберто из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Хонатан дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает подножку. Хауме Коста заработал фол.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Симон Давид коснулся мяча рукой.
46'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
45'
Лисоайн Рауль вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает неудачный навес.
Фол, нарушение
44'
Матео Гарсия наказан за толчок Тригерос Мануэль
Фол, нарушение
44'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Бруно Сориано.
43'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
Фол, нарушение
41'
Сансоне Никола нарушает правила. Бигас Педро пострадал
41'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Матео Гарсия из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
40'
Удар от ворот произведет Вильярреал
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
40'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
39'
Удар от ворот произведет Вильярреал
39'
Лемос Маурисио наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
39'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Тана Домингес имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
38'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
38'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает навес прямо в штрафную.
38'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Роке Меса и мяч снова в игре
Угловой
38'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
38'
Тригерос Мануэль выбил мяч на угловой.
38'
Тригерос Мануэль ошибается в защите.
38'
Боатенг Кевин-Принс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
38'
Матео Гарсия из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
37'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников.
36'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
33'
После дальнего удара, который нанес Лемос Маурисио мяч отбит вратарем
Офсайд
32'
Сансоне Никола из команды Вильярреал в офсайде
32'
Бруно Сориано из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
31'
Матео Гарсия попал в створ, но вратарь справился с ударом.
31'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
31'
Виера Хонатан выбил мяч подальше от ворот.
31'
Удар от ворот произведет Вильярреал
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
Угловой
30'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
30'
Альваро Гонсалес выбил мяч на угловой.
30'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
29'
Симон Давид нарушает правила. Бруно Сориано пострадал
Фол, нарушение
28'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает подножку. Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
26'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
Угловой
25'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Лемос Маурисио исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
24'
Тактическая замена. Кастильехо Самуэль уходит с поля и его заменяет Альваро Гонсалес
Желтая карточка
23'
Сансоне Никола получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
23'
Мусаккио Матео сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
23'
Мусаккио Матео блокирует соперника. Виера Хонатан заработал своей команде штрафной.
22'
Лисоайн Рауль вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас отвел угрозу отличным подкатом
22'
Бруно Сориано из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
22'
Бруно Сориано на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
22'
Висенте Гомес наказан за толчок Андрес Фернандес
21'
Виера Хонатан исполняет штрафной удар, но его блокируют
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
УДАЛЕНИЕ! Боюсь, что это уже нервы. Руис Виктор совершил намеренный фол, после чего арбитр удалил его с поля.
Фол, нарушение
19'
Руис Виктор из команды Вильярреал. Это Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
19'
Боатенг Кевин-Принс оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
19'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
19'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Мусаккио Матео ошибается в защите.
Фол, нарушение
18'
Тана Домингес наказан за толчок Хауме Коста
17'
Матч возобновится спорным мячом
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
16'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает подножку. Сориано Роберто заработал фол.
16'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
16'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
12'
Лисоайн Рауль вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Сансоне Никола из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
10'
Кастельяно Дани сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Боатенг Кевин-Принс из клуба "Лас-Пальмас" отправил мяч головой в ворота.
10'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает отличный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
10'
Хонатан дос Сантос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Сориано Роберто из команды Вильярреал сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
6'
Сориано Роберто из команды Вильярреал сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
6'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
6'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Лемос Маурисио ошибается в защите.
6'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает навес
3'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Кастельяно Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает навес
Угловой
2'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал разыграл угловой с правого угла.
2'
Кастильехо Самуэль бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
1'
Удар от ворот произведет Вильярреал
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:0 Вильярреал
Лас-Пальмас
16% (36)
Ничья:
32.9% (74)
Вильярреал
51.1% (115)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.9% (65)
Вильярреал:
28.4% (64)
Вильярреал:
10.7% (24)
Лас-Пальмас:
9.3% (21)
Вильярреал:
5.3% (12)
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