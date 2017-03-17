Стадион: Гран Канария Зрители: 18717
1:0
Конец матча
1:0
10' ГолБоатенг Кевин-Принс
19' Красная карточкаРуис Виктор
23' Желтая карточкаСансоне Никола
70' Желтая карточкаВиера Хонатан
74' Желтая карточкаЛемос Маурисио
76' Желтая карточкаХауме Коста
90' Желтая карточкаЛисоайн Рауль
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
94'
Лисоайн Рауль получил жёлтую карточку за затяжку времени.
94'
Марио Гаспар из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Момо.
93'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает подножку. Бигас Педро заработал фол.
92'
92'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает подножку. Хесе Родригес заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
90'
Момо из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Альваро Гонсалес наказан за толчок Висенте Гомес
89'
89'
Бакамбу Седрик имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
89'
Лемос Маурисио ошибается в защите.
89'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Тригерос Мануэль наказан за толчок Кастельяно Дани
87'
87'
Виера Хонатан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
87'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
86'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас остановил атаку, перехватив мяч.
86'
Борре Рафаэль из команды Вильярреал делает навес
86'
Халилович Ален попал в створ, но вратарь справился с ударом.
86'
86'
Лисоайн Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Халилович Ален сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
85'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
Кастельяно Дани выбил мяч на угловой.
85'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
84'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
84'
84'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
83'
83'
Тактическая замена. Сориано Роберто уходит с поля и его заменяет Бакамбу Седрик
83'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас остановил атаку, перехватив мяч.
82'
Бруно Сориано из команды Вильярреал делает навес
82'
82'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал подал угловой слева.
82'
Тактическая замена. Тана Домингес уходит с поля и его заменяет Халилович Ален
81'
Симон Давид выбил мяч на угловой.
81'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес
81'
Момо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
80'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал бьет головой мимо ворот
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
79'
79'
Симон Давид наказан за толчок Сориано Роберто
78'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 18717 болельщиков
78'
78'
Бруно Сориано из команды Вильярреал делает навес
78'
78'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает навес
77'
Виера Хонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Хауме Коста - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
76'
Хауме Коста совершает грубый фол. Хесе Родригес был жертвой
76'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
76'
76'
Висенте Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Хонатан дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
75'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает подножку. Сориано Роберто заработал фол.
74'
Лемос Маурисио получает желтую карточку за неспортивное поведение
74'
Симон Давид наказан за толчок Альваро Гонсалес
74'
74'
Момо из команды Лас-Пальмас делает навес
74'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает навес
74'
Момо из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
73'
Альваро Гонсалес выбил мяч на угловой.
73'
Момо из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Момо на финте ушёл от оппонента.
73'
73'
Тактическая замена. Боатенг Кевин-Принс уходит с поля и его заменяет Хесе Родригес
72'
71'
Марио Гаспар бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
70'
Виера Хонатан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
70'
Виера Хонатан совершает грубый фол. Бруно Сориано был жертвой
70'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Момо из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
70'
Мусаккио Матео выбил мяч на угловой.
70'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает навес
69'
Виера Хонатан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
69'
Момо из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
69'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас делает навес прямо в штрафную.
69'
Боатенг Кевин-Принс нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
69'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
67'
Тактическая замена. Сансоне Никола уходит с поля и его заменяет Борре Рафаэль
67'
66'
Момо из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
66'
Момо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
66'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
66'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
65'
65'
65'
65'
Кастельяно Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал подал угловой справа.
65'
Тригерос Мануэль исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
64'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает подножку. Тригерос Мануэль заработал фол.
63'
63'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает навес
62'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал делает подножку. Кастельяно Дани заработал фол.
62'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
60'
60'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает пас партнеру.
60'
Марио Гаспар из команды Вильярреал разыграл угловой с правого угла.
59'
Тактическая замена. Матео Гарсия уходит с поля и его заменяет Момо
59'
Сансоне Никола нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
59'
Марио Гаспар из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
58'
58'
57'
57'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас бьет головой мимо ворот
57'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает навес
57'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
57'
Вратарь сумел перевести мяч на угловой после удара через себя. Бил Боатенг Кевин-Принс!
57'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает передачу одноклубнику.
56'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает навес
56'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
55'
55'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
54'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает подножку. Тригерос Мануэль заработал фол.
54'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает навес
54'
53'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас в офсайде
53'
53'
Марио Гаспар нарушает правила. Бигас Педро пострадал
51'
Симон Давид наказан за толчок Хауме Коста
51'
Хауме Коста выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает навес
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
50'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
49'
Мусаккио Матео из команды Вильярреал делает подножку. Виера Хонатан заработал фол.
49'
Хонатан дос Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Сансоне Никола из команды Вильярреал делает пас партнеру.
49'
48'
Тригерос Мануэль на финте ушёл от оппонента.
48'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал делает навес
48'
48'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Сориано Роберто из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Хонатан дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает подножку. Хауме Коста заработал фол.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Симон Давид коснулся мяча рукой.
46'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
45'
45'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает неудачный навес.
44'
Матео Гарсия наказан за толчок Тригерос Мануэль
44'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Бруно Сориано.
43'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
41'
Сансоне Никола нарушает правила. Бигас Педро пострадал
41'
41'
Матео Гарсия из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
40'
39'
39'
Лемос Маурисио наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
39'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Тана Домингес имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
38'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
38'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает навес прямо в штрафную.
38'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Роке Меса и мяч снова в игре
38'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
38'
Тригерос Мануэль выбил мяч на угловой.
38'
Тригерос Мануэль ошибается в защите.
38'
Боатенг Кевин-Принс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
38'
Матео Гарсия из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
37'
36'
36'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
33'
После дальнего удара, который нанес Лемос Маурисио мяч отбит вратарем
32'
Сансоне Никола из команды Вильярреал в офсайде
32'
31'
Матео Гарсия попал в створ, но вратарь справился с ударом.
31'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
31'
Виера Хонатан выбил мяч подальше от ворот.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
30'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
30'
Альваро Гонсалес выбил мяч на угловой.
30'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников.
29'
Симон Давид нарушает правила. Бруно Сориано пострадал
28'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает подножку. Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
26'
25'
25'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Лемос Маурисио исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
24'
Тактическая замена. Кастильехо Самуэль уходит с поля и его заменяет Альваро Гонсалес
23'
Сансоне Никола получает желтую карточку за споры
23'
Мусаккио Матео сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
23'
Мусаккио Матео блокирует соперника. Виера Хонатан заработал своей команде штрафной.
22'
22'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас отвел угрозу отличным подкатом
22'
22'
Бруно Сориано на финте ушёл от оппонента.
22'
Висенте Гомес наказан за толчок Андрес Фернандес
21'
Виера Хонатан исполняет штрафной удар, но его блокируют
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
УДАЛЕНИЕ! Боюсь, что это уже нервы. Руис Виктор совершил намеренный фол, после чего арбитр удалил его с поля.
19'
Руис Виктор из команды Вильярреал. Это Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
19'
Боатенг Кевин-Принс оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
19'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
19'
19'
Мусаккио Матео ошибается в защите.
18'
Тана Домингес наказан за толчок Хауме Коста
17'
Матч возобновится спорным мячом
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает подножку. Сориано Роберто заработал фол.
16'
Боатенг Кевин-Принс из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
16'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
12'
12'
12'
Сансоне Никола из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
10'
Кастельяно Дани сделал результативную передачу.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Боатенг Кевин-Принс из клуба "Лас-Пальмас" отправил мяч головой в ворота.
10'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает отличный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
10'
Хонатан дос Сантос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Кастильехо Самуэль наказан за толчок Кастельяно Дани
6'
Сориано Роберто из команды Вильярреал сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
6'
Сориано Роберто из команды Вильярреал сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
6'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Хонатан дос Сантос из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
6'
6'
Лемос Маурисио ошибается в защите.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
5'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает навес
3'
3'
Кастельяно Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает навес
2'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал разыграл угловой с правого угла.
2'
Кастильехо Самуэль бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:0 Вильярреал
Лас-Пальмас
16% (36)
Ничья:
32.9% (74)
Вильярреал
51.1% (115)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.9% (65)
1:2 Вильярреал:
28.4% (64)
0:1 Вильярреал:
10.7% (24)
2:1 Лас-Пальмас:
9.3% (21)
0:2 Вильярреал:
5.3% (12)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация